Das exzessive Biden-Budget für das Pentagon

Die Gesamtausgaben für das Pentagon und die damit verbundenen Arbeiten an Atomwaffen im Energieministerium werden $750 Milliarden übersteigen, eines der höchsten Ausgabe aller Zeiten – wesentlich höher als die Spitzenwerte des Korea- oder Vietnamkriegs oder der Reagan-Aufrüstung der 1980er Jahre.

Die vollständigen Details des Pentagon-Budgetvorschlags der Biden-Administration für das Haushaltsjahr 2022 wurden für den 28. Mai festgelegt – den Freitag des Memorial-Day-Wochenendes. Während die Wahl des Veröffentlichungsdatums auf den Wunsch schließen lässt, das Dokument zu begraben und damit eine detaillierte Berichterstattung und Analyse zu reduzieren, ist es unwahrscheinlich, dass dieses PR-Trick funktioniert. Es steht zu viel auf dem Spiel.

Eine Sache wissen wir bereits. Die Gesamtausgaben für das Pentagon und die damit verbundene Arbeit an Atomwaffen im Energieministerium werden 750 Milliarden Dollar übersteigen, eine der höchsten Summen aller Zeiten – wesentlich höher als die Spitzenwerte des Korea- oder Vietnamkriegs oder der Reagan-Aufrüstung in den 1980er Jahren. Das ist weit mehr, als für eine robuste Verteidigung der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten notwendig ist, insbesondere in einer Zeit, in der andere Sicherheitsherausforderungen – von Pandemien über den Klimawandel bis hin zur weißen Vorherrschaft – die größten Bedrohungen für das Leben und die Lebensgrundlagen der Menschen darstellen.

Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um die exzessiven Ausgaben für das Pentagon zu verdoppeln. Der Kongress sollte den Haushalt nach Möglichkeiten zur Ausgabenkürzung durchforsten und den Forderungen von Pentagon-Befürwortern wie Senator James Inhofe (R-OK), Senator Lindsey Graham (R-SC) und ihren Verbündeten in Think Tanks-Falken wie der Heritage Foundation nach einer realen Erhöhung von drei bis fünf Prozent widerstehen. Dieser unkluge Ansatz würde das Pentagon-Budget im nächsten Jahrzehnt auf 1 Billion Dollar und darüber hinaus treiben und dabei andere dringende Prioritäten verhungern lassen. Der Kampf um die endgültige Höhe des Pentagon-Budgets wird sich im Laufe dieses Jahres fortsetzen. In der Zwischenzeit lohnt es sich, darüber nachzudenken, wofür das Pentagon sein Geld ausgeben sollte, egal wie hoch die Summe am Ende sein wird.

Durchgesickerte Informationen in den Medien deuten darauf hin, dass das Budget für das GJ 2022 die Anschaffung des problematischen Tarnkappen-Kampfflugzeugs F-35 erhöhen könnte, das mit geschätzten 1,7 Billionen Dollar über seine gesamte Lebensdauer das teuerste Waffenprogramm ist, das das Pentagon je in Angriff genommen hat. Die F-35 hat schwerwiegende Leistungsprobleme, die es wahrscheinlich machen, dass sie nie voll kampffähig sein wird. Sie ist enorm teuer in der Anschaffung, im Betrieb und in der Wartung. Und das Government Accountability Office schätzt, dass ohne größere Verbesserungen fast die Hälfte der Flotte bis 2030 wegen fehlender funktionierender Triebwerke stillgelegt werden könnte.

Die Probleme mit der F-35 sind so groß geworden, dass sogar die Air Force in Erwägung zieht, einige F-35 vorzeitig aus dem Verkehr zu ziehen – weil sie so kostspielig in der Wartung und Nachrüstung mit der neuesten Software sind. Es gibt Berichte, dass die Air Force in Erwägung zieht, den Gesamtkauf der Flugzeuge in den nächsten fünf Jahren um 10 % zu kürzen. In einem Artikel heißt es, dass die Luftwaffe sogar in Erwägung ziehen könnte, den Gesamtkauf der F-35 zu halbieren, von 1.763 auf 800. Keine dieser Optionen ist bisher im Spiel, aber die Tatsache, dass sie überhaupt diskutiert wurden, ist ein Hinweis auf die ernsthaften Risiken, das Programm wie ursprünglich geplant fortzuführen. Warum um alles in der Welt sollte die Biden-Administration angesichts der Fragen, die um das F-35-Programm kreisen, den Kauf des Flugzeugs in ihrem ersten Haushaltsentwurf erhöhen? Es bleibt zu hoffen, dass sich die entsprechenden Gerüchte bewahrheiten und das Budget für das Haushaltsjahr 2022 einen gleitenden Übergang zum Auslaufen des Programms einleitet.

Ein weiterer Bereich, der haushaltspolitische und strategische Bedenken hervorruft, ist der Plan des Pentagons, in den nächsten zehn Jahren 634 Milliarden Dollar für den Bau und Betrieb einer neuen Generation von nuklear bewaffneten Bombern, U-Booten und landgestützten Raketen auszugeben, zusammen mit neuen Sprengköpfen, die dazugehören. Die Zahl – enthalten in einer neuen Analyse des Congressional Budget Office (CBO), die diese Woche veröffentlicht wurde – ist ein Anstieg von 28% gegenüber dem letzten Mal, als das CBO die Zehnjahreskosten des Modernisierungsplans untersuchte. Während ein großer Teil des Anstiegs mit dem Hochfahren der Produktion der wichtigsten nuklearen Trägersysteme im späteren Verlauf des Jahrzehnts zu tun hat, sind weitere zehn Milliarden Euro auf erwartete Kostenüberschreitungen zurückzuführen. Bis 2030 könnte fast jeder achte Dollar in der Beschaffung des Pentagons durch Atomwaffen verbraucht werden. Es wäre eine Sache, wenn all diese Waffen zur Abschreckung von Gegnern benötigt würden, um die Vereinigten Staaten zu schützen, aber das tun sie nicht.