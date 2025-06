Der gefährlichste Mann der Welt und sein Unterstützer

Von Patrick Lawrence

Es ist schon einige Jahre her, dass ich Benjamin Netanjahu als den gefährlichsten Mann in Westasien bezeichnet habe. Das war damals, als wir alles über die Bedrohung durch das Assad-Regime in Damaskus, den Beelzebub, auch bekannt als Irans oberster Führer, und andere unvorstellbar bösartige Gestalten hörten.

Der israelische Premierminister hat gerade seinen Abschluss gemacht. Nach jeder ernsthaften Einschätzung ist er der gefährlichste Mann der Welt, seit er in den frühen Morgenstunden des 13. Juni mit schockierend rücksichtslosen, insgesamt nihilistischen Angriffen gegen die Islamische Republik vorgegangen ist. Auf Donald Trumps Platz in der Rangliste komme ich gleich zu sprechen.

In seiner ersten Ankündigung der Operation „Rising Lion” behauptete Netanjahu, der Iran stelle eine „existenzielle Bedrohung” für Israel dar und er habe keine andere Wahl, als einen Angriff zu befehlen. Das ist Unsinn, aber wir sollten diesem Unsinn besser Beachtung schenken. Mit dieser bedeutungsschweren Formulierung hat Bibi dem zionistischen Staat praktisch die Erlaubnis erteilt, eine Atomwaffe einzusetzen, falls diese Angriffe nicht zur vollständigen Zerstörung aller Nuklearprogramme der Islamischen Republik führen sollten, was wahrscheinlich ist. Das ist meine Interpretation.

Seit vergangenem Freitag besteht tatsächlich eine existenzielle Bedrohung aus dem Ausland. Aber sie reicht weit über den Iran und sogar über Westasien hinaus. Wie die lange, schreckliche Geschichte des selbsternannten jüdischen Staates deutlich macht, scheint er keine Grenzen zu kennen, wenn es um die Gewalt gegen andere, die Verletzung des Völkerrechts und der Normen der Menschlichkeit und die Risiken geht, die er der Welt im Namen eines biblisch legitimierten Projekts der Unterwerfung und Herrschaft auferlegt.

Um diesen Punkt zu verdeutlichen: Der besessene Führer einer atomar bewaffneten Nation, die sich nie den Bestimmungen des Nichtverbreitungsvertrags unterworfen hat, hat gerade eine nicht atomar bewaffnete Nation angegriffen, die er wegen der Atomwaffen, die sie nicht besitzt, als tödliche Gefahr für Israels Überleben bezeichnet. Rechnen Sie selbst, wie man so schön sagt.

„Operation Rising Lion“ ist übrigens eine Anspielung auf die Prophezeiung von Bileam, einem Ungläubigen mit sehr gemischter Vergangenheit, der die alten Israeliten jedoch mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten als Wahrsager beeindruckte. In der überarbeiteten Standardversion des Buches Numeri, 23:24, finden wir ihn mit den Worten: „Siehe, das Volk wird sich erheben wie ein großer Löwe und sich aufrichten wie ein junger Löwe; es wird sich nicht niederlegen, bis es seine Beute gefressen und das Blut der Erschlagenen getrunken hat.“ So bekräftigt Bibi, der die Palästinenser als böse Amalekiter aus den Mythologien des Alten Testaments betrachtet, einmal mehr sein Ziel.

Israel und der Iran befinden sich nun im Krieg, wie eine Frau aus Teheran der New York Times berichtete, nachdem sie am vergangenen Freitagabend Explosionen gehört und die flackernden Feuer aus ihrem Fenster beobachtet hatte. Jetzt ist alles anders. Netanjahu hat sich diesen Krieg seit Jahrzehnten gewünscht und seine Gier – man kann mit Gut und Recht von einer klinisch psychotischen Gier sprechen – stets mit endlosen Lügen und einer scheinbar grenzenlosen Paranoia gerechtfertigt. Diese Lügen und diese Paranoia bringen die Welt nun in Gefahr einer globalen Konfrontation. Wir sind jetzt alle Iraner: Das sage ich ohne zu zögern.

Was Präsident Trump und die Rolle der USA in dieser Angelegenheit angeht, brauchen wir uns alle nichts mehr vorzumachen. Ich behaupte weiterhin, entgegen der Meinung vieler, dass der zionistische Staat als ein rücksichtslos verwöhnter Klientelstaat zu verstehen ist und nicht als Übermeister der US-Politik. Es handelt sich um eine komplexe Dynamik, aber der zionistische Staat hat gerade das getan, was das Imperium in seinem umfassenderen Bestreben, den „Nahen Osten neu zu gestalten“, wie es die neokonservative Clique, die die US-Politik bestimmt, seit langem formuliert, will. Wie ich bereits an dieser Stelle angemerkt habe, leistet Israel, um es mit den Worten der Geheimdienste zu sagen, in Westasien die Drecksarbeit für Washington.

■

Wie viele Kommentatoren an vielen Stellen bemerkt haben, ist es für die Israelis gängige Praxis, in Fragen zu lügen, die Ereignisse, Politik, das Verhalten der israelischen Streitkräfte usw. betreffen. Alle Regierungen lügen, wie I.F. Stone bei vielen Gelegenheiten berühmt behauptet hat, aber die Israelis sind unter den offiziell Lügnerischen eine Klasse für sich, das kann man mit Fug und Recht sagen.

Das Besondere an den Israelis ist, dass sie auch dann noch weiterlügen, wenn eine Lüge aufgedeckt wurde. Netanjahu, ein Paradebeispiel dafür, erzählt immer noch, dass die Hamas-Milizen, die am 7. Oktober 2023 den Süden Israels angegriffen haben, Männer und Frauen vergewaltigt, einige Babys geköpft und andere in Öfen gebacken hätten und so weiter. All dies wurde als Lüge entlarvt, als Produkt des israelischen Hasbara-Apparats, der ständig in Bewegung ist, um Propaganda für das internationale Publikum zu produzieren. Dennoch verbreitet Bibi weiterhin diese Verleumdungen.

Dies gilt auch für Netanjahus Behauptungen, dass der Iran letzte Woche kurz vor der Herstellung von Atomwaffen stand und es daher dringend notwendig sei, dies zu verhindern.

Als er die Operation „Rising Lion“ ankündigte, behauptete Netanjahu: „Es könnte in einem Jahr sein, es könnte in wenigen Monaten sein – es könnte weniger als ein Jahr sein.“ Lesen Sie das sorgfältig. Das ist reine Panikmache, keine feststehende Tatsache. Diese Behauptungen haben nicht mehr Substanz als seit Netanjahus ersten Äußerungen dieser Art Anfang der 1990er Jahre. Jeder, der die Hintergründe kennt, weiß, dass dies nur eine weitere in einer langen Reihe von Äußerungen dieser Art ist, die Netanjahu gemacht hat. Bibi weiß, dass all seine „könnte“ und Vorhersagen unbegründet sind – das haben ihm der israelische Geheimdienst und die Central Intelligence Agency gesagt –, und er kann nicht anders, als zu wissen, dass diejenigen, die aufmerksam sind, wissen, dass er das weiß. Nun reicht diese durchsichtige Lüge aus, um einen Krieg mit zwei Seiten zu beginnen und einen Krieg mit vielen zu riskieren.

Am 11. Juni, zwei Tage bevor die Israelis ihre Angriffe auf den Iran starteten, veröffentlichte ein Social-Media-Account namens „The United States of Israel“ auf „X“ eine Zeitleiste mit Netanjahus Behauptungen, dass die Islamische Republik kurz davor stehe, die Schwelle zu überschreiten und zu einer nuklear bewaffneten Gefahr zu werden. Es gibt 20 Einträge, die 1992 beginnen und Anfang dieses Jahres enden. 1996 war der Iran nur noch wenige Monate bis zu einem Jahr davon entfernt, eine Bombe zu bauen. 2010 war es ein Jahr, 2021 Monate bis zu einem Jahr und so weiter.

Ich bin mit „The United States of Israel“ nicht vertraut und kann nicht für jeden Eintrag bürgen, aber die mir bekannten sind alle korrekt. Ich denke dabei vor allem an das Jahr 2013, als Netanjahu am 1. Oktober vor der UN-Generalversammlung mit jener berüchtigten lächerlichen Grafik auftrat, an die sich die Leser vielleicht noch erinnern – die Bombe in Form eines Bowlingballs mit einer Zündschnur oben drauf. Die Prognose damals, vor zwölf Jahren, lautete: noch ein Jahr bis zur nuklearen Bewaffnung.

Ich habe über dieses Ereignis berichtet. Es war eine Woche, nachdem Hassan Rouhani, der im Juni zum reformorientierten Präsidenten des Iran gewählt worden war, vor der Generalversammlung gesprochen und mutig die Hand ausgestreckt hatte, um Gespräche über die Regelung des Atomprogramms seines Landes aufzunehmen. Zwei Jahre später unterzeichnete Teheran den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan, der genau dies vorsah. Das war genau das, was Netanjahu am wenigsten wollte, und Donald Trump kam ihm entgegen, als er das Abkommen 2018, ein Jahr nach seinem Amtsantritt, aufkündigte.

Falls es die Leser interessiert: The Intercept veröffentlichte vor zehn Jahren einen Artikel, in dem viele dieser Daten bestätigt wurden. Er wird nun unter seiner ursprünglichen Überschrift „Benjamin Netanjahus lange Geschichte der falschen Alarmmeldungen über Irans Atomwaffen“ erneut verbreitet, die heute noch passender ist als 2015.

Aber all das spielt keine Rolle. Netanjahu ist es im Laufe der Jahre gelungen, eine Art Meta-Realität zu schaffen, die in den Mainstream-Medien floriert, während wir hier sprechen. Das muss man ihm lassen.

Israel hatte keine andere Wahl, als anzugreifen, meinte Bret Stephens, ein langjähriger Iran-Falken, am vergangenen Freitag in der New York Times: „Im Klartext: Der Iran hat die Welt jahrelang getäuscht, während er die Mittel zum Bau mehrerer Atomwaffen zusammengetragen hat.“ David French, ein weiterer konservativer Kolumnist der Times, schrieb in der Samstagsausgabe: „Die Notwendigkeit, den Marsch des Iran zur Atombombe zu stoppen, ist heute viel klarer [sic] als noch vor drei Jahren.“

Diese Kommentatoren und andere messen nun einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde große Bedeutung bei, in dem Iran vorgeworfen wird, gegen seine Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag verstoßen zu haben.

Einige Fakten: Die Behörde ist ein Organ der Vereinten Nationen und hat 35 Mitglieder. Sie trat zusammen, um über eine Resolution abzustimmen, die von den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und Deutschland eingebracht worden war. Diese Resolution wurde am Donnerstag, dem 12. Juni, einen Tag bevor Israel mit den Angriffen auf den Iran begann, vorgelegt. Sie wurde mit 19 Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen (Russland, China, Burkina Faso) und 11 Enthaltungen angenommen; zwei Mitglieder enthielten sich der Stimme.

Diese Fakten verdienen eine genaue Untersuchung. Warum haben vier westliche Mächte, die Israel einstimmig unterstützen und Iran ablehnen, diese Resolution eingebracht, obwohl US-amerikanische und europäische Regierungsvertreter bereits am vergangenen Donnerstag vor einem bevorstehenden israelischen Angriff gewarnt hatten? Warum haben 16 andere Nationen – darunter viele nicht-westliche Länder und einige Verbündete der USA (Kanada, Niederlande, Südkorea, Japan) – sich geweigert, die Resolution zu unterstützen? Sie erinnern sich vielleicht, dass das Außenministerium am Tag der Abstimmung sein diplomatisches Personal aus der Botschaft in Bagdad abgezogen und die Familienangehörigen von Militärangehörigen in der Region zur freiwilligen Evakuierung aufgefordert hat.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi interpretierte die Kritik der IAEO sofort als politisch motiviert und als Vorbote der israelischen Operation am nächsten Tag. Seien wir hier vorsichtig: Diese Sichtweise der Ereignisse kann nicht als solche bestätigt werden, aber sie kann ganz sicher nicht einfach abgetan werden.

Die Kritik der IAEO ist in dem vierseitigen Bericht vom 12. Juni enthalten. Es handelt sich um ein hochtechnisches Dokument, das sich mit dem Zugang der Behörde zu nuklearen Anlagen im Iran und den offiziellen Angaben der Iraner zu ihren Nuklearprogrammen im Rahmen ihrer regelmäßigen Kontakte mit der IAEO befasst. Die Streitpunkte zwischen der Behörde und den Iranern reichen fünf Jahre zurück; der jüngste davon stammt aus dem November 2024. Weder in der vergangenen Woche noch im letzten Monat oder im Monat davor ist etwas geschehen, was die Kritik der Behörde ausgelöst hätte.

Hier ist eine wichtige Passage aus dem Dokument:

Mit Besorgnis nimmt die Generaldirektion die Schlussfolgerung des Generaldirektors, zuletzt in GOV/2025/25, zur Kenntnis, dass diese Probleme auf den Verpflichtungen des Iran aus seinem NPT-Sicherungsabkommen beruhen und dass die Agentur, solange der Iran sie nicht bei der Lösung der noch offenen Fragen unterstützt, nicht in der Lage sein wird, die Zusicherung zu geben, dass das Nuklearprogramm des Iran ausschließlich friedlichen Zwecken dient …

Klingt das für Sie wie eine Erklärung, dass der Iran kurz vor der Atombombe steht und dringend gestoppt werden muss? Oder klingt das wie ein weiterer in einer langen Reihe von Zwischenberichten, die Grundlage für weitere Interaktionen, wie sie seit Jahrzehnten routinemäßig stattfinden? Stützt dieser oder ein anderer Abschnitt, wenn Sie sich die technische Prosa durchlesen möchten, die oben zitierten jüngsten Vorhersagen von Bibi Netanjahu? Stützt er die Kommentare von David French und Bret Stephens?

Wenn man diesen Bericht neben die Behauptungen dieser Personen stellt, hat man einen Fall von grober Verzerrung in allen Bereichen. Der Iran droht nun als Reaktion auf die Kritik der IAEO mit dem vollständigen Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag und der ernsthaften Weiterverfolgung seiner nuklearen Fähigkeiten. Man kann dies als potenzielles Horrorszenario betrachten oder über das Prinzip der Abschreckung nachdenken.

Im Fall des Iran vertrete ich seit vielen Jahren die letztere Ansicht. Abschreckung hatte während der Jahrzehnte des Kalten Krieges als strategisches Konzept einen sehr hohen Stellenwert. Ich bedauerte die Umstände, die Abschreckung notwendig machten, sah aber auch ihre Notwendigkeit. Und jetzt haben wir eine atomar bewaffnete Nation mit vielfach bewiesenem gefährlichem Urteilsvermögen, die „einem Staat ohne Atomwaffen“ droht, wie die IAEO den Iran bezeichnet. Ich komme zu dem gleichen Schluss.

■

Abbas Araghchi, der derzeit verunsicherte iranische Außenminister, sollte am Sonntag, dem 15. Juni, nach Oman reisen, um weitere Gespräche mit den Vereinigten Staaten über ein Atomabkommen zu führen, das das Abkommen ersetzen sollte, gegen das Netanjahu schon vor seiner Unterzeichnung wetterte und das Trump aufgekündigt hat. Aus offensichtlichen Gründen ist dies nun vom Tisch.

Und damit kommen wir zu Donald J. Trump. Ich halte den amerikanischen Präsidenten nicht für so gefährlich wie Benjamin Netanjahu. Trump mag dümmer sein als Bibi, aber er ist nicht so unberechenbar. Ich betrachte Trump als Netanjahus Wegbereiter, und genau diese Rolle hat er gerade gespielt.

Trump steckt genauso tief in der Tasche der Israel-Lobby und verschiedener wohlhabender amerikanischer Unterstützer des zionistischen Staates wie jeder andere amerikanische Politiker, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Aber mit seiner Unterstützung für eine so gefährliche Operation wie „Rising Lion“ hat Trump meiner Meinung nach alle übertroffen. Es ist eine Sache, einen Völkermord durch unbegrenzte Waffenlieferungen, politische Unterstützung und diplomatische Deckung zu unterstützen, was schon verurteilenswert genug ist. Aber ist es nicht etwas ganz anderes, eine Aggression zu billigen, die das Risiko eines globalen Konflikts birgt? Der Grad an Zynismus erscheint mir noch größer als der von Joe Biden, und ich gebe zu, dass das schon einiges ist.

Etwa einen Tag bevor Netanjahus Löwe zu brüllen begann, schickte Trump seinen glücklosen Außenminister Marco Rubio vor die Mikrofone und Kameras, um der Welt zu versichern, dass die USA keine Vorkenntnisse über Israels Pläne gehabt hätten und dass keine „amerikanischen Flugzeuge” beteiligt seien. Wie sich herausstellte, meinte Rubio damit keine Jets mit dem Emblem der „USAF” auf dem Rumpf. Newsweek berichtete am Tag des israelischen Angriffs, dass Israel verschiedene in den USA hergestellte Kampfflugzeuge – F-35, F-16 und F-15 – gegen die Iraner eingesetzt habe. Man könnte sich fragen, ob dies einer stillschweigenden Zustimmung gleichkommt, aber das ist müßig. Die Israelis, die immer darauf bedacht sind, sich mit der Zustimmung der USA zu all ihren böswilligen Handlungen zu brüsten, haben die Angelegenheit geklärt.

Die libertäre Nachrichtenseite Antiwar.com berichtete am 13. Juni, dass ein hochrangiger israelischer Beamter gegenüber der Jerusalem Post offenbart habe, dass die Regierungen Netanjahu und Trump sich abgesprochen hätten, „um Teheran davon zu überzeugen, dass Diplomatie noch möglich sei, nachdem Israel bereit war, den Iran anzugreifen“. Wie die Jerusalem Post berichtete, „war die für Sonntag geplante Runde der US-iranischen Atomverhandlungen Teil einer koordinierten Täuschungsaktion der USA und Israels, die darauf abzielte, Iran vor dem Angriff am Freitag in Sicherheit zu wiegen“.

Hier ist der kompetente Bericht von Dave DeCamp auf Antiwar.com und hier der der Jerusalem Post. Und hier, zur Vollständigkeit, ist, wie die New York Times diese Geschichte unter der Überschrift „Eine Fehleinschätzung des Iran führte zu den hohen Opfern der israelischen Angriffe, sagen Beamte“ gebracht hat. Diese dummen Iraner: Sie haben den Amerikanern beim Wort genommen.

Um das Bild abzurunden, war Trump währenddessen auf seiner Messaging-Plattform Truth Social mit folgenden Äußerungen unterwegs:

Wir bleiben einer diplomatischen Lösung der iranischen Atomfrage verpflichtet! Meine gesamte Regierung wurde angewiesen, mit dem Iran zu verhandeln. Das Land könnte eine großartige Nation sein, aber zuerst muss es alle Hoffnungen auf den Erwerb von Atomwaffen aufgeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!

Ich mag die abgewürgten Schmeicheleien, die Großschreibung von Substantiven und die Ausrufezeichen. Sehr Donald. Genauso lesen wir es in den oben zitierten Publikationen.

Ich möchte nicht weiter darauf eingehen, wie feige sich die USA in Staatsangelegenheiten oft verhalten. Das wurde schon oft genug gesagt. Aber was die Vereinigten Staaten gerade mit Hilfe ihres Verbündeten dem Iran angetan haben, scheint mir der ne plus ultra diplomatischer Verrat zu sein. Mir fällt nur ein einziger Fall ein, der einen nützlichen Vergleich bietet.

Das war, als Wladimir Putin persönlich in der Anfangsphase der Ukraine-Krise eine Lösung aushandelte. Der russische Präsident investierte viel in die beiden Minsk-Protokolle, die im September 2014 und Februar 2015 unterzeichnet wurden, als vielversprechende Lösung für die Spaltungen, die nach dem von den USA unterstützten Putsch in Kiew im Februar 2014 in der Ukraine offensichtlich waren. Anschließend stellte er fest, dass weder die Ukraine noch die westlichen Mächte, die als Garanten für diese Abkommen fungierten, nämlich Frankreich und Deutschland, jemals die Absicht hatten, diese umzusetzen.

Im Wesentlichen geht es in diesen beiden Fällen um Vertrauen und dessen Verletzung. Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung für internationale Beziehungen. Ohne Vertrauen kann es keine konstruktive Diplomatie geben, weder zwischen Gegnern noch zwischen Verbündeten. Die Nationen sind dann umso näher an einem Ausbruch von Feindseligkeiten und potenziellem Chaos. Die Europäer haben das Vertrauen der Russen gebrochen, als sie die Minsker Vereinbarungen unmittelbar nach ihrer Unterzeichnung aufgekündigt haben. Trump hat gerade das Vertrauen der Iraner gebrochen. Das ist eine Art Verwüstung – man könnte es auch als Politik der verbrannten Erde bezeichnen.

Um diesen Punkt abzuschließen: Glauben Sie, dass andere das nicht bemerken? Die Chinesen, um den kritischsten Fall zu nennen?

Trump und Netanjahu haben gerade die billigste Art von Good-Cop-Bad-Cop-Spiel mit Teheran gespielt. Es ist eine Variante von Bidens Doppelzüngigkeit, als er Israel mit allem ausrüstete, was es brauchte, um seinen Völkermord in Gaza fortzusetzen, während er behauptete, „Tag und Nacht“ für einen Waffenstillstand zu kämpfen. Biden hat die Palästinenser verraten, Trump die Iraner. Sie haben uns alle verraten. Meiner Meinung nach sind dies Akte der Verzweiflung. Vergessen wir nicht, warum das so ist und in welche Richtung sich das Rad der Geschichte dreht.