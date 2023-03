Das China-Syndrom

Alex Berenson

Ohne mRNA-Impfstoffe lässt China Lockdown und Covid in wenigen Wochen hinter sich – genau das Gegenteil der erschrockenen Vorhersagen westlicher Medien. Kein Wunder, dass CNN usw. wieder einmal die Realität ignorieren.

Die mRNA Covid Jabs haben soeben ihre bisher verheerendste Niederlage erlitten.

Und sie wurden nicht einmal benutzt.

–

Erinnern Sie sich noch daran, wie China im Dezember seine Abriegelungen beendete und Omikron durch Megastädte wie Beiijng wütete, Krankenhäuser zum Einsturz brachte und Millionen von Menschen tötete?

Wie China die Vereinigten Staaten anflehte, über Nacht Unmengen von mRNA-Impfstoffen zu liefern, weil seine eigenen Impfstoffe so katastrophal versagt hatten?

Wie die Sterbewellen monatelang anhielten?

Wie aus der untergeimpften Bevölkerung Chinas eine böse Variante hervorging, die das Elend noch verschlimmerte und eine neue weltweite Covid-Welle auslöste?

Wie die chinesische Wirtschaft ins Taumeln geriet, weil Hunderte Millionen kranker Arbeiter zu Hause blieben und die Lieferkette noch stärker als 2020 unterbrochen wurde? Wie der Ölpreis abstürzte und die Welt in eine Rezession stürzte?

Wie Covid über Nacht zu einer Bedrohung wurde und Millionen von Chinesen arbeitsunfähig machte?

Oh, Moment.

Nichts von alledem ist passiert.

Nun, der erste Teil – Erinnern Sie sich, wie China seine Abriegelungen beendet hat? – ja.

Nach drei Jahren unregelmäßiger, aber sehr strikter Abriegelungen hat China seine Beschränkungen im Dezember mehr oder weniger über Nacht aufgehoben. Die Beschränkungen hatten der Wirtschaft geschadet und sogar öffentliche Proteste ausgelöst, die in China außergewöhnlich sind.

Xi Jinping, Chinas oberster Führer (und nach allem, was man hört, ein liebenswerter Mensch!), beschloss, dass die Restriktionen ihren Nutzen verloren hatten und dass es am besten sei, sie auf einmal abzuschaffen.

Und das hat er getan. Die Diktatur hat ihre Vorzüge.

Doch Chinas abrupte Kehrtwende hat bei den üblichen Verdächtigen in den Medien und auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zu viel Heulen und Zähneknirschen geführt. Um es kurz zu machen:

–

(Aufkeimende Ängste in The Guardian:)

(Neue Varianten, so Bloomberg:)

(Der Zusammenbruch des gesamten Gesundheitssystems, wird hier angekündigt)

Die große Sorge der Hysteriker war, dass China die falschen Impfstoffe verwendet hatte, MMMMKAY?

Im Gegensatz zum Westen hatte China keine neuen Biotechnologien für seine Impfstoffe verwendet, sondern sich auf die alten inaktivierten Virusimpfungen CoronaVac und Sinopharm verlassen.

Diese Impfungen beruhen auf einfachen Prinzipien, die sich seit Generationen kaum verändert haben. Die Viren werden gezüchtet, geerntet und mit Formaldehyd „inaktiviert“, damit sie nicht in Zellen eindringen und sich vermehren können. Dann werden sie mit einem „Adjuvans“-Partikel vermischt, damit das Immunsystem sie bemerkt und auf sie reagiert, und injiziert.

Im Wesentlichen geben inaktivierte Virusimpfstoffe unserem Immunsystem einen Vorgeschmack auf das gesamte Virus, ohne eine Infektion zu riskieren. (mRNAs funktionieren auf eine ganz andere Art und Weise, indem sie unsere Zellen kapern; in gewisser Weise sind sie eher mit einem synthetischen Virus vergleichbar).

Doch in den entscheidenden klinischen Versuchen im Jahr 2020 schienen die chinesischen Impfstoffe die Infektion nicht so gut zu stoppen wie die mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna.

Und da es in China seit Anfang 2020 fast keine Covid-Infektionen mehr gab, war das Land für Omikron Neuland. Schlimmer noch, eine große Zahl von Chinesen war alt genug, um ein relativ hohes Risiko für Covid zu haben. In China gibt es etwa 100 Millionen Menschen über 70, davon 30 Millionen über 80.

Wie Sie wissen, sind die Risiken von Covid unglaublich altersabhängig.

Die ursprünglichen Stämme töteten 1 bis 2 % der Menschen zwischen 70 und 80 Jahren und bis zu 10 % der Menschen über 80 Jahren. Bei diesen Werten hätte es in China fast 5 Millionen Todesfälle bei Menschen über 70 Jahren geben können – plus eine weitere Million oder mehr bei Menschen unter 70 Jahren.

Nur die mRNAs könnten die Volksrepublik vor diesem verheerenden Schicksal bewahren, so westliche Gesundheitsexperten.

–

Bringen wir es auf den Punkt.

Zwei Monate später ist nichts von dem eingetreten, was die Bedenkenträger vorausgesagt hatten.

Nicht einmal annähernd.

Keine neuen Varianten. Keine massenhaften Todeswellen. Kein gesellschaftlicher Umbruch.

China hat seit Dezember etwa 80.000 Covid-Tote gemeldet.

Ja, diese Zahl ist nicht verlässlich, und niemand wird jemals die wirkliche Zahl erfahren. Ja, in China gab es im Dezember zahlreiche Covid-Tote. Die Krematorien in den Großstädten waren viel stärker ausgelastet als sonst. Die New York Times spekulierte Mitte Februar, dass es in China etwa 1 Million Tote gegeben haben könnte.

Aber China hat über 1,4 Milliarden Einwohner, und Omikron scheint das ganze Land innerhalb weniger Wochen getroffen zu haben. Mit anderen Worten: Die Gesamttodesrate der Omikron-Infektionen in China lag unter 0,1 Prozent, also 1 von 1.000. Das ist in etwa vergleichbar mit der Grippe.

Und diese Todesfälle traten offenbar fast ausschließlich bei sehr alten Menschen auf – nicht nur bei Menschen über 80, sondern auch bei solchen über 85 und 90.

Am auffälligsten ist jedoch, dass China mit Covid nun völlig fertig zu sein scheint.

Die insgesamt sehr geringe Covid-Todesrate in China und der rasche Ausstieg aus der Epidemie haben tiefgreifende Auswirkungen, die westliche Gesundheitsbürokraten und Berichterstatter mit allen Mitteln zu ignorieren versuchen.

Ausgehend von der größtmöglichen Stichprobengröße deutet dies darauf hin, dass der Rückgang der weltweiten Covid-Todesfälle seit Anfang 2022 hauptsächlich auf die Milde von Omikron zurückzuführen ist. Impfstoffe und andere Behandlungen haben, wenn überhaupt, nur eine geringe Rolle gespielt. (Es zeigt auch einmal mehr, dass Covid eine Krankheit der Fettleibigen ist. China ist viel dünner als die westlichen Länder.)

Aber die Erfahrungen Chinas sind noch beunruhigender für die mRNA-Impfstoffe.

Die besten nationalen Vergleiche mit China sind nicht die Vereinigten Staaten oder Europa. Es sind andere pazifische Länder, darunter Australien, Südkorea und insbesondere Taiwan.

Diese Länder haben sich ebenfalls sehr stark abgeschottet und große Covid-Wellen im Jahr 2020 und in weiten Teilen des Jahres 2021 vermieden – und dann ihre Bürger geimpft, bevor sie sich öffneten. Aber sie alle sahen sich im Jahr 2022 mit wiederholten Covid-Wellen konfrontiert, die das ganze Jahr über erhebliche Covid- und überschüssige Nicht-Covid-Todesfälle zur Folge hatten.

Der Unterschied ist natürlich, dass sich Taiwan, Australien und Südkorea im Gegensatz zu China auf mRNAs verlassen haben.

–

Der Vergleich ist für die mRNAs verheerend. Er deutet darauf hin, dass sie auf nationaler Ebene bestenfalls nicht besser funktionieren als inaktivierte Virusimpfstoffe gegen Omikron (und alle künftigen Covid-Varianten).

Bestenfalls. Denken Sie daran, dass die mRNAs auch 10- bis 50-mal so teuer sind wie die chinesischen Impfstoffe, was auf globaler Ebene erhebliche zusätzliche Kosten bedeutet – über 100 Milliarden Dollar – ohne erkennbaren Nutzen.

Aber das größte Problem ist nicht das Geld. Es geht darum, dass die mRNAs von einem Wirkmechanismus abhängen, dessen Risiken wir nicht vollständig verstehen, und dass sie Veränderungen im Immunsystem verursachen, deren langfristige Auswirkungen unbekannt sind.

Schlimmer noch: In den meisten Ländern, in denen sie eingesetzt wurden, liegt die Zahl der Todesfälle seit über einem Jahr weit über dem Normalwert, und zwar aus Gründen, die niemand angemessen erklärt hat.

Die Entscheidung der Chinesen, auf eine ältere, besser erforschte Technologie zurückzugreifen, wird also von Tag zu Tag besser. Selbst wenn die chinesischen Impfstoffe bei der Prävention von Covid schlechter sind als die mRNAs – und auch hier deuten die chinesischen Erfahrungen seit Dezember auf das Gegenteil hin -, ist ihr Sicherheitsprofil insgesamt weitaus besser, und sie kosten viel weniger.

Kein Wunder, dass China die mRNAs für sein Volk nie zugelassen hat.

Xi Jinping gewinnt wieder.

Fragen Sie die Uiguren danach.