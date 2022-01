Wie man den Mega-Kollaps von 2022 überlebt

Willkommen im Jahr 2022!

Die Neujahrsausgabe des Wirtschaftsprismas ist ein Ort der wilden Vermutungen und groben Annahmen. Heute richten wir unseren Blick durch unser eigenes Prisma. Wir richten unseren Blick auf einen Zeitraum von 12 Monaten. Was sehen wir?

Zunächst einmal wird 2022 ein Jahr sein, in dem alles unter der Sonne genau so geschieht, wie es geschehen soll. Einiges ist gut. Manches Schlechte. Jeder Tag wird sich vor Ihnen in symbiotischer Disharmonie entfalten. Darauf können Sie Ihre letzten Bitcoins verwetten.

Aber was sonst?

Wird Gold die Marke von $3.000 pro Unze überschreiten? Wird Beeple ein weiteres digitales Kunstmedley NFT für 69 Millionen Dollar verkaufen? Wird ein Pappbecher mit Starbucks-Kaffee, gemischt mit Sirup und Milchschaum, noch in diesem Jahr 10 Dollar erreichen?

Wie steht es um den S&P 500, die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe und den Ölpreis?

Wird das Tapering der Fed zu einem gleichzeitigen Wutanfall an den Aktien- und Anleihemärkten führen? Wird Fauci schließlich wie ein Betrüger aus dem 19. Jahrhundert aus Washington verjagt werden? Wird China in Taiwan einmarschieren? Hat in der Ukraine gerade der Dritte Weltkrieg begonnen? Sind wir zu völliger sozialer Verzerrung verdammt?

Sie haben wahrscheinlich eine Meinung zu diesen Fragen. Viele Menschen tun das. Die Antworten auf diese Fragen werden zweifelsohne zu gegebener Zeit bekannt gegeben werden. In der Zwischenzeit raten wir Ihnen, auf Ihr Bauchgefühl zu vertrauen. Ihre Vermutungen sind besser als die meisten.

Nach einem gestörten Jahr 2021 und mit Jen Psaki als Pressesprecherin des Weißen Hauses kann im Jahr 2022 alles Mögliche passieren – auch ein Megakollaps!

Daher vermeiden wir eine breite Palette von Vorhersagen für die vor uns liegenden 12 Monate. Aber keine Sorge, wir werden Sie nicht mit leeren Händen zurücklassen…

Vielmehr haben wir uns in Demut und Bescheidenheit auf eine entscheidende – und doch verhasste – Gelegenheit konzentriert. Wir bieten Ihnen diese Gelegenheit hier kostenlos an, mit der einzigen Absicht, Ihnen zu helfen, den Megakollaps von 2022 zu überleben.

Wo soll ich anfangen…

Erheblich überbewertet

Ein Blick auf den S&P 500 ist ein guter Startpunkt. Der breite Marktindex hat gerade ein neues Rekordhoch erreicht – schon wieder! Aber der Preis ist eine Sache. Aber hat der S&P 500 auch die entsprechenden Erträge, die ihn stützen?

Die aktuelle Bewertung des S&P 500 im Vergleich zu seinen historischen Bewertungen, die bis ins Jahr 1871 zurückreichen, zeigt einen Aktienmarkt mit erheblichen Risiken. Zum Börsenschluss am 30. Dezember lag das zyklisch bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis (CAPE) bei 40,09.

Das ist mehr als 137 Prozent höher als der langfristige historische Durchschnitt des CAPE-Verhältnisses und liegt deutlich über dem Wert von 32,56, der im September 1929 erreicht wurde. Das einzige Mal, dass das CAPE-Ratio höher war, war für einen kurzen Moment auf dem Höhepunkt der Dot-Com-Blase, im Dezember 1999, im Vorfeld des neuen Jahrtausends, als es 44,19 erreichte.

Nach diesen beiden Höchstständen des CAPE-Ratios – September 1929 und Dezember 1999 – brach der Aktienmarkt auf spektakuläre Weise zusammen.

Kurz gesagt, auf der Grundlage des aktuellen CAPE-Ratios ist der S&P 500 jetzt weit mehr als doppelt so teuer wie sein historischer Durchschnitt. Auch der NASDAQ und der DJIA befinden sich auf Nasenbluteniveau.

Auch der Buffett-Indikator, der das Verhältnis zwischen der gesamten Marktkapitalisierung und dem Bruttoinlandsprodukt angibt, zeigt, dass der gesamte Aktienmarkt deutlich überbewertet ist. Das Verhältnis liegt derzeit bei etwa 209,5 Prozent. Ein fair bewerteter Markt liegt bei einem Verhältnis zwischen 98 und 119 Prozent. Alles, was über 141 Prozent liegt, gilt als deutlich überbewertet.

Der zuverlässigste Weg, an der Börse Geld zu verdienen, ist natürlich, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Umgekehrt ist es ein garantierter Weg, Geld zu verlieren, wenn man hoch kauft und niedrig verkauft. Auf der Grundlage der aktuellen Bewertungen wäre ein Kauf der wichtigsten US-Börsenindizes im Moment ein Kauf auf hohem Niveau.

Vielleicht könnten Sie hoch kaufen und höher verkaufen. Aber das ist keine ratsame Art zu investieren. Es sei denn, Sie betrachten Glücksspiele als Investitionen. Erfolgreiches langfristiges Investieren in Indexfonds bedeutet, zu kaufen, wenn der Marktindex billig ist – wenn das CAPE-Verhältnis unter 15 oder der Buffett-Indikator unter 76 Prozent liegt.

Auf der Grundlage der CAPE-Ratio und des Buffett-Indikators ist der US-Aktienmarkt derzeit deutlich überbewertet. Darüber hinaus wird er weiterhin durch die Kreditvergabe der Zentralbanken gefährlich in die Höhe getrieben; eine echte Straffung wird noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

Zu Beginn des neuen Jahres besteht daher für die wichtigsten US-Aktienindizes die Gefahr eines manischen Höhenflugs, gefolgt von einem spektakulären Absturz. Das bedeutet nicht, dass Sie alle Ihre Aktien verkaufen und zu 100 Prozent auf Bargeld umsteigen sollten. Aber es bedeutet, dass einige vorsichtige Anpassungen Ihrer Bestände angebracht sein könnten.

Wie man den Mega-Kollaps von 2022 überlebt

Tatsache ist, dass Bargeld angesichts der außer Kontrolle geratenen Bidenflation Schrott ist. Anleihen sind ebenfalls Schrott.

Hinzu kommt, dass die törichte Politik Washingtons die Grundlagen des Wirtschaftslebens und der zivilisierten Gesellschaft mit noch nie dagewesener Präzision zerstört. Hier ist eine unvollständige Auflistung einiger unbeabsichtigter Folgen, die sich durch staatliche Eingriffe direkt manifestiert haben…

Preisinflation. Unterbrechung der Lieferkette. Arbeitskräfteknappheit. Energieknappheit. Nahrungsmittel- und Düngemittelknappheit. Extremes Wohlstandsgefälle. Aktien-, Anleihen- und Immobilienblasen. Flashmob-Überfälle und Raubüberfälle. Und vieles, vieles mehr…

Aus diesen und vielen anderen Gründen wird 2022 das Jahr des Megakollapses sein. Tatsächlich ist er bereits im Gange.

Aber unabhängig davon, wie teuer die Börsenindizes sind, und unabhängig davon, wie wahnhaft die Erwartungen der Anleger in Bezug auf künftige Renditen sind, müssen Sie etwas mit Ihren Ersparnissen und Ihrem Anlagekapital tun.

Ein Börsencrash mag unmittelbar bevorstehen oder auch nicht. Aber ein Mega-Zusammenbruch der Wirtschaft ist mit Sicherheit zu erwarten.

Was ist zu tun…

Gold ist ohne Frage die bewährte Form des Vermögensschutzes. Papierdollar, Schuldtitel, Zins- und Dividendenzahlungen auf Dollarbasis und die ganze Palette der Papierversprechen wird es nach dem Megakollaps vielleicht nicht mehr geben. Aber Gold wird bleiben.

Um es klar zu sagen: Gold ist keine Geldanlage; es zahlt keine Dividenden oder Zinsen. Dennoch ist es weit mehr als nur ein Lieblingsstein, wie Buffett behauptet.

Gold ist genau genommen eine Anti-Investition. Es ist ein sicherer Hafen für Vermögen. Und es ist besonders klug für Zeiten wie jetzt… wenn das Ende der Welt, wie wir sie immer kannten, eintritt.

Doch wenn Gold eine Anti-Investition ist, was ist dann Silber?

Silber ist zum einen ein Industriemetall mit vielen verschiedenen Anwendungen. Aber Silber ist auch ein Anti-Investment, es ist ein hybrider Vermögensschutz. Und Silber wird, wie Gold, auch nach dem Megakollaps noch Bestand haben.

Hierin liegt also unsere einzige kritische – und doch verhasste – Chance, den Megakollaps von 2022 zu überleben.

Sehen Sie, im Moment wird Silber sogar von den Besitzern von Edelmetallen verachtet. Wir wissen das, wenn wir uns das Gold-Silber-Verhältnis ansehen (d. h. den Goldpreis geteilt durch den Silberpreis). Gemessen an dieser Kennzahl ist Silber im Vergleich zu Gold derzeit extrem billig.

Wenn das Gold-Silber-Verhältnis über 80 liegt, ist Silber im Vergleich zu Gold relativ preiswert. Nach Angaben von GoldSilver ist der Silberpreis in den letzten drei Fällen, in denen das Gold-Silber-Verhältnis über 80 lag, um 40 %, 300 % und 400 % gestiegen.

Zum Börsenschluss am 30. Dezember lag das Gold-Silber-Verhältnis bei 78,78. Das ist verdammt nahe an der 80. Müssen wir noch mehr sagen?

Frohes neues Jahr!

[Anmerkung der Redaktion: Wie oben beschrieben, ist physisches Silber eine Anti-Investition. Man sollte es nicht für Preisspekulationen kaufen. Es gibt jedoch bemerkenswert profitable Möglichkeiten, die günstigen Silberpreise auszunutzen. Und zahlende Abonnenten des Wealth Prism Letter werden in der Januar-Ausgabe, die in den frühen Morgenstunden des 3. Januar erscheinen wird, genau erfahren, wie. Wenn auch Sie diese Gelegenheit nutzen möchten, werden Sie aktiv und abonnieren Sie noch heute! Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes 2022].