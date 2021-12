Das „demokratische“ Südkorea will ein Massenüberwachungssystem nach chinesischem Vorbild einführen, um „COVID“ aufzuspüren – demnächst auch bei uns?

Wieder einmal nutzen die Machthaber eines „demokratischen“, westlich geprägten Landes die COVID-19-Pandemie, um autoritäre Kontrollmaßnahmen über ihr Volk einzuführen, und es wird eine Kontrolle sein, die sie niemals friedlich loslassen werden.

Die südkoreanischen Gesundheitsbehörden werden mit dem Segen der Regierung des Landes „im Januar damit beginnen, die Verfolgung von Bürgern mit künstlicher Intelligenz (KI) und Gesichtserkennungssoftware über mehrere tausend CCTV-Überwachungskameras zu testen, die in der belebten Stadt Bucheon vor den Toren Seouls verstreut sind“, berichtet The New American.

Das System zielt darauf ab, die Bewegungen und Aktivitäten von etwa 800.000 Bürgern zu überwachen, so ein Beamter gegenüber Reuters. Das Programm soll COVID-19-infizierte Einwohner identifizieren, mit wem sie in Kontakt kommen und wie oft sie eine Maske aufsetzen.

Laut TNA soll das System noch nicht auf das ganze Land ausgedehnt werden, aber es wird als Mittel zur Verringerung des Arbeitsaufwands bei der Ermittlung von Kontaktpersonen mit dem humanen Coronavirus gelobt.

Obwohl nicht klar ist, wie infizierte Einwohner tatsächlich identifiziert werden sollen – vielleicht durch eine bestehende Datenbank oder eine, die die Regierung speziell für das System einrichten will – finanziert die Stadt Bucheon das Projekt zusammen mit dem „sehr orwellianisch klingenden Ministerium für Wissenschaft und IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie)“, so die Quelle.

Noch deutlicher ist, dass dieses System nicht notwendig ist: Seit Beginn der Pandemie wurden in Südkorea nur 4.456 COVID-bedingte Todesfälle registriert; in ganz Südkorea gab es nur etwa 536.500 Fälle bei einer Bevölkerung von etwa 52 Millionen Menschen. Und hier noch eine weitere Realität: „In einem Land, in dem die Überwachung durch die Bürger von der Mehrheit der Bevölkerung gefördert und unterstützt wird, ist es unwahrscheinlich, dass sie auf großen Widerstand stößt“, so die Zeitung.

In einem Bericht des Brookings Institute aus dem Jahr 2020 wird darauf hingewiesen, dass die südkoreanischen Behörden die landesweite Überwachung auch zu anderen Zwecken, etwa bei Steuerbetrug, eingeführt haben:

Schon vor dem Ausbruch von COVID-19 sammelte die koreanische Regierung große Mengen an Transaktionsdaten, um Steuerbetrug zu untersuchen. Buchstäblich jede Kreditkarten- und Banktransaktion in Korea wird in staatlichen Datenbanken erfasst. Während des Ausbruchs wurden diese Informationen genutzt, um rückwirkend nachzuverfolgen, wo die Menschen hingingen: nicht nur in Cafés und Restaurants, sondern auch in Busse und U-Bahnen (die beiden letzteren werden meist bargeldlos bezahlt). Im Fall des Patienten Nr. 10422 hätten solche Transaktionen die Besuche im Supermarkt und im Burgerladen offenbart, so dass die Behörden beide Orte schnell unter Quarantäne stellen und sterilisieren konnten.

Das in Bucheon eingerichtete System wurde von der koreanischen Behörde für Seuchenkontrolle und -prävention für legal erklärt, „solange es im Rahmen der Gesetze zur Seuchenkontrolle und -prävention eingesetzt wird“.

Glücklicherweise fügte TNA hinzu: „Einige Gesetzgeber versuchen jedoch, die Einführung des Projekts zu stoppen, indem sie Bedenken wegen der Verletzung der Privatsphäre geltend machen.“

Einer von ihnen, Park Dae-chul, ein Mitglied der konservativen People Power Party, erklärte gegenüber Reuters, dass „der Plan der Regierung, unter dem Vorwand von COVID zum Big Brother zu werden, eine neototalitäre Idee ist.

„Es ist absolut falsch, die Öffentlichkeit mit Hilfe von Steuergeldern und ohne Zustimmung der Bürger zu überwachen und zu kontrollieren“, fügte Park hinzu.

Die Stadtverwaltung erklärt, dass die Bürger freiwillig an dem Überwachungssystem teilnehmen müssen und diejenigen, die dies nicht tun, nicht überwacht werden. Und vielleicht kann man in Südkorea die Regierungsbeamten beim Wort nehmen.

Aber wir wissen, dass wir in Amerika einen tiefgreifenden staatlichen Geheimdienst- und Überwachungsapparat haben, der sich nicht um den Schutz der Privatsphäre und andere Bestimmungen der Verfassung zum Schutz der individuellen Freiheiten schert und sich nicht daran hält. Daher wird ein solches System, sollte es in den USA eingeführt werden, definitiv missbraucht werden, und zwar hauptsächlich von Demokraten.

„Die Partei hat euch gesagt, dass ihr die Beweise eurer Augen und Ohren zurückweisen sollt“, warnte George Orwell laut TNA und merkte weiter an: „In einer freien demokratischen Nation passiert das wirklich.“

Diese Technologie ist auch in Amerika verfügbar. Es würde uns nicht wundern, wenn sie nicht bereits getestet wird.