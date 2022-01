Das Covid-Narrativ ist verrückt und unlogisch

.. und vielleicht ist das kein Zufall. Vielleicht ist es die reinste Form der Macht, Menschen zu zwingen, ihre Lügen zu glauben, selbst wenn sie zugeben, dass sie lügen.

Nicht nur die Gültigkeit der Erfahrung, sondern die Existenz der äußeren Realität selbst wurde von ihrer Philosophie stillschweigend geleugnet. Die Ketzerei der Ketzereien war der gesunde Menschenverstand. George Orwell, 1984

Die Erzählung von der „Covid-Pandemie“ ist verrückt. Das hat sich längst herumgesprochen, wir müssen hier nicht weiter auf das Wie oder Warum eingehen.

Die Regeln sind sinnlos und willkürlich, die Botschaften widersprüchlich, die Prämisse selbst unsinnig.

Jeden Tag wird ein neuer Irrsinn in die Welt gesetzt, und während viele von uns mit den Augen rollen, ihre Stimme erheben oder einfach nur lachen, akzeptieren es viele andere, glauben daran und lassen es zu, dass es weitergeht.

Nehmen wir die aktuelle Situation in Kanada, wo die Regierung den Beschäftigten des Gesundheitswesens ein Impfmandat auferlegt hat, was dazu führte, dass allein in British Columbia bis zum 1. November über 3000 Krankenhausmitarbeiter unbezahlten Urlaub genommen haben.

Wie haben die lokalen Regierungen auf die Personalknappheit reagiert?

Sie fordern geimpfte Mitarbeiter, die positiv auf Covid getestet wurden, zur Arbeit auf.

Ob Sie nun glauben oder nicht, dass der Test irgendetwas bedeutet, theoretisch schon. In der Realität, die man uns tagtäglich zu verkaufen versucht, bedeutet ein positiver Test, dass man eine gefährliche Krankheit in sich trägt.

Sie verlangen also, dass Menschen, die angeblich einen „tödlichen Virus“ in sich tragen, arbeiten, anstatt völlig gesunde, ungeimpfte Menschen einfach wieder einzustellen.

Das ist Irrsinn.

Aber könnte etwas die Prioritäten derjenigen, die das Spiel leiten, noch besser veranschaulichen?

Wir wissen bereits, dass es nicht um ein Virus, nicht um den Schutz des Gesundheitswesens und nicht um die Rettung von Leben geht. Jeden Tag geben die Verantwortlichen für die „Pandemie“ dies durch ihr Handeln und sogar durch ihre Worte zu.

Vielmehr scheint es darum zu gehen, Regeln durchzusetzen, die wenig bis gar keinen Sinn machen, Konformität um den Preis der Vernunft zu verlangen, willkürliche Grenzen im Sand zu ziehen und von den Menschen zu verlangen, sie zu respektieren, die Menschen dazu zu bringen, „Fakten“ zu glauben, die nachweislich unwahr sind.

Aber warum? Warum ist die Geschichte von Covid irrational und widersprüchlich? Warum wird uns einerseits gesagt, dass wir Angst haben sollen, und andererseits, dass es nichts gibt, wovor wir uns fürchten müssen?

Warum ist die „Pandemie“ so völlig irrsinnig?

Man könnte argumentieren, dass es ein einfacher Zufall ist. Sie ist das Nebenprodukt einer vielschichtigen, sich entwickelnden Erzählung, einer Geschichte, die von tausend Autoren gleichzeitig erzählt wird, von denen jeder damit beschäftigt ist, seinen eigenen kleinen Teil der Agenda abzudecken. Ein Auto mit mehreren Fahrern, die sich um ein einziges Lenkrad streiten.

Daran ist wahrscheinlich etwas Wahres dran.

Aber es ist auch wahr, dass Kontrolle, echte Kontrolle, nur mit einer Lüge erreicht werden kann.

In der klinischen Psychologie ist eines der diagnostischen Anzeichen für Psychopathen, dass sie zwanghaft ausgeklügelte Lügen erzählen. Oft lügen sie auch dann, wenn die Wahrheit mehr Vorteile bringen würde.

Niemand weiß, warum sie das tun, aber ich habe eine Theorie, und sie gilt für die wimmelnden Gruppen kleiner Rattengeister, die die Abwasserkanäle der Macht beherrschen, ebenso wie für jede einzelne Monstrosität.

Wenn man Menschen kontrollieren will, muss man sie anlügen, nur so kann man seine Macht sichern.

Wenn du auf der Straße stehst und ich rufe: „Achtung, da kommt ein Auto“, und du bewegst dich gerade, als ein Auto vorbeifährt, werde ich nie erfahren, ob du dich bewegt hast, weil ich es gesagt habe, oder weil tatsächlich ein Auto da war.

Wenn mein Interesse darin besteht, dafür zu sorgen, dass Sie nicht verletzt werden, wäre mir das so oder so egal.

Was aber, wenn mein einziges wahres Ziel die Befriedigung ist, zu sehen, wie Sie tun, was ich sage, nur weil ich es sage?

…nun, dann muss ich eine Warnung vor einem Auto schreien, das nicht existiert, und zusehen, wie Sie einer imaginären Gefahr ausweichen. Oder aber ich sage Ihnen, dass es kein Auto gibt, und sehe zu, wie Sie überfahren werden.

Nur so kann ich sehen, dass meine Worte für Sie mehr bedeuten als die wahrnehmbare Realität, und nur dann weiß ich, dass ich wirklich die Kontrolle habe.

Mit der Wahrheit kann man niemals die Menschen kontrollieren, denn die Wahrheit hat eine Existenz außerhalb von einem selbst, die nicht verändert oder gelenkt werden kann. Es ist vielleicht die Wahrheit selbst, die die Menschen kontrolliert, nicht Sie.

Du kannst Menschen niemals zwingen, Regeln zu befolgen, die sinnvoll sind, denn sie gehorchen vielleicht der Vernunft, nicht deiner Macht.

Die wahre Macht liegt darin, den Menschen Angst vor etwas zu machen, das nicht existiert, und sie dazu zu bringen, die Vernunft aufzugeben, um sich vor der erfundenen Bedrohung zu schützen.

Um Ihre Kontrolle zu gewährleisten, müssen Sie die Menschen dazu bringen, Dinge zu sehen, die es nicht gibt, die Menschen dazu bringen, in einer Realität zu leben, die Sie um sie herum aufgebaut haben, und die Menschen dazu zwingen, willkürliche, widersprüchliche Regeln zu befolgen, die sich von Tag zu Tag ändern.

Um ihre Loyalität, ihre Hypnose, wirklich zu testen, könnten Sie ihnen sogar sagen, dass es nichts mehr gibt, wovor sie sich fürchten müssen, dass sie aber trotzdem die Regeln befolgen müssen.

Vielleicht ist das der Sinn der Sache. Vielleicht soll die Geschichte nicht glaubwürdig sein. Vielleicht sollen die Regeln keinen Sinn ergeben, sie sollen befolgt werden.

Vielleicht wird Ihre Befolgung umso mehr geschätzt, je widersprüchlicher und unlogischer die Vorschriften werden.

Vielleicht hat man die totale Kontrolle über die Realität eines Menschen, wenn man ihn dazu zwingen kann, sein eigenes Urteilsvermögen zugunsten des eigenen aufzugeben.

Wir haben mit einem Orwell-Zitat begonnen, also sollten wir auch mit einem enden:

Die Macht besteht darin, den menschlichen Verstand in Stücke zu reißen und ihn nach eigenem Gutdünken wieder neu zusammenzusetzen.

Ist es nicht das, was wir jetzt sehen? Was wir von Anfang an gesehen haben?

Menschen werden dazu gebracht, sich vor etwas zu fürchten, von dem ihnen gesagt wurde, es sei nicht beängstigend, Regeln zu befolgen, von denen ihnen gesagt wurde, sie seien nicht notwendig, „Medizin“ zu nehmen, von der ihnen gesagt wurde, sie würde nicht wirken.

Vielleicht ist es der reinste Ausdruck von Macht, Menschen zu zwingen, ihren Lügen zu glauben, selbst wenn sie zugeben, dass sie lügen.