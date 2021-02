Dank einer Anordnung aus der Trump-Ära weiß man jetzt wie Big-Pharma abräumt

Seit Januar dieses Jahres ist eine Executive Order des ehemaligen Präsidenten Donald Trump in Kraft getreten, die Krankenhäuser und medizinische Unternehmen zwingt, die Preise der Behandlungen, die sie ihren Patienten anbieten, zu veröffentlichen. Eine Analyse des Wall Street Journal ergab, dass man für dieselbe Behandlung im selben Krankenhaus zwischen 6.000 und 60.000 Dollar zahlen kann, je nach Art des Tarifs und der versichernden Krankenkasse.

Nach dem Daily Caller, „in einem Sutter Krankenhaus in Berkeley, Kalifornien, Anthem Inc. hat ein Medicaid-Plan (staatlich finanzierte Krankenversicherung), die zahl $6,337 für eine vaginale Entbindung … im Vergleich zu gleichen Zeit, wird die Rate von $14,928“ aufgeführt, was bedeutet, dass eine Person mit einer privaten Versicherung mehr als das doppelte zahlt, so viel wie für einen Kaiserschnitt als eine Person mit einer staatlich subventionierten Plan.

Etwas Ähnliches passiert mit den Arzneimitteln, aber in einer umgekehrten Form. Big Pharma bläht die Medikamentenpreise im privaten Sektor auf, damit sie bei staatlich subventionierten Plänen (Medicaid), die in der Regel einen höheren Verbrauch haben als private, mehr verlangen können.

Im Jahr 2019 unterzeichnete der ehemalige Präsident eine Durchführungsverordnung, die darauf abzielt, dass die Preise, die medizinische Unternehmen und Krankenhäuser für bestimmte medizinische Behandlungen in vertraulichen Abrechnungen zahlen, öffentlich gemacht werden.

Das Ziel des Auftrages ist es, diese Informationen zu sammeln und einige Apps zu erstellen, damit die Menschen visualisieren können, welche Preise und welche Qualität verschiedene medizinische Unternehmen für die gleiche Behandlung anbieten, damit sie entscheiden können, welche Option sie wählen.

„Wir werden den Patienten die Informationen geben, die sie brauchen, um die billigste und hochwertigste Versorgung zu finden“, sagte Trump nach der Unterzeichnung der Durchführungsverordnung und fügte hinzu, dass das Ziel der Durchführungsverordnung sei, „die amerikanischen Patienten an die erste Stelle zu setzen“.

Trump sagte voraus, dass der Schritt dazu führen würde, dass die Behandlungspreise deutlich sinken würden, und der ehemalige Gesundheitsminister Alex Azar sagte, dass es „als einer der bedeutendsten Schritte in der langen Geschichte der amerikanischen Gesundheitsreform in die Geschichte eingehen wird.“

Krankenhäuser und Krankenversicherer wehren sich

Obwohl Krankenhäuser und Krankenversicherer gegen die Anordnung Berufung einlegten, wies das Gericht ihre Argumente zurück und die Anordnung trat im Januar dieses Jahres in Kraft.

U.S. Bezirksrichter Carl Nichols argumentierte in seinem Urteil dagegen, dass „die Kläger im Wesentlichen Transparenzmaßnahmen im Allgemeinen angreifen, die es den Verbrauchern ermöglichen sollen, informierte Entscheidungen zu treffen.“

Doch mit dem Regierungswechsel fordern Gewerkschafter Biden erneut auf, die Anordnung zurückzunehmen und entschuldigen sich für die Pandemie, als ob die Krankenhäuser wirklich von dem chinesischen Virus überrollt würden.

Die American Hospital Association (AHA) schrieb an das Übergangsteam von Joe Biden und bat ihn, bei der Umsetzung der Regel Diskretion walten zu lassen.

„Wie auch immer dieses Problem in Absprache mit seiner Verwaltung gelöst wird, jetzt ist nicht die Zeit, diese Anforderungen auf Krankenhäuser zu stapeln, die ihren Fokus und ihre Ressourcen auf die Patientenversorgung und die Impfstoffverwaltung konzentrieren müssen“, schrieb Richard Pollack, Executive Director der AHA, laut CNN.

Da Biden der Kandidat des Establishments ist, zu dem auch Big Pharma gehört, wäre es nicht verwunderlich, wenn er die Anordnung zurückziehen würde.

Unabhängig davon ist der Bericht des Wall Street Journals genug Beweis für die Amerikaner, um diese unmoralische Praxis der medizinischen Industrie zur Kenntnis zu nehmen und Transparenz zu fordern, indem sie ihre Vertreter und Senatoren anrufen, um die von Trump eingeführte Reform aufrechtzuerhalten.