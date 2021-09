Das Havanna-Syndrom, gerichtete Energiewaffen und der neue Kalte Krieg

Von Alan MacLeod: Er ist Senior Staff Writer für MintPress News. Nach Abschluss seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, sowie eine Reihe von akademischen Artikeln. Er hat auch für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams geschrieben.

Auch wenn noch nicht geklärt ist, wer die Angriffe auf US-Beamte verübt hat oder ob es überhaupt Angriffe gab, so gibt es doch mit Sicherheit gerichtete Energiewaffen. Das Havanna-Syndrom mag Science-Fiction sein, aber gerichtete Energiewaffen sind ein wissenschaftlicher Fakt.

HAVANA – Es begann im Jahr 2016. US-Beamte in Havanna, Kuba, begannen sich massenhaft darüber zu beschweren, dass sie seltsame Geräusche hörten und unter wiederkehrenden Kopfschmerzen, Übelkeit, Hör- und Gedächtnisverlust litten. Von dort aus verbreitete sich die Krankheit um die ganze Welt: Hunderte von US-Spionen und Diplomaten im Vereinigten Königreich, in Kolumbien, China, Usbekistan, Deutschland, Österreich und in Washington selbst berichteten über ähnliche Symptome. Nur sehr wenig über die Fälle – sogar die Identität der Betroffenen – kann verifiziert werden. Dennoch ist die Geschichte zu einer Mediensensation geworden, die weltweit auf den Titelseiten erscheint, wobei Journalisten spekulieren, dass futuristische Mikrowellenwaffen der Übeltäter sind, die wahrscheinlich von hinterhältigen russischen Spionen eingesetzt werden. Wissenschaft und Medizin warnen zwar vor voreiligen Schlüssen und weisen auf eine Reihe von Schwachstellen in der Geschichte hin, doch die Existenz der so genannten „Directed Energy Weapons“ (DEWs) steht außer Zweifel.

Unsere Männer in Havanna

Die Spannungen mit Kuba sind hoch, denn die Insel ist seit der Revolution von 1959, die den Karibikstaat zum Feind Washingtons machte, Schauplatz zahlreicher Geheimdienstkomplotte von und gegen die kubanische Regierung. Betroffene Beamte berichten in der Regel, dass sie ein knirschendes Geräusch aus einer bestimmten Richtung hören und einen Druck in ihrem Kopf verspüren. Menschen in der Nähe waren nicht betroffen. Die vehementen Dementis der kubanischen Regierung sowie ihre Offenheit, den USA bei ihren Ermittlungen zu helfen, haben in den Augen Washingtons den Verdacht von ihnen weggelenkt. Als Hauptschuldiger wird von vielen das Russland von Wladimir Putin vermutet, obwohl es dafür kaum öffentliche Beweise gibt.

Die US-Botschaft in Havanna, Kuba. Hier fanden die ersten angeblichen „Schallangriffe“ auf amerikanische Diplomaten statt. Desmond Boylan | AP

Von da an berichteten Beamte in aller Welt von ähnlichen Symptomen. Einige, wie ein in Moskau stationierter CIA-Agent, behaupten, davon geschwächt worden zu sein. Die Regierung Biden hat die Berichte ernst genommen. „Der Präsident und ich sind entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen“, sagte Außenminister Anthony Blinken im Juni. Später in diesem Sommer wurde die offizielle Reise von Vizepräsident Harris nach Vietnam verschoben, nachdem in Hanoi der Verdacht auf den Ausbruch des Havanna-Syndroms aufgekommen war. Anfang dieses Monats setzte Blinken ein Treffen mit 41 erkrankten Diplomaten an.

Die Nachricht, dass amerikanische Agenten heimlich ins Visier genommen wurden, hat in den Medien für Aufregung gesorgt. „CIA-Analysten, die Russland-Experten sind, Diplomaten und Wissenschaftler behaupten, dass die Beweise auf Moskau hindeuten“, schrieb die New York Times. „Biden muss Putins geheimen Krieg gegen die Vereinigten Staaten anprangern“, forderte die Redaktion der Washington Post. Andere große Medien haben ihre Berichterstattung über das Havanna-Syndrom mit Bildern des Kremls gespickt und damit eine eindeutige Verbindung zu Moskau suggeriert.

Keine rauchende Mikrowellenkanone

Es gibt jedoch Grund zur Skepsis, nicht zuletzt deshalb, weil die CIA nur ungern Informationen über die Betroffenen herausgibt, auch nicht an andere Regierungsstellen. Die damalige Direktorin der Behörde, Gina Haspel, war Berichten zufolge nicht einmal davon überzeugt, dass Angriffe stattgefunden hatten, geschweige denn, dass Russland dafür verantwortlich war. Eine FBI-Untersuchung des Phänomens kam zu dem Schluss, dass die Betroffenen an einer psychogenen Massenkrankheit (MPI) litten, einem Zustand, bei dem eine Gruppe von Menschen gleichzeitig an ähnlichen Symptomen leidet, obwohl es keine logische Ursache gibt – ähnlich wie bei einer Massenhysterie. Auch die kubanische Akademie der Wissenschaften kam letzte Woche zu dem Schluss, dass die Idee eines Mikrowellenangriffs „in keiner seiner Komponenten wissenschaftlich akzeptabel“ sei und vor allem wegen der „sensationslüsternen Medienberichterstattung“ und einer „voreingenommenen Nutzung der Wissenschaft“ überlebt habe.

Die kubanische Akademie der Wissenschaften machte die US-Regierung und die Unterstützung der Angriffstheorie durch die Medien teilweise für das MPI verantwortlich

Außerdem beruhen die meisten Berichte auf Aussagen anonymer Agenten, die in Organisationen arbeiten, deren Aufgabe es ist, falsche Informationen in die Öffentlichkeit zu bringen. MintPress hat eine Reihe von Beamten kontaktiert, die behaupten, am Havanna-Syndrom erkrankt zu sein, darunter ein CIA-Agent und ein ehemaliger Botschaftspraktikant, aber keiner hat geantwortet.

„Niemand hat Mikrowellen, akustische Wellen usw. entdeckt, die die Symptome verursachen könnten. Das Problem ist noch nicht gelöst und wird es wahrscheinlich auch nicht sein, solange keine weiteren Informationen vorliegen“, sagte Kenneth Foster, emeritierter Professor für Bioengineering an der Universität von Pennsylvania, gegenüber MintPress und fügte hinzu: „Ich kann keine neuen Erkenntnisse gewinnen:

Ich war nicht in der Lage, ein plausibles Expositionsszenario zu finden, bei dem gepulste Mikrowellen die berichteten Wirkungen hervorrufen könnten. Bisher haben mehr als 300 Menschen in der ganzen Welt über ‚Symptome‘ berichtet, und es ist nicht vorstellbar, dass jemand sie mit Mikrowellen in ausreichender Intensität beschießen könnte, um unbemerkt Wirkungen zu erzeugen.

Sergio Della Sala, Professor für kognitive Neurowissenschaften an der Universität von Edinburgh, teilte einige von Professor Fosters Verdächtigungen. „Diese Geschichte ist sehr interessant, da sie in den Bereich der weithin akzeptierten Wahrheit eindringt, für die es fast keine Beweise gibt, und sie liest sich wie eine moderne Spionagegeschichte mit allen Elementen von Geheimnis und Verrat“, sagte er gegenüber MintPress.

Schlechte Wissenschaft

Eine 2018 im Journal of the American Medical Association (JAMA) veröffentlichte Studie hat viel dazu beigetragen, die Theorie eines Mikrowellenangriffs zu legitimieren. Die Studie fand Beweise für neurologische Beeinträchtigungen bei einer Reihe von Diplomaten, die behaupteten, an der mysteriösen Krankheit zu leiden. Obwohl die Ursache für die Verletzungen nicht festgestellt wurde, hält der Hauptautor der Studie Mikrowellen für den „Hauptverdächtigen“.

Die Nachricht löste eine Flut von Medienberichten aus. Der Bericht war jedoch mit methodischen Mängeln behaftet, worauf Della Sala und andere schnell hinwiesen. Zu den fragwürdigsten Entscheidungen gehörte, dass jeder, der bei verschiedenen kognitiven Tests weniger als 40 Prozentpunkte erreichte, als „beeinträchtigt“ eingestuft wurde. Im Klartext: Wer schlechter abschneidet als 60 % der Erwachsenen, würde als beeinträchtigt eingestuft – eine äußerst großzügige Definition von Schädigung. Trotzdem lagen nur 28 % der Getesteten unter dieser Grenze, also deutlich weniger, als zu erwarten wäre, wenn die Teilnehmer einfach zufällig ausgewählt würden. Della Sala kommentierte:

Ich habe mir die zur Verfügung gestellten Daten angesehen. Die Daten sprechen nicht für die Existenz eines neuen Syndroms. Jeder, der nach diesen Kriterien beurteilt wird, könnte pathologisch sein, das ist eine statistische Tatsache. Es gibt kein gemeinsames, homogenes Muster, das die Patienten von den Kontrollpersonen unterscheidet. Wenn es also kein Syndrom gibt, ist es ziemlich sinnlos, über die möglichen Ursachen zu diskutieren, die vielfältig sein können. Wenn jemand behauptet, einen Esel fliegen gesehen zu haben, stellt sich die Frage, wie das möglich sein könnte; zunächst müsste jedoch festgestellt werden, ob es stimmt, dass Esel fliegen können. Es gibt mehrere Fälle, in denen ähnliche psychologische Reaktionen auf stressige Ereignisse aufgetreten sind. Auch diese möglichen Ursachen sollten ernsthaft in Betracht gezogen werden.

Andere äußerten sich noch kritischer. Akademiker aus der ganzen Welt verurteilten das JAMA, weil es sich um eine „Verschwörungstheorie“ handele. Die Zeitschrift für Neurowissenschaften und Neurologie Cortex schlug dem JAMA vor, den Artikel zurückzuziehen. Ein Artikel, der die Studie überprüfte, kam zu dem Schluss, dass die Beweise „allesamt auf eine massenhafte psychogene Erkrankung hindeuten, die durch alltägliche Geräusche und den Glauben an den Kalten Krieg verschlimmert wird“. Später stellte sich heraus, dass ein Gutachter des Artikels dem JAMA empfohlen hatte, die Studie wegen ihrer zahlreichen Mängel zurückzuweisen. Warum der Artikel überhaupt veröffentlicht wurde, bleibt ein Rätsel, obwohl Della Sala spekulierte, dass er möglicherweise „von einer politischen Agenda diktiert“ wurde.

Zwei Jahre nach der JAMA-Studie veröffentlichten die National Academies of Sciences, Engineering and Medicine einen Bericht, der nahelegte, dass die Symptome, die bei den US-Regierungsmitarbeitern auftraten, mit denen einer Exposition gegenüber Mikrowellenenergie übereinstimmten, obwohl er sehr deutlich davor warnte, dass „Beweise fehlen, keine Hypothese bewiesen wurde und die Umstände unklar bleiben.“ Damit wurden die öffentlichen Spekulationen, dass Russland uns heimlich angreift, weiter angeheizt.

Wie die JAMA-Studie wurde auch der Bericht von Wissenschaftlern heftig kritisiert. Alberto Espay, ein Neurologe von der Universität von Cincinnati, bezeichnete ihn als „das wissenschaftliche Äquivalent zu Fake News“. Professor Foster war ebenfalls nicht überzeugt und erklärte gegenüber MintPress.

Wie ich in meinem Artikel erwähne, habe ich das starke Gefühl, dass zumindest einige Personen etwas Reales erlebt haben, was auch immer mit den vielen anderen Menschen passiert sein mag, die über Symptome berichten. Ich habe der Regierung gesagt, dass sie sich mit der Mikrowellentheorie in eine Sackgasse begibt. Die Regierung sollte ein breiteres Netz auswerfen und zumindest bei einigen der Betroffenen eine psychogene Massenerkrankung nicht ausschließen, und sie sollte auch akustische Waffen nicht ausschließen.

Auf der Jagd nach Schatten

Psychogene Massenerkrankungen kommen durchaus vor und sind häufiger, als vielen bewusst ist. Im Jahr 2011 entwickelten 18 Kinder an einer Schule in Le Roy, NY, spontan Gesichtszuckungen, Muskelkrämpfe und Stottern. Vier Jahre zuvor ereignete sich ein MPI-Ereignis in Australien, als mehr als zwei Dutzend Schulmädchen in Melbourne in Ohnmacht fielen. Noch weiter zurück, im Jahr 1518, begannen Hunderte von Einwohnern von Straßburg, damals im Heiligen Römischen Reich, tagelang unkontrolliert zu tanzen. Einige Quellen behaupten sogar, dass sich viele zu Tode tanzten. Experten gehen davon aus, dass das Phänomen der MPI in engen Gruppen in plötzlichen oder schweren Stresssituationen ausgelöst wird. Es ist nicht auszuschließen, dass auch Botschaftsmitarbeiter in diese Kategorie fallen.

Ein vielleicht noch aussagekräftigeres Beispiel ist angesichts der Untertöne des Kalten Krieges das Phänomen des „Gelben Regens“ in den 1980er Jahren. Bei Patrouillen in der Region bemerkten die US-Streitkräfte in Südostasien eine gelbe Substanz auf Blättern. Sie befürchteten sofort das Schlimmste und vermuteten, dass sie mit chemischen Waffen angegriffen worden waren, obwohl es keine Todesopfer gab. Paranoide Beamte des Außenministeriums verbreiteten die Idee und beschuldigten die Sowjetunion offiziell, kommunistische Kräfte in der Region mit Massenvernichtungswaffen zu versorgen. Die Geschichte wurde zu einem nationalen Skandal, der sich über weite Teile der frühen 1980er Jahre hinzog, bis die USA Jahre später zugaben, dass es sich bei der gelben Substanz auf den Blättern tatsächlich um Bienenkot handelte.

Wissenschaftliche Fakten

Auch wenn noch nicht geklärt ist, was in Havanna, Guangzhou, London und an anderen Orten passiert ist, besteht kein Zweifel daran, dass futuristische Energiewaffen tatsächlich existieren. MintPress sprach mit Suzie Dawson, einer Journalistin, die die Entwicklung der DEWs verfolgt hat. „Es ist ein offenes Geheimnis“, dass DEWs existieren und Teil von Militärs auf der ganzen Welt sind, sagte sie und fügte hinzu:

Die WikiLeaks-Dokumente aus den #HackingTeam-Veröffentlichungen bestätigen andere öffentlich zugängliche kommerzielle Unterlagen und zeigen, dass DEWs nicht nur existieren, sondern auch bereits in der Praxis getestet wurden. Sie wurden bereits eingeführt, und zwar nicht nur beim Militär, sondern auch bei Polizeibehörden in aller Welt.

Die WikiLeaks-Dokumente, auf die sich Dawson bezieht, enthalten eine Reihe von E-Mails aus dem Jahr 2014 von einem militärischen Marktforschungsunternehmen, in denen festgestellt wird, dass eine Reihe von großen Waffenherstellern – darunter BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin und Raytheon – DEWs entwickeln, ebenso wie andere Nationen, darunter Russland, Israel, China und Frankreich.

Von Wikileaks im Jahr 2015 veröffentlichte E-Mails zeigen, dass eine Reihe von Waffenherstellern und Regierungen aktive DEW-Programme haben

Diese Waffen sind bereits beim Militär im Einsatz. Das Office of Naval Research (ONR), eine offizielle Organisation der US-Regierung, stellt fest, dass „zu den DEWs der Marine Systeme gehören, die Hochenergielaser verwenden, die Photonen aussenden, und Hochleistungsmikrowellen, die Hochfrequenzwellen freisetzen. Die U.S. Navy setzt DEWs für Machtprojektion und integrierte Verteidigungsmissionen ein“.

DEWs haben eine Reihe von Vorteilen gegenüber konventionellen Waffen, darunter ihre Fähigkeit, schnell, leise und unentdeckt eingesetzt zu werden. Da sie hauptsächlich mit Strom betrieben werden, ist ihre Feuerkraft im Wesentlichen unbegrenzt, und ihr Betrieb ist weitaus billiger als der anderer Waffen.

Ein Bild aus einem freigegebenen Bericht des Office of Naval Research aus dem Jahr 2019 über den Stand der US-Forschung zu gerichteten Energiewaffen

Navy Railguns zum Beispiel nutzen Magnetfelder, die durch hohe elektrische Ströme erzeugt werden, und können Projektile mit über 5.000 Meilen (ca. 8.047 km/h) verschießen. „Obwohl die elektromagnetische Railgun einst ein Objekt der Fantasie, der Theorie und der Science-Fiction war, hat sie nun endlich den Sprung vom Laborkonzept zur waffenfähigen Technologie geschafft“, schreibt die ONR und fügt hinzu, dass elektronische Railguns „eine bedeutende Rolle in der Zukunft der US-Marine spielen werden“. Sowohl General Atomics als auch BAE Systems haben bereits Railguns für die Marine entwickelt.

Aus dem ONR-Jahresbericht 2019 geht auch hervor, dass Hochleistungsmikrowellen (HPM) schon seit einiger Zeit ein wichtiger Forschungsbereich sind. „Die US-Marine nutzt HPM, um taktische, operative und strategische Vorteile im Bereich der EM Maneuver Warfare und Integrated Defense für die US-Streitkräfte über das gesamte Spektrum militärischer Operationen, einschließlich Machtprojektion und integrierter Verteidigungsmissionen, zu erlangen und aufrechtzuerhalten“, heißt es darin.

Außerdem sind weltweit hoch entwickelte Laser im Einsatz, die enorme Energiemengen auf ein Ziel konzentrieren und es so außer Gefecht setzen können. Diese Laser sind bereits gegen Boden- und Luftfahrzeuge, einschließlich Lastwagen und Drohnen, wirksam. Die Marine setzt seit mindestens 2014 Laserwaffen zu diesem Zweck ein.

Russland hat sicherlich seine eigenen DEWs entwickelt, wobei die neuen MiG-35-Kampfjets mit Laserwaffen ausgerüstet sind. Im Jahr 2014 gab es Gerüchte, dass ein russischer Jet den Zerstörer U.S.S. Donald Cook, der im Schwarzen Meer patrouillierte, mit einer Art von DEW vorübergehend außer Gefecht gesetzt hatte.

Auch China ist weltweit führend in der Entwicklung gerichteter Energiewaffen. Auf der Internationalen Verteidigungsausstellung und -konferenz 2017 stellten chinesische Unternehmen einen 50-70-Kilowatt-Laser namens Silent Hunter vor, der einen Energiestrahl lenken kann, der stark genug ist, um den Motor eines Autos aus über einer Meile Entfernung auszubrennen, und damit doppelt so stark ist wie das ATHENA-Lasersystem von Lockheed Martin.

China hat ein System vorgestellt, das eine Flut von Mikrowellenstrahlen freisetzt, die integrierte Schaltkreise deaktivieren oder zerstören und damit elektronische Geräte, auch in Raketen und Fahrzeugen, lahm legen kann.

Auch das Vereinigte Königreich investiert massiv in DEWs. Am vergangenen Dienstag kündigte das Verteidigungsministerium einen neuen Vertrag im Wert von 100 Millionen Dollar mit Thales und Raytheon U.K. an, um ähnliche Laserwaffen zur Flugabwehr und zur Bekämpfung von UAVs zu entwickeln, mit denen die Schiffe des Landes ausgestattet werden sollen. „Gerichtete Energiewaffen sind ein Schlüsselelement unserer künftigen Ausrüstungsprogramme, und wir wollen bei der Erforschung, Herstellung und Anwendung dieser Technologie der nächsten Generation weltweit führend sein“, sagte Jeremy Quin, der Minister für das Beschaffungswesen der Verteidigung. „Diese Technologien haben das Potenzial, das künftige Gefechtsfeld unserer Streitkräfte zu revolutionieren, indem sie die Verfolgung neuer Ziele zu Lande, zu Wasser und in der Luft ermöglichen und den Befehlshabern erlauben, Missionsziele auf neue Weise zu erreichen“, fügte er hinzu.

Einsatz und Missbrauch im Inland

Das Vereinigte Königreich setzte während der Olympischen Spiele 2012 in London ein Long Range Acoustic Device (LRAD) aus amerikanischer Produktion ein, das im Wesentlichen eine Schallkanone darstellt. Produkte wie das LRAD stellen eine Verlagerung von der militärischen zur privaten Nutzung von Energiewaffen dar, so Dawson:

Die DEW-Hersteller scheinen mehr handgehaltene Versionen dessen zu entwickeln, was früher militärische Waffen im industriellen Maßstab waren. Sie gehen also von etwas, das die Größe eines Lastwagens hatte und in Afghanistan oder im Irak eingesetzt wurde, zu etwas über, das eher wie ein Taser aussieht und von einem Polizisten gehalten werden kann. Tatsächlich sind die Taser Corporation sowie andere Hersteller von Waffen zur Kontrolle von Menschenmengen in den WikiLeaks-Akten als Hersteller von Energiewaffen aufgeführt.

LRADs werden auf Flughäfen eingesetzt, um Wildtiere von den Start- und Landebahnen abzuschrecken. Aber sie werden auch häufig von Strafverfolgungsbehörden gegen Demonstranten eingesetzt, wie bei Occupy Oakland, den George-Floyd-Protesten und beim Women’s March 2017.

Ein EU-Polizist setzt ein LRAD in der Nähe eines beliebten Flüchtlingsübergangs an der griechisch-türkischen Grenze ein, 21. Mai 2021. Giannis Papanikos | AP

LRAD richtet einen durchdringenden und unerträglichen Lärm auf die Personen, auf die es gerichtet ist, so dass den Zielpersonen schwindlig wird und sie Kopfschmerzen bekommen. Es ist zweifelsohne wirksam, stellt aber auch ein Risiko für die menschliche Gesundheit dar. Die National Institutes of Health weisen darauf hin, dass ein dauerhafter Hörverlust eintreten kann, wenn man Geräuschen von mehr als 85 dB ausgesetzt ist. Die LRADs der Polizei können jedoch Töne von mehr als 150 dB erzeugen. Es besteht die ernste Sorge, dass das LRAD unkontrolliert und illegal eingesetzt wird, um friedliche Demonstrationen aufzulösen. Dies ist bereits der Fall: 2017 musste die Stadt New York 748 000 US-Dollar an Black-Lives-Matter-Demonstranten zahlen, die mit LRAD angegriffen wurden. Die NYPD setzte den Einsatz aus.

Andere für den Hausgebrauch vorgesehene DEWs sind eine funktionierende Hitzestrahlpistole namens Active Denial System, die einen hochenergetischen Strahl abfeuert, der die menschliche Haut auf eine unerträgliche Temperatur erhitzt. Freiwillige beschreiben es so, als würde man von einem Ofen bestrahlt werden und einen sofortigen „Goodbye-Effekt“ auslösen – ein überwältigendes Bedürfnis, dem Strahl sofort zu entkommen.

Kalter Krieg 2.0?

Es ist noch gar nicht so lange her, da galt Russland fast als Verbündeter der Vereinigten Staaten. Noch vor 10 Jahren hatte eine Mehrheit der Amerikaner eine positive Meinung über das flächenmäßig größte Land der Welt. Während der Präsidentschaftswahlen 2012 spottete Barack Obama über die Behauptung seines Gegners Mitt Romney, Russland sei der geopolitische Feind Nummer eins der Vereinigten Staaten. „Die 1980er Jahre rufen jetzt an, um ihre Außenpolitik zurückzufordern… der Kalte Krieg ist seit 20 Jahren vorbei“, sagte Obama unter großer öffentlicher Zustimmung.

Doch nach der Wahl 2016, bei der die Demokraten Wladimir Putin beschuldigten, sich zugunsten von Donald Trump eingemischt zu haben, brach die öffentliche Meinung schnell ein, so dass die Ansichten über Russland einen historischen Tiefstand erreicht haben, niedriger sogar als während des Kalten Krieges.

Die NATO ihrerseits nähert sich Russland immer weiter an, wobei die Vereinigten Staaten bei der Unterstützung der Euromaidan-Revolution im Jahr 2014, die Moskau als eine Übernahme der Ukraine durch den Westen ansieht, eine führende Rolle einnahmen.

Auch die Beziehungen zu Kuba haben sich in den letzten Jahren verschlechtert. Die Trump-Administration verschärfte die Sanktionen gegen die Insel, die nach Schätzungen der Vereinten Nationen bis 2014 bereits Schäden in Höhe von 1,1 Billionen US-Dollar verursacht hatten, und blockierte die Überweisungen aus den Vereinigten Staaten. Zusammen mit dem durch COVID verursachten Einbruch des Tourismus hat dies die lokale Wirtschaft stark beeinträchtigt und zu Engpässen und Arbeitslosigkeit geführt. Diese wirtschaftliche Verwerfung war ein Faktor für die jüngsten Proteste auf der Insel, die von der Regierung Biden sofort unterstützt und durch Signale verstärkt wurden.

Es ist wieder einmal eine Welt geworden, in der Waffen wie DEWs einen logischen, wenn nicht gar unvermeidlichen Platz zu haben scheinen. Und obwohl noch nicht geklärt ist, wer die Angriffe auf US-Beamte verübt hat oder ob es überhaupt Angriffe gab, gibt es mit Sicherheit gerichtete Energiewaffen, und zwar nicht nur in Form von Prototypen. Das Havanna-Syndrom mag Science-Fiction sein, aber gerichtete Energiewaffen sind ein wissenschaftlicher Fakt.