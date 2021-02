WHO gibt grünes Licht für mRNA-Impfstoffversuche an schwangeren Frauen und Neugeborenen

Anfang Januar stimmte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu, dass schwangere Frauen keine experimentellen mRNA-Impfstoffe erhalten sollten, da es keine ausreichenden Sicherheitsdaten gibt. Ende des Monats revidierte die WHO ihre Empfehlung und schloss sich der US-amerikanischen CDC an, experimentelle mRNA-Impfstoffe für Schwangere zu fördern. Großbritannien hat bereits grünes Licht bekommen, um schwangere Frauen und Neugeborene auf dem Altar der Impfstoffwissenschaft zu opfern. Johnson und Johnson haben bereits ihre Tochtergesellschaft Janssen angeworben, um schwangere Frauen davon zu überzeugen, dass sie ihren Körper für die neuen mRNA-Impfstoffstudien zur Verfügung stellen sollten, um das „größere Wohl“ zukünftiger Generationen zu fördern. Laut Hanneke Schuitemaker von Janssen ist das Ziel, die Impfungen letztendlich in Babys zu bekommen. Oxford-AstraZeneca treibt seine Experimente voran und wird in den kommenden Monaten damit beginnen, Kinder im Alter von sechs Jahren zu impfen.

Tödliches Experiment soll Schwangeren aufgedrückt werden

Dieses Experiment könnte bis zu 20 Prozent der schwangeren Frauen akut verletzen und zusätzliche negative Auswirkungen auf das Kind der Frau haben, das über die Plazenta mit der Blutversorgung der Mutter verbunden ist. Die klinischen Versuche für den Moderna-Impfstoff wurden an mageren fünfundvierzig Personen durchgeführt, die in drei Gruppen zu je fünfzehn Personen aufgeteilt wurden. Jede Gruppe erhielt entweder eine niedrige Dosis, eine mittlere Dosis oder eine hohe Dosis des mRNA-Impfstoffs. Erstaunlicherweise wurden drei Personen (20 Prozent) in der Gruppe mit der hohen Dosis nach der ersten Impfung ins Krankenhaus eingeliefert. In der Gruppe mit der niedrigen Dosis gab es sogar ein Problem: Eine Person musste nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Diese Probleme traten in einer sorgfältig ausgewählten Kohorte von Personen auf, die keine gesundheitlichen Probleme, Grunderkrankungen oder Nebenwirkungen der Impfung in der Vorgeschichte hatten. Die klinischen Studien verwendeten Ausschlusskriterien, um die gesündesten Kandidaten auszuwählen und trotzdem gab es trotzdem Krankenhauseinweisungen nach der Verabreichung des Impfstoffs!

Anstatt das Problem mit dem Impfstoff herauszufinden, wurde das Gebräu überstürzt in die nächste klinische Studie aufgenommen und schließlich als Notlösung für die Bevölkerung auf der ganzen Welt zugelassen. Da die Impfstoffverletzungen auf die gesamte Bevölkerung extrapoliert werden, sind die Krankenhäuser gezwungen, sich mit Wellen von Impfstoffverletzungen und impfstoffbedingten Todesfällen auseinanderzusetzen. Die Einführung derselben Probleme in den Körper schwangerer Frauen wird letztendlich zu unnötigen Fehlgeburten und spontanen Aborten führen und den ohnehin schon fragilen Prozess der Schwangerschaft noch komplizierter machen. In Großbritannien gibt es bereits Berichte über schwangere Frauen, die die Richtlinien unterlaufen und den Impfstoff erhalten haben. Es sind sechs Fälle von Spontanabtreibungen bekannt, die durch diese Impfungen verursacht wurden.

Gefährliches Impfstoffexperiment nicht sicher für Menschen, geschweige denn für Menschen in kritischen Entwicklungsstadien

Millionen von Dosen sind inzwischen in der Bevölkerung angekommen und tausende von Problemen sind bereits aufgetreten. Da der Impfstoff schwangeren Frauen aufgedrängt wird, kann dieses Experiment nun als gefährliches Impfexperiment bezeichnet werden, da die Risiken nun erfasst und bekannt sind. Ungeachtet dessen sind schwangere Frauen physiologisch anders als eine normale Kohorte gesunder Menschen, machen erhebliche Veränderungen in ihrem Körper durch und sind empfindlicher für Kontraindikationen. Ihr kardiovaskuläres System ist anders, ebenso wie die Hämodynamik, ihre Nährstoffaufnahme, ihre Immunologie und ihre Pharmakodynamik. Die mRNA-Technologie wurde noch nie offiziell als sicher für Menschen zugelassen, geschweige denn für Menschen in den entscheidenden Entwicklungsstadien, mit einem geringen Blutvolumen und Körpergewicht.

Der Vorstoß, schwangere Frauen zu impfen, ist unethisch und wissenschaftlich absurd. Selbst die WHO und das American College of Obstetricians and Gynecologists erkennen an, dass das Risiko einer schweren Covid-19-Infektion für schwangere Frauen gering ist. Mit der richtigen Behandlung und vorgeburtlichen Betreuung können schwangere Frauen dieser potenziellen Infektion, wie auch einigen anderen potenziellen Infektionen während der Schwangerschaft, mit mehr Verständnis und Vertrauen begegnen. Aber die Impfstoffhersteller verzichten auf eine informierte Zustimmung zur Behandlung und pränatalen Betreuung und machen stattdessen schwangeren Frauen Angst, damit sie denken, dass sie die experimentellen Impfstoffe brauchen. Das letzte Mal, dass ein experimentelles Medikament bei schwangeren Frauen eingesetzt wurde, war in den 1950er und 1960er Jahren. Während dieser Zeit wurde Thalidomid off label verwendet, um die morgendliche Übelkeit zu unterdrücken. Später wurde festgestellt, dass das Medikament Geburtsfehler verursacht; einige Kinder wurden ohne Arme und Beine geboren.