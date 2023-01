Da kommt etwas Böses auf uns zu (und mit etwas meine ich die Dysregulation des mRNA-Immunsystems)

Alex Berenson

Warum die Studie, in der von einer Explosion der IgG4-Antikörper nach den mRNA-Boostern berichtet wird, so beunruhigend ist – in einer hoffentlich leicht verständlichen Q+A.

Ich hoffe, Sie haben die letzte Woche des Jahres 2022 genossen… und nun zurück zum Geschäft.

Zeit für eine Geschichte im Q+A-Format. Warum eigentlich?

Sie haben wahrscheinlich schon von der Veröffentlichung in Science Immunology gehört, die zeigt, dass Menschen, die mit mRNA-Covid-Impfstoffen geimpft wurden, mit der Zeit mehr von einem ungewöhnlichen Antikörper namens IgG4 produzieren. Eine Reihe von mRNA-Skeptikern, darunter auch ich, haben letzte Woche darüber geschrieben.

Aber die Gründe, warum die Studie so beunruhigend ist, sind vielleicht immer noch nicht klar. Hier also eine (mit etwas Glück) leicht verdauliche Erklärung, beginnend mit der wahrscheinlich wichtigsten Frage: Was ist das Worst-Case-Szenario?

1: Was ist das Worst-Case-Szenario?

Gut, dass Sie fragen.

Das Worst-Case-Szenario: Die mRNA-Impfungen führen zu einem Teufelskreis, der den Geimpften ein entscheidendes Instrument des Immunsystems gegen das Coronavirus raubt, und zwar in einer Weise, die sich mit jeder neuen Infektion verschlimmert.

So wird der durchschnittliche Schweregrad von Covid-Infektionen mit der Zeit zunehmen. Die Menschen werden länger benötigen, um wieder gesund zu werden, wenn sie infiziert sind. Krankenhausaufenthalte und Todesfälle werden zunehmen. Das Gesundheitssystem wird immer stärker belastet.

Oh, und einige Menschen könnten auch unter unangenehmen Autoimmun-Nebenwirkungen leiden, einschließlich Bauchspeicheldrüsenentzündung, Nierenerkrankungen und sogar Aneurysmen.

–

2: Ist das alles?

Nicht ganz. Das wirklich schlimmste Szenario wäre, wenn sich diese Veränderungen mit einer neuen, gefährlicheren SARS-Cov-2-Variante verbinden, die unser geschwächtes Immunsystem nicht bewältigen kann.

3: Ernsthaft? Wie wahrscheinlich ist das alles?

Ja, ernsthaft.

Wie wahrscheinlich? Das weiß niemand. Die gute Nachricht ist, dass wir wahrscheinlich relativ sicher vor einer gefährlicheren Variante sind, solange die Omikron-Untervarianten überwiegen. Seit Omikron Ende 2021 zum ersten Mal auftauchte, hat es viele Mutationen durchlaufen, blieb aber weniger gefährlich als die ursprüngliche oder die Delta-Variante.

Was die „Schicksalsschleife“ betrifft? Sie ist nicht sehr wahrscheinlich, aber bedeutet „nicht sehr“ eine Wahrscheinlichkeit von 3 Prozent? 20 Prozent? 40 Prozent? Jeder, der behauptet, es zu wissen, lügt. Wir wissen viel weniger über das Immunsystem, als wir vorgeben, und noch weniger darüber, wie sich diese spezifischen Veränderungen langfristig auf den Menschen auswirken könnten.

Wie die Forscher, die diese Anomalie entdeckten, feststellten, ist noch nicht bewiesen, dass sie bei den betroffenen Menschen schlimmere Krankheiten verursacht. Aber sie wurde auch nicht widerlegt. Die Forscher haben sich einfach noch nicht mit den realen Ergebnissen bei genügend Menschen befasst, die diese Veränderungen aufweisen, um das zu wissen.

4: Worin bestehen die Veränderungen noch einmal?

Unser Immunsystem bildet Antikörper gegen „Antigene“, also Eindringlinge wie das Coronavirus. Diese Antikörper heften sich an die Antigene und spielen zwei entscheidende Rollen: Sie „neutralisieren“ sie, indem sie sie von unseren Zellen fernhalten, und sie rekrutieren andere Teile des Immunsystems, um sie zu zerstören.

Impfungen wie die mRNA-Impfung beschleunigen diesen Prozess, indem sie die Menschen dem Antigen vorexponieren, sodass unsere Körper wissen, wie sie darauf reagieren müssen, bevor sie infiziert werden. Die mRNA-Impfungen bewirken dies, indem sie unsere Zellen veranlassen, einen Teil des Coronavirus, das sogenannte Spike-Protein, herzustellen. Sie bringen uns sehr effektiv dazu, Spike-Proteine zu bilden. Als Reaktion darauf bildet unser Immunsystem sehr hohe Mengen an Antikörpern gegen das Spike-Protein.

5: Das ist doch gut, oder?

Nun, ja und nein. Wir bauen diese durch den Impfstoff erzeugten Antikörper viel schneller ab als die „natürlichen“ Antikörper, die wir als Reaktion auf eine Infektion bilden. Diese Tatsache wurde innerhalb weniger Monate nach der ursprünglichen Impfung mit zwei Dosen deutlich. Deshalb werden Auffrischungsimpfungen gefordert, die (kurzzeitig) einen weiteren Anstieg der Antikörper verursachen.

Die Studie in Science Immunology zeigt jedoch noch etwas anderes, etwas Ungewöhnliches und Unerwartetes. Menschen, die eine mRNA-Impfung erhalten haben, bilden mehr von einem Antikörper namens IgG4, der sich nicht sonderlich anstrengt, die Eindringlinge zu vernichten. Dieser Prozess beschleunigt sich stark bei Menschen, die eine Auffrischungsimpfung, eine dritte Impfung, erhalten haben.

Bei Menschen, die nach einer Impfung infiziert werden, beschleunigt sich dieser Prozess noch weiter. So entsteht eine potenzielle Endlosschleife, die dazu führt, dass geimpfte Menschen nur noch diese IgG4-Antikörper haben.

6: Und dann wären sie völlig ungeschützt vor dem Coronavirus?

Nein. IgG4-Antikörper könnten immer noch einen gewissen Schutz bieten, da sie die Viruspartikel des SARS-Cov-2-Virus „neutralisieren“ können, d. h. sie daran hindern, in unsere Zellen einzudringen und sich zu vermehren. (Im Gegensatz zu Bakterien können sich Viren nicht selbstständig vermehren – sie benötigen dazu unsere eigene Zellmaschinerie).

Das Problem ist, dass der Spike des Omikron-Coronavirus eine andere Form hat als die Spikes früherer Coronavirus-Varianten. Die Antikörper gegen das Spike-Protein, die wir – entweder nach einer Infektion oder einer Impfung – bilden, haben es bereits schwerer, das Virus zu neutralisieren.

Unser Immunsystem würde über Antikörper verfügen, die sich zwar immer noch an das Virus anlagern, aber sie würden das Virus nicht nur zerstören, sondern auch verhindern, dass es in unsere Zellen eindringt.

7: Das klingt schlimm.

Ist es auch. Wir hätten immer noch einen Schutz durch unsere T-Zellen, die eine letzte Verteidigungslinie bilden. Andere Forschungen haben jedoch gezeigt, dass T-Zellen nicht so gut gegen Omikron ankommen wie gegen frühere Varianten, obwohl sie im Vergleich zu Antikörpern relativ langsam ihre Wirkung verlieren. Die Forschung hat auch gezeigt, dass eine zusätzliche Aufstockung der T-Zellen-Reaktion nicht hilft.

8: Wenn also Booster den T-Zellen nicht helfen, sie dieses IgG4-Problem verursachen, die Antikörper innerhalb weniger Monate verschwinden und sie ohnehin nicht perfekt gegen Omikron wirken, gibt es keinen Grund, jemandem weitere mRNA-Impfungen zu geben?

Bingo. Richtig. Ja. (Außer für die Profite der Impfstoffhersteller.)

Zum jetzigen Zeitpunkt überwiegen die lang- und mittelfristigen Nachteile eindeutig den kurzfristigen Anstieg der Antikörper, den die Impfungen bewirken.

9: Was können geimpfte Menschen also tun, wenn weitere Impfungen vom Tisch sind?

Maske aufsetzen!

Ich scherze. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es für Geimpfte keine wirklichen Möglichkeiten, den IgG4-Prozess zu stoppen. Allerdings könnte eine Infektion mit SARS-Cov-2 einen gewissen Schutz bieten –

10: Ich dachte, Sie sagten, das sei Teil der Untergangsschleife?

Moment mal!

indem es dem Immunsystem hilft, Antikörper gegen einen anderen Teil des Virus, das Nukleokapsid, zu bilden. Diese Anti-Nukleokapsid-Antikörper werden künftige Infektionen nicht verhindern, aber sie können helfen, schwere Erkrankungen zu verhindern. (Ja, mehr Infektionen können sowohl helfen als auch schaden. Das Immunsystem ist kompliziert).

11: Haben Sie eine gute Nachricht?

Seit der Veröffentlichung der Studie haben einige aggressive Impfgegner Schreckensszenarien entworfen, z. B. die Behauptung, die IgG4-Veränderungen könnten unsere Fähigkeit zur Bekämpfung der Grippe und anderer Viren beeinträchtigen. Diese Theorien sind verschwindend unwahrscheinlich. Aber die wirklichen Probleme sind sehr ernst.

12: Aber das ist doch alles spekulativ, oder?

Ja. Es erklärt jedoch die wachsende Kluft zwischen den Ländern, die mRNA einsetzen, und denen, die dies in den vergangenen Monaten nicht getan haben. Abgesehen von China haben die mRNA-Länder seit Anfang 2022 viel schlechter abgeschnitten als der Rest der Welt. In den mRNA-Ländern gab es eine enorme Anzahl von Covid-Infektionen und Reinfektionen, die nicht an die Jahreszeit gebunden zu sein scheinen. Die Zahl der Covid-Krankenhausaufenthalte und -Todesfälle war relativ niedrig, aber auch diese steigen jetzt an. Und die allgemeine Übersterblichkeit ist hartnäckig hoch.

13: Die Wissenschaftler, die Gesundheitsbehörden und die Impfstoffhersteller werden nun eine umfassende Untersuchung einleiten, um herauszufinden, wie schwerwiegend dieser Befund sein könnte?

Sie sind witzig.

14: Im Ernst.

Hat in den letzten zwei Jahren irgendetwas darauf hingedeutet, dass eine solche Untersuchung bevorsteht?

15: Richtig. Okay. Wo wir gerade von den Unternehmen sprechen, hätten die nicht von dieser IgG4-Sache wissen müssen?

Ja. Dieser Befund ist von entscheidender Bedeutung und hätte schon vor mehr als einem Jahr Teil der Diskussion um Booster werden müssen.

16: Haben sie das? Haben sie etwas gesagt?

Haben sie es getan? Das ist nicht klar. Sie haben sicherlich nichts öffentlich gesagt (soweit ich das beurteilen kann). Haben sie es den Regulierungsbehörden privat gesagt? Wahrscheinlich nicht, denn selbst die am stärksten von der Industrie abhängige Regulierungsbehörde hätte diese Informationen veröffentlichen müssen.

17: Was nun?

Hoffentlich werden einige unabhängige und ehrliche Wissenschaftler sowohl die Veränderungen auf zellulärer Ebene als auch die möglichen Auswirkungen auf die Reaktion der Menschen auf das Virus untersuchen. Und wir alle warten und hoffen, dass sich die hässlichen Trends in Ländern wie Japan – das sehr stark mit mRNA geimpft ist und gerade den schlimmsten Monat mit Coronavirus-Todesfällen seit Beginn der Epidemie hatte – nicht fortsetzen.

18: Warte? Das ist das Beste, was du hast? Warten?

Nicht zu warten – Medizin mit Warp-Geschwindigkeit zu wollen – hat uns diesen Schlamassel überhaupt erst eingebrockt.