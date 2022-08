Da die stolz angekündigte Gegenoffensive der ukrainischen Armee im Süden nicht stattgefunden hat und immer mehr Gebiete des Landes unter die Kontrolle der russischen Streitkräfte geraten, ist das Kiewer Regime, das unbedingt Siege verkünden muss, zu einer terroristischen Strategie der militärischen Operationen übergegangen.

In der vergangenen Woche haben die russischen Bodentruppen mehrere wichtige Siege an der Front errungen.

Am 19. August bestätigte das Hauptquartier der territorialen Verteidigung der DVR die vollständige Kontrolle über die Stadt Zaitsevo und das kleine Dorf Dacha am nördlichen Stadtrand von Gorlowka. Die in dem Gebiet stationierten ukrainischen Einheiten retteten ihr eigenes Leben und ergaben sich. Die Kämpfe dauern dort seit 2014 an. Die ukrainischen Streitkräfte kontrollierten den Norden der Stadt und beschossen von dort aus ständig die Zivilbevölkerung in den von der DVR kontrollierten Gebieten.

In der Region Donezk bewegen sich Kämpfer des 11. Regiments der DVR und des berühmten Somalia-Bataillons nach Pervomaisky und Nevelsky, nachdem die Stadt Peski unter die Kontrolle der DVR gekommen ist.

In der Nähe von Ugledar war das ukrainische Kommando gezwungen, Reserven zu verlegen, um die Offensive der verbündeten Streitkräfte aufzuhalten. Am 21. August drangen russische Aufklärungseinheiten Berichten zufolge in das Dorf Pawlowka ein.

Anstelle der von Kiew versprochenen Gegenoffensive im Süden meldeten die russischen Streitkräfte Siege in der Region Nikolaev.

Russische Einheiten rückten in das 40 Kilometer westlich von Nikolajew gelegene Dorf Blagodatnoje vor. Vorläufigen Berichten zufolge ist es den russischen Soldaten gelungen, Kräfte der 63 separaten mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte zu verdrängen und die Kontrolle über das Dorf zu erlangen. Dies ist das Gebiet, aus dem die ukrainischen Truppen seit zwei Monaten versuchen, eine Offensive zu starten.

Das ukrainische Militär, das an der Front verloren hat, ist mit Terroranschlägen gegen Russen in der DVR, der LPR und auf russischem Territorium beschäftigt. Das ukrainische Militär hat bereits Zivilisten in Donezk mit PFM-1-Minen beschossen. Sie setzen ihre Angriffe auf das Saporoshskaja-Kernkraftwerk und das Kakhovskaja-Kraftwerk fort und bedrohen die Welt mit ökologischen Katastrophen. Ukrainische Saboteure versuchen, militärische und zivile Einrichtungen auf der Krim und in anderen russischen Regionen anzugreifen.

Das Kiewer Regime hört nicht auf und setzt seine Angriffe auf pro-russische Beamte in den von Russland kontrollierten Gebieten fort.

Am 20. August überlebte der Bürgermeister von Mariupol ein Attentat. Anfang August wurde ein weiteres Attentat auf den stellvertretenden Leiter der Nowokachowskaja-Verwaltung für kommunale Dienste verübt.

Am 20. August kam Darya Dugina bei einer Autoexplosion ums Leben. Die junge Frau arbeitete als politische Kommentatorin und stand auf den westlichen Sanktionslisten. Sie war die Tochter des berühmten russischen Philosophen und Politikwissenschaftlers Alexander Dugin. Als Begründer des Neo-Eurasianismus wurde er zu einem der einflussreichsten Denker in Russland.