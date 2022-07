Diese Woche in der neuen Normalität #35

Das „Progressive Magazine“ hat diese Woche einen Artikel veröffentlicht, in dem Euthanasie als „Bürgerrechtsfrage“ bezeichnet wird.

Ebenfalls in dieser Woche wurde bei einer Überprüfung des neuen spanischen Euthanasiegesetzes festgestellt, dass in den ersten 12 Monaten 180 Patienten „in Würde gestorben“ sind, während in Italien die erste Euthanasie nach dem neuen Gesetz durchgeführt wurde.

Letzte Woche hat Portugal sein neues Euthanasiegesetz in erster Lesung verabschiedet.

Interessanterweise hat der französische Regisseur Francois Ozon gerade seinen neuesten Film „Everything Went Fine …“ veröffentlicht, in dem es um Sterbehilfe geht.

Es gibt hier eindeutig eine gewisse Dynamik.

Wir von OffGuardian haben unsere Ansichten zu diesem Thema in der Vergangenheit deutlich gemacht – die Legalisierung der Sterbehilfe schafft ein System, das sowohl von Einzelpersonen als auch von Institutionen viel zu leicht missbraucht werden kann. Das war schon vor Covid der Fall.

Nach Covid, in einer Welt, in der wir einen zügellosen, mörderischen Missbrauch von DNR-Anordnungen, Beatmungsgeräten und Medikamenten wie „Midazolam“ erlebt haben, würde dies die Tür zu möglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in großem Ausmaß öffnen.

Ein Thema, das man im Auge behalten sollte.

Die neueste Ausgabe von „Es ist in Ordnung, wenn meine Seite es tut“ erschien diese Woche in den Zeitungen. Der ukrainische Präsident Vladimir Zelensky kündigte ein Verbot der russischen Kultur an, einschließlich Bücher und Musik.

Zelensky hat bereits die politischen Parteien der Opposition verboten, und dies ist nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zum offenen Faschismus.

Es ist auch ein wenig absurd in seiner Besonderheit …

Das Verbot gilt nicht für die gesamte russische Musik, sondern bezieht sich auf Musik, die von Personen geschaffen oder aufgeführt wurde, die nach 1991 russische Staatsbürger sind oder waren. Künstler, die den Krieg Russlands in der Ukraine verurteilt haben, können eine Ausnahme von dem Verbot beantragen.

Soviel Demokratie. Soviel Freiheit. Wow!

Man könnte fast glauben, die Ukraine-Berichterstattung sei ein einziges Experiment. Abwechselnd wird behauptet, „es gibt keine Nazis in der Ukraine“, und es werden Bilder von Männern mit Hakenkreuztattoos gezeigt, nur um zu sehen, wie viele der gehirngewaschenen Untertanen den Widerspruch bemerken.

In der Zwischenzeit wird Zelenksy wahrscheinlich dazu ermutigt, politische Parteien, Bücher und Musik zu verbieten – nicht, weil es irgendeinen Zweck erfüllt, sondern weil es der NATO/der EU einen Vorwand liefert, ihn in dem Moment, in dem es politisch opportun ist, wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen.

Er ist sich dessen vielleicht nicht bewusst, aber er schaufelt sich damit sein eigenes politisches Grab.

Die Reaktionen auf die Aufhebung des Urteils Roe v. Wade durch den SCOTUS in dieser Woche waren vorhersehbar heftig – auf beiden Seiten. In der Tat waren die massiv spaltenden Reaktionen wohl einer der Gründe für die Entscheidung.

Wir sahen Leute, die darauf bestanden, keine Rassisten zu sein, die Richter Clarence Thomas als „Nigger“ bezeichneten, und minderjährige E-Promis, die Leute dazu aufforderten, Molotowcocktails und Rohrbomben auf den Obersten Gerichtshof zu werfen (anscheinend ist das jetzt kein Aufstand).

Zwei Personen müssen jedoch besonders erwähnt werden: Justin Trudeau und Jacinda Ardern. Die Wunderzwillinge der neuen normalen Weltordnung.

Innerhalb weniger Stunden nach dem Urteil gaben beide Erklärungen ab, in denen sie das Urteil verurteilten, wobei Justin Trudeaus offizielles Twitter-Posting folgendermaßen aussah:

No government, politician, or man should tell a woman what she can and cannot do with her body. I want women in Canada to know that we will always stand up for your right to choose.