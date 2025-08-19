Das bisher überzeugendste Signal für die Schädlichkeit des COVID-Impfstoffs

Steve Kirsch

Die Sterblichkeit stieg mit jeder neuen Dosis an. Diese Art von zeitlichem Dosis-Wirkungs-Muster gilt als eine der stärksten Formen von Indizienbeweisen in der Beobachtungsepidemiologie.

Daten von Koganei, Tokio, Japan. Feste Kohorten definiert am 14.9.21. Die Sterblichkeit der geimpften Kohorte stieg mit jeder neuen Dosis an. Die Sterblichkeit der Nichtgeimpften blieb konstant und folgte einer geraden Linie. Dies ist das eindeutigste Schadenssignal, das es je gab. Traurigerweise scheinen wissenschaftliche Beweise keine Rolle zu spielen. Es geht nur darum, das Gesicht zu wahren, indem man das Offensichtliche leugnet.

Zusammenfassung

Koganei ist eine Stadt in der Metropole Tokio, Japan, mit 120.000 Einwohnern. Sie führten akribisch COVID-Impfbücher.

Ich wendete die KCOR-Methode der festen Kohorten auf die Daten an, indem ich einfach die kumulativen Todeskurven für die bis zum 13.9.21 Geimpften gegenüber den bis zu diesem Datum Ungeimpften aufzeichnete.

Jedes Mal, wenn in der Stadt eine Impfkampagne stattfand, gab es Unstetigkeiten in der Steigung. In der ungeimpften Kohorte gab es keine Unstetigkeiten in der Steigung.

Dies ist ein sehr starkes Signal für eine Schädigung durch den COVID-Impfstoff, die nicht durch Zufall erklärt werden kann.

Verfügbarkeit der Daten

Jeder Datensatz wurde zum Schutz der Privatsphäre unkenntlich gemacht. Die Daten und das Diagramm finden Sie in meinem Github hier.

AI-Analyse

Kann gefunden werden hier.

Zusammenfassung

Dies ist das bisher deutlichste Signal für Impfschäden, und alles, was es brauchte, um dies herauszufinden, war eine kleine, ehrliche Stadt in Japan, die bereit war, ihre Daten offenzulegen, und etwa eine Stunde Aufwand meinerseits, um sie in Excel zu laden und die Analyse durchzuführen. Es waren keine speziellen Werkzeuge erforderlich.

Leider ist keine Autoritätsperson irgendwo auf der Welt bereit, das Offensichtliche zu erkennen und diese tödlichen Schüsse zu stoppen.

Die Schüsse haben keinen Netto-Nutzen. Es war alles eine statistische Fata Morgana, wie ich bereits erklärt habe. Eine Placeboimpfung könnte leicht eine VEdeath-Wirksamkeit von 90 % ergeben. Keine einzige veröffentlichte Studie, in der VEdeath >0 für die COVID-Impfungen behauptet wird, hat jemals den Effekt auf gesunde Impflinge (HVE) richtig normalisiert, indem sie die Unterschiede zwischen den nicht-COVID-ACM während der COVID-armen Zeiten gemessen hat. Alle Studien sind mit Mängeln behaftet.

Die tschechischen Daten zeigen eindeutig, dass es keinen Nutzen gab. Ich habe vor kurzem das Verhältnis der Todesfälle während Delta und Omikron zwischen Geimpften und Ungeimpften berechnet und festgestellt, dass es fast identisch mit den Unterschieden in der Sterblichkeit der Kohorte ohne COVID ist. Die Impfungen haben nicht gewirkt.

Epidemiologen werden diese Daten wie die Pest meiden, wenn sie ihren Job behalten wollen, genauso wie sie es vermeiden, sich die tschechischen Rekorddaten anzuschauen.

Es könnte Jahrzehnte dauern, wie beim Rauchen und Lungenkrebs, bis dieses Schadenssignal von der medizinischen Gemeinschaft akzeptiert wird. Ärzte wollen nicht ihre Approbation verlieren, und Epidemiologen wollen nicht entlassen werden.