Das Afghanistan-Debakel, Zalmay Khalilzad und „The Great Reset“

Von F. William Engdahl: Er ist strategischer Risikoberater und Dozent, er hat einen Abschluss in Politik von der Princeton University und ist ein Bestseller-Autor über Öl und Geopolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“

Ein Großteil der Welt ist schockiert über die offensichtliche Inkompetenz der Biden-Regierung bei der menschlichen und geopolitischen Katastrophe, die sich in Afghanistan abspielt. Wenn Biden aus dem Nähkästchen plaudert, wenn er behauptet, dass alle anderen an seinen Entscheidungen schuld sind, und dann sagt, dass „die Verantwortung hier liegt“, dann verstärkt das nur noch den Eindruck, dass die einstige einzige Supermacht vor dem Zusammenbruch steht. Könnte es sein, dass dies alles Teil einer langfristigen Strategie zur Abschaffung des Nationalstaates ist, um das globale totalitäre Modell vorzubereiten, das die Kabale in Davos manchmal als „Great Reset“ bezeichnet? Die 40-jährige Geschichte des US-Kriegs in Afghanistan und der afghanischen Paschtunen, die diese Politik bis heute geprägt haben, ist aufschlussreich.

Die Wellen der Mainstream-Medien auf der ganzen Welt sind voll von Fragen der militärischen Inkompetenz oder des Versagens der Geheimdienste oder beidem. Es lohnt sich, die Rolle des Biden-Sonderbeauftragten für die Versöhnung in Afghanistan im Außenministerium, des gebürtigen Afghanen Zalmay Khalilzad, zu untersuchen. Für eine Person, die seit 1984 in der Regierung Bush Sr. die strategische US-Außenpolitik geprägt hat und während der US-Kriege in Afghanistan und im Irak in Schlüsselpositionen als US-Botschafter tätig war, sowie für die Schlüsselfigur im gegenwärtigen Debakel, wurde dem 70-jährigen gebürtigen Afghanen erstaunlich wenig Aufmerksamkeit in den Medien zuteil.

Der schattenhafte Khalilzad

Khalilzad, ein ethnischer Paschtune, der in Afghanistan geboren wurde und dort bis zur High School aufgewachsen ist, ist zweifellos der Hauptdarsteller des sich entfaltenden afghanischen Dramas, beginnend mit der Zeit, als er der Architekt der radikalen Umstellung der strategischen Doktrin der USA auf „Präventivkriege“ unter Bush Jr. war. Er war an jedem Schritt der US-Politik in Afghanistan beteiligt, von der CIA-Ausbildung der Taliban-Mudschaheddin-Islamisten (einer in Russland verbotenen Organisation) in den 1980er Jahren über die US-Invasion in Afghanistan im Jahr 2001 bis hin zum Doha-Deal mit den Taliban und dem derzeitigen katastrophalen Zusammenbruch.

Die New York Times berichtete am 8. Mai 1992 über einen durchgesickerten Pentagon-Entwurf, der später nach dem Pentagon-Beamten unter dem damaligen Verteidigungsminister Dick Cheney Wolfowitz-Doktrin genannt wurde. Paul Wolfowitz war von Cheney damit beauftragt worden, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine neue globale militärische Haltung der USA zu entwerfen. Der Times zufolge hieß es in dem Dokument, dass „die USA die einzige Supermacht der Welt werden und aggressive Maßnahmen ergreifen müssen, um zu verhindern, dass konkurrierende Nationen – selbst Verbündete wie Deutschland und Japan – die wirtschaftliche und militärische Vormachtstellung der USA in Frage stellen“. Weiter heißt es: „Wir müssen den Mechanismus beibehalten, der potenzielle Konkurrenten davon abhält, auch nur eine größere regionale oder globale Rolle anzustreben.“ De facto handelte es sich um eine Erklärung zum einseitigen Imperialismus.

Zu dieser Zeit arbeitete Zalmay Khalilzad unter Wolfowitz als stellvertretender stellvertretender Verteidigungsminister für politische Planung und war mit der Ausarbeitung der neuen Doktrin betraut, wobei er mit Wolfowitz und externen Beratern zusammenarbeitete, darunter Khalilzads promovierter Professor an der Universität von Chicago, der neokonservative „Pate“ von RAND, Alfred Wohlstetter. Wolfowitz hatte ebenfalls in Chicago unter Wohlstetter studiert. Diese Gruppe bildete den Kern der so genannten neokonservativen Warhawks. Khalilzad sagte einmal, dass Cheney dem jungen Afghanen persönlich das Strategiedokument verdankte, indem er angeblich zu Khalilzad sagte: „Sie haben eine neue Begründung für unsere Rolle in der Welt entdeckt.“ Diese „Entdeckung“ sollte Amerikas Rolle in der Welt auf katastrophale Weise verändern.

Khalilzads höchst umstrittener politischer Vorschlag wurde zwar später vom Weißen Haus Bush aus dem veröffentlichten Dokument gestrichen, tauchte aber ein Jahrzehnt später unter Bush jr. als Bush-Doktrin wieder auf, die auch als „Präventivkriege“ bekannt ist und zur Rechtfertigung der US-Invasionen in Afghanistan und später im Irak verwendet wurde.

Bush jr., dessen Vizepräsident Dick Cheney war, initiierte die Invasion Afghanistans im Oktober 2001 auf Drängen seines afghanischen Beraters Zalmay Khalilzad unter dem Vorwand, Osama bin Laden, der mutmaßliche Urheber der Anschläge von 911, verstecke sich unter dem Schutz des Taliban-Regimes in Afghanistan, weshalb die Taliban bestraft werden müssten. Im Mai 2001, etwa vier Monate vor 911, hatte Bushs nationale Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice Khalilzad zum „Sonderassistenten des Präsidenten und leitenden Direktor für die Golfregion, Südwestasien und andere regionale Fragen“ ernannt. Die „anderen regionalen Fragen“ sollten eine große Rolle spielen.

Khalilzad hatte das Bush-Cheney-Übergangsteam für das Verteidigungsministerium geleitet. Sein Einfluss war vor zwanzig Jahren enorm und blieb der Öffentlichkeit weitgehend verborgen. Der frühere Khalilzad-Chef Wolfowitz war die Nummer zwei im Pentagon von Bush jun. und der frühere Berater von Khalilzad, Don Rumsfeld, war Verteidigungsminister.

Bush erklärte dem Taliban-Regime den Krieg, weil es sich weigerte, den saudischen Dschihadisten Bin Laden auszuliefern. Die UNO spielte dabei keine Rolle, und es gab keine Debatte im Kongress. Es war die neue US-Doktrin von Khalilzad und Wolfowitz und ihrer Neo-Con-Kabale, dass Macht Recht schafft. Damit begann das 20-jährige US-Debakel in Afghanistan, das in einer vernünftigen Welt der Rechtsstaatlichkeit niemals hätte beginnen dürfen.

Die Ursprünge der Taliban

Die Ursprünge der Taliban gehen auf das 1979 vom Carter-Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski initiierte Projekt der CIA zurück, radikale Islamisten aus Pakistan, Afghanistan und sogar Saudi-Arabien zu rekrutieren und zu bewaffnen, um einen irregulären Krieg gegen die sowjetische Rote Armee in Afghanistan zu führen. Die CIA gab ihr den Codenamen Operation Cyclone, und sie dauerte zehn Jahre, bis sich die Rote Armee 1989 zurückzog. Ein saudi-arabischer CIA-Agent, Osama bin Laden, war nach Pakistan gebracht worden, um mit dem pakistanischen Geheimdienst ISI zusammenzuarbeiten und Geld und Dschihadisten aus den arabischen Staaten in den Krieg zu ziehen. Eine beträchtliche Anzahl radikalisierter afghanischer paschtunischer Studenten, Taliban oder „Suchende“ genannt, wurde aus radikalen Irrenanstalten rekrutiert, einige davon in Pakistan, wo der ISI sie schützte. Dieser CIA-Krieg wurde zur längsten und kostspieligsten CIA-Operation in der Geschichte des Landes. Ab 1984 war Khalilzad als Afghanistan-Spezialist des US-Außenministeriums mittendrin.

In der zweiten Hälfte des CIA-Kriegs in Afghanistan in den 1980er Jahren, als er mit radikal-islamischen Mudschaheddin und Taliban-Söldnern zusammenarbeitete, wurde Khalilzad zum einflussreichsten Vertreter der US-Politik in Afghanistan. Bis 1988 war Khalilzad „Sonderberater“ des Außenministeriums für Afghanistan unter dem damaligen CIA-Chef George Bush Sr. geworden. In dieser Position hatte er direkt mit den Mudschaheddin, einschließlich der Taliban, zu tun.

Zu diesem Zeitpunkt stand er bereits Jimmy Carters Afghanistan-Kriegsstrategen Zbigniew Brzezinski nahe. Nachdem er an Brzezinskis Columbia University gelehrt hatte, trat Khalilzad 1984 in das US-Außenministerium ein und wurde Exekutivdirektor der einflussreichen Lobby Friends of Afghanistan, der auch Brzezinski und Kissingers Mitarbeiter Lawrence Eagleburger angehörten. Die „Friends of Afghanistan“ setzten sich mit Geldern der USAID im Kongress für eine umfassende Unterstützung der Mudschaheddin durch die USA ein. Khalilzad setzte sich auch erfolgreich dafür ein, dass die Mudschaheddin moderne US-Stinger-Raketen erhielten. In dieser Zeit hatte Khalilzad mit den Mudschaheddin, den Taliban, Osama bin Laden und der späteren Al-Qaida (einer in Russland verbotenen terroristischen Organisation) zu tun.

In der Regierung von George W. Bush wurde Khalilzad Anfang 2002 zum Sondergesandten des Präsidenten für Afghanistan ernannt und war direkt für die Einsetzung des CIA-Mitarbeiters Hamid Karzai als afghanischen Präsidenten im Jahr 2002 verantwortlich.Hamids Bruder, Warlord der größten Opiumprovinz des Landes, Kandahar, wurde mindestens seit 2001 von der CIA bezahlt. Khalilzad wusste das natürlich.

Khalilzad selbst war Berichten zufolge von dem CIA-Rekrutierer Thomas E. Gouttierre „ausgewählt“ worden, als Zalmay in den 1960er Jahren Schüler einer AFS-Austauschschule in Ceres, Kalifornien, war. Goutttierre leitete das von der CIA finanzierte Zentrum für Afghanistan-Studien an der Universität von Nebraska in Omaha. Dies erklärt seinen späteren Aufstieg zu außerordentlichem Einfluss in der US-Afghanistanpolitik und darüber hinaus.

Bemerkenswert ist, dass der in Ungnade gefallene derzeitige afghanische „Präsident auf der Flucht“, Ashraf Ghani Ahmadzai, der von den Amerikanern ernannte „Co-Präsident“ Afghanistans, Anfang der 1970er Jahre als Student an der American University of Beirut ein Klassenkamerad von Khalilzad war, ebenso wie ihre beiden späteren Ehefrauen. Die Welt ist klein.

Nach einem mehrjährigen Bürgerkrieg zwischen den rivalisierenden Fraktionen der von der CIA unterstützten Mudschaheddin übernahmen die vom pakistanischen Geheimdienst ISI unterstützten Taliban 1996 die Kontrolle über Kabul. Die Übernahme Afghanistans durch die Taliban im Jahr 1996 war eine direkte Folge der Bewaffnung und Unterstützung der Mudschaheddin durch Khalilzad in den 1980er Jahren, einschließlich Osama bin Ladens. Das war kein Zufall oder eine Fehlkalkulation. Die CIA hatte es sich zur Aufgabe gemacht, den politischen Islam zu bewaffnen, und Khalilzad war und ist ein wichtiger Akteur in diesem Prozess. Khalilzad war während der Clinton-Jahre Vorstandsmitglied der Afghanistan-Stiftung, die sich dafür einsetzte, dass sich die Taliban mit den Anti-Taliban-Widerstandsgruppen der Mudschaheddin verbünden.

Am Ende der Clinton-Präsidentschaft spielte Khalilzad eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der militärischen Agenda des nächsten Präsidenten, indem er zusammen mit Cheney, Wolfowitz, Don Rumsfeld, Jeb Bush und anderen, die während der Präsidentschaft von George W. Bush eine Schlüsselrolle spielten, am Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert (PNAC) mitwirkte. Nach den Anschlägen von 911 im Jahr 2001 orchestrierte Khalilzad den Krieg von Bush gegen die Taliban in Afghanistan und wurde Bushs Gesandter in Afghanistan. Im November 2003 war Khalilzad US-Botschafter in Afghanistan, wo der von ihm handverlesene Präsident Karzai eingesetzt wurde. Im Februar 2004 empfing Botschafter Khalilzad US-Verteidigungsminister Rumsfeld und einen Brigadegeneral Lloyd Austin in Kabul. Austin kennt Khalilzad.

Im Dezember 2002 hatte Bush Khalilzad zum „Ambassador at Large for Free Iraqis“ ernannt, um die „Vorbereitungen für einen Irak nach Saddam Hussein“ zu koordinieren. Khalilzad und seine PNAC-Neokonservativen hatten seit den späten 1990er Jahren, also lange vor dem 11. September, einen Krieg zum Sturz des irakischen Präsidenten Saddam Hussein befürwortet. Zwei Jahre später, nachdem der US-Krieg gegen den Irak begann, wurde Khalilzad zum Botschafter im Irak ernannt. Niemand war mehr für den Aufstieg der radikal-islamischen Terrorgruppen von den Taliban bis zu Al Qaida in diesen beiden Ländern verantwortlich als Zalmay Khalilzad.

Kein „Geheimdienstversagen“

2018 wurde Khalilzad vom US-Außenminister und ehemaligen CIA-Chef Mike Pompeo als „Sonderbeauftragter für die Versöhnung in Afghanistan“ für die Trump-Administration vorgeschlagen. Weder von Khalilzad noch von den Taliban gab es einen Hinweis auf Versöhnung. Hier nahm der gerissene Khalilzad exklusive Gespräche zwischen den USA und den Taliban mit deren Exilgesandten in Doha/Katar auf, dem palästinenserfreundlichen Golfstaat, in dem sowohl führende Persönlichkeiten der Muslimbrüder als auch der Taliban leben. Katar ist Berichten zufolge eine wichtige Geldquelle für die Taliban.

Khalilzad drängte Pakistan erfolgreich, den Mitbegründer der Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, den Hauptstrategen des Sieges der Taliban im Jahr 1996, freizulassen, damit Baradar die Gespräche mit Khalilzad in Doha führen konnte. Der damalige Präsident Trump hat Berichten zufolge zugestimmt, dass Khalilzad in Doha ausschließlich mit den Taliban verhandelt, ohne dass das Kabuler Regime anwesend ist. Baradar unterzeichnete den von Khalilzad und den Taliban ausgehandelten „Deal“ vom Februar 2020, die so genannte Doha-Vereinbarung, in der die USA und die NATO einem vollständigen Rückzug zustimmten, jedoch ohne eine Vereinbarung über eine Machtteilung zwischen den Taliban und der Regierung Ghani in Kabul, da die Taliban sich weigerten, diese anzuerkennen. Khalilzad erklärte gegenüber der New York Times, die Taliban hätten sich verpflichtet, „alles Notwendige zu tun, um zu verhindern, dass Afghanistan jemals zu einer Plattform für internationale Terrorgruppen oder Einzelpersonen wird“.

Das war höchst zweifelhaft, und Khalilzad wusste das, denn Taliban und Al-Qaida sind seit der Ankunft von Osama bin Laden in den 1980er Jahren in Afghanistan eng miteinander verbunden. Der derzeitige Anführer von Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, ist Berichten zufolge am Leben und befindet sich in einem Taliban-Unterschlupf in Afghanistan. Kurz gesagt, dies ist der „Deal“, den Khalilzad für den damaligen Präsidenten Trump mit den Taliban ausgehandelt hat, ein Deal, der von der Biden-Administration mit einer geringfügigen Änderung akzeptiert wurde, die ursprünglich den 11. September 2021 als Datum für den endgültigen Abzug der USA vorsah. Soviel zur Symbolik.

Der Fall Afghanistans war nicht das Ergebnis eines „nachrichtendienstlichen Versagens“ der CIA oder einer militärischen Fehlkalkulation von Minister Austin und dem Pentagon. Beide wussten, ebenso wie Khalilzad, was sie taten. Als Austin am 4. Juli die geheime Aufgabe des strategisch wichtigen Luftwaffenstützpunktes Bagram, des größten US-Militärstützpunktes in Afghanistan, in der Nacht genehmigte, ohne die Regierung in Kabul zu benachrichtigen, machte er der von den USA ausgebildeten afghanischen Armee klar, dass die USA ihr keinen Luftschutz mehr gewähren würden. Die USA haben sogar schon vor Monaten die Zahlungen an die Soldaten eingestellt, was die Moral weiter gesenkt hat. Das war kein Zufall. Das war alles beabsichtigt, und Zalmay Khalilzad spielte dabei eine zentrale Rolle. In den 1980er Jahren trug seine Rolle dazu bei, dass die Taliban 1996 die Macht übernahmen, 2001 die Taliban zerstörten und nun 2021 die Taliban wiederherstellen.

Der wahre Gewinner dieses Irrsinns ist die globalistische Agenda der sogenannten „Great Reset“-Kabale von Davos, die damit den globalen Einfluss der Vereinigten Staaten zerstören will, während Biden im Inland die Wirtschaft von innen heraus zerstört. Keine Nation, nicht Taiwan, nicht Japan, nicht die Philippinen, nicht Indien oder gar Australien, und auch keine andere Nation, die in Zukunft auf den Schutz der USA hofft, wird darauf vertrauen können, dass Washington seine Versprechen einhält. Der Fall von Kabul ist das Ende des amerikanischen Jahrhunderts. Kein Wunder, dass die chinesischen Medien voller Schadenfreude und Jubel sind, wenn sie über Seidenstraßengeschäfte mit den Taliban diskutieren.