Das alte Jahr hat sich verabschiedet und im neuen Jahr erwartet uns der Krieg

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Im Jahr 2022 werden sich zwei Fragen zuspitzen: Zum einen geht es darum, ob sich die westlichen Völker gegen die Bemühungen wehren können, dass ihre bürgerlichen Freiheiten unter dem Deckmantel einer inszenierten „Covid-Pandemie“ zerstört werden. Wenn nicht, werden sie zu Bewohnern von Polizeistaaten.



Die andere Frage ist, ob der Westen über die Intelligenz verfügt, den legitimen Sicherheitsbedenken Russlands Rechnung zu tragen. Wenn nicht, wird zumindest die amerikanische Macht gebrochen, und im schlimmsten Fall wird das Leben in der westlichen Welt in einem Atomkrieg enden.



Das alte Jahr verabschiedet sich, und im neuen Jahr erwartet uns Krieg

Verteidigungsminister Shoigu: Amerikanische PMCs (private Militärfirmen) bereiten eine Provokation mit chemischen Waffen im Donbass vor hier Quelle von Google übersetzt.



Schoigu kündigte die Vorbereitung einer Provokation mit chemischen Waffen im Osten der Ukraine durch die Vereinigten Staaten an.



Pprivate Militärfirmen (PMCs) der USA mit Sitz in der Region Donezk bereiten eine Provokation mit chemischen Waffen in der Ostukraine vor, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu .

„Um Provokationen in den Städten Avdiivka und Krasny Liman zu begehen, wurden Behälter mit nicht identifizierten chemischen Komponenten geliefert“, sagte Schoigu auf einer erweiterten Sitzung des Verteidigungsministeriums mit der Teilnahme von Präsident Wladimir Putin .



Nach Angaben des Ministeriums sind etwa 120 Vertreter amerikanischer PMCs, die ukrainische Spezialeinheiten ausbilden, in der Region eingetroffen.



Verteidigungsminister Sergej Schoigu: „Genosse Putin, Oberbefehlshaber, die weltweite militärpolitische Lage verschlechtert sich, und die Spannungen an den westlichen und östlichen Grenzen Russlands nehmen zu. Die Vereinigten Staaten verstärken ihre vorwärtsgerichtete Stationierung an den Grenzen Russlands: Insgesamt wurden etwa 8.000 US-Rotationstruppen in osteuropäischen Ländern stationiert.



Was die US-Kräftegruppe in Deutschland betrifft, so haben die Vereinigten Staaten das Theatre Fires Command reaktiviert, das vor 1991 für den Einsatz von Mittelstreckenraketen zuständig war. Die neue Multi-Domain Task Force wurde gebildet, die mit verschiedenen offensiven Raketensystemen bewaffnet sein wird.



In Polen wird derzeit die Infrastruktur für die Stationierung einer US-Panzerbrigade geschaffen. Das Aegis-Ashore-Raketenabwehrsystem wird bald einsatzbereit sein. Eine ähnliche BMD-Anlage (Ballistic Missile Defense) in Rumänien wurde bereits in Stellung gebracht.



Die Einrichtung des pazifischen Segments des globalen US-BMD-Systems ist im Gange. In Norfolk wurde ein gemeinsames Streitkräftekommando des Allied Command Operations (ACO) eingerichtet, um die Seekommunikation im Nordatlantik und in der Arktis zu kontrollieren.



Die Vereinigten Staaten und die NATO erhöhen ständig den Umfang und die Intensität der militärischen Übungen in der Nähe Russlands. Diese Übungen beinhalten zunehmend den Einsatz strategischer Flugzeuge und simulierte Atomraketenangriffe auf russische Ziele. Die Zahl der Flüge von strategischen Flugzeugen in der Nähe der russischen Grenzen hat sich mehr als verdoppelt. Besonderes Augenmerk legt die NATO auf die Verlegung von Truppen an die Ostflanke des Blocks, auch aus dem kontinentalen Teil der Vereinigten Staaten.



Die militärischen Übungen umfassen verschiedene Szenarien, die den Einsatz von Koalitionstruppen und Nicht-NATO-Truppen (Georgien, Moldawien und Ukraine) gegen Russland vorsehen. Der Wunsch des Bündnisses, die ukrainischen Streitkräfte in seine militärischen Aktivitäten einzubeziehen, bedroht die Sicherheit angesichts der Versuche Kiews, eine militärische Lösung im Donbass zu finden.



Die militärische Erschließung des ukrainischen Territoriums durch NATO-Länder ist im Gange. Die Situation wird durch die Lieferung von US-amerikanischen und verbündeten Hubschraubern, unbemannten Kampfflugzeugen und gelenkten Panzerabwehrraketen weiter verschärft. Die Anwesenheit von mehr als 120 Mitgliedern privater US-Militärfirmen in Awdejewka und Priazowskoje in der Region Donezk wurde zuverlässig nachgewiesen.



Sie richten Schießstände in Wohnhäusern und sozialen Einrichtungen ein und bereiten die ukrainischen Spezialeinheiten und rechtsextreme bewaffnete Gruppen auf aktive Kampfhandlungen vor. Nicht identifizierte chemische Kampfstoffe wurden zum Zweck der Provokation nach Awdejewka und Krasny Liman geliefert. Das ukrainische Militär beschießt weiterhin zivile Stadtviertel im Donbass und Stellungen der Volksmilizen der Lugansker und Donezker Republiken, um eine Reaktion zu provozieren.“

Wladimir Putin: Die Vereinigten Staaten agieren unabhängig vom Gesetz und ohne Erlaubnis des UN-Sicherheitsrats



Wladimir Putin: „Inoffiziell möchte ich einige Worte zu dem hinzufügen, was Minister Schoigu gesagt hat und was ich in meinen einleitenden Bemerkungen gesagt habe.



Was war der amerikanische Vorwand für die Bombardierung Jugoslawiens? Wurde sie vom Sicherheitsrat genehmigt, oder wie? Wo ist Jugoslawien und wo sind die Vereinigten Staaten? Die Amerikaner haben das Land zerstört. Ja, Jugoslawien hatte einen internen Konflikt, es hatte seine eigenen Probleme, aber wer hat den Amerikanern das Recht gegeben, Luftangriffe auf eine europäische Hauptstadt durchzuführen? Keiner. Sie haben sich einfach dazu entschlossen, und ihre NATO-Satelliten liefen ihnen kläffend hinterher. So viel zum internationalen Recht.



Unter welchem Vorwand hat Washington den Irak angegriffen? Es ging um die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen im Irak. Sie gingen hinein, zerstörten das Land, schufen eine Brutstätte des internationalen Terrorismus, und dann stellte sich heraus, dass sie einen Fehler gemacht hatten: ‚Die Geheimdienste haben uns im Stich gelassen.‘ Wow! Sie haben ein Land zerstört. Die Geheimdienste haben versagt – das ist alles, was sie zu sagen hatten, um ihr Handeln zu rechtfertigen. Es stellte sich heraus, dass es dort keine Massenvernichtungswaffen gab. Im Gegenteil, alles war wie vereinbart zerstört worden.



Wie sind sie nach Syrien gekommen? Mit der Genehmigung des Sicherheitsrates? Nein. Sie machen, was sie wollen. Doch was sie in der Ukraine tun, versuchen oder planen, findet nicht Tausende von Kilometern von unserer Landesgrenze entfernt statt. Es geschieht direkt vor unserer Haustür. Sie müssen verstehen, dass wir uns einfach nirgendwo mehr hin zurückziehen können.



Hier sitzen Experten bei uns, mit denen ich in ständigem Kontakt stehe. Die Vereinigten Staaten verfügen noch nicht über Hyperschallwaffen, aber wir wissen, wann sie sie haben werden. Das lässt sich nicht verbergen. Alles wird aufgezeichnet, erfolgreiche wie erfolglose Tests. Wir haben ein Gefühl dafür, wann es passieren könnte. Sie werden Hyperschallwaffen an die Ukraine liefern und sie dann als Deckmantel benutzen – das heißt nicht, dass sie sie schon morgen einsetzen werden, denn wir haben bereits Zirkon und sie nicht – um Extremisten aus einem Nachbarstaat zu bewaffnen und sie gegen bestimmte Regionen der Russischen Föderation, wie die Krim, aufzuhetzen, wenn sie meinen, die Umstände seien günstig.

Glauben sie wirklich, dass wir diese Bedrohungen nicht wahrnehmen? Glauben sie, dass wir tatenlos zusehen werden, wie Bedrohungen für Russland entstehen? Das ist das Problem: Wir haben einfach keinen Spielraum für einen Rückzug. Das ist die Frage.

Bewaffnete Konflikte und Blutvergießen sind absolut nicht unsere Wahl. Wir wollen nicht, dass sich die Ereignisse so entwickeln. Wir wollen die Probleme mit politischen und diplomatischen Mitteln lösen, aber wir wollen zumindest klar formulierte rechtliche Garantien haben. Genau darum geht es in unseren Vorschlägen. Wir haben sie zu Papier gebracht und nach Brüssel und Washington geschickt, und wir hoffen, eine klare und umfassende Antwort auf diese Vorschläge zu erhalten.

Es gibt gewisse Signale, dass unsere Partner bereit zu sein scheinen, daran zu arbeiten. Es besteht aber auch die Gefahr, dass sie versuchen werden, unsere Vorschläge in Worten oder in einem Sumpf zu ertränken, um diese Pause zu nutzen und zu tun, was sie wollen.

Um es allen klar zu machen: Wir sind uns dessen bewusst, und diese Wendung der Ereignisse, diese Entwicklungen, werden uns nicht weiterhelfen. Wir freuen uns auf konstruktive und sinnvolle Gespräche mit einem sichtbaren Ergebnis – und innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens – die gleiche Sicherheit für alle gewährleisten würden.“

Anmerkungen von Paul Craig Roberts: NATO-Vertreter haben Putins Sorge um die Sicherheit Russlands eine lange Nase gemacht. Trumps Nationaler Sicherheitsberater und neokonservativer Kriegshetzer John Bolton ermutigt zu weiteren Provokationen gegen Russland, die, wie Putin deutlich gemacht hat, zu einem Krieg führen werden.

Während das Jahr 2021 zu Ende geht, ist in der westlichen Welt keine Intelligenz mehr zu finden, da alle darum wetteifern, zu zeigen, wie hart sie gegenüber Russland sind.

Wenn Putin sagt, dass Russland keinen Rückzugsraum mehr hat, sagt er damit dem idiotischen Westen, dass Russland das Ausmaß seiner Fähigkeit erreicht hat, einen Krieg zu vermeiden. „Wir haben einfach keinen Rückzugsraum“ bedeutet, dass Russland alles getan hat, um einen Krieg zu vermeiden, und dass die Amerikaner nun von Russlands Türschwelle verschwinden müssen.

Putin verlässt sich darauf, dass Biden Bewusstsein und Verantwortung zeigt und sich für den Frieden einsetzt, indem er die legitimen Sicherheitsbedenken Russlands anerkennt. Was aber, wenn Biden nur eine Galionsfigur ist und der militärische und sicherheitspolitische Komplex das Sagen hat, der trotz des Risikos, dass Putin nicht einlenkt, auf Profit aus ist?

Was ist, wenn sich Washingtons Interesse darauf beschränkt, Russland im Interesse der US-Hegemonie zu destabilisieren, und wenn die Sicherheit Russlands genau das ist, was Washington zu untergraben und nicht zu sichern beabsichtigt?

2022 könnte das Jahr sein, in dem Washingtons Macht gebrochen wird, in dem Russland die Ukraine in einem Akt der Selbstverteidigung einnimmt und China Taiwan als Demonstration dessen, wer in Asien das Sagen hat.

2022 könnte auch das Jahr sein, in dem die westliche Welt in einem Atomkrieg untergeht.