Da immer mehr Studie die Schädlichkeit aufzeigen, zieht die US-Behörde die COVID-Maßnahmen zurück. Ist der Wahnsinn nun vorbei?

Am 11. August 2022 haben die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ihre COVID-19-Richtlinien revidiert und damit allen „Fehlinformationsverbreitern“ Recht gegeben

Die CDC plädiert nun für die Übernahme von Eigenverantwortung und dafür, dass jeder selbst entscheiden soll, „welche Präventionsmaßnahmen er wann (immer oder zu bestimmten Zeiten) anwenden will, je nach seinem eigenen Risiko für schwere Erkrankungen und dem seiner Haushaltsmitglieder, seiner Risikotoleranz und milieuspezifischen Faktoren“.

Die CDC gibt auch die Diskriminierung aufgrund des COVID-Impfstatus auf und erklärt: „Die COVID-19-Präventionsempfehlungen unterscheiden nicht mehr nach dem Impfstatus einer Person, da es zu Durchbruchsinfektionen kommt.“ Sie geben auch zu, dass die natürliche Immunität existiert und funktioniert.

Tests sind jetzt nur noch denjenigen vorbehalten, die „symptomatisch sind oder einen bekannten oder vermuteten Kontakt zu einer Person mit COVID-19 haben“, Isolierung ist nur noch für diejenigen vorgesehen, die symptomatisch sind und positiv getestet wurden, und die Ermittlung von Kontaktpersonen ist jetzt auf Einrichtungen des Gesundheitswesens und ausgewählte „Hochrisikokonstellationen“ beschränkt.

Die Kehrtwende der CDC scheint politisch motiviert zu sein, um der Regierung Biden noch vor den Zwischenwahlen einen „Sieg“ zu bescheren. Die Pläne für die Zeit nach den Wahlen beinhalten „die größte Impfkampagne in der Geschichte“, sodass die tyrannischen Übergriffe später wieder aufgenommen werden können, auch wenn immer mehr Daten zeigen, dass die COVID-Impfungen eine Entvölkerung verursachen

Ohne großes Aufsehen haben die U.S. Centers for Disease Control and Prevention am 11. August 2022 alle ihre COVID-19-Richtlinien aufgehoben. Tatsächlich haben viele bemerkt, dass die CDC anscheinend so wenig Aufmerksamkeit wie möglich erregen wollte. Das ist verständlich, wenn man bedenkt, dass die neuen Leitlinien mehr oder weniger zugeben, dass die ursprünglichen Regeln fehlerhaft waren, ohne dass dies tatsächlich gesagt wird.

Die neuen Richtlinien sind im Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) der CDC unter dem Titel „Summary of Guidance for Minimizing the Impact of COVID-19 on Individual Persons, Communities, and Health Care Systems – United States, August 2022“ aufgeführt. Jeffrey Tucker, Gründer und Präsident des Brownstone Institute, stellt fest:

Es wäre faszinierend gewesen, bei den Brainstorming-Sitzungen dabei zu sein, die zu dieser kleinen Abhandlung führten. Die Formulierung wurde sehr sorgfältig gewählt, um nicht direkt etwas Falsches zu sagen, geschweige denn Fehler der Vergangenheit einzugestehen, sondern um anzudeuten, dass es nur möglich war, diese Dinge jetzt zu sagen.

Das CDC betont, dass COVID-19-Infektionen zwar nach wie vor auf der ganzen Welt vorkommen, dass aber „ein hohes Maß an impf- und infektionsbedingter Immunität und die Verfügbarkeit wirksamer Behandlungen und Präventionsmittel das Risiko für medizinisch bedeutsame COVID-19-Erkrankungen … und damit verbundene Krankenhausaufenthalte und Todesfälle erheblich verringert haben.“

Folglich können COVID-Gegenmaßnahmen, die „Hindernisse für soziale, schulische und wirtschaftliche Aktivitäten“ schaffen, aufgegeben werden, und alles kann wieder zur Normalität zurückkehren.

CDC führt persönliche Verantwortung ein

Wenn man bedenkt, wie sehr die Gesundheitsbehörden in den letzten 19 Monaten darum gekämpft haben, Menschen, die mit ihren tyrannischen und irrationalen COVID-Maßnahmen nicht einverstanden waren, auszugrenzen, einzuschüchtern, zu dämonisieren und zu entmenschlichen, sind die neuen Richtlinien zwar erfrischend, aber dennoch wie ein Schlag ins Gesicht. In erster Linie plädiert die CDC nun plötzlich dafür, persönliche Verantwortung zu übernehmen – für alles:

Personen können Informationen über das aktuelle Ausmaß der COVID-19-Belastung in ihrer Gemeinde nutzen, um zu entscheiden, welche Präventionsmaßnahmen sie wann (immer oder zu bestimmten Zeiten) anwenden wollen, je nach ihrem eigenen Risiko für schwere Erkrankungen und dem ihrer Haushaltsmitglieder, ihrer Risikotoleranz und milieuspezifischen Faktoren … Aufklärung und Information, die dem Einzelnen helfen, sein Risiko für medizinisch bedeutsame Erkrankungen zu verstehen, ergänzen die Empfehlungen für risikobasierte Präventionsstrategien.

Individuelle Risikobewertung und risikobasierte Gegenmaßnahmen sind beides Dinge, die wir „Fehlinformationsverbreiter“ von Anfang an gefordert haben. Das Risiko ist nicht für alle gleich; daher sollten Strategien zur Risikominderung nicht einheitlich angewendet werden. Endlich, mit 19 Monaten Verspätung, stimmt die CDC zu.

Unter der Überschrift „Protecting Persons Most at Risk for Severe Illness“ (Schutz der am stärksten gefährdeten Personen für schwere Erkrankungen) nimmt die CDC nun eine Seite aus der Great Barrington Declaration und empfiehlt einen gezielten Schutz, d. h. den Schutz derjenigen, die „aufgrund von höherem Alter, Behinderung, mittelschwerer oder schwerer Immunschwäche oder anderen medizinischen Grunderkrankungen ein besonders hohes Risiko haben“.

Muss jemand daran erinnert werden, dass Ärzte und Wissenschaftler für diese Aussage diffamiert und durch den Dreck gezogen wurden? Und Dr. Anthony Fauci, Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, und sein früherer Chef, Dr. Francis Collins, der damalige Direktor der National Institutes of Health, waren die Vordenker hinter den Bemühungen, die Autoren der Barrington-Erklärung zu diskreditieren und zu Fall zu bringen.

CDC rückt von Diskriminierung ab

Die CDC gibt auch die Diskriminierung aufgrund des COVID-Impfstatus auf: „Die COVID-19-Präventionsempfehlungen der CDC unterscheiden nicht mehr nach dem Impfstatus einer Person, da Durchbruchsinfektionen auftreten …“.

Sie geben sogar zu, dass „Personen, die an COVID-19 erkrankt, aber nicht geimpft sind, einen gewissen Schutz gegen schwere Erkrankungen aufgrund ihrer früheren Infektion haben“ und daher nicht anders zu behandeln sind als Personen, die die COVID-Impfung erhalten haben. Wie Tucker feststellt:

Erinnern Sie sich noch daran, dass 40 % der Mitglieder der schwarzen Gemeinschaft in New York City, die die Impfung verweigerten, keinen Zutritt zu Restaurants, Bars, Bibliotheken, Museen oder Theatern hatten? Darüber will heute niemand mehr sprechen. Auch Universitäten, Hochschulen, das Militär und so weiter – für die es immer noch Vorschriften gibt – hören Sie das? Alles, was Sie getan haben, um Menschen zu hassen, Menschen zu entmenschlichen, Menschen auszugrenzen, andere als unrein zu demütigen, Menschen zu entlassen und Leben zu zerstören, ist nun in Verruf geraten.

Währenddessen lässt die verdammte US-Regierung ungeimpfte Reisende noch immer nicht über ihre Grenzen! Kein einziges Wort der schwülstigen Abhandlung der CDC war damals im Frühjahr 2020 unwahr. Es gab immer eine „infektionsinduzierte Immunität“, auch wenn Fauci und Co. ständig etwas anderes behaupteten. Es war immer eine schreckliche Idee, „Barrieren für soziale, schulische und wirtschaftliche Aktivitäten“ einzuführen. Die Impfstoffe haben in ihrer Zulassung nie versprochen, die Ansteckung und Ausbreitung zu stoppen, obwohl alle offiziellen Verlautbarungen der CDC immer wieder und oft das Gegenteil behaupteten.

Regeln für Tests, Isolierung und Rückverfolgung von Kontaktpersonen umgestoßen

Und was ist mit den Vorschriften über Tests, Selbstisolierung im Krankheitsfall und die gesamte Verfolgung und Rückverfolgung? Weg vom Fenster!

Tests sind jetzt nur noch für Personen vorgesehen, die symptomatisch sind oder bei denen ein Kontakt mit einer Person mit COVID-19 bekannt ist oder vermutet wird. Die Untersuchung asymptomatischer Personen wird nur in „Sammelunterkünften“ empfohlen, in denen die medizinische Versorgung eingeschränkt ist, wie in Obdachlosenunterkünften und Justizvollzugsanstalten, und in solchen Fällen sollte die Untersuchung „alle Personen umfassen, unabhängig vom Impfstatus“.

Die Isolation gilt nur für diejenigen, die symptomatisch sind und positiv getestet wurden. Infizierte Personen können ihre Isolation bereits nach fünf Tagen beenden, wenn sie mindestens 24 Stunden lang ohne fiebersenkende Medikamente fieberfrei waren, aber bis zum 10. Tag weiterhin eine Maske oder ein Beatmungsgerät tragen sollten, wenn sie mit anderen zusammen sind.

Die Ermittlung von Kontaktpersonen ist jetzt auf Einrichtungen des Gesundheitswesens und ausgewählte „Hochrisiko-Gemeinschaftseinrichtungen“ beschränkt.

Ist es ein politischer Trick?

Ich bin zwar froh, dass die CDC ihre tyrannischen COVID-Maßnahmen in etwas Vernünftiges und Realitätsnäheres umgewandelt hat, aber das Problem ist meiner Meinung nach ein dreifaches.

Erstens, die späte Stunde ist gekommen. Jede Gesundheitsbehörde, die eine solche Bezeichnung verdient, wäre schon vor zwei Jahren zu diesen Schlussfolgerungen gelangt. Stattdessen verbrachte sie mehr als zwei Jahre mit einer aktiven Such- und Zerstörungsmission gegen diejenigen, die für dieselben vernünftigen Richtlinien eintraten, die die CDC jetzt plötzlich annimmt.

Zweitens riecht der Zeitpunkt dieser Umkehrungen nach politischer Voreingenommenheit. Die Zwischenwahlen stehen kurz bevor, und die unbeliebteste Regierung im Weißen Haus in der amerikanischen Geschichte benötigt einen „Sieg“.

Mit dem Rückzieher der CDC bei den COVID-Maßnahmen hat sie nun ein gewisses Anrecht auf Prahlerei. „Seht ihr, wir haben das Leben wieder normalisiert“ – was uns zu Problem Nr. 3 bringt, nämlich dass diese Kehrtwende möglicherweise nichts anderes als ein bösartiger Trick ist, um uns dazu zu bringen, unvorsichtig zu werden, nur um nach den Wahlen mit einer weiteren, noch drakonischeren Angstkampagne konfrontiert zu werden.

Größte Impfkampagne der Geschichte kommt diesen Herbst

Das mag zwar paranoid klingen, stammt aber direkt aus den Handbüchern der Tyrannei. Man macht die Menschen nicht durch ständige Tyrannei mit hohem Druck wahnsinnig, sondern durch Wellen von Tyrannei. Das Auf und Ab, wobei jede Welle intensiver repressiv ist als die letzte, schafft Verwirrung und fördert Furcht und Angst, was ein infantiles Vertrauen in die Autorität hervorruft, die alles in Ordnung bringt.

Mark Crispin Miller, Professor für Medienwissenschaft an der New York University, scheint dieser Meinung zu sein. In einem Substack-Artikel vom 13. August 2022 schreibt er:

Gerade als die CDC vorgibt, einen Rückzieher gemacht zu haben, enthüllt der NHS [der britische Nationale Gesundheitsdienst] (nur für einige wenige), was im Herbst wirklich auf uns zukommt: „Die größte Impfaktion der Geschichte“. Diejenigen, die denken, das Schlimmste sei vorbei, sollten noch einmal darüber nachdenken – denn es wird wirklich nicht vorbei sein, bis WIR es beenden … [Der NHS allein ist offensichtlich nicht in der Lage und hat sicherlich nicht die Absicht, die größte Impfaktion der Geschichte durchzuführen – eine Aktion, die global sein muss und sein wird, genau wie die Inszenierung der gesamten COVID-Krise, deren Höhepunkt (oder, um Bill Gates zu zitieren, die „Endlösung“) diese kommende Aktion sein wird.)

Es ist auch nicht wahrscheinlich, dass diese größte Impfaktion der Geschichte unter dem inzwischen erschöpften Vorwand durchgeführt wird, die gesamte Menschheit vor COVID-19 (oder der Grippe) zu schützen. Was wird es dann sein? Affenpocken? HIV? COVID-20? Krebs? Alle diese Dinge? Welche neue(n) Bedrohung(en) auch immer zur Rechtfertigung dieses letzten Vorstoßes herangezogen wird/werden, kann niemals so tödlich sein wie die Psychopathen, die ihn geplant haben, und die Einrichtungen, die nicht aufhören werden, ihn zu fördern (auch wenn die CDC vorgibt, einen Rückzieher gemacht zu haben).

Bereiten Sie sich auf eine weitere Runde des Gaslighting vor

Thacker fragt sich auch, ob die überarbeiteten Richtlinien der CDC vielleicht nur ein politischer Rückhalt sind, um die Demokraten vor dem Abgleiten in den Abgrund zu bewahren:

… mit einer Mehrheit von Amerikanern, die mit der Pandemiepolitik des Präsidenten unzufrieden sind, verlässt sich die CDC vielleicht auf die ‚mittelfristige Wissenschaft‘, um ihre neue Wertschätzung der natürlichen Immunität zu leiten?

Ein Grund für die Vermutung, dass die plötzliche Kehrtwende der CDC politischer Natur ist, ist die Tatsache, dass sie das sorgfältig geschriebene COVID-Narrativ, das mit den Regierungen und Medien auf der ganzen Welt im Gleichschritt sein soll, völlig durcheinander bringt. Infolge des Versuchs der CDC, Bidens Weißem Haus einen „Sieg“ zu verschaffen, stehen die Medien und Big Tech nun vor einem gewaltigen Rätsel.

Alles, was die CDC jetzt empfiehlt, war Blasphemie, die mit öffentlicher Beschämung, Deplatforming und Lizenzentzug bestraft wurde, und zwar bis zu dem Tag, an dem die CDC die neuen Richtlinien veröffentlichte. Jeder COVID-Artikel und jeder Faktencheck, der jemals geschrieben wurde, ist jetzt völlig daneben, ebenso wie zahllose öffentliche Erklärungen von Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens.

Es gibt keine Antwort auf dieses Dilemma, also werden sie so tun, als wäre es nie passiert, und hoffen, dass sich niemand daran erinnert, was sie vor all diesen Tagen, Wochen oder Monaten gesagt haben. Wenn Sie sie daran erinnern, müssen Sie damit rechnen, dass Sie mit Leugnungen überhäuft werden. Thacker schreibt:

Die Tatsache, dass die Medien vergessen haben, was sie erst letztes Jahr über Impfstoffe und frühere Infektionen berichtet haben, ist Teil des großen Erinnerungsfehlers der Pandemie, einer kollektiven Amnesie, bei der wir im Gleichschritt mit den Botschaften der Regierung marschieren, während wir uns nicht an frühere Aussagen und Momente eklatanten Widerspruchs erinnern. Als die Medien zum Beispiel berichteten, dass Anthony Fauci von den NIH vollständig geimpft war und trotzdem COVID-19 bekam, erinnerten sie sich nicht mehr an seine frühere Aussage: „Wenn die Menschen geimpft sind, können sie sich sicher sein, dass sie sich nicht anstecken werden“ … Um allen zu helfen, sich der großen Erinnerungslücke anzuschließen, sind hier einige Vorfälle, an die Sie sich nicht erinnern können.

.. Gegen Ende des ersten Jahres der Pandemie veröffentlichte eine Gruppe von Forschern eine Erklärung, das so genannte „John-Snow-Memorandum“, das zur Gestaltung der amerikanischen Politik beitrug … Zu den Unterzeichnern gehörte Rochelle Walensky, damals Professorin für Medizin an der Harvard Medical School und heute Direktorin des CDC. Jede Pandemie-Management-Strategie, die sich bei COVID-19 auf die Immunität durch natürliche Infektionen verlässt, ist fehlerhaft“, heißt es in der Erklärung, die vom derzeitigen CDC-Direktor unterzeichnet wurde.

Ja, dieselbe Person, die die CDC leitet, die uns jetzt sagt, wir sollten nicht zwischen Impfstoff und natürlicher Infektion unterscheiden, hat uns schon früh in der Pandemie gewarnt, dass jede Pandemiepolitik, die sich auf natürliche Infektionen stützt, fehlerhaft ist. Wenn Sie die neue Anleitung der CDC lesen, erinnern Sie sich bitte an das Memorandum, das zuvor vom derzeitigen CDC-Direktor unterzeichnet wurde.

Welche Impfstoffe werden als nächstes auf den Markt kommen?

Wir wissen zwar noch nicht, wie sie die Bevölkerung dazu bringen wollen, sich weitere experimentelle Impfungen geben zu lassen – jetzt, wo die COVID-Impfung nicht mehr angenommen wird und mehr als 112 Millionen Dosen mangels Nachfrage verworfen werden mussten -, aber wir haben zumindest eine Vorstellung davon, wie diese Impfungen aussehen werden.

Am 15. August 2022 wurde in Großbritannien als erstem Land der neue bivalente COVID-Booster von Moderna zugelassen, der sowohl das Originalpräparat als auch mRNA für eine bereits veraltete Omikron-Variante enthält. Der Rest der Welt wird zweifellos nachziehen.

Der britische Gesundheitsdienst NHS wird am 5. September 2022 mit der Einführung des neuen bivalenten COVID-Impfstoffs beginnen, zunächst bei Bewohnern von Pflegeheimen und anderen an das Haus gebundenen Personen. Die breitere Einführung wird am 12. September beginnen, nur einen Tag vor dem Ende der Vorwahlen in den USA.

Natürlich wird auch der Affenpocken-Impfstoff für bestimmte Gruppen angeboten, und es gibt den saisonalen Grippeimpfstoff, sodass man sich sein Gift selbst aussuchen kann.

Die gute Nachricht ist also, dass die CDC jetzt am Haken hat, weil sie uns „Fehlinformationsverbreitern“ Recht gegeben hat. Die schlechte Nachricht ist, dass noch mehr Wahnsinn auf uns zukommt, und man kann noch nicht genau sagen, in welcher Form das geschehen wird.

Es sieht so aus, als ob wir während der US-Wahlperiode eine kurze Gnadenfrist haben werden, um den Umgang der Biden-Regierung mit der Pandemie positiv darzustellen, und was auch immer die neue Agenda sein wird, sie wird danach auf den Weg gebracht. Wir wissen jedoch, dass es sich um die „größte Impfkampagne der Geschichte“ handeln wird, was interessant werden könnte, wenn man bedenkt, dass die Menschen in Scharen aufgewacht sind und erkannt haben, dass die COVID-Impfung verstümmelt und tötet, ohne einen Nutzen zu bringen.

Je mehr COVID-Impfungen, desto höher die Reinfektionsrate

Die Beweise dafür, dass die COVID-Reinfektionsrate mit der Anzahl der verabreichten COVID-Impfungen steigt, häufen sich ebenfalls, was ehemalige Gläubige zu Skeptikern macht. Wie der Isländer Thorsteinn Siglaugsson in einem Mitte-August 2022 veröffentlichten Artikel von Daily Sceptic berichtet:

Erinnert sich noch jemand an die Aufregung Ende 2020, als die Impfstoffe gegen COVID-19 endlich in Sicht waren? Die Studienergebnisse waren hervorragend und versprachen ein Ende der Pandemie im Jahr 2021 … Ich glaubte selbst an diese Erzählung … Ich habe mich sogar dafür eingesetzt, dass einer der Hersteller eine bevölkerungsweite Studie in Island durchführt, ähnlich wie es Pfizer in Israel getan hat. Heute bin ich sehr froh, dass uns das nicht gelungen ist. Bald werden zwei Jahre vergangen sein, seit die Ergebnisse der Studie veröffentlicht wurden … Die Daten zu Infektionen, Krankenhausaufenthalten und Sterblichkeit zeigen bereits jetzt, dass die Impfung diese Krankheiten nicht nur nicht verhindern kann, sondern in einigen Fällen sogar kontraproduktiv ist. Kurz gesagt, die Impfstoffe haben nicht gehalten, was uns versprochen wurde.

Und was noch schlimmer ist: Die explosionsartig ansteigende Zahl der Nebenwirkungen könnte bedeuten, dass eine Impfung für die meisten Menschen keinen oder nur wenig Sinn ergibt. Dennoch ist es größtenteils verboten, über diese Tatsache zu sprechen … So ist es unter anderem verboten zu sagen, dass COVID-19-Impfstoffe tödlich sein können, auch wenn eine schnelle Suche im Internet bestätigte Fälle zeigt, bei denen kein Zweifel an der Kausalität besteht. Es ist auch verboten, Beweise für höhere Infektionsraten bei Geimpften als bei Ungeimpften zu veröffentlichen. Es wird daher interessant sein zu sehen, wie diese Plattformen auf diejenigen reagieren werden, die die Ergebnisse eines neuen Forschungsbriefes teilen, der am 3. August in Jama Network Open veröffentlicht wurde.

Darin wird das Ergebnis einer Studie beschrieben, in der alle Isländer, die sich während der Omikron-Welle zwischen dem 1. Dezember 2021 und dem 22. Februar 2022 infiziert hatten, auf Reinfektionen untersucht wurden. Die Studie zeigt eine Reinfektionswahrscheinlichkeit von bis zu 15,1 % bei den 18-29-Jährigen, die mit zunehmendem Alter abnimmt … Der interessanteste Teil ist jedoch der Vergleich nach Impfstatus. Er zeigt, dass in den meisten Altersgruppen diejenigen, die zwei oder mehr Impfungen erhalten haben, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich erneut zu infizieren, als diejenigen, die keine oder nur eine Impfung erhalten haben.

Wenn die breite Masse erst einmal die Tatsache akzeptiert hat, dass mehr Impfungen mit einem höheren Risiko einer COVID-Infektion gleichzusetzen sind, wie leicht wird es dann wohl für die Regierung sein, sie zu einer bivalenten COVID-Impfung zu bewegen? Und wenn der Widerstand so groß ist, wie ich es vermute, welche Maßnahmen könnten sie dann im Herbst ergreifen, um die Menschen zur Einhaltung der Vorschriften zu zwingen? Ihre Vermutung ist so gut wie meine.

COVID-Impfungen führen zur Entvölkerung

Ein weiteres großes Hindernis für den Plan, die historisch größte Impfkampagne zu starten, sind die Beweise, die zeigen, dass die COVID-Impfungen bereits zu einer Massenentvölkerung führen. Wie The Exposé am 7. August 2022 berichtete:

Die COVID-19-Impfung verursacht eine Massenentvölkerung. Dies ist eine äußerst gewagte Behauptung. Aber leider wird diese kühne Behauptung durch einen Berg von Beweisen untermauert, die in vertraulichen Pfizer-Dokumenten und offiziellen Regierungsdaten aus aller Welt enthalten sind.

In der Tat ist die Zahl der Todesfälle seit der Einführung der COVID-Impfstoffe sprunghaft angestiegen, und der Zeitpunkt ist so genau, dass er nicht wegdiskutiert werden kann. In Großbritannien versucht man nun, die Daten zu manipulieren, um dies zu vertuschen. Wie The Exposé erläutert, setzt sich der Fünfjahresdurchschnitt, mit dem die Todesfälle jetzt verglichen werden, aus den Sterblichkeitsdaten von 2016, 2017, 2018, 2019 und 2021 zusammen.

Die überzähligen Todesfälle begannen 2021, nach der Einführung der Impfungen, anzusteigen, und durch die Einbeziehung des Jahres 2021 (anstatt einen Fünfjahresdurchschnitt von 2015 bis 2019 zu berechnen, um genaue Zahlen für die Zeit vor der Pandemie zu erhalten) erscheint die überzählige Sterblichkeit im Jahr 2022 näher an der Fünfjahresnorm, als sie tatsächlich ist. Auch in den meisten anderen europäischen Ländern ist die überhöhte Sterblichkeitsrate gestiegen, wie die folgende Grafik zeigt:

Daten, die die Sterblichkeitsraten von Geimpften und Ungeimpften vergleichen, beseitigen die Verwirrung über die Ursache dieser überhöhten Sterblichkeit. Am 6. Juli 2022 veröffentlichte das britische Amt für nationale Statistiken einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass die Sterblichkeitsrate pro 100.000 Einwohner in allen Altersgruppen bei den Ungeimpften durchweg am niedrigsten ist.

In der Altersgruppe der 18- bis 39-Jährigen lag die Sterblichkeitsrate bei den Ungeimpften im Mai 2022 bei 14,1 pro 100.000, während die Sterblichkeitsrate bei denjenigen, die ihre erste Dosis vor mindestens 21 Tagen erhalten hatten, bei 42,6 pro 100.000 lag. Die Sterblichkeitsrate bei denjenigen, die sich zweimal impfen ließen, lag bei 17,3 pro 100 000, und bei denjenigen, die sich dreimal impfen ließen, betrug die Sterblichkeitsrate 21,4 pro 100 000.

Wie die nachstehende, von The Exposé erstellte Grafik zeigt, wiederholt sich das gleiche Muster für jeden Monat von Januar bis Mai 2022.

Die Säuglingssterblichkeit ist in die Höhe geschnellt

Das Exposé hebt auch Daten hervor, die zeigen, dass die Säuglingssterblichkeit inzwischen weit über der Norm liegt. In Schottland lag die Neugeborenensterblichkeit nach offiziellen Angaben im März 2022 um 119 % über der jährlichen Norm. Auch die Zahl der Lebendgeburten sinkt weltweit drastisch.

Aus den Unterlagen von Pfizer geht hervor, dass fast alle schwangeren Frauen, die an der Studie teilnahmen und für die Geburtsergebnisse verfügbar waren, ihre Babys verloren. Nur eines von 29 bekannten Geburtsergebnissen wurde als „normal“ eingestuft. Die übrigen 28 hatten Fehlgeburten.

In Deutschland lag die Geburtenrate von Januar bis April 2022 um 11 % unter dem Siebenjahresdurchschnitt vor der Pandemie. Und die FDA, die CDC und Pfizer können kaum überrascht sein, da Pfizers eigene Dokumente zeigen, dass fast alle schwangeren Frauen, die an seiner Studie teilnahmen – für die Geburtsergebnisse verfügbar waren – ihre Babys verloren. Nur eines von 29 bekannten Geburtsergebnissen wurde als „normal“ eingestuft. Die übrigen 28 hatten Fehlgeburten.

In der US-amerikanischen Datenbank VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting) wurden bis April 2022 4.113 fötale Todesfälle nach einer COVID-Injektion aufgeführt. Vergleichen Sie dies mit den Berichten über fötale Todesfälle für alle anderen Impfstoffe, die VAERS in den letzten 30 Jahren gemeldet wurden. Diese Zahl beträgt 2.239.

Eine im August 2021 veröffentlichte Tierstudie, bei der weiblichen Ratten der Pfizer-Impfstoff (BNT162b2) verabreicht wurde, ergab außerdem, dass er im Vergleich zu den Kontrollen bestimmte Geburtsfehler (zusätzliche Rippen) um 295 % erhöht und den Präimplantationsverlust (d. h. befruchtete Eizellen, die sich nicht einnisten) verdoppelt. Mit anderen Worten, das Risiko der Unfruchtbarkeit verdoppelte sich. Wie das Exposé feststellt:

Wie haben es die Arzneimittelbehörden auf der ganzen Welt geschafft, in ihren offiziellen Leitlinien zu erklären, dass „Tierstudien keine direkten oder indirekten schädlichen Auswirkungen auf die Schwangerschaft zeigen“? Und wie haben sie es geschafft, festzustellen: ‚Es ist nicht bekannt, ob der Impfstoff von Pfizer Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit hat‘? Die Wahrheit ist, dass sie sich aktiv dafür entschieden haben, dies zu vertuschen. Das wissen wir dank eines Antrags auf Informationsfreiheit, den wir beim australischen Gesundheitsministerium, der Therapeutic Goods Administration (TGA), gestellt haben.

Sie können mehr darüber in dem Exposé-Artikel vom 19. Juli 2022 lesen: „FOIA Reveals Pfizer & Medicine Regulators Hid Dangers of COVID Vaccination During Pregnancy After Study Found It Increases Risk of Birth Defects & Infertility.

Abschließende Überlegungen

Um es zusammenzufassen: Ja, die CDC hat den Wahrheitsfanatikern Recht gegeben, indem sie ihre COVID-Richtlinien rückgängig gemacht und im Grunde die Erklärung von Great Barrington angenommen hat, aber wir sind noch lange nicht aus dem Schneider. Für den Herbst ist eine große Impfkampagne geplant, obwohl sich die Beweise häufen, dass die Impfungen zu einer Entvölkerung führen, wie wir sie außerhalb eines Weltkrieges noch nie gesehen haben.

Die Impfungen töten ansonsten gesunde Erwachsene im arbeitsfähigen Alter, sie töten Babys im Mutterleib, und sie verursachen Unfruchtbarkeit. Sie sind zweifelsohne die gefährlichsten Medikamente, die je hergestellt wurden. Genießen Sie also diese Gnadenfrist, aber seien Sie fest entschlossen, sich im Herbst gegen eine weitere Runde der Tyrannei zu wehren.

