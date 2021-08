Wie Russland und China die Taliban inszenieren

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Die erste Pressekonferenz der Taliban nach dem geopolitischen Erdbeben vom Wochenende in „Saigon“, die von ihrem Sprecher Zabihullah Mujahid abgehalten wurde, war an sich schon ein Novum.

Der Kontrast zu den weitschweifigen Pressekonferenzen in der Taliban-Botschaft in Islamabad nach dem 11. September und vor Beginn der amerikanischen Bombardierung könnte nicht größer sein – ein Beweis dafür, dass es sich um ein völlig neues politisches Tier handelt.

Doch einige Dinge ändern sich nie. Die englischen Übersetzungen sind nach wie vor grauenhaft.

Hier finden Sie eine gute Zusammenfassung der wichtigsten Taliban-Erklärungen, und hier (auf Russisch) eine sehr ausführliche Zusammenstellung.

Dies sind die wichtigsten Aussagen.

Es ist kein Problem für Frauen, eine Ausbildung bis hin zum College zu erhalten und weiterhin zu arbeiten. Sie müssen nur den Hidschab tragen (wie in Katar oder Iran). Sie brauchen keine Burka zu tragen. Die Taliban bestehen darauf, dass „alle Rechte der Frauen innerhalb der Grenzen des islamischen Rechts garantiert werden“.

Das Islamische Emirat „bedroht niemanden“ und wird niemanden als Feind behandeln. Entscheidend ist, dass die Rache – ein wesentlicher Bestandteil des paschtunischen Kodex – aufgegeben wird, und das ist beispiellos. Es wird eine allgemeine Amnestie geben – auch für Personen, die für das ehemalige NATO-Bündnis gearbeitet haben. Übersetzer zum Beispiel werden nicht mehr schikaniert und müssen das Land nicht verlassen.

Die Sicherheit ausländischer Botschaften und internationaler Organisationen „hat Priorität“. Spezielle Sicherheitskräfte der Taliban werden sowohl diejenigen schützen, die Afghanistan verlassen, als auch diejenigen, die im Land bleiben.

Es wird eine starke, integrative islamische Regierung gebildet werden. Mit „inklusiv“ ist die Beteiligung von Frauen und Schiiten gemeint.

Ausländische Medien werden weiterhin ungestört arbeiten können. Die Taliban-Regierung wird öffentliche Kritik und Debatten zulassen. Aber „die Redefreiheit in Afghanistan muss im Einklang mit den islamischen Werten stehen“.

Das Islamische Emirat der Taliban will die Anerkennung durch die „internationale Gemeinschaft“ – ein Code für die NATO. Die überwältigende Mehrheit Eurasiens und des globalen Südens wird es ohnehin anerkennen. Es ist wichtig, zum Beispiel die engere Integration der expandierenden SCO – der Iran ist dabei, Vollmitglied zu werden, Afghanistan hat Beobachterstatus – mit der ASEAN zu beachten: Die absolute Mehrheit Asiens wird die Taliban nicht meiden.

Fürs Protokoll: Sie erklärten auch, dass die Taliban ganz Afghanistan in nur 11 Tagen eingenommen haben: Das ist ziemlich genau. Sie betonen „sehr gute Beziehungen zu Pakistan, Russland und China“. Doch die Taliban haben keine formellen Verbündeten und sind nicht Teil eines militärisch-politischen Blocks. Sie werden definitiv nicht zulassen, dass Afghanistan zu einem sicheren Hafen für internationale Terroristen wird“. Das ist ein Code für ISIS/Daesh.

Zur Schlüsselfrage Opium/Heroin: Die Taliban werden die Produktion verbieten. Damit ist die Heroin-Rattenlinie der CIA in der Praxis tot.

So augenzwinkernd diese Aussagen auch sein mögen, die Taliban gingen nicht einmal auf Einzelheiten der wirtschaftlichen und infrastrukturellen Entwicklung ein – denn sie brauchen eine Menge neuer Industrien, neue Arbeitsplätze und verbesserte eurasische Handelsbeziehungen. Das wird später bekannt gegeben.

Der russische Mann für alle Fälle

Scharfe US-Beobachter bemerken halb im Scherz, dass die Taliban in nur einer Sitzung mehr echte Fragen der US-Medien beantwortet haben als der amerikanische Präsident seit Januar.

Diese erste Pressekonferenz zeigt, wie schnell die Taliban die wesentlichen PR- und Medienlektionen aus Moskau und Peking verinnerlicht haben, indem sie die ethnische Harmonie, die Rolle der Frauen und die Rolle der Diplomatie betonen und mit einem einzigen Schachzug die gesamte Hysterie entschärfen, die im NATO-Staat grassiert.

Der nächste bahnbrechende Schritt in den PR-Kriegen wird darin bestehen, die tödliche, beweisfreie Verbindung zwischen den Taliban und dem 11. September zu kappen; danach wird das Etikett „terroristische Organisation“ verschwinden, und die Taliban werden als politische Bewegung vollständig legitimiert werden.

Moskau und Peking inszenieren die Wiedereingliederung der Taliban in die regionale und globale Geopolitik minutiös. Das bedeutet, dass letztlich die SOZ den gesamten Prozess inszeniert, indem sie einen Konsens anwendet, der nach einer Reihe von Minister- und Führungstreffen erreicht wurde und zu einem sehr wichtigen Gipfel im nächsten Monat in Duschanbe führt.

Der Hauptakteur, mit dem die Taliban sprechen, ist Zamir Kabulov, der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten für Afghanistan. In einer weiteren Entlarvung des NATO-Stan-Narrativs bestätigte Kabulov beispielsweise: „Wir sehen keine direkte Bedrohung für unsere Verbündeten in Zentralasien. Es gibt keine Fakten, die das Gegenteil beweisen“.

Der Beltway wird verblüfft sein, wenn er erfährt, dass Kabulow auch erklärt hat: „Wir führen seit langem Gespräche mit den Taliban über die Entwicklungsperspektiven nach ihrer Machtübernahme, und sie haben wiederholt bestätigt, dass sie keine extraterritorialen Ambitionen haben, sie haben die Lehren aus dem Jahr 2000 gezogen.“ Diese Kontakte wurden „in den letzten 7 Jahren“ geknüpft.

In Bezug auf die Taliban-Diplomatie verrät Zabulov eine Menge Nuggets: „Wenn wir die Verhandlungsfähigkeit von Kollegen und Partnern vergleichen, erscheinen mir die Taliban seit langem viel verhandlungsfähiger als die Marionettenregierung in Kabul. Wir gehen von der Prämisse aus, dass die Vereinbarungen umgesetzt werden müssen. Bislang haben sich die Taliban im Hinblick auf die Sicherheit der Botschaft und die Sicherheit unserer Verbündeten in Zentralasien an die Vereinbarungen gehalten.“

Getreu seinem Bekenntnis zum Völkerrecht und nicht zur „regelbasierten internationalen Ordnung“ ist Moskau stets bemüht, die Verantwortung des UN-Sicherheitsrates zu betonen: „Wir müssen sicherstellen, dass die neue Regierung bereit ist, sich bedingt, wie wir sagen, zivilisiert zu verhalten. Wenn dieser Standpunkt von allen geteilt wird, dann wird das Verfahren [zur Aufhebung der Einstufung der Taliban als terroristische Organisation] beginnen.“

Während also die USA/EU/NATO in selbstverschuldeter Panik aus Kabul fliehen, praktiziert Moskau – was sonst – Diplomatie. Zabulov: „Dass wir den Boden für ein Gespräch mit der neuen Regierung in Afghanistan im Vorfeld bereitet haben, ist ein Vorteil der russischen Außenpolitik.“

Dmitri Schirnow, Russlands Botschafter in Afghanistan, macht Überstunden bei den Taliban. Gestern traf er sich mit einem hohen Sicherheitsbeamten der Taliban. Das Treffen war „positiv, konstruktiv… Die Taliban-Bewegung hat die freundlichste, die beste Politik gegenüber Russland… Er kam allein in einem Fahrzeug, ohne Wachen.“

Sowohl Moskau als auch Peking machen sich keine Illusionen darüber, dass der Westen bereits Taktiken des hybriden Krieges einsetzt, um eine Regierung zu diskreditieren und zu destabilisieren, die noch nicht einmal gebildet ist und noch nicht einmal ihre Arbeit aufgenommen hat. Kein Wunder, dass die chinesischen Medien Washington als „strategischen Schurken“ bezeichnen.

Entscheidend ist, dass Russland und China der Zeit weit voraus sind und parallel dazu den diplomatischen Dialog mit den Taliban pflegen. Man muss sich immer vor Augen halten, dass Russland 20 Millionen Muslime beherbergt und China mindestens 35 Millionen. Diese werden das gewaltige Projekt des Wiederaufbaus Afghanistans – und der vollständigen Wiedereingliederung Eurasiens – unterstützen.

Die Chinesen haben es kommen sehen

Der chinesische Außenminister Wang Yi hat es schon vor Wochen kommen sehen. Das erklärt auch das Treffen in Tianjin Ende Juli, als er eine hochrangige Taliban-Delegation unter der Leitung von Mullah Baradar empfing und ihnen de facto die volle politische Legitimität verlieh. Peking wusste bereits, dass der Saigon-Moment unvermeidlich war. Daher die Erklärung, in der China betont, dass es „eine wichtige Rolle im Prozess der friedlichen Aussöhnung und des Wiederaufbaus in Afghanistan spielen“ werde.

In der Praxis bedeutet dies, dass China über Pakistan ein Partner Afghanistans bei Infrastrukturinvestitionen sein wird, indem es das Land in einen erweiterten chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridor (CPEC) einbindet, der die Verbindungswege nach Zentralasien diversifizieren soll. Der Korridor der Neuen Seidenstraße von Xinjiang zum Hafen von Gwadar am Arabischen Meer wird sich verzweigen: Die erste grafische Darstellung ist der chinesische Bau der ultrastrategischen Autobahn Peshawar-Kabul.

Die Chinesen bauen auch eine große Straße durch den geologisch spektakulären, menschenleeren Wakhan-Korridor vom westlichen Xinjiang bis in die Provinz Badakhshan, die übrigens jetzt vollständig unter der Kontrolle der Taliban steht.

Der Kompromiss ist recht einfach: Die Taliban sollen der Islamischen Bewegung Ostturkestan (ETIM) keinen sicheren Zufluchtsort bieten und sich nicht in Xinjiang einmischen.

Die Gesamtkombination aus Handel und Sicherheit sieht nach einer echten Win-Win-Situation aus. Und dabei reden wir noch nicht einmal über künftige Abkommen, die es China ermöglichen, Afghanistans immense Bodenschätze auszubeuten.

Wieder einmal liest sich das Gesamtbild wie eine russisch-chinesische Doppelhelix, die mit allen „Stans“ sowie Pakistan verbunden ist und einen umfassenden Spielplan für Afghanistan erstellt. Bei ihren zahlreichen Kontakten sowohl mit den Russen als auch mit den Chinesen scheinen die Taliban genau verstanden zu haben, wie sie von ihrer Rolle im Neuen Großen Spiel profitieren können.

Die erweiterte Neue Achse des Bösen

Imperiale Hybridkriegstaktiken, um dem Szenario entgegenzuwirken, sind unvermeidlich. Nehmen wir die erste Ausrufung eines „Widerstands“ der Nordallianz, der theoretisch von Ahmad Masoud angeführt wird, dem Sohn des legendären Löwen des Panjshir, der zwei Tage vor dem 11. September von al-Qaida getötet wurde.

Ich habe Masouds Vater getroffen – eine Ikone. Die afghanischen Insiderinformationen über Masouds Sohn sind nicht gerade schmeichelhaft. Dennoch ist er bereits ein Liebling der aufgeweckten Europäer, komplett mit einer Glamour-Pose für AFP, einem spontanen Besuch im Panjshir durch den professionellen Philosophen und Schwindler Bernard-Henri Levy und der Veröffentlichung einer Art Manifest in mehreren europäischen Zeitungen, das alle Schlagworte enthält: „Tyrannei“, „Sklaverei“, „Rachefeldzug“, „Märtyrernation“, „Kabul schreit“, „Nation in Ketten“, usw.

Das Ganze riecht nach einem „Sohn des Schahs“ [des Iran]. Der Sohn Masouds und seine Mini-Miliz sind in den Panjshir-Bergen völlig umzingelt und können de facto nicht einmal bei der Reglementierung der unter 25-Jährigen, die zwei Drittel der afghanischen Bevölkerung ausmachen und deren größte Sorge es ist, in der aufkeimenden Realwirtschaft echte Arbeitsplätze zu finden, effektiv sein.

Die „Analysen“ der wachen NATO-Staaten zum Afghanistan der Taliban sind nicht einmal irrelevant, da sie darauf bestehen, dass Afghanistan keine strategische Bedeutung hat und sogar seine taktische Bedeutung für die NATO verloren hat. Es ist ein trauriges Schauspiel, das zeigt, dass Europa hoffnungslos hinterherhinkt und in seinem typischen Neokolonialismus der Sorte „Die Last des weißen Mannes“ ein Land, das von Clans und Stämmen beherrscht wird, verachtet.

Erwarten Sie, dass China eine der ersten Mächte sein wird, die das Islamische Emirat Afghanistan formell anerkennt, neben der Türkei und später auch Russland. Ich habe bereits angedeutet, dass eine neue Achse des Bösen entstehen wird: Pakistan-Taliban-China. Diese Achse wird unweigerlich auf Russland-Iran ausgedehnt werden. Und wenn schon? Fragen Sie Mullah Baradar: Es ist ihm völlig egal.