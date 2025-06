Darum warnt der Iran vor WhatsApp: Ehemalige israelische Spione sitzen in Führungspositionen bei Google, Facebook und Amazon.

Eine MintPress-Studie hat ergeben, dass Hunderte ehemaliger Agenten der berüchtigten israelischen Spionageorganisation Einheit 8200 einflussreiche Positionen in vielen der weltweit größten Tech-Unternehmen, darunter Google, Facebook, Microsoft und Amazon, eingenommen haben.

Die Einheit 8200 der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) ist berüchtigt für die Überwachung der einheimischen palästinensischen Bevölkerung und die Anhäufung von Informationen über Einzelpersonen zum Zwecke der Erpressung und Erpressung. Die Einheit 8200, die die Reichen und Berühmten der Welt ausspioniert, geriet letztes Jahr nach Bekanntwerden des Pegasus-Skandals in die Schlagzeilen. Ehemalige Beamte der Einheit 8200 entwickelten und implementierten eine Software, die Zehntausende von Politikern ausspionierte und wahrscheinlich zur Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi beitrug.

Google

Laut dem Stellenportal LinkedIn arbeiten derzeit mindestens 99 ehemalige Veteranen der Einheit 8200 für Google. Diese Zahl unterschätzt jedoch mit Sicherheit das Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen. Zum einen werden hier keine ehemaligen Google-Mitarbeiter gezählt. Auch sind diejenigen nicht berücksichtigt, die kein öffentliches LinkedIn-Konto haben, oder diejenigen, die zwar ein Konto haben, aber ihre frühere Zugehörigkeit zu der israelischen Hightech-Überwachungseinheit nicht offengelegt haben. Dies dürfte eine beträchtliche Zahl sein, da es den Agenten ausdrücklich untersagt ist, ihre Zugehörigkeit zur Einheit 8200 jemals preiszugeben. Die Zahl 99 gibt also nur die Anzahl der derzeitigen (oder erst kürzlich eingestellten) Google-Mitarbeiter wieder, die sich dreist über israelische Militärgesetze hinwegsetzen, indem sie die Organisation in ihren Profilen angeben.

Zu diesen gehören:

Gavriel Goidel: Zwischen 2010 und 2016 diente Goidel in der Einheit 8200 und stieg zum Leiter der Lernabteilung der Organisation auf. Er leitete ein großes Team von Mitarbeitern, die nachrichtendienstliche Daten durchforsteten, um nach seinen eigenen Worten „Muster von feindlichen Aktivisten zu verstehen“ und diese Informationen an Vorgesetzte weiterzuleiten. Ob darunter auch die über 1000 Zivilisten aus dem Gazastreifen waren, die Israel 2014 bei der Bombardierung des Gazastreifens getötet hat, ist nicht bekannt. Goidel wurde kürzlich zum Leiter der Abteilung Strategie und Betrieb bei Google ernannt.

Jonathan Cohen: Cohen war während seiner Zeit in der Einheit 8200 (2000-2003) ein Teamleiter. Seitdem hat er mehr als 13 Jahre in verschiedenen leitenden Positionen für Google gearbeitet und ist derzeit Head of Insights, Data and Measurement.

Ori Daniel: Zwischen 2003 und 2006 war Daniel ein technischer Betriebsspezialist bei Unit 8200. Nach einer Tätigkeit bei Palantir kam er 2018 zu Google und stieg dort zum Head of Global Self-Service für Google Waze auf.

Ben Bariach: Fast fünf Jahre lang, von 2007 bis 2011, war Bariach als Cyber Intelligence Officer tätig, wo er „strategische Teams von Eliteoffizieren und Fachleuten befehligte“. Seit 2016 arbeitet er für Google. Zwischen 2018 und 2020 konzentrierte er sich auf die Bekämpfung von „kontroversen Inhalten, Desinformation und Cybersicherheit“. Heute ist er Product Partnership Manager bei Google in London.

Bemerkenswert ist, dass Google offenbar nicht nur ehemalige Agenten der Einheit 8200 mit offenen Armen empfängt, sondern auch aktiv aktuelle Mitglieder der umstrittenen Organisation anwirbt. So verließ Gai Gutherz im Oktober 2020 seinen Job als Projektleiter bei Unit 8200 und nahm eine Vollzeitstelle bei Google als Softwareingenieur an. Im Jahr 2018 scheint Lior Liberman dasselbe getan zu haben, als er nach vier Jahren beim militärischen Geheimdienst eine Stelle als Programmmanager bei Google annahm. Anfang dieses Jahres verließ sie Google und arbeitet jetzt bei Microsoft.

Spionage gegen Palästinenser

Einige mögen einwenden, dass alle Israelis gezwungen sind, den Militärdienst zu absolvieren, und wo liegt dann das Problem, wenn junge Menschen die technischen Fähigkeiten, die sie in der IDF gelernt haben, im zivilen Leben einsetzen. Kurz gesagt, warum ist diese Pipeline von der Einheit 8200 zum Silicon-Valley ein Problem?

Zunächst einmal ist die Einheit 8200 kein gewöhnliches Regiment. Die als „Israels NSA“ bezeichnete Einheit 8200, die sich auf einem riesigen Stützpunkt in der Nähe von Beer Sheva in der Negev-Wüste befindet, ist die größte Einheit der IDF – und eine ihrer exklusivsten. Die klügsten jungen Köpfe des Landes konkurrieren darum, in dieses israelische Harvard geschickt zu werden. Obwohl der Militärdienst für jüdische Israelis obligatorisch ist, werden arabische Staatsbürger stark davon abgehalten, dem Militär beizutreten, und sind von der Einheit 8200 praktisch ausgeschlossen. Tatsächlich sind sie die Hauptziele der Überwachungsmaßnahmen des Apartheidstaates.

Die Financial Times bezeichnete die Einheit 8200 als „Israel von seiner besten und schlimmsten Seite“ – das Herzstück sowohl der aufblühenden Hightech-Industrie als auch des repressiven Staatsapparats. Veteranen der Einheit 8200 haben viele der weltweit am häufigsten heruntergeladenen Apps entwickelt, darunter den Kartendienst Waze und die Kommunikations-App Viber. Doch 2014 schrieben 43 Reservisten, darunter mehrere Offiziere, einen Brief an Premierminister Benjamin Netanjahu, in dem sie ihm mitteilten, dass sie wegen der Beteiligung an der politischen Verfolgung von Palästinensern nicht länger in den Reihen der Einheit dienen würden.

Dabei wurden mit Hilfe von Big Data Dossiers über eine große Zahl von Einheimischen angelegt, einschließlich ihrer Krankengeschichte, ihres Sexuallebens und ihrer Suchhistorie, um sie später für Erpressungen zu nutzen. Wenn eine bestimmte Person für eine wichtige medizinische Behandlung Kontrollpunkte passieren musste, konnte die Erlaubnis so lange ausgesetzt werden, bis sie der Aufforderung nachkam. Informationen, z. B. ob eine Person ihren Ehepartner betrügt oder homosexuell ist, werden auch als Köder für Erpressungen verwendet. Ein ehemaliger Angehöriger der Einheit 8200 sagte, dass er als Teil seiner Ausbildung verschiedene arabische Wörter für „schwul“ auswendig lernen musste, um in Gesprächen darauf achten zu können.

Eine Auszeichnung, die der IDF-Einheit 8200 für geheime Operationen verliehen wurde, 24. Juni 2020. Foto | IDF

Am wichtigsten sei vielleicht, dass die Palästinenser in ihrer Gesamtheit als Staatsfeinde betrachtet würden. „Es gibt keine Unterscheidung zwischen Palästinensern, die an Gewalt beteiligt sind, und solchen, die es nicht sind“, heißt es in dem Schreiben. Es wird auch behauptet, dass viele Informationen nicht im Dienste Israels, sondern für mächtige Lokalpolitiker gesammelt wurden, die sie nach eigenem Gutdünken verwendeten.

Obwohl der Brief absichtlich vage formuliert war und keine Namen nannte, wurde er als eine solche Bedrohung angesehen, dass Verteidigungsminister Moshe Ya’alon ankündigte, dass diejenigen, die ihn unterschrieben hätten, „wie Kriminelle behandelt“ würden.

Kurz gesagt ist die Einheit 8200 also teilweise eine Spionage- und Erpressungsorganisation, die ihren Zugang zu Daten nutzt, um Gegner des Apartheidstaates zu erpressen und zu erpressen. Die Tatsache, dass diese Organisation so viele Mitarbeiter (buchstäblich Hunderte) in Schlüsselpositionen in großen Technologieunternehmen hat, denen die Welt unsere sensibelsten Daten (medizinische, finanzielle usw.) anvertraut, sollte Anlass zu ernster Besorgnis sein. Dies gilt umso mehr, als sie nicht zwischen „Bösewichten“ und dem Rest von uns zu unterscheiden scheinen. Für die Einheit 8200 ist anscheinend jeder ein Freiwild.

Projekt Nimbus

Google unterhält bereits enge Beziehungen zur israelischen Regierung. Letztes Jahr unterzeichnete es zusammen mit Amazon einen 1,2-Milliarden-Dollar-Vertrag mit Israel, um militärische Überwachungstechnologien bereitzustellen – Technologien, die es den IDF ermöglichen, Palästinenser weiter unrechtmäßig auszuspionieren, ihre Häuser zu zerstören und illegale Siedlungen zu erweitern.

Der Vertrag führte zu einer Revolte der Belegschaft beider Unternehmen, wobei etwa 400 Mitarbeiter einen offenen Brief unterzeichneten, in dem sie sich weigerten, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Eine jüdische Mitarbeiterin, Ariel Koren, wurde von Google vor die Tür gesetzt, weil sie sich dem Deal widersetzte. Koren sagte später gegenüber MintPress, dass,

„Google bringt systematisch palästinensische, jüdische, arabische und muslimische Stimmen zum Schweigen, die über Googles Mitschuld an palästinensischen Menschenrechtsverletzungen besorgt sind – bis hin zu formellen Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter und der Schaffung eines Umfelds der Angst… Meiner Erfahrung nach hat das Unterdrücken von Dialog und Dissens auf diese Weise Google geholfen, seine Geschäftsinteressen mit dem israelischen Militär und der Regierung zu schützen.“

Eine weitere Verbindung zwischen Google und dem israelischen Sicherheitsstaat besteht in Form der Cybersicherheitsgruppe Team8, einer Zusammenarbeit zwischen dem ehemaligen Google-CEO und Vorsitzenden Eric Schmidt und drei ehemaligen Offizieren der Einheit 8200, darunter deren ehemaliger Leiter Nadav Zafrir. Die Mission von Team8 besteht laut einer Pressemitteilung darin, „die offensiven und defensiven Fähigkeiten von Veteranen der israelischen Cyberwar-Bemühungen zu nutzen, um neue Sicherheits-Startups aufzubauen“.

Meta

Meta – das Unternehmen, zu dem Facebook, Instagram und WhatsApp gehören – hat ebenfalls stark aus den Reihen von Unit 8200 rekrutiert.

Eine der einflussreichsten Personen bei Meta ist zweifelsohne Emi Palmor. Palmor ist eine der 23 Personen, die im Aufsichtsgremium von Facebook sitzen. Der von Mark Zuckerberg als „Oberster Gerichtshof“ von Facebook bezeichnete Aufsichtsrat entscheidet gemeinsam, welche Inhalte auf der Plattform akzeptiert und gefördert werden und welche zensiert, gelöscht oder unterdrückt werden sollen.

Palmor ist ein Veteran der Einheit 8200 und wurde später Generaldirektorin des israelischen Justizministeriums. In dieser Funktion überwachte sie direkt die Beschneidung der Rechte der Palästinenser und schuf eine so genannte „Internet Referral Unit“, die Facebook ausfindig machte und aggressiv dazu drängte, palästinensische Inhalte auf der Plattform zu löschen, die die israelische Regierung ablehnte.

Andere ehemalige Mitglieder der Einheit 8200 bekleiden einflussreiche Positionen. So diente Eyal Klein, seit 2020 Leiter der Datenwissenschaft für den Facebook Messenger, ganze sechs Jahre lang als Hauptmann in der umstrittenen israelischen Militäreinheit. Heute ist er für den Datenschutz von Milliarden von Nutzern der Meta-Plattformen zuständig.

Ein weiterer ehemaliger Unit 8200-Führungskraft, der jetzt in der amerikanischen Big-Tech-Branche arbeitet, ist Eli Zeitlin. Zwei Jahre, nachdem er Unit 8200 verlassen hatte, wurde Zeitlin von Microsoft eingestellt und stieg zum leitenden Entwicklungsleiter des Unternehmens auf, wobei er nach seinen eigenen Worten die „Anlaufstelle für Dateiverarbeitung und Cloud-Schutz“ für das Unternehmen wurde. In den letzten sechs Jahren hat er jedoch für Meta gearbeitet, wo er das Unternehmen bei der „Verhinderung des Datenmissbrauchs durch Dritte“ leitet – genau die Art von Tätigkeit, die die derzeitigen Mitarbeiter von Unit 8200 wahrscheinlich auch weiterhin ausüben.

Zu den anderen Veteranen der Einheit 8200, die in einflussreichen Positionen für Facebook arbeiten, gehören Tom Chet, Leiter der Aktivierungs- und Produktionsabteilung für nordamerikanische Kleinunternehmen, Gilad Turbahn, ein Manager für Meta, der technische Leiter Ranen Goren, die Software-Ingenieure Gil Osher und Yoav Goldstein, der Leiter der Sicherheitstechnik Dana Baril und der Software-Entwickler Omer Goldberg. Der LinkedIn-Biografie von Yonatan Ramot zufolge arbeitete er Anfang dieses Jahres gleichzeitig für Meta, während er noch als Manager in der Einheit 8200 im Einsatz war.

Die Welt ausspionieren

Warum ist es ein Problem, dass ehemalige Offiziere der Einheit 8200 bei einigen der wichtigsten Kommunikationsunternehmen der Welt für Sicherheit, Entwicklung und Softwaredesign zuständig sind? Zunächst einmal besteht eine der Hauptaufgaben der Militäreinheit darin, ihr technisches Know-how für Spionageoperationen in der ganzen Welt einzusetzen. Wie die israelische Zeitung Haaretz in einer Untersuchung feststellte, ist Israel zu einem führenden Exporteur von Werkzeugen zum Ausspionieren von Zivilisten geworden“ und verkauft invasive Überwachungssoftware an Dutzende von Regierungen, von denen viele zu den schlimmsten Menschenrechtsverletzern der Welt gehören. In Indonesien wurde die Software beispielsweise zur Erstellung einer Datenbank über Homosexuelle verwendet.

Die Einheit 8200 spioniert auch Amerikaner aus. Der Whistleblower Edward Snowden enthüllte, dass die NSA regelmäßig die Daten und die Kommunikation von US-Bürgern an die israelische Gruppe weitergibt. „Ich finde das erstaunlich… Das ist einer der größten Missbräuche, die wir gesehen haben“, sagte Snowden.

Das bekannteste Beispiel für israelische Spionagesoftware ist Pegasus, eine Kreation der NSO Group, eines technisch privaten Unternehmens, das hauptsächlich aus Veteranen der Einheit 8200 besteht. Die Software wurde eingesetzt, um mehr als 50 000 prominente Personen in aller Welt abzuhören. Darunter waren Dutzende von Menschenrechtsaktivisten, fast 200 Journalisten, mehrere arabische Königshäuser und über 600 Politiker, darunter der französische Präsident Emmanuel Macron, der pakistanische Premierminister Imran Khan und der irakische Präsident Barham Salih.

Unterdessen nutzte der indische Premierminister Narendra Modi die Software, um Schmutz über seine persönlichen Gegner auszugraben. Andere Mitglieder seiner Regierung hackten das Telefon einer Frau, die den Obersten Richter Indiens beschuldigte, sie vergewaltigt zu haben.

Pegasus wurde auch auf dem Telefon des ermordeten Journalisten der Washington Post, Jamal Khashoggi, installiert, was darauf hindeutet, dass NSO mit der saudischen Regierung zusammenarbeitet und sie dabei unterstützt, abweichende Meinungen und Kritik zum Schweigen zu bringen.

Pegasus funktioniert, indem es eine Textnachricht an ein Zielgerät sendet. Wenn ein Benutzer auf den angegebenen Link klickt, wird automatisch die Spyware heruntergeladen. Einmal infiziert, ist es möglich, den Standort und die Bewegungen einer Person zu verfolgen, Screenshots zu machen, die Kamera und das Mikrofon des Telefons einzuschalten, Nachrichten abzurufen und Passwörter zu stehlen.

Doch während Pegasus des NSO weltweit für Schlagzeilen sorgte, ist eine andere Firma, die noch beunruhigender und gefährlicher ist, unter dem Radar geblieben. Es handelt sich um Toka, das vom ehemaligen israelischen Verteidigungsminister und Premierminister Ehud Barak mit Hilfe einiger Offiziere der Einheit 8200 gegründet wurde. Toka kann jedes mit dem Internet verbundene Gerät infiltrieren, einschließlich Amazon Echos, Fernsehgeräte, Kühlschränke und andere Haushaltsgeräte. Letztes Jahr erklärte der Journalist Whitney Webb gegenüber MintPress, dass das Unternehmen praktisch als Tarnorganisation für die Spionageoperationen der israelischen Regierung fungiert.

Eine dritte private Spionagefirma, die mit Absolventen der Einheit 8200 besetzt ist, ist Candiru. Das in Tel Aviv ansässige Unternehmen existiert offiziell kaum. Sie hat keine Website. Und wenn man sich zu seinem Hauptsitz begibt, gibt es keinen Hinweis darauf, dass man am richtigen Ort ist. Dennoch wird allgemein angenommen, dass Candiru hinter den Malware-Angriffen steckt, die in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur, Katar und Usbekistan beobachtet wurden.

Das Unternehmen ist nach einem parasitären Fisch aus dem Amazonasgebiet benannt, von dem es heißt, dass er (apokryph) den menschlichen Urinstrom hinaufschwimmt und über die Harnröhre in den Körper gelangt. Es ist eine treffende Analogie für ein Unternehmen, das seine Zeit damit verbringt, Sicherheitslücken in Android- und iOS-Betriebssystemen und Browsern wie Chrome, Firefox und Safari zu finden und dieses Wissen zum Ausspionieren ahnungsloser Ziele zu nutzen.

Der Nutzen dieser technisch privaten israelischen Spionagegruppen, die bis zum Rand mit ehemaligen militärischen Geheimdienstmitarbeitern besetzt sind, besteht darin, dass sie der Regierung ein gewisses Maß an plausibler Bestreitbarkeit ermöglichen, wenn sie Angriffe auf fremde Nationen durchführt. Haaretz erklärt: „Es ist nicht klar, wem [diese Spionagefirmen] gehören, aber ihre Mitarbeiter sind keine Soldaten. Folglich können sie das Problem der Armee lösen, auch wenn die Lösung, die sie anbieten, unvollkommen ist.

Microsoft

Daten von LinkedIn deuten darauf hin, dass mindestens 166 ehemalige Mitglieder von Unit 8200 später für Microsoft arbeiteten. Neben den bereits erwähnten sind dies Ayelet Steinitz, Microsofts ehemalige Leiterin für globale strategische Allianzen, der leitende Software-Ingenieur Tomer Lev und die leitenden Produktmanager Maayan Mazig, Or Serok-Jeppa und Yuval Derman.

Der in Seattle ansässige Riese stützt sich bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung seines globalen Sicherheitsapparats in hohem Maße auf ehemalige Fachleute der Einheit 8200. Beispiele für dieses Phänomen sind die Sicherheitsforscher Lia Yeshoua, Yogev Shitrit, Guni Merom, Meitar Pinto und Yaniv Carmel, der Threat Protection Software Engineer Gilron Tsabkevich, die Datenwissenschaftlerin Danielle Poleg, der Threat Intelligence Officer Itai Grady und der Security Product Manager Liat Lisha. Merom, Carmel und Pinto wechselten direkt von der Einheit 8200 in das Team von Microsoft, was wiederum darauf hindeutet, dass Microsoft aktiv aus dem Regiment rekrutiert.

Andere Microsoft-Sicherheitsprodukte wie Microsoft Defender Antivirus und Microsoft Azure Secure Cloud Computing werden ebenfalls von ehemaligen Mitarbeitern der Einheit 8200 entwickelt und gewartet. Dazu gehören der ehemalige Senior Architect Michael Bargury, Principal Software Engineering Manager Shlomi Haba, Senior Software Engineering Manager Yaniv Yehuda, Assaf Israel und Michal Ben Yaacov, Senior Product Manager Tal Rosler, Software Engineer Adi Griever und Product Manager Yael Genut.

Dies ist insofern bemerkenswert, als berichtet wurde, dass die wahrscheinlich von der Einheit 8200 produzierte Malware für Angriffe auf Microsoft-Produkte wie das Windows-Betriebssystem verwendet wurde. Berichten zufolge nutzte sie gefundene Schlupflöcher aus, um Kontrollsysteme anzugreifen, Festplatten zu löschen und wichtige Systeme wie die Energieinfrastruktur des Iran auszuschalten.

Große Technik, große Regierungen

All dies bedeutet nicht, dass alle oder auch nur einige dieser Personen Maulwürfe sind – oder auch nur alles andere als vorbildliche Mitarbeiter von heute. Aber die schiere Anzahl von Personen, die ihren Abschluss bei einer Organisation wie der Unit 8200 machen und anschließend Einfluss auf die größten Kommunikationsunternehmen der Welt nehmen, gibt Anlass zur Sorge.

Die Einheit 8200 genießt zweifellos einen hervorragenden Ruf in ihrem Bereich. Das Problem ist, dass ihr Handwerk Spionage, Erpressung, grobe Verletzungen der Persönlichkeitsrechte und das Hacken genau der Technologieunternehmen umfasst, die sie jetzt massenhaft einstellen. Dies scheint jedoch kein Szenario zu sein, in dem Wilderer zu Wildhütern werden; es gibt keine Anzeichen dafür, dass das Silicon Valley Whistleblower einstellt.

Natürlich ist Israel bei weitem nicht das einzige Land, das versucht, seine Feinde auszuspionieren oder die Öffentlichkeit zu manipulieren. Ehemalige Spione aus gegnerischen Ländern wie Russland, Venezuela oder dem Iran werden jedoch nicht zu Hunderten angeheuert, um die größten Kanäle der öffentlichen Kommunikation zu entwerfen, zu pflegen und zu beaufsichtigen. Tatsächlich konnten in dieser Studie keine Beispiele für ehemalige FSB- (Russland), ehemalige SEBIN- (Venezuela) oder ehemalige Agenten des iranischen Geheimdienstministeriums gefunden werden, die in Unternehmen des Silicon Valley arbeiten.

MintPress hat bereits früher dokumentiert, wie große Tech-Unternehmen wie Twitter, Facebook, Google, TikTok und Reddit in den letzten Jahren Hunderte von Spionen der CIA, NSA, FBI, des Secret Service, der NATO und anderer Geheimdienste angeworben haben. Die Tatsache, dass die Einheit 8200 auch eine Rekrutierungsreserve ist, unterstreicht, als welch starker Verbündeter Israel im Westen angesehen wird.

Sie unterstreicht aber auch die zunehmende Verflechtung zwischen dem Silicon Valley und der großen Regierung und untergräbt weiter jeden Anschein, dass die großen Technologieunternehmen im Kampf um die Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre im Internet auf unserer Seite stehen.