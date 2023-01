Neuwagen mit Kill Switch

1998 wurde eine Folge der Serie Akte X mit dem Titel Kill Switch ausgestrahlt, in der es um eine böse künstliche Intelligenz ging. Auch wenn es wie Science-Fiction anmutet, könnte die US-Regierung schon bald in der Lage sein, die Autohersteller zu zwingen, ihre Fahrzeuge mit einem Notschalter auszustatten, damit die Behörden sie aus der Ferne abschalten können.

Der US-Anwalt und Politiker Bob Barr schreibt, dass in dem kürzlich in den USA verabschiedeten Infrastrukturgesetz ein Passus über den Einbau eines Notausschalters in alle neuen Autos, Lastwagen und Geländewagen, die im Land verkauft werden, versteckt ist. Die Maßnahme würde in fünf Jahre in Kraft treten.

Natürlich spricht nichts dagegen, Autos, die von Kriminellen gefahren werden, außer Betrieb zu setzen. Die Frage ist nur, was Sie unter kriminellem Verhalten verstehen. Im September letzten Jahres wurde in Neuseeland ein Auto von der Polizei angehalten. Die Insassen wurden festgenommen, als die Beamten entdeckten, dass der Kofferraum voll mit Essen von Kentucky Fried Chicken war. Sie schmuggelten unter Verstoß gegen die Quarantänevorschriften Fast Food an Kunden in Auckland, das unter Quarantäne gestellt war. Kurz davor war die Zustellung von Mahlzeiten noch eine legale Tätigkeit.

Es kommt noch besser. Barr weist darauf hin, dass der Notausschalter das Verhalten des Fahrers überwachen muss. Mit anderen Worten: Big Brother beobachtet uns ständig.

Es gibt noch mehr. Das „Sicherheitssystem“ des Kill Switches ist offen, d. h. es gibt eine digitale Hintertür. Die Polizei oder andere Behörden könnten sie jederzeit nutzen. Brauchen sie dafür einen Durchsuchungsbefehl? Wahrscheinlich nicht. Hacker könnten die Hintertür nutzen, um Ihr Fahrzeug zu deaktivieren.

Barr argumentiert, dass dadurch die Privatsphäre der Amerikaner ernsthaft verletzt wird. Bald auch bei uns?