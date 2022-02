Cyber-Pandemie-Vorsorge: Cyber Polygon 2022 mit Schwerpunkt auf „digitaler Widerstandsfähigkeit im Cloud-Zeitalter“

Cyber-Pandemie-Vorsorger: Cyber Polygon 2022 mit Schwerpunkt auf „digitaler Widerstandsfähigkeit im Cloud-Zeitalter.

Alle Lösungen im nicht gewählten globalistischen Spielbuch erfordern öffentlich-private Partnerschaften – eine engere Verschmelzung von Unternehmen und Staat: Perspektive

Das Weltwirtschaftsforum (WEF), Interpol und BI.ZONE veranstalten am 8. Juli erneut das Cyber Polygon 2022 unter dem Motto „digitale Widerstandsfähigkeit im Cloud-Zeitalter“.

Die Sicherheitsrisiken nehmen zu, da Cyberkriminelle aktiv Schwachstellen in neuen Cloud-Umgebungen ausnutzen – Cyber Polygon 2022 Konzept

In Vorbereitung auf eine Cyber-Pandemie, die die gesamte Gesellschaft in Mitleidenschaft ziehen würde, konzentriert sich die diesjährige Cyber Polygon Cybersicherheitsschulung auf Sektoren, die Cloud-Dienste nutzen, wie z. B:

Finanzen

Einzelhandel

Gesundheitswesen

Transportwesen

Rohstoffe

Öffentliche Organisationen

Und mehr

„Was passiert, wenn der Betrieb eines Unternehmens wegen eines Cyberangriffs unterbrochen wird?“, fragt die Konzeptseite Cyber Polygon 2022.

„Durchgesickerte sensible Daten, Lieferunterbrechungen, enorme finanzielle Verluste, Rufschädigung oder ein völliger Zusammenbruch – das waren die Folgen von Angriffen in den letzten Jahren.

„Eine stabile langfristige Entwicklung jeder Organisation hängt daher direkt von der Nachhaltigkeit ihrer Prozesse und ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Cybersecurity-Vorfällen ab.“

Cyber Polygon 2021 die Highlighs hier zu finden.

Das Format des Cyber Polygon 2022 bleibt das gleiche wie bei den vorherigen Veranstaltungen, mit zwei sich überschneidenden Tracks:

Eine in Echtzeit durchgeführte Cybersicherheitsübung

Kommentare, Interviews und Podiumsdiskussionen mit Branchenexperten

„Das Training wird auf dem aktuellen Trend der verschwimmenden Grenzen und dem aktiven Übergang zur Cloud basieren“, während „führende Branchenexperten über Cybersicherheitstrends, effektive Methoden zur Verhinderung von Bedrohungen und neue Abwehrtechnologien sprechen werden“.

Ein Mangel an Cybersicherheit ist zu einer klaren und unmittelbaren Gefahr für unsere Gesellschaft weltweit geworden – Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021 Wir brauchen Impfstoffe, um uns zu immunisieren. Das Gleiche gilt für Cyberattacken“ – Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

Cyber Polygon 2021 simulierte „einen gezielten Angriff auf die Lieferkette eines Unternehmensökosystems in Echtzeit“.

In seiner Eröffnungsrede am Cyber Polygon 2021 warnte WEF-Gründer Klaus Schwab: „Ein Mangel an Cybersicherheit ist zu einer klaren und unmittelbaren Gefahr für unsere Gesellschaft weltweit geworden.“

Der nicht gewählte Globalist führte im Juli 2021 weiter aus: „Wir brauchen Impfstoffe, um uns zu immunisieren. Das Gleiche gilt für Cyberattacken.

„Auch hier müssen wir vom einfachen Schutz zur Immunisierung übergehen. Wir müssen IT-Infrastrukturen aufbauen, die von Haus aus über digitale Antikörper verfügen, um sich zu schützen.“

Die Diskussionen, die aus dem Cyber Polygon 2021 hervorgingen, endeten mit dem Wunsch, das Internet zu immunisieren, Kryptowährungen zu verteufeln und zentralisierte Regierungssysteme durch eine engere Verbindung von Unternehmen und Staaten (öffentlich-private Partnerschaften) zu unterstützen.

Das Schreckensszenario eines flächendeckenden Cyberangriffs, der die Stromversorgung, das Verkehrswesen, die Krankenhausversorgung, unsere Gesellschaft als Ganzes zum Erliegen bringen würde, ist uns allen bekannt, wird aber noch zu wenig beachtet – Klaus Schwab, Cyber Polygon 2020 Die COVID-19-Krise würde […] als eine kleine Störung im Vergleich zu einem großen Cyberangriff gesehen werden – Klaus Schwab, Cyber Polygon 2020

Ein Jahr zuvor hatte Schwab auf der Cyber Polygon 2020 vor einer kommenden Cyber-Pandemie gewarnt, die die Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern würde.

„Wir alle kennen das Schreckensszenario eines umfassenden Cyberangriffs, der die Stromversorgung, das Transportwesen, die Krankenhausversorgung, unsere Gesellschaft als Ganzes zum Erliegen bringen würde, aber wir schenken ihm immer noch zu wenig Beachtung“, so Schwab.

„Die COVID-19-Krise wäre in dieser Hinsicht eine kleine Störung im Vergleich zu einem großen Cyberangriff“, fügte er hinzu.

Cyber Polygon 2020 stand unter dem Thema: „Digitale Pandemie: Wie man eine Krise verhindert und die Cybersicherheit auf allen Ebenen stärkt“.

Ein Cyberangriff mit COVID-ähnlichen Merkmalen würde sich schneller und weiter verbreiten als jeder biologische Virus – Weltwirtschaftsforum, 2021

Dem WEF zufolge war COVID-19 als antizipiertes Risiko bekannt, und das gilt auch für seine digitale Entsprechung.

Mehr noch: „Ein Cyberangriff mit COVID-ähnlichen Merkmalen würde sich schneller und weiter verbreiten als jedes biologisches Virus. Seine Reproduktionsrate wäre etwa zehnmal größer als die des Coronavirus“.

Einige Monate vor dem Ausbruch des Coronavirus COVID-19 veranstaltete das WEF zusammen mit der Johns Hopkins und der Bill and Melinda Gates Foundation am 18. Oktober 2019 eine Pandemieübung namens Event 201, bei der speziell eine Coronavirus-Pandemie simuliert wurde, um die weltweite Bereitschaft zu testen.

Viele Szenarien, die aus Event 201 hervorgingen, wurden im Jahr 2020 und darüber hinaus Realität, darunter Regierungssperren, Zensur in den sozialen Medien, globale wirtschaftliche Zusammenbrüche und gesellschaftliche Umwälzungen – alles Zutaten, die notwendig sind, um einen großen Reset einzuleiten.

Alle Lösungen im Spielbuch der nicht gewählten Globalisten verlangen nach öffentlich-privaten Partnerschaften – einer engeren Verschmelzung von Unternehmen und Staat.

Finanzwesen und Einzelhandel, Gesundheitswesen und Transportwesen, Rohstoffunternehmen und öffentliche Organisationen – sie alle müssen das Tempo der Transformation beibehalten, um mit dem Rad des Fortschritts Schritt zu halten – Cyber Polygon 2022 Konzept

Auf der Cyber Polygon 2022-Konzeptseite heißt es: „Die Sicherheitsrisiken nehmen zu, da Cyberkriminelle aktiv Schwachstellen in neuen Cloud-Umgebungen ausnutzen.“

„Der Schlüssel, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist die Fähigkeit, angesichts des digitalen Wandels agil zu bleiben.

„Finanzwesen und Einzelhandel, Gesundheitswesen und Transportwesen, Rohstoffunternehmen und öffentliche Organisationen – sie alle müssen das Tempo der Transformation beibehalten, um mit dem Rad des Fortschritts Schritt zu halten.“

