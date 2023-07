Das EU-Massenzensurregime ist jetzt fast voll einsatzfähig. Wird es global werden?

Die staatliche Zensur des öffentlichen Online-Diskurses in den vermeintlich liberalen Demokratien des Westens war bisher weitgehend verdeckt, wie die Twitter Files zeigen. Doch dank des EU-Gesetzes über digitale Dienste wird sie nun offenkundig.

Nächsten Monat wird eine wenig bekannte Entwicklung eintreten, die große Auswirkungen auf die Art des öffentlichen Diskurses im Internet auf der ganzen Welt haben könnte. Am 25. August 2023 müssen die großen Social-Media-Plattformen damit beginnen, den Digital Services Act (DSA) der Europäischen Union vollständig zu erfüllen. Der DSA verpflichtet unter anderem alle „sehr großen Online-Plattformen“ (Very Large Online Platforms, VLOPs), illegale Inhalte, Hassreden und sogenannte Desinformationen schnell von ihren Plattformen zu entfernen. Andernfalls riskieren sie Geldstrafen von bis zu 6 % ihres weltweiten Jahresumsatzes.

Die Kommission hat bisher eine Liste von 19 VLOPs und VLOSEs (Very Large Online Search Engines), die meisten von ihnen aus den USA, zusammengestellt, die in 50 Tagen mit der Einhaltung der DSA beginnen müssen:

Alibaba AliExpress

Amazon-Store

Apple AppStore

Buchen.com

Facebook

Google Spielen

Google Karten

Google Einkaufen

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

TikTok

Twitter

Wikipedia

YouTube

Zalando

Sehr große Online-Suchmaschinen (VLOSEs):

Bing

Google Suche

Kleinere Plattformen müssen ab 2024 damit beginnen, illegale Inhalte, Hassreden und Desinformation zu bekämpfen, vorausgesetzt, die Gesetzgebung ist wirksam.

Wie Robert Kogon für Brownstone.org berichtet (zugegebenermaßen nicht die beliebteste Informationsquelle für NC, aber es ist ein guter, gut recherchierter Artikel), enthält der DSA „einen ‚Krisenreaktionsmechanismus‘ (Art. 36), der eindeutig der anfänglichen Ad-hoc-Reaktion der Europäischen Kommission auf den Konflikt in der Ukraine nachempfunden ist und von den Plattformen verlangt, Maßnahmen zu ergreifen, um krisenbezogene ‚Fehlinformationen‘ zu entschärfen.“

In einer Rede Anfang Juni machte die EU-Vizepräsidentin für Werte und Transparenz, Věra Jourová, deutlich, welches Land derzeit das Hauptziel der EU-Zensuragenda ist (keine Punkte für das Erraten):

Die Zusammenarbeit zwischen den Unterzeichnern und die hohe Zahl neuer Organisationen, die bereit sind, den neuen Verhaltenskodex zu unterzeichnen, zeigen, dass er zu einem wirksamen und dynamischen Instrument zur Bekämpfung von Desinformation geworden ist. Allerdings sind die Fortschritte bei entscheidenden Aspekten nach wie vor zu langsam, insbesondere wenn es um den Umgang mit kremlfreundlicher Kriegspropaganda oder den unabhängigen Zugang zu Daten geht… Im Zuge der Vorbereitungen auf die EU-Wahlen 2024 rufe ich die Plattformen dazu auf, ihre Bemühungen im Kampf gegen Desinformation zu verstärken und gegen die russische Informationsmanipulation vorzugehen, und zwar in allen Mitgliedstaaten und Sprachen, ob groß oder klein.

Treffen Sie den „Vollstrecker“

Die EU lässt den Technologieunternehmen wenig Spielraum. Als Twitter sich Ende Mai aus dem EU-Verhaltenskodex für Desinformation zurückzog, erteilte der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton eine scharfe Rüge und eine unverhüllte Drohung – ausgerechnet auf Twitter:

Jourová legte sich auch mit Twitter an und sagte, die Plattform habe fälschlicherweise den Weg der „Konfrontation“ gewählt.

Einige Tage später kündigte Breton einen Besuch im Silicon Valley an, um die US-Tech-Giganten, darunter auch Twitter, einem „Stresstest“ zu unterziehen, um zu sehen, wie gut sie auf die Einführung des Digital Services Act am 25. August vorbereitet sind. Breton, der sich selbst als „Vollstrecker“ bezeichnete, der dem „Willen des Staates und des Volkes“ dient (als ob die beiden Dinge dasselbe wären), erinnerte die Tech-Plattformen daran, dass der DSA der EU ihren Verhaltenskodex für Falsch- und Desinformation in einen Verhaltenskodex umwandeln würde. Aus Politico:

„Wir sind auf dem Weg dorthin, aber ich möchte mich vorher nicht äußern, weil ich nicht zu viel sagen möchte. Aber wir bieten dies an, und ich bin froh, dass einige Plattformen unseren Vorschlag angenommen haben“, sagte Breton über die unverbindlichen Konformitätsprüfungen. „Ich bin der Vollstrecker. Ich vertrete das Gesetz, das der Wille des Staates und des Volkes ist“. „Es ist eine freiwillige Basis, also zwingen wir niemanden“, sich dem Verhaltenskodex für Desinformation anzuschließen, sagte Breton. „Ich habe (Musk und Twitter) nur daran erinnert, dass es ab dem 25. August eine gesetzliche Verpflichtung sein wird, Desinformation zu bekämpfen.“

Twitter mag zwar aus dem freiwilligen Verhaltenskodex der EU ausgetreten sein, aber viele seiner anderen Aktionen deuten darauf hin, dass das Unternehmen die neuen EU-Vorschriften zur Desinformation einhält, anstatt sie zu missachten. Schließlich haben viele andere Big-Tech-Plattformen den Verhaltenskodex nicht unterzeichnet, darunter Amazon, Apple und Wikipedia, werden aber den obligatorischen Anforderungen der DSA unterliegen, solange sie in Europa tätig sein wollen. Wie Kogon dokumentiert, umfasst die jüngste Programmierung des Twitter-Algorithmus auch „Sicherheitskennzeichnungen“, um die Sichtbarkeit von angeblichen „Fehlinformationen“ einzuschränken:

Die verwendeten allgemeinen Kategorien von „Fehlinformationen“ spiegeln genau die Hauptbereiche wider, auf die sich die EU bei ihren Bemühungen um eine „Regulierung“ der Online-Sprache konzentriert: „medizinische Fehlinformationen“ im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, „zivilgesellschaftliche Fehlinformationen“ im Zusammenhang mit Fragen der Integrität von Wahlen und „Krisenfehlinformationen“ im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. In seiner Vorlage an die EU vom Januar (siehe Berichtsarchiv hier) schreibt Twitter in dem Abschnitt, der seinen Bemühungen zur Bekämpfung von „Fehlinformationen“ im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gewidmet ist (S. 70-71): „Wir … verwenden eine Kombination aus Technologie und menschlicher Überprüfung, um irreführende Informationen proaktiv zu identifizieren. Mehr als 65 % der verletzenden Inhalte werden von unseren automatisierten Systemen aufgedeckt, und die Mehrheit der verbleibenden Inhalte, auf die wir Einfluss nehmen, wird durch regelmäßige Überwachung durch unsere internen Teams und unsere Arbeit mit vertrauenswürdigen Partnern aufgedeckt.“

Außerdem haben einige Twitter-Nutzer vor kurzem Mitteilungen erhalten, dass sie nicht an Twitter Ads teilnehmen können, weil ihr Konto als „organische Fehlinformation“ eingestuft wurde. Wie Kogon fragt: „Warum um alles in der Welt sollte Twitter das Werbegeschäft abweisen?“:

Die Antwort ist einfach und klar: Weil kein Geringerer als der EU-Verhaltenskodex für Desinformation dies im Zusammenhang mit der so genannten „Demonetisierung von Desinformation“ verlangt.

https://europeanconservative.com/articles/news/youtube-competitor-pulls-plug-on-france-over-government-demands/Schließlich, so Kogon, wird die Kommission, sobald der DSA in 50 Tagen vollständig in Kraft tritt, das gesamte ihr zur Verfügung stehende Arsenal an Strafmaßnahmen mobilisieren, insbesondere die Androhung oder Anwendung von Geldbußen in Höhe von 6 % des weltweiten Umsatzes des Unternehmens, wenn Elon Musk seinem Wort zur Meinungsfreiheit treu bleibt und sich entscheidet, der „ständigen Task Force für Desinformation“ der EU zu widersetzen. Mit anderen Worten: Die einzige Möglichkeit für Twitter, sich der EU zu widersetzen, besteht darin, die EU zu verlassen.

Das ist etwas, was die meisten Tech-Plattformen zwar tun können, aber nicht tun werden, da dies enorme Auswirkungen auf ihren Gewinn hätte. Eine mögliche Ausnahme von dieser Regel scheint die in Toronto ansässige Streaming-Plattform Rumble zu sein, die im November den Zugang zu ihren Diensten in Frankreich gesperrt hat, nachdem die französische Regierung das multinationale Unternehmen aufgefordert hatte, russische Nachrichtenquellen von seiner Plattform zu entfernen.

EU-Kommission: Richter und Jury

Wer in der EU wird also definieren, was tatsächlich eine Falsch- oder Desinformation ist?

Sicherlich wird dies die Aufgabe einer unabhängigen Regulierungsbehörde oder einer Justizbehörde sein, die zumindest über klare Verfahrensparameter und keine oder nur wenige Interessenkonflikte verfügt. Zumindest würde man das hoffen.

Aber nein.

Die endgültige Entscheidung darüber, was eine Falsch- oder Nichtinformation ist, und zwar möglicherweise nicht nur in der EU, sondern in mehreren Rechtsordnungen auf der ganzen Welt (dazu später mehr), wird die Europäische Kommission treffen. Richtig, die machtgierige, konfliktgeplagte, von der Leyen geleitete Exekutive der EU. Dieselbe Institution, die gerade dabei ist, die wirtschaftliche Zukunft der EU durch ihre endlosen, nach hinten losgehenden Sanktionen gegen Russland zu zerstören, und die in Pfizergate, einem der größten Korruptionsskandale ihrer 64-jährigen Geschichte, verstrickt ist. Jetzt will die Kommission die Massenzensur auf ein Niveau bringen, das es in Europa zumindest seit den letzten Tagen des Kalten Krieges nicht mehr gegeben hat.

Bei dieser Aufgabe wird die Kommission nach ihren eigenen Worten „Durchsetzungsbefugnisse haben, die denen im Rahmen von Kartellverfahren ähneln“, und sie fügt hinzu, dass „ein EU-weiter Kooperationsmechanismus zwischen den nationalen Regulierungsbehörden und der Kommission eingerichtet werden wird“.

Die Electronic Frontier Foundation (EFF) unterstützt viele Aspekte des DSA, einschließlich des Schutzes der Rechte der Nutzer auf Privatsphäre, indem sie Plattformen verbietet, gezielte Werbung auf der Grundlage von sensiblen Nutzerdaten wie sexueller Orientierung oder ethnischer Zugehörigkeit zu betreiben. „Im weiteren Sinne erhöht der DSA die Transparenz der Werbung, die die Nutzer in ihren Feeds sehen, da die Plattformen eine klare Kennzeichnung auf jeder Anzeige anbringen müssen, mit Informationen über den Käufer der Anzeige und anderen Details“. Es zügelt auch „die Macht von Big Tech“, indem es sie zwingt, „weitreichende Verpflichtungen einzuhalten und systemische Risiken und Missbrauch auf ihren Plattformen verantwortungsvoll anzugehen“.

Aber auch die EFF warnt, dass das neue Gesetz „ein Schnellverfahren für Strafverfolgungsbehörden vorsieht, um die Rolle von ‚vertrauenswürdigen Flaggenhütern‘ zu übernehmen und Daten über anonyme Sprecher aufzudecken und vermeintlich illegale Inhalte zu entfernen – die Plattformen werden verpflichtet, diese schnell zu entfernen.“ Die EFF zeigt sich auch besorgt über die Gefahren, die von der Hauptrolle der Kommission bei all dem ausgehen:

Probleme mit der Einmischung der Regierung in die Moderation von Inhalten sind allgegenwärtig, und obwohl vertrauenswürdige Flaggen nicht neu sind, könnte das DSA-System erhebliche negative Auswirkungen auf die Rechte der Nutzer haben, insbesondere auf die Privatsphäre und die Redefreiheit.

Und freie Meinungsäußerung und eine freie Presse sind die Grundpfeiler jeder echten liberalen Demokratie, wie die American Civil Liberties Union (ACLU) feststellt:

Der erste Verfassungszusatz schützt unsere Freiheit, uns zu äußern, zu versammeln und mit anderen zusammenzuarbeiten. Diese Rechte sind für unser demokratisches Regierungssystem unerlässlich. Der Oberste Gerichtshof hat geschrieben, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung „die Matrix, die unabdingbare Voraussetzung für fast jede andere Form der Freiheit“ ist. Ohne sie würden andere Grundrechte, wie das Wahlrecht, nicht mehr existieren. Seit ihrer Gründung setzt sich die ACLU für einen umfassenden Schutz unserer Rechte aus dem Ersten Verfassungszusatz in Kriegs- und Friedenszeiten ein, um sicherzustellen, dass der Markt der Ideen lebendig und uneingeschränkt bleibt.

Ein transatlantischer „Wunschzettel“

Die DSA und der von der Biden-Administration vorgeschlagene RESTRICT Act (den Yves bereits im April seziert hat) gehörten zu den Themen, die Russell Brand in seinem jüngsten Interview mit Matt Taibbi ansprach. Beide Gesetzesentwürfe, so Taibbi, seien im Wesentlichen eine „Wunschliste, die von der transatlantischen Elite „seit einiger Zeit herumgereicht wird“, unter anderem bei einem Treffen im Aspen-Institut im Jahr 2021:

Die Regierungen wollen absoluten, vollständigen und uneingeschränkten Zugang zu allen Daten, die diese Plattformen bereitstellen. Und dann wollen sie noch ein paar andere Dinge, die wirklich wichtig sind. Sie wollen die Befugnis haben, einzugreifen und zu moderieren oder zumindest Teil des Moderationsprozesses zu sein. Und sie wollen auch, dass Personen, die als vertrauenswürdige „Flagger“ bezeichnet werden – so werden sie im europäischen Gesetz beschrieben – ebenfalls Zugang zu diesen Plattformen haben. Gemeint sind damit externe quasi-staatliche Stellen, die diesen Plattformen sagen, was sie über Dinge wie die Sicherheit von Impfstoffen drucken dürfen und was nicht.

Mit anderen Worten: Das rechtliche Umfeld für die freie Meinungsäußerung wird in Europa noch feindlicher werden. Und möglicherweise nicht nur in Europa. Wie Norman Lewis für die britische Online-Nachrichten-Website Spiked schreibt, wird die DSA nicht nur die Regulierung von Inhalten im Internet erzwingen, sondern könnte auch zu einem globalen Standard werden, nicht nur zu einem europäischen:

In den letzten Jahren hat die EU ihr Ziel, eine globale regulatorische Supermacht zu werden, weitgehend verwirklicht. Die EU kann jedem Unternehmen weltweit vorschreiben, wie es sich zu verhalten hat, wenn es in Europa, dem zweitgrößten Markt der Welt, tätig werden will. Infolgedessen werden die strengen Regulierungsstandards der EU häufig weltweit sowohl von Unternehmen als auch von anderen Regulierungsbehörden übernommen, was als „Brüsseler Effekt“ bezeichnet wird. Nehmen Sie die Allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR), ein Datenschutzgesetz, das im Mai 2018 in Kraft getreten ist. Sie schreibt unter anderem vor, dass Personen ihre ausdrückliche Zustimmung geben müssen, bevor ihre Daten verarbeitet werden dürfen. Diese EU-Vorschriften sind inzwischen zum weltweiten Standard geworden, und das Gleiche könnte nun auch für die DSA gelten.

Die Datenschutz-Grundverordnung ist nicht die einzige EU-Verordnung, die auf globaler Ebene eingeführt wurde. Vor ein paar Wochen kündigte die Weltgesundheitsorganisation an, dass sie den auslaufenden digitalen Impfpass der EU als globalen Standard übernehmen wird, wie wir bereits vor über einem Jahr gewarnt hatten.

Natürlich ist Washington in Sachen digitaler Massenzensur auf einem ähnlichen Weg wie die EU (wenn auch gegen stärkeren öffentlichen und gerichtlichen Widerstand). Das Gleiche gilt für die britische Regierung, die vor kurzem im Index on Censorship hinter Ländern wie Chile, Jamaika, Israel und praktisch allen anderen westeuropäischen Staaten auf den dritten Platz verwiesen wurde, und zwar aufgrund der „abschreckenden Wirkung“ der Regierungspolitik und der polizeilichen Überwachung, Einschüchterung und – im Fall von Julian Assange – Inhaftierung von Journalisten.

Wird das Gesetz zur Online-Sicherheit vom Oberhaus gebilligt, erhält die Telekom-Regulierungsbehörde Ofcom die Befugnis, die Hersteller von Chat-Apps und Unternehmen der sozialen Medien zu zwingen, Gespräche und Beiträge zu überwachen, bevor sie gesendet werden, um festzustellen, was man sagen und senden darf und was nicht. Dies würde im Wesentlichen das Ende der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeuten, die es nur den Absendern und Empfängern einer Nachricht erlaubt, auf die für Menschen lesbare Form des Inhalts zuzugreifen.

Das ist ein Präzedenzfall, den autoritäre Regime von Großbritannien erwarten, um auf eine liberale Demokratie zu verweisen, die als erste die Überwachung ausgeweitet hat“, sagte Meredith Whittaker, Präsidentin der gemeinnützigen Secure Messaging App Signal, gegenüber Channel 4 News. „In den Worten des UN-Menschenrechtskommissars ist dies eine noch nie dagewesene, paradigmenverändernde Überwachung. Und dieser Paradigmenwechsel ist nicht gut.“

„Wir würden absolut jedes Land verlassen, wenn wir die Wahl hätten, im Land zu bleiben oder die strengen Datenschutzversprechen zu untergraben, die wir den Menschen geben, die sich auf uns verlassen“, sagte Signal-CEO Meredith Whittaker gegenüber Ars Technica. „Das Vereinigte Königreich ist da keine Ausnahme.“

All dies ist ebenso düster wie ironisch. Schließlich ist eine der Hauptbegründungen für die zunehmend aggressive Haltung des kollektiven Westens in anderen Teilen der Welt – dem so genannten Dschungel, wie ihn der EU-Chefdiplomat Josep Borrell nennt – die Eindämmung der autoritären Tendenz Chinas, Russlands, des Irans und anderer strategischer Rivalen, die auf das wirtschaftliche Terrain des Westens drängen. Doch zu Hause (oder, wie Borrell sagen würde, im Garten) driftet der kollektive Westen durch seine uneingeschränkte Bereitschaft zu digitaler Zensur, Überwachung und Kontrolle eher noch schneller in diese Richtung.