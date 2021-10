Das Ende der Freiheit: Die Chronologie der Einführung der „neuen Normalität“

Seit dem Beginn der Pandemie reden die Medien von der „neuen Normalität“, die uns erwartet. Hier will ich zeigen, wie schnell sich das Empfinden der Menschen verändert hat und wie sie heute das als „neue Normalität“ hinnehmen, was noch vor einem Jahr eine unglaubliche „Verschwörungstheorie“ war.

Erinnern Sie sich noch? Es gab mal eine Zeit, da konnte man reisen. Man konnte spontan ins Flugzeug steigen und in den Süden fliegen, ohne Angst haben zu müssen, dass das Reiseland als Risikogebiet eingestuft wird, während man am Strand liegt und man bei der Rückkehr nach Hause erst einmal in einen 14-tägigen Hausarrest muss. Es gab Zeiten, da gab es Konzerte, man konnte jederzeit in eine Kneipe oder ein Restaurant gehen, ohne mit einem Ausweis beweisen zu müssen, dass man Zugangsberechtigt ist. Es gab sogar Diskotheken und Nachtclubs, wo Menschen eng an eng ausgelassen gefeiert haben. Und stellen Sie sich vor: Keiner hat dabei eine Maske getragen!

Das ist – gefühlt – viele Jahre her und es war in einer anderen Zeit. Dabei war das noch vor 19 Monaten die ganz normale Realität.

Seitdem ist viel passiert, vor allem mit dem Bewusstsein der Menschen. Es ist heute kaum mehr vorstellbar, aber noch vor gerade mal zehn Monaten war eine Impfpflicht (oder auch nur Druck auf Menschen, sich