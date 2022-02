Der Freiheitskonvoi von Ottawa reißt die Illusion von Demokratie in Nordamerika nieder

Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht,

Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden,

Wenn unerträglich wird die Last – greift er

Hinauf getrosten Mutes in den Himmel,

Und holt herunter seine ew’gen Rechte,

Die droben hangen unveräusserlich

Und unzerbrechlich wie die Sterne selbst. – Friedrich Schiller, Wilhelm Tells Rütlischwur

Wer hätte gedacht, dass Kanada jemals ein Zündfunken für eine Freiheitsbewegung gegen die Tyrannei sein würde?

Als Redakteur eines kanadischen geopolitischen Magazins seit mehr als 10 Jahren und Autor von vier Büchern über die kanadische Geschichte ist es mir ein wenig peinlich, zu sagen, dass ich den Kanadiern so etwas sicher nicht zugetraut hätte.

Die „Monarchie des Nordens“ verströmt gewiss keine revolutionären Gefühle – sie wurde auf nicht-revolutionären Prinzipien wie „Frieden, Ordnung und gute Regierungsführung“ gegründet, die in krassem Gegensatz zu den wesentlich inspirierenderen „Leben, Freiheit und das Streben nach Glück“ stehen, die in den Gründungsdokumenten unserer südlichen Vettern verankert sind.

Sogar in unserem Gründungsdokument von 1867 (das in einem champagnergetränkten Monat des Hedonismus im Jahr 1864 verfasst wurde) wird der Zweck der Konföderation ausdrücklich nicht als Mittel zur „Förderung des allgemeinen Wohlergehens“ bezeichnet, wie dies bei der Verfassung der USA von 1787 der Fall war, sondern vielmehr als „Förderung der Interessen des britischen Empire“.

Aber so ist es.

Unzählige Tausende von Patrioten sind quer durch das Land gefahren, um sich in Ottawa in friedlicher und festlicher Stimmung zu bunkern, die ich mit eigenen Augen sehen musste, um zu glauben, dass sie etwas so Einfaches und von Ideologie Unbeflecktes fordern: Freiheit zu arbeiten, für die Familien zu sorgen und die Grundrechte zu respektieren, wie sie in der Charta der Rechte und Freiheiten (einer Aktualisierung des peinlich oligarchischen British North America Act von 1867 aus dem Jahr 1982) festgelegt sind.

Die Mainstream-Medien und politischen Schreiberlinge haben Überstunden gemacht, um den Freedom-Konvoi, der am 29. Januar in Ottawa eintraf, als eine „Aufstandsbewegung“ voller „weißer Rassisten“, „russischer Handlanger“ und „Nazis“ darzustellen, die „die Regierung stürzen“ wollen.

Selbst der ehemalige Gouverneur der Bank of England (und Treuhänder des Weltwirtschaftsforums), Mark Carney, meldete sich am 7. Februar zu Wort und erklärte, dass „dies Aufruhr ist“ und dass „diejenigen, die immer noch dazu beitragen, diese Besetzung auszuweiten, identifiziert und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden müssen“.

Carney, der immerwährende Finanzliebling von Goldman Sachs und der Londoner City (und Hoffnungsträger für das Amt des Premierministers), forderte, alle diejenigen ins Visier zu nehmen, die Geld für diese inländische Terroroperation gespendet haben.

Angesichts einer organischen Bürgerrechtsbewegung von Lastwagenfahrern, Landwirten und Zehntausenden von Anhängern, die sich in der kanadischen Hauptstadt versammelt haben, um die Wiederherstellung ihrer Grundfreiheiten zu fordern, hat die derzeitige liberale Regierung nicht einmal ein Quäntchen Menschlichkeit oder Verhandlungsfähigkeit gezeigt.

Das sollte all jene nicht überraschen, die in den letzten Jahren die Heuchelei neoliberaler „regelbasierter“ Ordnungsideologen in Aktion gesehen haben, die schnell bereit sind, die „Freiheit“ der Bürgerinnen und Bürger der Ukraine, Hongkongs oder Xinjiangs zu feiern, wenn das Ergebnis den geopolitischen Zielen abgehobener Technokraten, die nach globaler Hegemonie streben, zugute kommt.

In dem Moment, in dem echte selbstorganisierte Arbeiterbewegungen entstehen, die die Anerkennung grundlegender Rechte fordern, fallen die Masken und die Wut der Tyrannen zeigt ihr wahres Gesicht.

Anstelle von Verhandlungen und Diskussionen über grundsätzliche Verfassungsfragen, wie sie von den Demonstranten gefordert wurden, haben wir stattdessen nur Drohungen, Verleumdungen und weitere Drohungen erlebt, die von der Streichung von 10 Millionen Dollar an Spendengeldern, die am 4. Februar auf GoFundMe gesammelt wurden, bis hin zu weiteren 8 Millionen Dollar, die am 10. Februar auf GiveSendGo gesammelt wurden, reichen.

Wir haben erlebt, wie die Regierung zunächst in der Stadt Ottawa und dann am 11. Februar in der gesamten Provinz den Ausnahmezustand verhängte, um die Unterbrechung der lebensnotwendigen Treibstofflieferungen für die bei -22 Grad Celsius kampierenden Trucker und ihre Familien zu rechtfertigen.

Erlasse, die die Versorgung der Demonstranten unter Androhung von Geldstrafen von bis zu 100.000 Dollar und einem Jahr Gefängnis verbieten, wurden ausgearbeitet, und die patriotischen Bürger, die sich für ihr Recht, nicht unter einer Diktatur zu leben, organisiert haben, wurden von den Medien unerbittlich als „Aufständische“ stigmatisiert.

GESETZ ÜBER NOTSTANDSMASSNAHMEN AUSGERUFEN

Am 14. Februar verkündeten Justin Trudeau und die stellvertretende Premierministerin und WEF-Vertrauensperson Chrystia Freeland abwechselnd die Inkraftsetzung des Notstandsgesetzes, das früher unter dem Namen „Kriegsmaßnahmengesetz“ bekannt war und fast 50 Jahre zuvor von Justins Vater Pierre Elliot Trudeau als „Lösung“ für die von der RCMP gesteuerten Terrorzellen in ganz Quebec eingeführt worden war und in der einmonatigen „Oktoberkrise“ von 1970 gipfelte.

Der Name wurde 1988 geändert, obwohl das Gesetz in seiner Funktion völlig identisch ist.

Im Rahmen des Emergency Measures Act hat der von Trudeau geführte tiefe Staat Kanada das von Mark Carney am 7. Februar vorgestellte Programm übernommen, das die Bankkonten aller Kanadier ins Visier nimmt, die entweder direkt an dem Konvoi beteiligt waren oder den Konvoi durch Online-Spenden oder Kryptowährungen unterstützt haben.

Was könnten diese Personen für das Verbrechen erleiden, Unterstützung oder Teilnahme an den Protesten angeboten zu haben?

Diesen „bedauernswerten Aufständischen“ droht das Einfrieren ihrer Bankkonten auf unbestimmte Zeit, und wenn sie Unternehmen besitzen, die Kündigung ihrer Versicherungspolicen. Die „großen 5“ Banken Kanadas wurden daher „deputiert“ und erhalten vollen rechtlichen Schutz vor Klagen derjenigen, deren Leben durch die Sperrung der Bankkonten beeinträchtigt wird.

Eines hat sich bisher gezeigt: Die Drohungen zeigen keine Wirkung, denn Trucker und andere Demonstranten haben ihre Zusagen erneuert, an Ort und Stelle zu bleiben, und sogar vier Provinzpremiers (aus Alberta, Saskatchewan, Quebec und Manitoba) haben die Notmaßnahmen angeprangert.

Auch die Canadian Civil Liberties Association hat das Gesetz lautstark angeprangert und erklärt:

Die Bundesregierung hat die für die Anwendung des Notstandsgesetzes erforderliche Schwelle nicht erreicht. Dieses Gesetz schafft aus gutem Grund einen hohen und klaren Standard: Das Gesetz erlaubt es der Regierung, die üblichen demokratischen Prozesse zu umgehen… Das Notstandsgesetz kann nur in Anspruch genommen werden, wenn eine Situation „die Fähigkeit der kanadischen Regierung, die Souveränität, Sicherheit und territoriale Integrität Kanadas zu bewahren, ernsthaft bedroht“ und wenn die Situation „nach keinem anderen kanadischen Gesetz wirksam behandelt werden kann“.

RISSE IM ESTABLISHMENT

Aufgrund der starren, Cyborg-ähnlichen Unfähigkeit, mit einer organischen Bürgerrechtsbewegung zu verhandeln, unter der alle technokratischen Davos-Kreaturen leiden, sind im gesamten politischen Establishment Kanadas große Risse entstanden.

Bereits zwei Mitglieder der Liberalen Partei sind abtrünnig geworden und haben mit Kanadas heiligem System der Einpeitscher und der Loyalität gegenüber der Partei über das Gewissen gebrochen, indem sie Trudeau aufforderten, die immens unpopulären und nutzlosen Covid-Maßnahmen zurückzunehmen.

Am 8. Februar kommentierte der liberale Abgeordnete Joel Lightbound, dass Trudeaus abscheuliche Verallgemeinerungen über die Demonstranten nur dazu dienten, die Kanadier „zu spalten und zu stigmatisieren“, und wies darauf hin, dass er nur eine große Vielfalt an Rassen gesehen habe, die an dem Freiheitskonvoi in Ottawa und in den Provinzen teilgenommen hätten.

Einen Tag später brach ein zweiter liberaler Abgeordneter, Yves Robillard, aus der Partei aus und betonte erneut seine Unterstützung für Lightbounds Äußerungen und warnte, dass viele andere in der Partei diese abweichenden Ansichten teilten und sich bald äußern würden, wenn nicht bald Änderungen vorgenommen würden.

In der Konservativen Partei kam es am 3. Februar zu einer Art Putsch, als der Oppositionsführer Erin O’Toole von seiner eigenen Fraktion abgesetzt wurde, weil er zu sehr wie ein Gespenst des Weltwirtschaftsforums klang, und zum ersten Mal seit über zwei Jahren ist in den Parlamentssälen eine echte Gegenstimme der Opposition zu hören, die von jedem einzelnen konservativen Abgeordneten gefordert wird, die Schließungsmandate zu beenden und die landesweite Protestbewegung zu unterstützen.

Auf Provinzebene haben Alberta, Saskatchewan, Quebec und PEI die Aufhebung ihrer Impfverbote einschließlich der Impfpässe angekündigt, während Quebec von der Anti-Impf-Steuer Abstand genommen hat, mit der Premier Legault noch vor einer Woche gedroht hatte.

Selbst NDP-Chef Jagmeet Singh, der noch vor wenigen Tagen alle Demonstranten als weiße Rassisten bezeichnet hatte, änderte seinen Ton – vielleicht aufgrund der überwältigenden Präsenz von Sikhs in den Konvois auf Bundes- und Provinzebene.

FREIHEITSKONVOIS – ALPTRÄUME FÜR TECHNOKRATEN IN DEN USA UND EUROPA

In der Zwischenzeit hat die Biden-Administration Justin Trudeau ihre volle Unterstützung zugesagt, um die Proteste mit der ganzen Macht der Bundesregierung zu unterbinden (wobei sie die Blockade des amerikanisch-kanadischen Handels in Windsor und Manitoba als direkt mit den Protesten in Ottawa zusammenhängend darstellt … was nicht der Fall ist).

Vielleicht ist Biden besorgt darüber, dass sich das Beispiel des Konvois nicht nur in den Ländern der Transatlantischen Gemeinschaft und des Five-Eyes-Käfigs verbreitet hat, sondern auch in den USA selbst, wo am 5. März ein paralleler amerikanischer Freiheitskonvoi von Südkalifornien nach Washington D.C. aufbrechen wird, an dem Zehntausende amerikanischer Trucker teilnehmen.

Die ehemalige stellvertretende Heimatschutzministerin Obamas und häufige CNN-Kommentatorin Juliette Kayyem äußerte sich beunruhigend zu diesem schwelenden Problem, das um jeden Preis gestoppt werden muss:

Glauben Sie mir, ich werde nicht aufhören, dafür zu sorgen, dass es weh tut: ihre Versicherung zu kündigen; ihre Führerscheine zu suspendieren‘ jede zukünftige behördliche Zertifizierung für Trucker zu verbieten usw. Haben wir denn nichts gelernt? Diese Dinge schwären, wenn es keine Konsequenzen gibt.

Wie sich dieser Prozess in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln wird, ist nicht abzusehen. Die Illusion der liberalen Demokratie, die selbstverherrlichende, Tugenden signalisierende Technokraten genährt hat, die den „bösen“ autoritären Staaten Eurasiens einen Vortrag darüber halten, wie Freiheit funktionieren sollte, ist zusammengebrochen.

Eine Sache ist sicher.

Die Tyrannen, die in ihren Elfenbeinturm-Echokammern leben und von der Welt verlangen, sich ihren idealen Post-Nationalstaats-Utopien anzupassen, geraten in Panik, da sie keine Ahnung haben, wie sie mit tatsächlichen menschlichen Wesen umgehen sollen, die sich nach solchen nicht-mathematischen Prinzipien wie „Freiheit“, „Gerechtigkeit“ und „Rechten“ organisieren, die für alle Bürger unveräußerlich sind – selbst wenn sie in einer Monarchie leben.