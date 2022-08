Eine weitere Woche mit weit über der Norm liegenden Todesfällen in Europa

Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.

Die Zahl der überzähligen Todesfälle ist 2022 auf dem gesamten Kontinent höher als 2020 oder 2021 – auch wenn die Zahl der Covid-Todesfälle deutlich niedriger ist.

Der seltsame und scheinbar nicht enden wollende Anstieg der Todesfälle in den mRNA-geimpften Ländern geht weiter.

Heute Morgen haben europäische Forscher ihren jüngsten Wochenbericht über Todesfälle auf dem gesamten Kontinent veröffentlicht:

Gepoolte EuroMOMO-Schätzungen zeigen ein erhöhtes Niveau der Übersterblichkeit

Die in dieser Woche veröffentlichten gepoolten EuroMOMO-Schätzungen der Gesamtmortalität für die teilnehmenden europäischen Länder zeigen eine erhöhte Übersterblichkeit, insbesondere bei älteren Menschen (65 Jahre oder älter). Quelle

Zu den Ländern, die diesem Bericht erwöhnt werden, gehören alle großen Länder Westeuropas. Woche für Woche haben sie im Jahr 2022 eine weit über dem Normalwert liegende Zahl von Todesfällen zu verzeichnen.

Die Gesamtzahl der Todesfälle ist zum jetzigen Zeitpunkt im Jahr 2022 höher als zum gleichen Zeitpunkt in den Jahren 2020 oder 2021.

Ich werde das so lange sagen, bis jemand aufpasst: NIEMAND HAT ERWARTET, DASS DIE ZAHL DER TODESFÄLLE NACH DEM RÜCKGANG DER COVID-STERBLICHKEIT ÜBER DEM NORMALWERT LIEGEN WÜRDE.

Demografen und Wissenschaftler gingen im Allgemeinen vom Gegenteil aus. Covid-Todesfälle treten typischerweise bei Menschen auf, die sich dem Ende ihres Lebens nähern, entweder aufgrund von fortgeschrittenem Alter, krankhafter Fettleibigkeit oder anderen schwerwiegenden Komorbiditäten. Daher gingen die Demografieexperten im Allgemeinen davon aus, dass die Sterbefälle noch Monate oder Jahre nach dem Ende der Covid-Krankheit oder kurz vor ihrem Ende unter dem Durchschnitt liegen würden.

Stattdessen ist das Gegenteil eingetreten.

Noch schlimmer ist, dass die stärkste Veränderung (im Vergleich zur erwarteten Zahl der Todesfälle) bei Jugendlichen und Erwachsenen unter 50 Jahren zu verzeichnen ist, die – zumindest in Europa – kaum zusätzliche Todesfälle seit Covid oder im Jahr 2020 oder in der ersten Hälfte des Jahres 2021 zu verzeichnen hatten.

Das zweite Diagramm oben zeigt dies deutlich: Die Todesfälle bei Menschen unter 15 Jahren lagen in Europa bis vor etwa einem Jahr unter dem Normalwert. Seitdem liegen sie deutlich über dem Normalwert. Bei den Europäern zwischen 15 und 44 Jahren ist der Trend noch deutlicher und auffälliger.

Zwischen März 2020, dem Beginn von Covid, und dem Frühsommer 2021, als die meisten europäischen Länder begannen, Massenimpfungen für Menschen unter 50 anzubieten, gab es auf dem Kontinent etwa 3 500 zusätzliche Todesfälle bei jungen Erwachsenen. In dem Jahr, das seitdem vergangen ist, waren es etwa doppelt so viele, nämlich etwa 7 000.

–

Das gilt nicht nur für Europa. Auch in den Vereinigten Staaten ist die Zahl der Todesfälle höher als erwartet, obwohl die Daten erst spät und mit Verzögerung vorliegen und die schreckliche Opioid-Epidemie das Problem weiter verkompliziert. Auch in Australien liegen die Todesfälle weit über dem Normalwert.

Was steckt hinter all diesen Todesfällen?

Es gibt mögliche Gründe, die kein Wort mit sechs Buchstaben beinhalten, das mit dem Buchstaben i beginnt, aber sie werden immer weniger plausibel, je länger der Trend Woche für Woche anhält. So schlimm die Todesfälle auch sind, noch schlimmer ist der Widerwille der Regierungen und Gesundheitsbehörden, darüber zu sprechen.

Wenn sie befürchten, dass das Reden über diese Realität „Verschwörungstheorien“ schürt oder die Nachfrage nach den mRNA-Impfungen beeinträchtigt, dann habe ich Neuigkeiten für sie. Die Nachfrage nach den Impfungen ist abgeflacht und wird nicht wieder steigen, und wenn man etwas so Grundlegendes wie die Zahl der Sterbenden nicht diskutiert, wird man den Verschwörungstheoretikern nur Auftrieb geben. Die Zahl der Todesfälle war die Grundvoraussetzung für die Covid-Epidemie; so zu tun, als ob sie jetzt keine Rolle mehr spielt, ist bizarr.

(Erinnern Sie sich an die Zeiten, als Todesfälle noch zählten? Das waren noch Zeiten…)

Die Regierungen in aller Welt haben alles getan, um Daten zu verbergen, die zeigen, wie schlecht die Covid-Spritzen jetzt gegen Omikron wirken. Aber sie werden nicht in der Lage sein, die Berichterstattung über die Gesamtmortalität einzustellen, was bedeutet, dass wir alle in der Lage sein werden, diese Trends in den nächsten Monaten selbst zu sehen.

Hoffen wir alle – Geimpften und Nicht-Geimpften – dass sie sich bald wieder normalisieren.