Dänische Gesundheitsbehörde räumt Massenimpfung von Kindern gegen COVID-19 als Fehler ein

Ein dänischer Arzt-Wissenschaftler, der auf Geburtshilfe und Gynäkologie spezialisiert ist und jetzt als Generaldirektor der dänischen Gesundheitsbehörde fungiert, ganz zu schweigen von einem von der Weltgesundheitsversammlung gewählten Mitglied des Exekutivrats der Weltgesundheitsorganisation, hat eine bahnbrechende Perspektive aufgezeigt, die die Weisheit der Massenimpfung von Kindern gegen COVID-19 kritisch in Frage stellt. Doch so tiefgreifend und einflussreich die Botschaft von Søren Brostrøm auch ist, es überrascht nicht, dass die amerikanischen Mainstream-Medien diese Botschaft kaum aufgreifen. Aber was hat Dr. Søren Brostrøm zu sagen? Der prominente dänische Gesundheitsexperte und andere teilten kürzlich im dänischen Fernsehen mit, dass die Impfung von Kindern gegen COVID-19 nicht viel gebracht hat, was im heutigen Amerika einer medizinischen Blasphemie gleichkommt. Und der einflussreiche Leiter teilte mit, dass sie nie wieder einen solchen Schritt machen werden. Vielleicht ist das der Grund, warum solche Nachrichten nicht über den Atlantik gelangen.

Kürzlich war Dr. Brostrøm Gastgeber eines „Go“-Abends, der Ende letzten Monats live im staatlich geförderten TV 2 ausgestrahlt wurde, als er gefragt wurde, ob es ein Fehler sei, Kinder gegen COVID-19 zu impfen.

Der weise Mediziner antwortete: „Mit dem, was wir damals wussten: nein“. Nach dem Frühjahr war bekannt, dass die COVID-19-Impfung nicht vorbeugend ist, aber schwere Erkrankungen und Krankenhausaufenthalte verhindern kann. Dr. Brostrøm ist der Meinung, dass dies nach dem heutigen Kenntnisstand nicht hätte passieren dürfen, und vor allem, dass es nicht wieder passieren wird!

Dr. Brostrøm hat zu Protokoll gegeben, dass wir aus all dem mehr lernen müssen. In der dänischen Presse teilte der führende Gesundheitsexperte dieses wohlhabenden skandinavischen Landes mit 5,8 Millionen Einwohnern mit:

„Rückblickend haben wir mit der Ausweitung des Impfprogramms für Kinder nicht viel erreicht, was die Bekämpfung von Epidemien angeht. Aber das sieht man erst im Nachhinein.“

Damit bezieht sich Brostrøm auf die pragmatische nordische Politik, die COVID-19-Impfstoffe als eine Form der Pandemiebekämpfung in Dänemark einzusetzen. Der Arzt und Wissenschaftler räumte ein, dass die Impfstoffe nicht wirklich zum Wohle der Kinder in Dänemark eingesetzt wurden (und das könnte in Amerika und dem rest der Welt ähnlich sein), sondern „um die Kontrolle der Epidemie in Dänemark zu gewährleisten.“

Im Sommer letzten Jahres hatte Dänemark eine Massenimpfung zunächst für Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren eingeführt, und im November 2021 wurde die COVID-19-Impfung für Kinder von 5 bis 11 Jahren empfohlen. Zu keinem Zeitpunkt wurden Kinder unter 5 Jahren berücksichtigt, und tatsächlich ist Amerika das einzige Land der Welt, in dem Kleinkinder unter 5 Jahren mit mRNA-Impfstoffen von Pfizer-BioNTech und/oder Moderna geimpft werden.

Aber auch hier wussten die dänischen Behörden im Sommer 2021, genau wie das Team von TrialSite, dass die Impfstoffe keine Infektionen verhindern, sondern eher dazu beitragen können, schwere Erkrankungen zu reduzieren, und man ging davon aus, dass dies dazu beitragen könnte, die Belastung des Gesundheitssystems zu verringern und natürlich Kinder zu retten, da man davon ausging, dass die Vorteile der COVID-19-Impfung die Risiken bei weitem überwiegen.

Unzulässiger staatlich geförderter Druck

In diesem Land, das auf einen gewissen nordischen sozialen Zusammenhalt Wert legt, wurden im vergangenen Jahr Kritiker laut. Im vergangenen Jahr kam es hier jedoch zu Spannungen, wie die klinische Professorin der University of Southern Denmark, Christine Stabell Benn, zum Ausdruck brachte, die den staatlich geförderten Druck zur Impfung von Kleinkindern als „ungerechtfertigten Druck auf die Eltern“ bezeichnete.

Professor Benn hatte keinen Zweifel daran, dass die formelle Empfehlung vor einem Jahr nicht nötig gewesen wäre. Schließlich war ihr und vielen anderen, darunter auch TrialSite, durchaus bewusst, dass Studien bereits zeigten, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs mit der besorgniserregenden Delta-Variante abnahm. Dies bedeutete, dass der Impfstoff die Ausbreitung des Virus nicht aufhielt.

Benn betonte jedoch: „Wir hatten einige Impfstoffe mit einem sehr unbekannten Nebenwirkungsprofil, und gleichzeitig hatten wir einige Kinder, die nichts von der Impfung hatten“, sagte sie dem dänischen Fernsehsender TV 2.

Und die Zweifel an der Massenimpfung von Kindern haben sich schon vor über einem Jahr verbreitet. Während sich Amerika heute auf die Massenimpfung von bis zu 20 Millionen Kleinkindern und Säuglingen im Alter von sechs Monaten vorbereitet, äußerte sogar das dänische Gesundheitsamt Vorbehalte und die wachsende Unsicherheit über die Entscheidung, so viele Kinder mit den neuartigen mRNA-Impfstoffen zu impfen.

Professor Benn forderte die Behörde auf, zu überdenken, ob es einen Grund gibt, „so viel Druck auf die Eltern auszuüben“, damit diese ihre Kinder gegen SARS-CoV-2, das Virus hinter COVID-19, impfen lassen.

In Bezug auf die Politik der COVID-19-Pandemie erklärte Benn: „Außerdem wurden Kinder für die Gesundheit ihrer Eltern und Großeltern verantwortlich gemacht. Das halte ich für unvernünftig.“ In totalitäreren Regimen wurden solche Taktiken vom Staat angewandt, um Kinder ihre eigenen Eltern ausspionieren zu lassen. Aber in einer westlichen Demokratie könnte das nicht passieren.

Infolgedessen wächst das Misstrauen gegenüber dem laufenden Massenimpfprogramm in einem Land, das für seine Konsensorientierung bekannt ist. Ein Jahr, nachdem in Dänemark die ersten Empfehlungen für die COVID-19-Impfung von Kindern ausgesprochen wurden, trauen mindestens 60 % der Eltern den Empfehlungen der Regierung nicht und lehnen die Impfung ab.

Allan Randrup Thomsen, Professor für experimentelle Virologie an der Universität Kopenhagen, unterstützte zwar eine jüngste Ankündigung des Nationalen Gesundheitsamtes, erklärte aber gleichzeitig, dass es angesichts des heutigen Wissensstandes „wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll“ sei, die Jüngsten impfen zu lassen.

Vielleicht um die Erwachsenen zu verteidigen, erklärte Thomsen gegenüber TV 2, dass das Impfprogramm keinem Kind geschadet habe, und erklärte:

„Aber wir müssen daran festhalten, dass es keine Schäden gegeben hat. Es handelte sich eher um eine Fehlinterpretation der damaligen Situation, über die wir unter Fachleuten noch lange diskutieren werden.“

Der einflussreiche Dr. Brostrøm reflektiert über die Geschehnisse während der Veranstaltung mit dänischen Eltern, deren Kinder gegen COVID-19 geimpft worden sind:

„Ich möchte allen Eltern von Kindern, die ihr Kind geimpft haben, in die Augen schauen und sagen: ‚Ihr habt das Richtige getan, und danke, dass ihr zugehört habt.“ Aber gleichzeitig – und das ist wichtig, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten – werde ich zugeben und sagen, dass wir klüger geworden sind und dass wir heute nicht mehr so handeln würden. Und wir werden es auch in Zukunft nicht tun.“

Hat die amerikanische Führung den Intellekt und den Mut, eine ähnliche Weisheit zum Ausdruck zu bringen? Müssen sechs Monate alte Säuglinge wirklich drei Dosen eines mRNA-basierten Impfstoffs erhalten, insbesondere angesichts der Verbreitung der besorgniserregenden Untervariante Omicron BA.5?