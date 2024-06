Cyabra: Der Geheimdienstausschnitt, der Israels Online-Propagandakrieg führt

Von Alan Macleod

Lowkey von MintPress News, einer der prominentesten und unverblümtesten Gegner des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen in Großbritannien, wurde angegriffen. Im Mai veröffentlichte der Daily Telegraph, eine der größten Zeitungen Großbritanniens, einen Bericht, in dem behauptet wurde, dass Russland, China und der Iran die Botschaften des Rappers in den sozialen Medien verstärken, „um die Spaltung zu schüren“ und die öffentliche Meinung im Land zu manipulieren.

Im Mittelpunkt der Behauptungen des Telegraph steht ein Bericht des Technologieunternehmens Cyabra, in dem behauptet wird, dass 11 % der Profile, die mit ihm auf Twitter in Verbindung stehen, gefälscht sind, was bedeutet, dass ein organisiertes Bot-Netzwerk seine Botschaften künstlich verstärkt.

Was der Telegraph seinen Lesern jedoch nicht mitteilte, war, dass Cyabra nicht nur „eine Tech-Firma ist, die sich auf die Bekämpfung von Desinformation im Internet spezialisiert hat“, wie sie behauptete, sondern ein israelisches Unternehmen, das von Offizieren des Militärgeheimdienstes gegründet wurde, von denen die Hälfte der Mitarbeiter die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) verlassen hat, um im Gazastreifen zu kämpfen – und das bis heute offen mit dem israelischen Militärgeheimdienst zusammenarbeitet.

Stattdessen ließ der Telegraph israelische Regierungsvertreter unwidersprochen behaupten, dass das Vereinigte Königreich von Pro-Hamas-Organisationen „bedroht“ sei, die in ganz Großbritannien mit dem klaren Ziel operieren, die Scharia einzuführen und Großbritannien zu einer muslimischen Insel zu machen, und riet den Behörden, „weitaus aggressiver“ gegen diese „Feinde“ vorzugehen, die die britischen Werte und die britische Lebensweise bedrohen.

Leider war die Methodik von Cyabra ebenso schlampig wie die Berichterstattung des Telegraph. Erstens wird Lowkey in der von ihr veröffentlichten Studie nicht einmal erwähnt. Zweitens gibt es in ihrer Berichterstattung praktisch keine Beweise. Und schließlich gibt es keine Tabellen, aus denen die Leser die Namen der vermeintlich gefälschten Konten entnehmen können, so dass die Forscher sich selbst ein Bild machen können.

Die Studie konnte nicht zeigen, ob diese Bot-Netzwerke wirklich die Botschaften von Lowkey oder anderen pro-palästinensischen Meinungsführern in irgendeiner Weise verstärkten. Abgesehen davon, dass sie auf einige extrem generische Profile mit kaum Anhängern verwiesen und Standardantworten wie „Erstaunlich! Das ist fantastisch! Wie cool! Herzlichen Glückwunsch!“ zeigen sie wenig bis gar keine Anzeichen für eine Einmischung – ob aus dem Ausland oder nicht.

Die eindeutige Schlussfolgerung ist, dass 11 % der Profile, die mit Lowkey interagieren, gefälscht sind, was ein Beweis dafür wäre, dass der massive Anstieg der pro-palästinensischen Stimmung in der Welt künstlich aus dem Ausland erzeugt wird. Was Cyabra in seinem Bericht jedoch nicht erwähnt, ist die Tatsache, dass ein beträchtlicher Anteil der Konten in den sozialen Medien gefälscht ist und es schon immer war.

Die Schätzungen über die tatsächliche Anzahl der gefälschten Konten auf Twitter reichen von 5 % bis zu mehr als 80 %, und der Eigentümer von Twitter, Elon Musk, gab an, dass jede fünfte Person auf seiner Plattform falsch ist. Cyabra selbst behauptet, dass 11 % gefälscht sind und dass Prominente und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens überdurchschnittlich viele Bot-Accounts anziehen.

Jüngste Cyabra-Studien haben ergeben, dass 13 % aller Twitter-Accounts, die über die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen diskutieren, Bots sind, und 20 % der Accounts, die über den in Ungnade gefallenen Menschenhändler Jeffrey Epstein diskutieren, nicht authentisch sind. Die Behauptung von Cyabra, dass 11 % der Profile, die mit Lowkey interagieren, gefälscht sind, ist also kaum ein eindeutiger Beweis. Vielmehr unterstreicht sie nur, dass Lowkey und seine Ansichten weltweit breite Unterstützung finden.

Ein israelischer Geheimdienstarm

„Wir sind der Wachhund für Wahrheit und Vertrauenswürdigkeit in den sozialen Medien“, behauptete Cyabra-CEO Dan Brahmy großspurig. Das Unternehmen hat praktisch keine organische Reichweite (zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hatte es 221 Abonnenten auf YouTube und 1.145 bzw. 120 Follower auf Twitter und Instagram). Dennoch ist es zu einer äußerst einflussreichen Organisation aufgestiegen. Ihre Arbeit, die angeblich „das Gute, das Schlechte und die Fälschungen im Internet aufdeckt“, wurde in Zeitungen wie der New York Times, der Washington Post, CNN, Fox News, dem Wall Street Journal und USA Today erwähnt.

Keiner dieser Artikel in prominenten Zeitungen geht jedoch auf die äußerst engen Verbindungen des Unternehmens zur israelischen Regierung ein. So war Brahmy beispielsweise Schieß- und Kampfausbilder bei den IDF, bevor er Cyabra gründete.

Die beiden anderen Mitbegründer des Unternehmens waren wichtige Mitglieder des israelischen Geheimdienstes. Wie Brahmy kürzlich in einem Interview prahlte:

“Glücklicherweise habe ich zwei Menschen auf der Welt gefunden, die die Kühnheit und das Wissen haben, zu sagen, dass sie zu den Befehlshabern der Informationskriegsführung innerhalb der israelischen Armee gehörten. Und nach einem wirklich langen Militärdienst hatten sie das Gefühl, etwas dagegen tun zu müssen [Online-Informationskriegsführung].”

Brahmy bezieht sich dabei auf Ido Shraga und Yossef Daar. Shraga war früher Cyber-Systemingenieur bei den israelischen Verteidigungsstreitkräften, bevor er das Unternehmen mitbegründete. Daar ist ein langjähriger Veteran der umstrittenen Militärgruppe Unit 8200.

Die Einheit 8200 ist das Herzstück des israelischen Hightech-Überwachungsapparats und der Architekt des Überwachungsstaats, der den Palästinensern aufgezwungen wird. Die Einheit 8200 hat ein massives, weltweites digitales Raster geschaffen, um Palästinenser auszuspionieren und ihre persönlichen Daten als Kompromat, Erpressung und Erpressung zu nutzen. Ihre Veteranen stehen auch hinter der Pegasus-Software, die an die schlimmsten Menschenrechtsverletzer der Welt verkauft wurde, um Telefone zu hacken und hochrangige Ziele zu überwachen.

Von 2004 bis 2014 war Daar ein führender Mitarbeiter der Einheit 8200 und stieg bis zu ihrem Abteilungsleiter auf. Die engen Verbindungen zum israelischen Militärgeheimdienst enden jedoch nicht dort.

Cyabra rekrutiert wahrscheinlich aktiv aus der Einheit 8200 und anderen IDF-Gruppen. So verließ beispielsweise Roni Fridfertig ihren Job als Analystin der Einheit 8200, um zu Cyabra zu wechseln, wo sie derzeit Leiterin der Abteilung für strategische Erkenntnisse ist. An der Seite von Fridfertig arbeitet Lali Bar, die bis März Teamleiterin für Cyber Intelligence-Analysen bei der Einheit 8200 war und dann bei Cyabra als strategische Datenanalystin anfing.

Daniel Elya war von 2017 bis 2020 Luftbilddecoder und technischer Produktmanager bei Unit 8200. Im Jahr 2022 wurde er Produktmanager und Leiter des operativen Geschäfts bei Cyabra. Die Leiterin des Kundenerfolgsteams Tanya Barkatz war bis 2021 Master Sergeant Intelligence Analyst beim Lahav 433, dem israelischen Pendant zum FBI. Bis 2019 war David Bar-Aharon, Cyabras Vertriebsleiter für den privaten Sektor, ein IDF-Feldnachrichtenoffizier.

Diese Verbindungen des staatlichen Geheimdienstes sind alles andere als eine Rosinenpickerei. Nach israelischem Recht ist die Offenlegung jeglicher Zugehörigkeit zur Einheit 8200 eine Straftat, was bedeutet, dass die wenigen, die dies dreist auf ihren öffentlichen LinkedIn-Profilen bekannt gaben, wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs sind.

In einem kürzlich geführten Interview enthüllte Brahmy, dass die Hälfte seiner 40 Mitarbeiter zum aktiven Militärdienst einberufen wurde und derzeit an der Besetzung des Gazastreifens und der Vertreibung von Millionen von Menschen aus ihren Häusern beteiligt ist. Die andere Hälfte kämpft auf dem digitalen Schlachtfeld für Israel, wie die Lokalzeitung Israel 21c berichtet. Brahmy verriet, dass sie dabei eng mit ihren ehemaligen Kollegen im aktiven militärischen Geheimdienst zusammenarbeiten.

„Wir geben Informationen an Sicherheitsorganisationen innerhalb und außerhalb Israels weiter, denn sie können Druck ausüben, bei der Identifizierung helfen und Informationen weitergeben.“

Anfang dieses Jahres informierte Cyabra auch das israelische Parlament und unterrichtete den Knesset-Ausschuss für künstliche Intelligenz und fortgeschrittene Technologien über die von der Hamas online eingesetzten Taktiken. Kurz gesagt, die engen Verbindungen von Cyabra zum israelischen Staat – insbesondere zur Einheit 8200 – machen es schwierig festzustellen, wo das eine aufhört und das andere beginnt.

Von der Überwachung zum Silicon Valley

Die Einheit 8200 ist die elitärste und vielleicht berüchtigtste Einheit Israels. Sie wird als Israels Harvard bezeichnet, und die klügsten jungen Köpfe des Landes konkurrieren um ihre Aufnahme, da sie wissen, dass die Art der Ausbildung, die sie erhalten, sie für eine lukrative Technologiekarriere qualifiziert. Arabische Israelis sind von der Aufnahme ausgeschlossen; sie gehören sogar zu den Hauptzielen der Einheit.

Die Financial Times bezeichnete die Einheit 8200 als „Israel in seiner besten und schlimmsten Form“ – das Herzstück sowohl der boomenden High-Tech-Industrie als auch des repressiven Staatsapparats. Veteranen der Einheit 8200 haben viele der am häufigsten heruntergeladenen Apps der Welt entwickelt, darunter den Kartendienst Waze und die Kommunikationsplattform Viber.

Im Jahr 2014 sandten 43 Reservisten (darunter mehrere Offiziere) einen Brief an Premierminister Benjamin Netanjahu, in dem sie ihm mitteilten, dass sie wegen der eifrigen Verfolgung von Palästinensern nicht länger in den Reihen der Armee dienen würden. Dabei wurden mit Hilfe von Big Data Dossiers über eine große Zahl von Einheimischen angelegt, einschließlich ihrer Krankengeschichte, ihres Sexuallebens und ihrer Suchvorgänge, um sie später für Erpressungen zu nutzen.

Wenn eine bestimmte Person für eine wichtige medizinische Behandlung Kontrollpunkte passieren musste, konnte die Erlaubnis ausgesetzt werden, bis sie zustimmte, andere auszuspionieren.

Informationen, z. B. ob eine Person ihren Ehepartner betrügt oder homosexuell ist, werden auch als Köder für Erpressungen verwendet. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Einheit 8200 sagte, er habe gelernt, verschiedene arabische Wörter für „schwul“ auswendig zu lernen, um sie in überwachten Gesprächen heraushören zu können. Alle Palästinenser, so behaupten die Veteranen der Einheit 8200, wurden als Staatsfeinde behandelt. „Es gibt keinen Unterschied zwischen Palästinensern, die in Gewalt verwickelt sind, und solchen, die es nicht sind“, heißt es in dem Brief.

Noch beunruhigender für ein internationales Publikum ist der Einfluss von Unit 8200 innerhalb der globalen Technologieplattformen, denen wir unsere Daten anvertrauen. Eine Untersuchung von MintPress aus dem Jahr 2022 ergab, dass Hunderte ehemaliger Unit 8200-Agenten im Silicon Valley arbeiten und bei Unternehmen wie Google, Microsoft, Amazon und Meta einflussreiche Positionen innehaben.

Ein Beispiel dafür ist Emi Palmor. Palmor sitzt im Aufsichtsgremium von Meta (der Muttergesellschaft von Facebook, WhatsApp und Instagram). Diese Gruppe fungiert praktisch als oberstes Gericht der Plattformen und entscheidet, welche Inhalte gefördert und welche unterdrückt werden sollten.

Gavriel Goidel ist derweil Googles Leiter für Strategie und Betrieb. Bis 2016 war er jedoch Leiter der Lernabteilung von Unit 8200 und leitete ein Geheimdienstteam, das die Aktivitäten von, wie er es nannte, „feindlichen Aktivisten“ überwachte und bekämpfte. Mit Leuten wie Palmor und Goidel in so einflussreichen Positionen bei Social-Media-Giganten ist es vielleicht nicht überraschend, dass Inhalte, die mit der palästinensischen Sache sympathisieren, online so rücksichtslos unterdrückt werden.

„Wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen“.

Cyabra hat sicherlich Ambitionen, ein wirklich globales Unternehmen zu werden. Die Eröffnung eines Büros in New York City und die Ernennung des ehemaligen Außenministers und CIA-Direktors Mike Pompeo in den Vorstand sind Ausdruck dieses Ziels. „Wir freuen uns sehr, Mike Pompeo willkommen zu heißen“, sagte Brahmy.

“Im Laufe seiner herausragenden Karriere hat Minister Pompeo ein tiefes Verständnis für die Auswirkungen von Desinformationskampagnen auf die nationale Sicherheit bewiesen. Seine Erkenntnisse und Ratschläge werden von unschätzbarem Wert sein, wenn Cyabra weiterhin innovative Lösungen entwickelt, um ein digitales Immunsystem aufzubauen.”

Während seiner gesamten Laufbahn im Außenministerium und in der Central Intelligence Agency war Pompeo die Quelle von Desinformationskampagnen, die die nationale Sicherheit anderer Länder destabilisierten. “Ich war der Direktor der CIA. Wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen. Wir hatten ganze Trainingskurse dafür”, scherzte Pompeo einmal. Die CIA war natürlich die Quelle zahlloser Fake-News-Skandale, hat den Regimewechsel auf der ganzen Welt gefördert und ein weltweites Netzwerk von Medien eingerichtet, um pro-amerikanische Narrative zu verbreiten.

Die Berufung eines ehemaligen CIA-Direktors in den Vorstand eines Unternehmens, das behauptet, einen Dienst anzubieten, der Fakten von Fiktion unterscheidet, sollte die Glaubwürdigkeit dieser Gruppe sofort untergraben. Aber in der heutigen Welt wird die Überprüfung von Fakten oft direkt von der US-Regierung gesponsert. Mindestens fünf Fact-Checking-Gruppen, auf die sich Facebook verlässt, um Nachrichten über die Ukraine zu filtern und zu beurteilen, werden zum Beispiel von Washington finanziell unterstützt.

Als Israel seinen Angriff auf den Gazastreifen startete, machte Cyabra auf dem Online-Schlachtfeld auf sich aufmerksam und veröffentlichte Berichte, in denen behauptet wurde, dass 25 % aller Konten, in denen der Angriff vom 7. Oktober diskutiert wurde, gefälscht waren, und die eine Pro-Hams-Darstellung propagierten oder behaupteten, dass Russland, China, der Iran, der Libanon, Syrien und der Irak an einer massiven Online-Verschwörung gegen Israel beteiligt seien, um durch die Verbreitung irreführender oder falscher Inhalte die Wut der Menschen zu schüren.

Ein Beispiel, das Cyabra selbst zur Veranschaulichung wählte, war die Meldung des russischen staatlichen Fernsehsenders RT en Español, der iranische Präsident Ebrahim Raisi habe den Angriff auf das Al-Ahli Krankenhaus in Gaza als israelisches „Kriegsverbrechen“ bezeichnet. Dies war angeblich falsch, da israelische und westliche Quellen darauf bestanden, dass die Palästinenser wahrscheinlich ihr eigenes Krankenhaus in die Luft sprengten.

Desinformation gibt es auf allen Seiten des Gaza-Angriffs, und alle Staaten versuchen, die Berichterstattung so gut wie möglich zu kontrollieren. Wie Cyabra-CEO Brahmy erklärte: “Soziale Medien sind oft das Ziel von Millionen von Menschen, die die Nachrichten verfolgen und ihre Meinung teilen. Daher sind sie auch der bevorzugte Ort für böswillige Akteure, um die Berichterstattung zu manipulieren”.

Die Untersuchungen seines Unternehmens implizieren jedoch, dass die Kritik an Israel falsch oder ungültig ist und dazu dient, die Aufmerksamkeit von Israels Handlungen abzulenken. Israel betreibt natürlich auch online eine kolossale Propagandaarbeit. Forscher wie Professor Marc Owen Jones haben Heerscharen von israelfreundlichen Sockenpuppen aufgedeckt, die Anti-UNRWA-Desinformationen verbreiten und versuchen, die Solidarität zwischen schwarzen Amerikanern und Palästinensern zu untergraben. Cyabra scheint jedoch weit weniger daran interessiert zu sein, die Pro-Israel-Kampagnen zu untersuchen – vielleicht, weil sie ein wichtiger Teil davon sind.

🧵🚨Discovered hundreds of sock puppets promoting Israeli propaganda on X, Threads, FB & Insta. It also includes 'fake' websites. Recently, it has been spreading anti-UNRWA #disinformation, & trying to undermine solidarity between Palestinians & Black people. #Gaza



Analysis 👉 pic.twitter.com/5TRe3RCwrm — Marc Owen Jones (@marcowenjones) February 2, 2024

Propagandakriege

Israel hat eine anhaltende und koordinierte Propagandakampagne durchgeführt, die mit der Komplexität seines militärischen Angriffs mithalten kann. In den zwei Wochen nach dem 7. Oktober gab das Außenministerium mehr als 7 Millionen Dollar allein für Werbung auf YouTube aus. Diese Anzeigen richteten sich in erster Linie an westliche Länder, wobei Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Belgien und die Vereinigten Staaten die Hauptzielgruppen waren.

In nur 14 Tagen erreichte eine Kampagne einer israelischen Regierungsabteilung auf einer Plattform eine Milliarde Menschen – Zahlen, die alles, was Cyabra angeblich aufgedeckt hat, im Vergleich dazu unbedeutend erscheinen lassen.

Viele dieser YouTube-Anzeigen verstießen eklatant gegen die Nutzungsbedingungen der Plattform, zeigten grafische Bilder von Leichen und enthielten falsche Botschaften wie „Hamas=ISIS“.

Das Außenministerium hat auch eine verdeckte Kampagne zur Belästigung und Einschüchterung amerikanischer Studenten gestartet und eine „Task Force“ eingerichtet, die psychologische Operationen durchführen soll, um, wie es heißt, „wirtschaftliche und arbeitsrechtliche Konsequenzen“ gegen pro-palästinensische Demonstranten zu verhängen. Außenminister Eli Cohen leitet die Task Force, betont aber, dass ihre Aktionen „nicht die Handschrift des Staates Israel tragen sollten“.

Die israelischen Propagandakampagnen reichen jedoch viel weiter zurück. Wikipedia ist seit langem ein Ziel israelischer Infiltration. Im Rahmen eines von Naftali Bennett (der später Premierminister wurde) geleiteten Projekts wurden Tausende junger Israelis zur Überwachung der Online-Enzyklopädie eingesetzt, um problematische Fakten zu entfernen und Artikel zu Gunsten Israels zu formulieren. Diejenigen, die die meisten Änderungen vornahmen, erhielten Belohnungen, darunter kostenlose Fahrten mit dem Heißluftballon.

Pro-Palästina-Stimmen zum Schweigen bringen

Die Stimmen der Palästinenser – oder derjenigen, die mit ihnen sympathisieren – wurden in der Vergangenheit online unterdrückt. Seit dem 7. Oktober wurde jedoch die digitale Drosselung der Pro-Palästina-Stimmung verstärkt. Hunderte von prominenten Persönlichkeiten haben behauptet, dass soziale Medienplattformen ihre Reichweite aufgrund ihrer Position zu Israel-Palästina künstlich einschränken.

Instagram sperrte die Konten von Eye on Palestine und Motaz Azaiza, zwei wichtigen Quellen für die Berichterstattung vor Ort in Gaza. Die Plattform fügte außerdem auf unerklärliche Weise das Wort „Terrorist“ in die Bios von Hunderten von Personen ein, die sich als Palästinenser identifizieren. Später wurde behauptet, es handele sich um einen Fehler. Die engen Verbindungen der Plattform zur Einheit 8200 lassen jedoch vermuten, dass es sich dabei weniger um einen bizarren Fehler als vielmehr um ein Ergebnis des allgemeinen Milieus des Unternehmens in Bezug auf die palästinensische Befreiung handelt.

MintPress News selbst ist einer ständigen Online-Unterdrückung ausgesetzt. Es gibt keinen einzigen Mitarbeiter (einschließlich dieses Autors), dessen Konten in den sozialen Medien nicht eingeschränkt, gesperrt oder gelöscht wurden – etwas, das nur selten, wenn überhaupt, mit pro-israelischen Nachrichtenquellen geschieht.

Lowkey ist da keine Ausnahme. Letzte Woche sperrte Instagram sein Konto. Pro-Israel-Gruppen haben seine öffentlichen Veranstaltungen erfolgreich geschlossen und sogar versucht, seine Musik aus dem Streaming-Dienst Spotify entfernen zu lassen. Lowkey ist seit vielen Jahren ein Hauptziel der Israel-Lobby.

Der Hip-Hop-Künstler, der als einer der begabtesten Texter seiner Generation gilt, hat sein Talent genutzt, um auf das Leiden der Palästinenser hinzuweisen, und sich so eine weltweite Fangemeinde geschaffen. Tracks wie „Long Live Palestine“ sind zu Hymnen des Widerstands auf der ganzen Welt geworden und werden häufig bei Solidaritätsdemonstrationen gespielt. Bereits 2011 schrieb The Jewish Chronicle, dass seine bloße Existenz ein „potenzieller Albtraum“ für Israel sei.

Cyabra behauptet, ein Technologieunternehmen zu sein, das Einzelpersonen und Organisationen dabei hilft, zwischen Fakten und Fiktion im Internet zu unterscheiden, indem es die Medienkompetenz fördert. Brahmy warnt, dass man jedes Mal, wenn man online ist, „potenziell zur Zielscheibe eines bösen oder falschen Akteurs werden kann, der versucht, die öffentliche Meinung zu manipulieren, der versucht, Sie in eine kontextbezogene Falle zu locken“.

Ein tieferer Einblick in die Geschichte von Cyabra, ihre Schlüsselfiguren und ihre Aktivitäten legt jedoch nahe, dass sie selbst ein böser Akteur ist, der versucht, die öffentliche Meinung zum Nutzen des israelischen Staates zu manipulieren. Echte kritische Medienkompetenz würde damit beginnen, dass man die mit dem Staat verbundenen Fact-Checking-Gruppen hervorhebt und den Menschen beibringt, jedem Unternehmen, das ihnen anbietet, das Denken für sie zu übernehmen, äußerst skeptisch gegenüberzustehen – insbesondere solchen, in deren Vorstand ehemalige israelische Geheimdienstführer und CIA-Direktoren sitzen.