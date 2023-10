Unzuverlässige Quellen: Nachrichten über Nordkorea, präsentiert von der CIA

Von Alan Macleod

Erinnern Sie sich an den Tod von Kim Jong-un? Damals, im Jahr 2020, überschlugen sich die Medien mit Berichten, dass der nordkoreanische Staatschef gestorben sei oder in einem „vegetativen Zustand“ liege. Doch nur wenige Tage nach dem Medienrummel schien er gesund und munter zu sein. Wie kam es also dazu, dass CNN, MSNBC und The Economist die Geschichte so katastrophal falsch wiedergaben? Indem sie sich auf Hörensagen von Stellen verließen, die von der CIA-nahen Organisation National Endowment for Democracy (NED) finanziert werden.

Wie die Washington Post erläuterte, gerieten die Gerüchte über Kims Gesundheit zuerst in die Schlagzeilen, nachdem The Daily NK, eine südkoreanische Website, die für „Klatsch und Gerüchte“ bekannt ist, einen Bericht veröffentlichte, der sich auf eine anonyme Quelle stützte. Von dort aus schienen ungenannte US-Beamte die Geschichte zu unterstützen. Die Post lachte über die Affäre und gab ihren Konkurrenten einige Ratschläge. „Südkoreas Nachrichtenmedien sind selbst unter normalen Bedingungen nicht immer die zuverlässigste Quelle“, schrieb sie, und zu den US-Beamten merkte sie an: „Vertraue nicht, überprüfe.“

Und trotzdem hat die Post seither immer wieder Geschichten auf der Grundlage von Daily NK-Berichten veröffentlicht und das Blatt als vertrauenswürdige Nachrichtenquelle behandelt. Dies ist besonders ungeheuerlich, denn obwohl die Post es nicht erwähnt hat, ist Daily NK Teil eines riesigen Netzwerks koreanischer Medien, die von der NED finanziert, gefördert und unterstützt werden, einer Organisation, die von der Reagan-Administration als Tarnorganisation für die CIA gegründet wurde und viele der umstrittensten psychologischen Operationen der Agentur durchführt, darunter Beeinflussungsoperationen und Regimewechselprogramme.

Tatsächlich stammt ein Großteil der Nachrichten, die wir im Westen über die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hören, von Organisationen mit engen Verbindungen zum nationalen Sicherheitsstaat der USA, was erklärt, warum das Land als das vielleicht bizarrste und beängstigendste auf dem Planeten angesehen wird.

Folgen Sie dem Geld

The Daily NK ist ein Internetportal, das Nachrichten über Nordkorea auf Englisch, Koreanisch und Chinesisch veröffentlicht. Der Einfluss von Daily NK ist beträchtlich, und seine Berichte wurden in zahlreichen westlichen Medien zitiert, darunter die New York Times, CNN, Fox News und CNBC. The Daily NK beschäftigt viele Überläufer aus dem Norden und unterhält ein Netz von Informanten im ganzen Land. Diese Informanten erhalten höhere Summen für größere, saftigere Geschichten, was selbst die südkoreanische Regierung gewarnt hat und zu einer „Flut von unbestätigten Berichten“ geführt hat, die das Wasser trüben und eine genaue Beobachtung des Landes erschweren.

Nur wenige, die sich auf die Berichterstattung der Zeitung berufen, erwähnen jedoch die problematische Finanzierungsquelle, obwohl The Daily NK relativ transparent ist. Im FAQ-Bereich der Website heißt es beispielsweise: „Ein großer Teil der Finanzierungsquellen von Daily NK liegt im öffentlichen Bereich. Einer unserer größten Geldgeber ist die in den USA ansässige National Endowment for Democracy (NED), und Informationen über NED-Zuschüsse, die Daily NK erhalten hat, finden Sie hier.“

Die National Endowment for Democracy (Nationale Stiftung für Demokratie) hat The Daily NK mit Millionen von Dollar unterstützt. Aus unvollständigen Finanzierungsunterlagen geht hervor, dass das Blatt zwischen 2016 und 2020 1,97 Millionen Dollar von der Organisation erhalten hat. Doch The Daily NK erhielt bereits seit 2011 jährliche sechsstellige Beträge aus Washington.

Aus den veröffentlichten Daten geht hervor, dass The Daily NK allein zwischen 2016 und 2020 fast zwei Millionen Dollar von der NED erhalten hat, aber die tatsächliche Zahl ist wahrscheinlich wesentlich höher

Unter Hinweis darauf, dass sich das Blatt in erster Linie an Südkorea und die internationale Gemeinschaft wendet, behauptet die NED, ihr Ziel bei der Finanzierung von The Daily NK sei es, „das Bewusstsein und das Verständnis für die Situation in Nordkorea durch die Verbreitung genauer, aktueller und relevanter Nachrichten und Informationen zu fördern“. Doch wie wir gesehen haben, ist sie oft die Quelle zweifelhafter oder sogar nachweislich falscher Geschichten über den geheimnisvollen Staat.

Tim Shorrock, ein Enthüllungsjournalist, der seit 1978 über Korea berichtet, erläuterte gegenüber MintPress, wie Washington eine Echokammer geschaffen hat, indem es eine Vielzahl von Gruppen finanziert, die alle vorgeben, unabhängig und unvoreingenommen zu sein, aber alle aus dem gleichen, von den USA geschriebenen Buch singen:

„Im Grunde genommen wird die gesamte US-Medienberichterstattung über Nordkorea vom nationalen Sicherheitsstaat bestimmt. Die NED finanziert ‚The Daily NK‘. Auf Twitter oder anderswo wird sie nie als staatlich finanziert bezeichnet; in der Mainstream-Presse wird sie oft als ein in Südkorea ansässiger Nachrichtendienst zitiert. Aber sie wird von der NED finanziert. Und sie haben einige der haarsträubendsten Geschichten über Kim Jong-un und seine Regierung verbreitet, die sich später als falsch herausstellten.“

Ein weit verzweigtes Netz von Desinformationen

The Daily NK gehört zur Unification Media Group, einem in Seoul ansässigen Multimedia-Konsortium, zu dem auch Radio Free Chosun und Open North Korea Radio gehören. Die Gruppe behauptet, dass sich 2-3 % der Nordkoreaner mit ihren Inhalten befasst haben. Wie The Daily NK wird auch Unification Media mit einer Kriegskasse in Höhe von mehreren Millionen Dollar von der NED finanziert. Allein zwischen 2016 und 2019 erhielt die Gruppe mehr als 2,4 Millionen Dollar an NED-Geldern. Zusammen mit The Daily NK macht dies weit über 20 % des gesamten NED-Budgets für die DVRK aus. Im Jahr 2018 verlieh der NED auch seinen jährlichen Demokratiepreis an die Organisation.

Unification Media ist nur eine von unzähligen Medien, Nichtregierungsorganisationen und Denkfabriken, die der NED unterstützt, um die Berichterstattung über die DVRK zu gestalten. Die Gruppe finanziert auch Korea Future, das inzwischen aufgelöste Free North Korea Radio, und, obwohl sie es nirgendwo auf ihrer Website zugibt, ist auch die einflussreiche Menschenrechtsgruppe NK Watch Empfänger von Hunderttausenden von NED-Dollars – Geld, das sie NK Watch zur Verfügung stellt, um „internationale Lobbyarbeit“ zu betreiben, wie etwa Druck auf internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen in Bezug auf Nordkorea auszuüben.

Ein Beispiel für die parteiische Berichterstattung in der Daily NK, die Millionen von US-Steuergeldern erhält

Radio Free Asia ist eine weitere sehr einflussreiche Quelle für haarsträubende Nachrichten über Nordkorea. Einst von der New York Times als Teil eines „weltweiten, von der CIA aufgebauten Propagandanetzwerks“ beschrieben, wurde Radio Free Asia 1951 gegründet, um China und seine Nachbarn mit antikommunistischer Propaganda zu bombardieren. Bis heute ist der Sender seinem Gründungsauftrag treu geblieben und ist eine häufige Quelle für viele der bizarrsten und zweifelhaftesten Geschichten über China und die Demokratische Volksrepublik Korea. Als beispielsweise Bilder von uigurischen Muslimen, die in der Provinz Xinjiang das Zuckerfest feierten, im Internet verbreitet wurden, berichtete Radio Free Asia, dass Tausende von Gläubigen zum Feiern gezwungen wurden. Der Sender behauptete auch, dass ein Mann, der Kopien von „Squid Game“ nach Nordkorea schmuggelte, zum Tode verurteilt wurde.

Die konservative südkoreanische Boulevardzeitung Chosun Ilbo unterhält ebenfalls enge Beziehungen zu den USA. Obwohl sie nicht direkt von der NED finanziert wird, hat sie zusammen mit der NED Konferenzen über die Menschenrechte in Nordkorea organisiert und gesponsert. Im Jahr 2003 wurde der nordkoreanische Überläufer Kang Chol-hwan, der für die Chosun Ilbo schreibt, mit einem NED-Demokratiepreis ausgezeichnet.

Wer ist die NED?

Aber warum ist die Annahme von Geldern der National Endowment for Democracy für Medienorganisationen oder NROs so problematisch? Weil die NED speziell für die Durchführung von Regimewechsel-Operationen in der ganzen Welt geschaffen wurde.

Im Zuge einer Reihe öffentlicher Skandale, die die Glaubwürdigkeit der CIA ernsthaft beschädigten, gründete die Reagan-Regierung 1983 die NED. Technisch gesehen war die NED eine private Einrichtung (obwohl sie von der US-Regierung und ihren Beamten finanziert und mit Personal ausgestattet wurde), die als Tarnorganisation für die CIA fungierte und viele der umstrittensten Operationen im Ausland durchführte, um den USA ein gewisses Maß an plausibler Bestreitbarkeit zu geben.

In ihren offeneren Momenten äußern sich die NED-Führer explizit über die Rolle der Organisation. „Es wäre schrecklich für demokratische Gruppen auf der ganzen Welt, wenn sie als von der CIA subventioniert angesehen würden“, sagte Carl Gershman, NED-Präsident von 1984 bis 2021, und erklärte, warum seine Organisation gegründet wurde. NED-Mitbegründer Allen Weinstein stimmte dem zu: „Vieles von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren von der CIA im Geheimen getan“, sagte er der Washington Post.

Das NED war maßgeblich an der Einmischung in die russischen Wahlen 1996 beteiligt, um sicherzustellen, dass die US-Marionette Boris Jelzin an der Macht bleibt. Sechs Jahre später finanzierte sie einen Putschversuch gegen den venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez.

In der Ukraine spielte die Organisation eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Maidan-Revolution von 2014 und finanziert seitdem eine Vielzahl von Medienorganisationen, um sicherzustellen, dass die ukrainische Öffentlichkeit mit pro-amerikanischen und antirussischen Botschaften überflutet wird.

In den letzten Jahren hat die NED Geld an die Führer der Protestbewegung in Hongkong weitergeleitet, eine landesweite Protestkampagne gegen die kubanische Regierung geschürt und versucht, die Regierung Lukaschenko in Belarus zu stürzen. Auch die Einmischung in die Wahlen in Frankreich, Panama, Costa Rica, Nicaragua und Polen ist bekannt geworden.

In Anbetracht der Tatsache, dass das NED als der Arm der CIA für Regimewechsel fungiert, muss jede Organisation, die Geld von einer solchen Gruppe annimmt, mit einem hohen Maß an Misstrauen behandelt werden.

Die Berichte über meinen Tod waren übertrieben

Dies führt dazu, dass das westliche Publikum mit bizarren, reißerischen und abwegigen Geschichten über Nordkorea bombardiert wird, von denen die meisten aus geheimdienstlichen Quellen stammen und von denen sich viele als nachweislich unwahr herausstellen.

Im Jahr 2013 beispielsweise überschlugen sich die westlichen Medien mit Berichten über die plötzliche Hinrichtung der beliebten Sängerin (und angeblichen Geliebten von Kim Jong-un) Hyon Song-Wol (z. B. CNBC, Los Angeles Times, Salon, Huffington Post). Die Medien berichteten mit Vergnügen über die blutigen Details und berichteten, dass Hyon ein Sexvideo gemacht und verbreitet hatte, dass sie und andere mit Bibeln an ihrer Person gefunden wurden und dass sie in einem „Maschinengewehrhagel getötet wurde, während Mitglieder ihres Orchesters zusahen“, oder dass ihre Familie gezwungen wurde, die Tortur mit anzusehen.

An dieser Geschichte gab es zwei Probleme. Erstens beruhte sie ausschließlich auf anonymen Quellen, die mit der der US-Regierung nahestehenden Chosun Ilbo sprachen, einem Blatt, das seit langem fragwürdige Nachrichten über Nordkorea veröffentlicht. Und zweitens war sie völlig unwahr. Kurz nachdem ihre Hinrichtung weltweit bekannt wurde, trat Hyon Song-Wol im nordkoreanischen Fernsehen auf und ging anschließend auf internationale Tournee.

Dies ist bei weitem nicht das einzige Mal, dass die Realität einer guten Geschichte in die Quere kommt. Nachdem die Verhandlungen zwischen der Trump- und der Kim-Regierung im Jahr 2019 gescheitert waren, überschlugen sich die Medien erneut mit Berichten, wonach der nordkoreanische Staatschef seine Wut an seinem Verhandlungsteam ausgelassen habe. Der Chefdiplomat Kim Yong-chol wurde Berichten zufolge wegen seines Versagens in ein Arbeitslager gesteckt. Gleichzeitig wurden andere Abgesandte des Teams hingerichtet (z. B. New York Times, Wall Street Journal, Fox News, ABC News), was CNBC als „massive Säuberungsaktion, um die Aufmerksamkeit von den internen Unruhen und der Unzufriedenheit abzulenken“ bezeichnete. Auch hier stützten sich die Dutzenden atemloser Berichte über sinnlose Barbarei ausschließlich auf unbestätigte Behauptungen der Chosun Ilbo, was einmal mehr zeigt, wie hungrig die westlichen Medien nach anzüglichen Gerüchten sind.

Nur wenige Tage nach dieser Farce trat Kim Yong-chol an der Seite von Kim Jong-un bei einer hochkarätigen Kunstperformance auf.

Zu den anderen prominenten Koreanern, die laut westlichen Medien „von den Toten auferstanden“ sind, gehören General Ri Yong-Gil, der 2016 „hingerichtet“ wurde, Kim Jong-uns Tante Kim Kyong-hui, die angeblich tot ist oder sich in einem „permanenten vegetativen Zustand“ befindet, und Yun Jong-Su, der das außergewöhnliche Kunststück vollbringt, die Fußballnationalmannschaft zu trainieren, obwohl er angeblich 2010 erschossen wurde.

Unzuverlässige Quellen

Ein Großteil der Berichterstattung über die Demokratische Volksrepublik Korea stützt sich auf Berichte von Überläufern. Dies ist jedoch höchst problematisch, da Überläufer für ihre Aussagen oft gut bezahlt werden, was bedeutet, dass sie einen Anreiz haben, ein so übertriebenes Bild wie möglich zu zeichnen. Wenn sie einen Deal mit dem NED an Land ziehen können, können diejenigen, die sich dafür entscheiden, prominente Überläufer-Aktivisten zu werden, ein Leben in Saus und Braus führen. Die Flut amerikanischer Gelder und die Nachfrage nach blutigen Berichten über das Leben im Norden trieben das Angebot in die Höhe, und viele Überläufer waren nur zu gern bereit, das zu sagen, was Washington hören wollte.

„Die Ehefrauen von [übergelaufenen Aktivisten] kauften Handtaschen aus dem Kaufhaus und finanzierten ihren Haushalt mit NED-Geldern“, so ein Aktivist.

Die prominente Abtrünnige Yeonmi Park lebt einen verschwenderischen Lebensstil, tritt regelmäßig bei Prominentenveranstaltungen auf und ziert die Titelseiten von Zeitschriften

Für die meisten Menschen, die aus dem Norden kommen, ist dies jedoch nicht die Norm. Die meisten Nordkoreaner, die im Süden leben, müssen sich mit einem geringen Einkommen durchschlagen und sind mit weit verbreiteter Diskriminierung, Isolation und Einsamkeit konfrontiert. Oft können sie ihre Qualifikationen nicht weitergeben, so dass sie nur die einfachste Arbeit finden können. Die Wahrscheinlichkeit, dass nordkoreanische Überläufer in die unterste Einkommensgruppe fallen, ist sechsmal höher als in der Allgemeinbevölkerung. Es ist kein Wunder, dass sich so viele dafür entscheiden, mit den US-amerikanischen und südkoreanischen Behörden zusammenzuarbeiten. Und es ist klar, welche Art von Zeugenaussagen diese Behörden wollen. „Je mehr nordkoreanische Überläufer ihre Geschichten ausschmücken, desto besser. So werden sie berühmt“, sagte Shorrock gegenüber MintPress.

Die südkoreanischen Medien sind voll von Horrorgeschichten über den Norden. Ein Beispiel ist die beliebte Fernsehsendung „Now On My Way to See You“, in der pro Dreh 2.000 Dollar an prominente Überläufer gezahlt werden, damit sie ihre Geschichten erzählen. Einige haben jedoch ausgesagt, dass ihnen Skripte zum Vorlesen gegeben wurden, die voller falscher Geschichten über Kannibalismus und andere Schreckensgeschichten waren. Die Gäste der Sendung müssen sich ständig gegenseitig übertreffen, sonst riskieren sie, nie wieder eingeladen zu werden, was bedeuten würde, dass sie wieder durch die Maschen der südkoreanischen Gesellschaft fallen würden.

In Wirklichkeit handelt es sich bei den meisten Nordkoreanern, die das Land verlassen, um Wirtschaftsflüchtlinge, und viele wollen zurückkehren, sobald sie genug Geld gespart haben. Aber die Aussage „Ich habe die DVRK verlassen, um in China oder Südkorea mehr Geld zu verdienen“ wird keine Aufmerksamkeit erregen oder Klicks erzeugen, so dass die Geschichten dieser Menschen nie gehört werden.

Alle druckfähigen (Fake-)Nachrichten

Westliche Medien haben das Land daher zu einer Karikatur gemacht – einer Karikatur, in der der Führer seine Verwandten tötet, indem er sie an ein „Rudel hungriger Hunde“ verfüttert, oder seine Top-Generäle in piranha-verseuchte Panzer wirft.

Dies sind Beispiele für das, was der Medienkritiker Adam Johnson als das „Nordkorea-Gesetz des Journalismus“ bezeichnet hat, wonach die journalistischen und redaktionellen Standards für einen Staat umgekehrt proportional zum Feindstatus des Landes sind. Einfach ausgedrückt: Während Nachrichtenagenturen weiterhin verantwortungsbewusst über befreundete Nationen berichten müssen, können und werden sie nachweislich falsche Inhalte über feindliche Nationen veröffentlichen. Es gibt vielleicht kein besseres Beispiel dafür als die DVRK, wo seriöse Medien behaupten können, dass nur eine Frisur erlaubt ist, dass das Land Sarkasmus verboten hat und wo „Experten“ behaupten können, dass Elektrizität und hohe Gebäude im Land „unbekannt“ sind oder dass die nordkoreanische Regierung ihren Bürgern die Existenz von Afrika und Australien verheimlicht.

Auch andere feindliche Nationen fallen unter das nordkoreanische Gesetz des Journalismus. Die Konzernmedien haben eklatante Unwahrheiten verbreitet, wie etwa, dass Hamburger in Venezuela 170 Dollar kosten oder Kondome über 750 Dollar. Es wurde auch weithin berichtet, dass die Menschen im Land so hungrig waren, dass einige in einen Zoo in Caracas einbrachen und die Tiere aßen. Die relative Isolation Nordkoreas und der Mangel an Kommunikation haben dieses Problem jedoch noch verschärft. Und angesichts der Tatsache, dass „verrückte Nordkorea“-Geschichten weiterhin viral gehen und es scheinbar keine negativen Konsequenzen für Medien gibt, die gefälschte Nachrichten veröffentlichen, ist dies ein Problem, das in absehbarer Zeit nicht verschwinden wird.

Der vergessene Krieg

Eine weitere Dimension der Berichterstattung ist politischer Natur. Die Vereinigten Staaten griffen in den Koreakrieg (1950-53) ein, stützten eine Marionettenregierung im Süden und verhinderten die Vereinigung der Halbinsel unter einer kommunistischen Regierung. Die USA führten umfangreiche Bombenteppiche durch und warfen mehr Sprengstoff auf Korea ab als im gesamten Pazifikraum des Zweiten Weltkriegs. Dabei kamen auch chemische und biologische Waffen zum Einsatz. Infolge der amerikanischen Aktionen wurden schätzungsweise 20 % der nordkoreanischen Bevölkerung getötet.

Obwohl 1953 ein Waffenstillstand unterzeichnet wurde, kam es zu keinem formellen Friedensabkommen. Infolgedessen ist der Krieg technisch gesehen immer noch im Gange. Zehntausende von US-Soldaten sind weiterhin in Südkorea auf 73 Militärstützpunkten stationiert. Diese Truppen nehmen regelmäßig an Kriegsspielen mit ihren südkoreanischen Kollegen teil, bei denen eine Invasion, Bombardierung oder Zerstörung des Nordens simuliert wird.

In den 1950er, 1960er und 1970er Jahren genossen die Nordkoreaner einen höheren Lebensstandard als ihre südlichen Nachbarn. Doch mit der erfolgreichen staatlichen Entwicklung im Süden und dem Niedergang und Zusammenbruch der UdSSR geriet Nordkorea in eine wirtschaftliche Talfahrt, von der es sich laut Shorrock bis heute nicht erholt hat. Die USA machten sich das Chaos zunutze und verhängten weitreichende Sanktionen, um dem Land so viel Leid wie möglich zuzufügen. Dies trug zu einer Hungersnot bei, die Hunderttausende von Menschen tötete.

Dieser Kontext ist der Grund für die Feindseligkeit gegenüber Washington in Pjöngjang“, sagte Shorrock und fügte hinzu: „Dieser Hass auf Nordkorea und die Weigerung, sich mit der Geschichte der USA in Korea zu befassen, verstellt den Medien und der Öffentlichkeit den Blick auf die wirklichen Herausforderungen und die wirklichen Vorgänge.“

Der NED wäre es natürlich lieber, wenn diese Geschichte nicht bekannt wäre, da sie die Versuche der USA untergräbt, sich als unschuldiger Zuschauer darzustellen, obwohl sie in Wirklichkeit ein wichtiger politischer Akteur auf der koreanischen Halbinsel sind.

Vom Staat gesponserte Nachrichten

Wie Venezuela hat auch die Demokratische Volksrepublik Korea ernste und drängende wirtschaftliche, soziale und politische Probleme. Dennoch vermeiden westliche Medien genaue und durchdachte Kommentare über das Land zugunsten von Karikaturen über eine böse Regierung und eine unreflektierte, gehirngewaschene Bevölkerung von Drohnen.

Als lebenslanger Korea-Beobachter war Shorrock besonders bestürzt über die Qualität der Berichterstattung:

„Die Lage in Nordkorea ist schon schlimm genug, da muss man sich nicht auch noch etwas ausdenken! Es ist ein autoritärer Staat, und sie kämpfen seit 20-30 Jahren (seit dem Zerfall der Sowjetunion). Aber diese [falschen] Geschichten werden einfach wiederholt und wiederholt, ohne dass die grundlegenden Fakten überprüft werden. Es ist einfach beschämend.“

Dieser Zustand ist kein Zufall: Die National Endowment for Democracy hat Dutzende von Millionen Dollar ausgegeben, um ein Ökosystem von Medien, Überläufern, NROs, Denkfabriken und anderen Experten zu finanzieren, die alle das gleiche Lied über Nordkorea singen. Auf diese Weise soll die amerikanische Öffentlichkeit für die Idee eines Krieges oder eines Regimewechsels in Nordkorea sensibilisiert werden. Und es hat einen beachtlichen Effekt. Im Jahr 2017 sahen bemerkenswerte 54 % der Amerikaner Nordkorea als die größte unmittelbare Bedrohung für die USA an.

Einem flüchtigen Betrachter erscheint Nordkorea wie ein finsteres, bizarres, bedrohliches Regime, das darauf aus ist, seine Nachbarn anzugreifen. Eine genaue Analyse des Mediensystems und seiner Finanzierungsquellen zeigt jedoch, dass dieses Bild durch eine ausgeklügelte Propagandamaßnahme der US-Regierung geprägt wird. Auch wenn die Amerikaner die Nordkoreaner gerne für völlig gehirngewaschen halten, ist die Propaganda vielleicht auch in den eigenen Reihen zu finden.