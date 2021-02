COVID-19-Impfstoff soll an 6-Jährigen getestet werden

mercola.com

COVID-19-„Impfstoffe“ vermitteln keine Immunität oder verhindern die Übertragbarkeit der Krankheit. Mit anderen Worten, sie sind nicht dazu gedacht, Sie davor zu bewahren, an SARS-CoV-2 zu erkranken; sie sollen nur die Symptome der Infektion lindern, falls oder wenn Sie infiziert werden. Als solche entsprechen diese Produkte nicht der medizinischen Definition eines Impfstoffs.

Bis zum 4. Februar 2021 hat das U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 12.697 Berichte über Verletzungen nach COVID-19-Impfungen und 653 Todesfälle erhalten

Die Universität Oxford, die zusammen mit AstraZeneca an einem COVID-19-Impfstoff arbeitet, nimmt jetzt Kinder im Alter von 6 Jahren bis 17 Jahren und 8 Monaten in ihre Impfstoffstudie in Großbritannien auf

Moderna beginnt im Dezember 2020 mit der Erprobung seiner RNA-basierten Gentherapie an amerikanischen Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren, und Mitte Oktober 2020 begannen die ersten Studien von Pfizer mit Jugendlichen. In China haben Sinovac und SinoPharm Studien mit Kindern im Alter von 3 Jahren begonnen

Kinder benötigen keinen COVID-19-Impfstoff, da sie ein extrem geringes Risiko für eine schwere COVID-19-Erkrankung haben und kein bedeutender Überträger der Infektion sind

Bis zum 4. Februar 2021 wurden dem U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 12.697 Verletzungen und 653 Todesfälle nach der COVID-19-Impfung gemeldet.1

Von den zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 4. Februar 2021 gemeldeten Fällen waren 3,69 % lebensbedrohlich und die Zahl der Todesfälle machte 5,14 % der Gesamtmeldungen aus. Der Impfstoff von Pfizer war für 58 % der Todesfälle verantwortlich, der von Moderna für 41 %.

Wenn man sich die impfstoffbedingten Todesfälle zwischen Januar 2020 und Januar 2021 ansieht, stellt man außerdem fest, dass der COVID-19-Impfstoff für unglaubliche 70 % der jährlichen Impftodesfälle verantwortlich ist, und das, obwohl er erst seit weniger als zwei Monaten verfügbar ist. Die ersten Dosen des Impfstoffs von Pfizer wurden Mitte Dezember 2020 verabreicht,2 während der Impfstoff von Moderna in der letzten Dezemberwoche 2020 auf den Markt kam.

Obwohl diese Zahlen erschütternd sind, sind sie wahrscheinlich nur ein winziger Bruchteil der tatsächlichen Anzahl von unerwünschten Ereignissen. Laut einer Studie des U.S. Department of Health and Human Services werden weniger als 1 % der unerwünschten Impfstoffereignisse jemals an VAERS gemeldet.

Das liegt vor allem daran, dass die Meldung an VAERS freiwillig ist. Viele wissen nicht einmal, dass es existiert, oder dass man kein Mediziner sein muss, um eine Meldung zu machen. Dies würde bedeuten, dass es in Wirklichkeit über 1 MILLION COVID-Impfstoff-Verletzungen geben könnte, da 99% normalerweise nicht gemeldet werden.

Alle COVID-19-Impfstoff-Nebenwirkungen melden

Um diese Mängel zu beheben und die Auswirkungen dieser Massenimpfkampagne auf die öffentliche Gesundheit zu überwachen, ruft die Children’s Health Defense alle, die eine Nebenwirkung eines COVID-19-Impfstoffs erlitten haben, dazu auf, drei Dinge zu tun:

Wenn Sie in den U.S.A. leben, melden Sie die Verletzung auf VAERS

Melden Sie die Verletzung auf VaxxTracker.com, einer nicht-staatlichen Nachverfolgungsstelle für unerwünschte Ereignisse (Sie können anonym melden, wenn Sie möchten)

Melden Sie die Verletzung auf der CHD-Website

Kinder sind die Nächsten

Trotz der offensichtlichen Gefahren dieser so genannten Impfstoffe, die in Wirklichkeit Gentherapien sind, treiben die Hersteller des COVID-19-Impfstoffs die Versuche an Kindern im Alter von 6 Jahren voran.

Wie die Universität Oxford, die zusammen mit AstraZeneca an einem COVID-19-Impfstoff arbeitet, berichtet, können Kinder im Alter von 6 Jahren bis 17 Jahren und 8 Monaten an vier britischen Zentren teilnehmen. Wer über 16 Jahre alt ist, braucht nicht einmal die Zustimmung der Eltern, sondern kann selbst einwilligen. Die Vergütung für diejenigen, die ihre gesamte Zukunft aufs Spiel setzen, beträgt 10 £ (etwa 14 $) pro Besuch.

Insgesamt sollen 300 Kinder teilnehmen, von denen 240 den Impfstoffkandidaten erhalten, während die so genannten Kontrollen einen Meningitis-Impfstoff erhalten. Das Fehlen eines echten Placebos ist an und für sich schon ein Warnsignal, da die Verwendung eines Impfstoffs als „Placebo“ dazu beiträgt, eine Reihe von häufigen Nebenwirkungen zu maskieren und den Impfstoff sicherer erscheinen zu lassen, als er tatsächlich ist.

Im Gegensatz zu den in den USA zugelassenen Impfstoffen von Moderna und Pfizer liefert der Impfstoff von AstraZeneca doppelsträngige DNA für das SARS-CoV-2-Spike-Protein in einem Schimpansen-Adenovirus.

Moderna begann im Dezember 2020 mit der Erprobung seiner RNA-basierten Gentherapie an amerikanischen Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren, und die ersten Studien von Pfizer mit Jugendlichen begannen Mitte Oktober 2020. In China haben Sinovac und SinoPharm Studien mit Kindern im Alter von 3 Jahren begonnen.

Kinder brauchen diesen Impfstoff nicht

Wenn man bedenkt, dass Kinder ein extrem geringes Risiko haben, sich mit COVID-19 zu infizieren, und es sich gezeigt hat, dass sie kein signifikanter Überträger der Infektion sind, warum brauchen Kinder diesen Impfstoff überhaupt? Dr. Robert Frenck, Leiter der COVID-19-Impfstoffstudien am Cincinnati Children’s Hospital, sagte gegenüber ABC News:

„Wenn man die Infektion bei den jüngeren Kindern ausrottet, können sie sie nicht auf die Erwachsenen übertragen, und so kann man die Krankheit in den Griff bekommen, indem man einfach die jüngeren Kinder ins Visier nimmt und die Infektion aus dieser Altersgruppe herausholt.“

Das ist eine Standardbegründung, aber eigentlich ist es kaum mehr als ein Gedankenspiel. Im Wesentlichen wird von den Kindern verlangt, russisches Roulette mit ihrer Gesundheit zu spielen, unter der Prämisse, dass dies dem Ganzen zugute kommt. Aber ist es wirklich vernünftig, von den Jüngsten unter uns, die das geringste Risiko für eine Infektion haben, zu verlangen, dass sie ihre Gesundheit opfern, um vermutlich die älteren Menschen zu schützen?

Studien haben gezeigt, dass Kinder die Krankheit nicht nur sehr selten übertragen, weder untereinander noch auf Erwachsene, sondern auch, wenn sie die Krankheit bekommen, praktisch nie ernsthafte Komplikationen erleiden. Frencks Argument widerspricht also wirklich den verfügbaren Daten. Wenn Kinder die Krankheit nicht übertragen, wie kann man sie dann durch eine Impfung „in den Griff bekommen“?

In Wirklichkeit scheint dieses Argument darauf ausgelegt zu sein, Eltern zu zwingen, ihre Kinder zu impfen, obwohl der öffentliche Nutzen davon minimal ist. Anstatt einen echten Anreiz für die öffentliche Gesundheit zu bieten, scheint es bei dem Drang, Kinder zu impfen, eher um die Steigerung des Profits zu gehen. Zusätzlich deuten frühe Berichte darauf hin, dass ältere Menschen auch dazu neigen, kurz nach der Impfung zu sterben, was Misstrauen und Besorgnis erregt.

Unerwünschte Wirkungen können sich erst nach Jahren entwickeln

Bei Kindern sind die Nebenwirkungen wahrscheinlich weniger unmittelbar spürbar, sondern können stattdessen zu zukünftigen Gesundheitsproblemen führen. In einem Artikel in Microbiology & Infectious Diseases warnt der Immunologe Dr. J. Bart Classen, dass die mRNA-Impfungen unerwünschte Ereignisse auslösen können, die sich erst nach Jahren vollständig entwickeln.

„Ein solches potenzielles unerwünschtes Ereignis sind Prionen-basierte Krankheiten, die durch die Aktivierung von intrinsischen Proteinen zur Bildung von Prionen verursacht werden. Es wurde eine Fülle von Erkenntnissen über eine Klasse von RNA-bindenden Proteinen veröffentlicht, die nachweislich an der Verursachung einer Reihe von neurologischen Krankheiten beteiligt sind, einschließlich Alzheimer und ALS“, schreibt Classen.

Da nicht untersucht worden war, ob eine mRNA-Gentherapie Prionen-basierte Krankheiten auslösen könnte, führte Classen diese Studie durch. Er schreibt:

„Die Analyse des Pfizer-Impfstoffs gegen COVID-19 identifizierte zwei potenzielle Risikofaktoren für die Auslösung einer Prionenerkrankung beim Menschen. Die RNA-Sequenz im Impfstoff enthält Sequenzen, von denen man annimmt, dass sie TDP-43 und FUS dazu veranlassen, in ihrer auf Prionen basierenden Konformation zu aggregieren, was zur Entwicklung von häufigen neurodegerativen Erkrankungen führt.

Insbesondere wurde gezeigt, dass die RNA-Sequenzen GGUA, UG-reiche Sequenzen, UG-Tandem-Repeats und G-Quadruplex-Sequenzen eine erhöhte Affinität zur Bindung von TDP-43 und/oder FUS haben und TDP-43 oder FUS dazu veranlassen können, ihre pathologischen Konfigurationen im Zytoplasma anzunehmen.

In der aktuellen Analyse wurden insgesamt sechzehn UG-Tandem-Repeats (ΨGΨG) identifiziert und zusätzliche UG (ΨG)-reiche Sequenzen gefunden. Es wurden zwei GGΨA-Sequenzen gefunden. Möglicherweise sind G-Quadruplex-Sequenzen vorhanden, aber es sind hochentwickelte Computerprogramme erforderlich, um diese zu verifizieren.

Das vom Impfstoff kodierte Spike-Protein bindet Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2), ein Enzym, das Zinkmoleküle enthält. Die Bindung des Spike-Proteins an ACE2 hat das Potenzial, das Zinkmolekül freizusetzen, ein Ion, das TDP-43 veranlasst, seine pathologische Prionenumwandlung anzunehmen.“

mRNA-Impfstoffe sind eigentlich Gentherapien

Wie in „COVID-19 mRNA Shots Are Legally Not Vaccines“ beschrieben, sind diese Impfungen genauer als Gentherapien zu bezeichnen. Indem die US-Regierung sie als „Impfstoffe“ bezeichnet, verstößt sie wahrscheinlich gegen den U.S. Code 2011 Title 15, Section 1125,21 der irreführende Praktiken wie falsche Beschreibungen in medizinischen Behauptungen regelt.

Laut den U.S. Centers for Disease Control and Prevention ist ein Impfstoff „ein Produkt, das das Immunsystem einer Person dazu anregt, Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu erzeugen und die Person so vor dieser Krankheit zu schützen.“ Immunität wiederum ist definiert als „Schutz vor einer Infektionskrankheit“, was bedeutet: „Wenn man gegen eine Krankheit immun ist, kann man ihr ausgesetzt werden, ohne sich zu infizieren.“

Weder Moderna noch Pfizer behaupten, dass dies bei ihren COVID-19 „Impfstoffen“ der Fall ist. In der Tat geben sie in ihren klinischen Studien an, dass sie nicht einmal auf Immunität testen.

COVID-19-„Impfstoffe“ vermitteln keine Immunität oder hemmen die Übertragbarkeit der Krankheit. Mit anderen Worten, sie sind nicht dazu gedacht, Sie davor zu bewahren, an SARS-CoV-2 zu erkranken; sie sollen lediglich Ihre Infektionssymptome lindern, falls oder wenn Sie infiziert werden. Als solche entsprechen diese Produkte nicht der medizinischen Definition eines Impfstoffs.

Im Gegensatz zu echten Impfstoffen, die ein Antigen der Krankheit verwenden, die man zu verhindern versucht, enthalten die COVID-19-Injektionen synthetische RNA-Fragmente, die in einer Nanolipid-Trägerverbindung eingekapselt sind, deren einziger Zweck es ist, die mit dem S-1-Spike-Protein verbundenen klinischen Symptome zu lindern, nicht das eigentliche Virus.

Sie vermitteln weder eine Immunität noch hemmen sie die Übertragbarkeit der Krankheit. Mit anderen Worten, sie sind nicht dazu gedacht, Sie davor zu bewahren, an SARS-CoV-2 zu erkranken; sie sollen lediglich die Symptome der Infektion lindern, falls oder wenn Sie doch infiziert werden. Als solche entsprechen diese Produkte nicht der medizinischen Definition eines Impfstoffs.

Aber keine Sorge, das Merriam-Webster-Wörterbuch hat kürzlich seine Definition von „Impfstoff“ aktualisiert, um die mRNA-Technologie einzuschließen, gerade rechtzeitig, damit Faktenprüfer die völlig sachliche Behauptung über den Unterschied zwischen echten Impfstoffen und der mRNA-Technologie „entlarven“ können.

Verrückterweise diskutieren Wissenschaftler bereits über die Möglichkeit, herkömmliche Impfstoffe, die lebende oder abgeschwächte Viren verwenden, durch diese neuartige RNA-Technologie zu ersetzen.

Wenn man bedenkt, dass es sich um eine Gentherapie handelt, die Ihre Zellen in kleine „Bioreaktoren“ verwandelt, die immunsystemaktivierende Proteine ausspucken und keinen Aus-Schalter haben, möchte ich mir gar nicht ausmalen, was passieren könnte, wenn eine Person mehrere verschiedene erhalten würde.

mRNA-Therapie ist eine schlechte Idee, besonders für Kinder

Abgesehen von der Möglichkeit von Prionen-basierten Krankheiten, die oben beschrieben wurden, warnen viele medizinische Experten, dass die mRNA-Gentherapie Autoimmunprobleme und eine breite Palette von Entzündungszuständen auslösen kann. Als nur ein Beispiel, in einem aktuellen Interview, Judy Mikovits, Ph.D., erklärte die Mechanik, die Injektion von RNA so gefährlich:

„Normalerweise ist Boten-RNA nicht frei im Körper, weil sie ein Gefahrensignal ist. Das zentrale Dogma der Molekularbiologie ist, dass unser genetischer Code, die DNA, in die Boten-RNA transkribiert, also geschrieben, wird. Diese Boten-RNA wird in Proteine übersetzt oder in einer regulatorischen Funktion verwendet … um die Genexpression in Zellen zu regulieren.

Eine synthetische Boten-RNA zu nehmen und sie thermostabil zu machen – damit sie nicht zerfällt – [ist also problematisch]. Wir haben viele Enzyme (RNAsen und DNAsen), die freie RNA und DNA abbauen, denn das sind Gefahrensignale für unser Immunsystem. Sie treiben buchstäblich entzündliche Krankheiten an.

Jetzt haben Sie PEG, PEGylated und Polyethylenglykol, und einen Lipid-Nanopartikel, der es ermöglicht, in jede Zelle des Körpers einzudringen und die Regulation unserer eigenen Gene mit dieser synthetischen RNA zu verändern, von der ein Teil tatsächlich die Botschaft für das Gen Syncytin ist …

Syncytin ist die körpereigene Gammaretrovirus-Hülle, die im menschlichen Genom kodiert ist … Wir wissen, wenn Syncytin im Körper abnormal exprimiert wird, zum Beispiel im Gehirn, in das diese Lipid-Nanopartikel eindringen, dann hat man Multiple Sklerose.

Die Expression dieses Gens allein macht die Mikroglia wütend – entzündet buchstäblich und dysreguliert die Kommunikation zwischen den Mikroglia des Gehirns – die für die Beseitigung von Toxinen und Pathogenen im Gehirn entscheidend sind – und der Kommunikation mit den Astrozyten.

Es dysreguliert nicht nur das Immunsystem, sondern auch das Endocannabinoid-System, das der Dimmer-Schalter für Entzündungen ist. Wir haben bereits Multiple Sklerose als unerwünschtes Ereignis in den klinischen Studien gesehen … Wir sehen auch myalgische Enzephalomyelitis. Entzündungen des Gehirns und des Rückenmarks …“

In der Tat deuten viele der berichteten Nebenwirkungen auf neurologische Schäden hin. Beispiele sind schwere Dyskinesien (Beeinträchtigung der Willkürbewegung), Ataxie (fehlende Muskelkontrolle) und intermittierende oder chronische Krampfanfälle. Wie Mikovits erklärt, werden diese Symptome durch Neuroinflammation, eine dysregulierte angeborene Immunantwort und/oder ein gestörtes Endocannabinoid-System verursacht.

Eine weitere häufige Nebenwirkung des Impfstoffs, die wir beobachten, sind allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Schock. Ein wahrscheinlicher Übeltäter ist dabei PEG (Polyethylenglykol), auf das laut Mikovitz schätzungsweise 70 % der Amerikaner allergisch reagieren.

COVID-19-Impfstoff ist ein unnötiges Risiko

Angesichts der schweren Nebenwirkungen und Todesfälle, die sich jede Woche zu Hunderten häufen, ist es erstaunlich, dass Menschen freiwillig ihre Kinder für diese Versuche riskieren. Es ist sogar noch erstaunlicher, dass die Gesundheitsbehörden auf eine Massenimpfung von Kindern mit diesen experimentellen Gentherapien drängen, wenn es keinerlei Daten gibt, die den Eltern versichern, dass die Gesundheit ihrer Kinder in den kommenden Jahren nicht zerstört wird.

Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es wieder sagen: Ich vermute, dass diese globale Impfkampagne zu einer Lawine von chronischen Gesundheitsproblemen und Todesfällen führen wird, die so groß ist, dass jegliches Gerede über eine Impfpflicht aufgegeben oder, falls bereits eingeführt, rückgängig gemacht werden muss.

Wenn Ihnen also Ihre Gesundheit und die Ihrer Familie am Herzen liegt, könnte die Antwort einfach darin bestehen, die Impfung gegen COVID-19 so lange wie möglich aufzuschieben und darauf zu warten, dass die unvermeidliche Wahrheit ans Licht kommt.

Es gibt mehrere Präventionsstrategien und Behandlungen, die sich als hochwirksam erwiesen haben, was bedeutet, dass die Notwendigkeit eines Impfstoffs von vornherein fast überflüssig ist. Unter ihnen funktioniert vernebeltes Wasserstoffperoxid mit Jod, über das ich in früheren Artikeln geschrieben habe, sehr gut.

Für eine Auffrischung, siehe „Wie vernebeltes Peroxid gegen Atemwegsinfektionen hilft“. Andere Behandlungen umfassen Hydroxychloroquin mit Zink, Ivermectin und die iMASK- und MATH+-Protokolle, über die Sie in den verlinkten Artikeln mehr erfahren können.

