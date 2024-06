Interview in der neuesten Ausgabe von “Redacted” über die wahrscheinliche Vergeltung Russlands auf einen Raketenangriff auf sein Kernland

In den vergangenen Tagen gab es in den Medien, sowohl in den Mainstream als auch in den alternativen Medien, eine beträchtliche Diskussion über die Warnungen des Kremls, dass er jeden Raketenangriff auf sein Kernland von der Ukraine aus, bei dem vom Westen gelieferte Langstreckenraketen zum Einsatz kommen, als Angriff der US-amerikanischen, britischen und französischen Lieferanten und Zielprogrammierer dieser Raketen betrachten und entsprechend Vergeltung üben werde.

Wird die russische Antwort ein direkter nuklearer Angriff auf das eine oder andere westliche Land sein, wie es die russische Doktrin zum Einsatz von Atomwaffen vorsieht? Wird die Konfrontation direkt auf ein Weltuntergangsszenario hinauslaufen? Vor ein paar Tagen habe ich diese Frage in einem Aufsatz über das Eskalationsszenario, das ich für wahrscheinlicher halte, behandelt. In der heute aufgezeichneten Sendung von Redacted Video gab mir die Moderatorin Natali Morris freundlicherweise die Gelegenheit, mich dem weltweiten Publikum der Sendung zu erklären.

Übersetzung:

Natali Morris:

Die NATO ist vielleicht nur noch wenige Schritte von einem Krieg mit Russland entfernt; es sieht ganz danach aus, als ob sie das will. Über Nacht hat der russische Präsident Putin Joe Biden gebeten, die Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. Putin kündigte auch an, dass Russland das Recht hat, Waffen an andere Länder und Regionen zu liefern, in denen Angriffe auf sensible Ziele in Ländern wie der Ukraine durchgeführt werden, Länder, in denen die USA möglicherweise illegale Stützpunkte haben, wie z. B. Syrien. Handelt es sich hier um einen Abstieg in einen ausgewachsenen Krieg oder um die Möglichkeit eines Atomkriegs? Nun, unser nächster Gast sagt, dass Russland, wenn es angegriffen wird, mit einem massiv zerstörerischen Angriff auf Kiew reagieren wird, und er skizziert die Abfolge der Ereignisse. Gilbert Doctorow ist Autor zahlreicher Bücher über die Beziehungen zwischen Russland und den USA und warnt schon seit Jahrzehnten vor dieser Entwicklung. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.

Gilbert Doctorow, PhD:

Ich danke Ihnen für die Einladung.

N. Morris:

In Ihrem jüngsten Sub-Stack legen Sie dar, was Ihrer Meinung nach die russische Antwort sein wird, und das sieht in etwa so aus. Kiew, Polen, dann militärische Fabriken und Stützpunkte in Deutschland, Großbritannien und Frankreich, und am Ende – Spoiler-Alarm – sagen Sie, dass die USA ihnen nicht zu Hilfe kommen und ihre Verpflichtung nach Artikel 5 des NATO-Vertrags nicht erfüllen werden, so dass die USA dann sozusagen eskalieren, ohne die Absicht zu haben, tatsächlich aufzutauchen, was sehr interessant ist. Können Sie dazu etwas sagen?

Doctorow:

Ja, in der letzten Woche gab es in den Vereinigten Staaten und Europa viele Diskussionen darüber – und auch innerhalb Russlands -, wie Russland wahrscheinlich auf Angriffe auf sein Kernland und auf militärische und zivile kritische Infrastrukturen durch Raketen reagieren wird, die in den Vereinigten Staaten hergestellt wurden – die ATACMS, von Frankreich – Scalpers – und von Großbritannien in seinem Storm Shadow. Mit der Entscheidung vor einer Woche, der Ukraine mitzuteilen, dass die Ukrainer mit diesen Waffen machen können, was sie wollen, und selbst entscheiden können, welche Ziele sie angreifen und welche nicht.

Der russische Präsident hat vor etwas mehr als einer Woche auf einer Pressekonferenz auf dem Flughafen von Taschkent, die am Ende seines dreitägigen Besuchs in Usbekistan stattfand, darauf hingewiesen, dass aus russischer Sicht jeder Angriff auf Russland, der von der Ukraine ausgeht und bei dem Raketen dieser Art, vom Westen gelieferte Langstreckenraketen, zum Einsatz kommen, im Grunde ein Angriff der Hersteller und Lenker dieser Raketen im Westen auf Russland ist, und dass der ukrainische Finger auf dem Knopf zum Abschuss nichts weiter als ein Finger auf einem Knopf war. Die Entscheidung über das Ziel und die Vorbereitung dieser Raketen ist entscheidend für ihren Erfolg. Die Zielinformationen stammen nämlich von Aufklärungssatelliten, die den russischen Boden überwachen, und sind eine Technologie, die den Ukrainern nicht zugänglich ist. Die westlichen Länder würden die Ukraine also nur als Katzentatze benutzen, um das zu tun, was sie selbst tun wollen, aber nicht den Mut haben zu sagen, dass sie es tun.

Über die Antwort, was Russland in einem solchen Fall tun wird, wurde, wie gesagt, überall viel spekuliert. Innerhalb Russlands, in den Talkshows, in denen einige sehr verantwortungsbewusste und bekannte Persönlichkeiten auftreten, und mit Persönlichkeiten meine ich Experten, die Mitglieder der Duma sind und die Entscheidungsverantwortung im Lande haben. Sie haben sich geäußert, und ich werde das gleich noch einmal zusammenfassen.

Aber der Punkt ist, dass es eine Menge Druck auf Präsident Putin gibt, deutlicher zu werden. Was meint er mit Reaktion? Und wer ist die Zielscheibe? Der Grund, warum er unter diesen Druck gerät, ist die Erkenntnis russischer Offizieller, dass die Warnungen Russlands, was es als Antwort auf dieses oder jenes tun oder nicht tun könnte, wenn seine roten Linien überschritten werden, im Westen als Bluff missverstanden wurden, dass Russland die Vereinigten Staaten und andere NATO-Verbündete verschiedene rote Linien überschreiten ließ, ohne einen Preis zu zahlen. Warum also sollte Russland jetzt einen Preis verlangen?

Seit mindestens sechs Monaten gibt es einige in Russland und auch im Ausland sehr bekannte Politikwissenschaftler wie Karaganow, die sagen, dass Russland, um in seinen Reaktionsdrohungen glaubwürdig zu sein, etwas Demonstratives tun sollte, das die Aufmerksamkeit aller auf sich zieht und keine Möglichkeit offen lässt, seine Entschlossenheit zur Verteidigung seiner Souveränität misszuverstehen. Was Karaganow empfahl – und was in Washington, D.C., und auch bei einigen seiner Politikerkollegen und Experten in Russland für Empörung sorgte – er sagte: “Lasst uns taktische Atomwaffen einsetzen und einen Schlag ausführen und zeigen, dass wir die Macht haben und bereit sind, die Macht einzusetzen, um uns zu verteidigen.” Nun, das hat sich nicht bewahrheitet. Aber in den letzten Tagen haben auch andere russische Verantwortliche, wie zum Beispiel Dmitri Trenin, der immer eine Stimme der Vernunft war, Druck auf den Kreml ausgeübt, entschlossener zu sein und seine Absichten deutlicher zu machen.

In russischen Talkshows wurde vor einer Woche vorgeschlagen, dass Russland den Flughafen in Polen angreifen sollte, der der Hauptempfangs- und Verteilungspunkt für die in die Ukraine gelieferten Waffen der USA und anderer Verbündeter ist.

N. Morris:

Handelt es sich dabei um einen zivilen Flughafen oder um einen Militärflughafen?

Doctorow:

Nein, es ist ein Militärflughafen.

N. Morris: Okay.

Doctorow:

Aber nichtsdestotrotz ist es ein NATO-Land.

N. Morris:

Ja.

Doctorow:

Und es besteht natürlich die Möglichkeit, dass Artikel 5 ausgelöst wird. Auf jeden Fall sagten die Russen, es sei an der Zeit, etwas zu tun und nicht nur zu reden. Putin hat gestern in einem viel diskutierten Treffen mit Journalisten aus aller Welt bei der Eröffnung des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg gesagt, er werde reagieren, die Russen würden asymmetrisch reagieren, wie Sie angekündigt haben. Was das genau bedeutet, ist sehr schwer zu ergründen. Sie haben Syrien erwähnt, und das ist möglich. Natürlich gibt es auch andere Länder, die Missstände haben und auch Liefermöglichkeiten, wie die Houthis im Jemen, die von russischen Waffen profitieren könnten, um US-Stützpunkten in der Region erheblichen Schaden zuzufügen. Das ist eine Möglichkeit, die es geben kann.

Ich denke jedoch, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Und das größte Problem, auf das ich die Aufmerksamkeit der Zuhörer lenken möchte, ist, dass einige bekannte Experten und Kommentatoren in den Vereinigten Staaten zu dem Schluss gekommen sind, dass die NATO-Angriffe auf das russische Kernland fast automatisch zu einem massiven Austausch von Atomwaffen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland führen werden. Das heißt, wir werden direkt in einen totalen Atomkrieg und das Ende der Zivilisation geraten. Es gibt Leute wie Ted Postol, einen wichtigen Experten vom MIT, der über diese Risiken gesprochen hat. Larry Johnson, der Ihren Zuhörern gut bekannt ist, war bei Sonar zu Gast und hat entweder gestern Abend oder heute Morgen gesagt, dass uns die Gefahr eines Atomkriegs droht. Und Scott Ritter war gestern in der Sendung “Judging Freedom” von Richter Napolitano und hat genau das gesagt.

Und genau diese Äußerungen haben mich dazu veranlasst, die Frage erneut zu prüfen: Stehen wir an der Schwelle zum Ende der Zivilisation, zum Atomkrieg, oder gibt es etwas Allmählicheres, das auf dem Weg aufgehalten werden könnte und ein wahrscheinlicheres Szenario ist?

Und ich gehe davon aus, dass Putin kein Glücksspieler ist. Ich habe letzte Woche geschrieben, dass Russland über die Fähigkeit zum Erstschlag verfügt, was in den Vereinigten Staaten und Westeuropa weitgehend ignoriert wird. Vor zehn Jahren, als die Russen zum ersten Mal davon sprachen, eine neue, fortschrittliche Palette strategischer Waffen zu entwickeln, sagten alle Leute, die ich im Westen traf, dass dies ein Bluff sei, dass die Russen nicht in der Lage seien, etwas zu tun, was das übertreffen würde, was fortschrittlicher wäre als das, was die Vereinigten Staaten mit ihrem riesigen Militärbudget tun können, das größer ist als alle Militärbudgets der übrigen Welt zusammen.

Dies war unvorstellbar, da die Russen zehnmal weniger Geld hatten und ein Land, das in den 1990er Jahren einige seiner besten Köpfe an das Silicon Valley verloren hatte. Wie konnten sie das nur schaffen? Nun, sie haben es geschafft, und das wissen wir aus der neuen modernisierten Triade, von der Herr Putin vor drei Jahren sprach und die im letzten Jahr eingeführt und in Betrieb genommen wurde. Die Russen haben also bewiesen, dass sie sehr fähig sind, aber was mit fähig gemeint ist, habe ich gesagt: Sie sind erstschlagfähig. Sie könnten mit einem Schlag fast die gesamte Nuklearstreitmacht der Vereinigten Staaten auslöschen und einen großen Teil der Landkarte des amerikanischen Kontinents wegfegen.

Nun, ich sage ein großer Teil, ich habe nicht alle gesagt. Und das Gleiche gilt für die Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten könnten mit einem Erstschlag einen sehr großen Teil von Russlands landgestützten, insbesondere landgestützten Waffen ausschalten, denn das ist beiderseits dasselbe. Was die Russen jedoch nicht aus den Staaten entfernen würden, wären die Atom-U-Boote und so weiter. Beide Seiten haben also die Möglichkeit eines Erstschlags, der verheerend wäre, aber die Möglichkeit eines Vergeltungsschlags nicht ausschließen würde, der zehn oder zwanzig Millionen Menschen in ihrem Land das Leben kosten könnte. Herr Putin ist kein Spieler. Was würde er also tun?

N.Morris:

Darf ich Sie dazu etwas fragen? Denn Sie sagen, dass er sogar von seinen eigenen Verbündeten für seinen Bluff kritisiert wird. Aber wenn wir es von der anderen Seite betrachten, sieht es dann so aus, als ob die Vereinigten Staaten ebenfalls bluffen, aber ihre Freunde, also die europäischen Länder, in ihrem Namen zur Eskalation auffordern, ohne die Absicht, hinter ihnen zu stehen?

Doctorow:

Ja, aber ich würde das Wort “bluffen” nicht verwenden, denn ich glaube nicht, dass irgendjemand in Washington zugeben wird, worüber wir hier sprechen, dass die Vereinigten Staaten, wenn es hart auf hart kommt, keine Probleme damit haben, Kiew vom Erdboden zu tilgen.

N. Morris:

Was Sie hier sagen, und das möchte ich hervorheben, damit unsere Leser es selbst sehen und nachlesen können, ist, dass “dies nicht zu einem Atomkrieg führen wird, weil Europa und die USA sich einen Dreck um ukrainische Leben scheren. Die Kosten eines russischen Angriffs wären also gleich null. Fahren Sie also bitte fort. Es tut mir leid, ich habe Sie mit Ihren eigenen Worten unterbrochen.

Doctorow:

Nun, das ist in Bezug auf Kiew. Aber ich gehe darüber hinaus – und begebe mich auf ein ziemlich gefährliches Terrain für das Verständnis des Publikums, wer wir sind und wer sie sind -, wenn ich sage, dass sich die Vereinigten Staaten einen Dreck um Europa scheren. Es ist einfach – und das stelle ich fest, wenn ich mich umschaue und an einigen hochrangigen Mittagessen belgischer Eliten teilnehme, die sich mit belgischen Militärs und Militärangehörigen treffen, die sagen, dass sie nicht mehr an das glauben, was der dritte Schlag oder das dritte Element der Landesverteidigung war – dass “die Kavallerie” zu Hilfe kommen würde, wobei die Kavallerie die Vereinigten Staaten sind. Daran glauben sie nicht mehr.

Und in diesem Bereich befinden wir uns heute: Ich sage, dass die Europäer sich einen Dreck um Kiew scheren, dass die Europäer sich einen Dreck um Polen scheren, weil Polen auf dem Spiel steht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in Belgien oder Deutschland einen Finger rühren wird, wenn die Russen gegen Polen zuschlagen, Artikel 5 hin oder her. Artikel 5 verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht zu einer bestimmten Maßnahme. Es ist ein Format, in dem sie diese Maßnahmen ergreifen können. Aber niemand wird eine Strafe gegen diejenigen verhängen, die das nicht tun. Diese Länder werden sich also nicht gegenseitig verteidigen, und die Vereinigten Staaten werden Europa nicht verteidigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mr. Biden oder irgendjemand anderes im Weißen Haus New York, Los Angeles oder Miami als Vergeltung für den Verlust von London opfert.

N. Morris:

Richtig, ja. Nun, das ist etwas, das Sie sehr fachkundig darlegen, und interessanterweise sagen Sie voraus, dass dies nicht zu einem Atomkrieg führen wird, aber Ihr Newsletter heißt Armageddon Newsletter. Ich empfehle unseren Lesern dringend, ihn zu abonnieren, denn Sie sind eine Stimme der Vernunft und der Außenpolitik. Und noch einmal: Sie warnen schon seit Jahrzehnten vor diesem Konflikt. Er ist für Sie nicht en vogue. Es ist etwas, das Sie seit langem beobachten. Vielen Dank für Ihre Zeit und dafür, dass Sie zu Redacted zurückgekommen sind. Es ist immer ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen.

Doctorow:

Oh, nochmals vielen Dank für die Einladung.