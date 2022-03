Das elende Scheitern des Weißen Nationalisten William L. Pierce

Von Jonas E. Alexis

Übersetzung©: Andreas Ungerer

25. Februar 2022, Veterans Today

In der Vergangenheit habe ich erklärt, daß ohne Kants praktische Vernunft* (der kategorische Imperativ) kein politisches oder intellektuelles Projekt sinnvoll ist, und daß die praktische Vernunft ohne den metaphysischen Logos, die Essenz alles Verständlichen oder Rationalen, im Universum nicht existieren kann.

Auch habe ich behauptet, daß jeder, der die praktische Vernunft in seinem Projekt unwissend oder absichtlich ablehnt oder ignoriert, unweigerlich innere Widersprüche, Inkohärenz, unlogische Sprünge und zuweilen völligen Unsinn produziert.

So ist es Darwin ergangen, und seine intellektuellen Kinder haben sich von diesem kategorischen Fehler nie erholt. Was die philosophischen Projekte von Denkern wie Hegel im Wesentlichen gerettet hat, ist, daß sie wußten, wie sich der Logos in der Geschichte auswirkt, und sich ihm unterworfen haben. Hegel