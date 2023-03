Studie: USA investierten vor der Pandemie jahrzehntelang in mRNA-Impfstoffe – Außerdem fanden sie Verträge mit dem Verteidigungsministerium

In der ersten Studie, die die öffentlichen Investitionen in mRNA-Impfstoffe systematisch untersucht, haben Forscher herausgefunden, dass die US-Regierung bereits vor der COVID-Pandemie erheblich in die mRNA-Impfstofftechnologie investiert hat.

Die Studie, die am 1. März im British Medical Journal veröffentlicht wurde, ergab, dass die Regierung zwischen 1985 und 2022 31,9 Milliarden Dollar in mRNA-Impfstoffe und -Technologien investiert hat, davon mindestens 337 Millionen Dollar vor der Pandemie.

Ferner zahlte die Regierung während der Pandemie 31,6 Milliarden Dollar für die Erforschung und Herstellung von Impfstoffen sowie für Impfstoffe für alle Amerikaner und für weltweite Spenden.

Dank dieser umfangreichen Finanzierung haben Moderna und Pfizer seit der Markteinführung von COVID-19-Impfstoffen über 100 Mrd. USD eingenommen – ein Betrag, der 20 Mal höher ist als das Gesamtbudget der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für 2020-21.

Insgesamt ermittelten die Forscher 34 Zuschüsse der National Institutes of Health (NIH), die in direktem Zusammenhang mit mRNA-COVID-19-Impfstoffen standen.

Außerdem fanden sie Verträge der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) und des Verteidigungsministeriums.

„Dies ist die größte öffentliche Investition, die jemals für eine Krankheit getätigt wurde“, sagte Hussain Lalani, Stipendiat an der Harvard Medical School und Hauptautor der Studie.

Da die Unterstützung durch andere Länder, Stiftungen oder Unternehmen nicht berücksichtigt wurde, hat die Studie die Gesamtinvestitionen vor der Pandemie wahrscheinlich unterschätzt. Dennoch sind die Forscher der Meinung, dass die Studie eine solide und dennoch konservative Schätzung darstellt.

In einem verlinkten Leitartikel erklärt der Soziologe und Arzt Dr. Victor Roy von der Yale School of Medicine, dass die Entwicklung des Impfstoffs „als abschreckendes Beispiel für ein System dient, in dem die Risiken der Innovation sozialisiert wurden, während der Löwenanteil der Gewinne an die Aktionäre der Unternehmen ging“.

Er empfahl stattdessen alternative Innovationsstrategien wie Richtungsabhängigkeit, Konditionalität und öffentliche Optionen.

„Diese Alternativen würden es den Regierungen ermöglichen, öffentliche Investitionen stärker in den Dienst der öffentlichen Gesundheit zu stellen – eine grundlegende Priorität, wenn wir unsere Reaktion auf diese Pandemie überprüfen und uns auf die nächste vorbereiten“, schließt er.

Fragen zum Impfstoff

Die WHO hat zwar mitgeteilt, dass die mRNA-Impfstoffe die erforderlichen Kriterien für Sicherheit und Wirksamkeit erfüllen, doch werden zunehmend Fragen zur verwendeten Technologie, zu unerwünschten Ereignissen, zum „gentherapeutischen“ Charakter der mRNA-Impfungen und zu den verbleibenden Spike-Proteinen gestellt.

Investoren wie Bill Gates haben in jüngster Zeit ihre Unterstützung für Unternehmen, die hinter mRNA-Impfstoffen für COVID-19 stehen, zurückgezogen.

Im Jahr 2019 investierte Bill Gates 55 Millionen Dollar in BioNtech, das den COVID-19-Impfstoff für Pfizer entwickelte. Das Unternehmen ist jetzt 550 Millionen Dollar wert. Als bedeutender Befürworter der mRNA-Technologie bezeichnete Gates die mRNA-Impfungen als „game changer“.

Nachdem sich seine Gewinne vervielfacht hatten, verkaufte Gates Ende 2021 einen Teil seiner Aktien, während er die COVID-19-Impfstoffe kritisierte, da sie die Infektion nicht blockieren, nicht gegen Varianten wirksam sind und eine „sehr kurze Dauer“ haben.

„Die derzeitigen Impfstoffe blockieren die Infektion nicht“, sagte Gates gegenüber The Hill.

„Sie sind nicht breit gefächert – wenn also neue Varianten auftauchen, verliert man den Schutz – und sie haben eine sehr kurze Wirkungsdauer, insbesondere bei den Menschen, auf die es ankommt, nämlich bei alten Menschen.“