Das Imperium über Epstein

Als ich die jüngste Charge von Epstein-E-Mails las, hatte ich das seltsame Gefühl, dass die Geschichte größer wurde – im ernsthaften Sinne –, dass sie einen in Richtung Fragen drängt, die normalerweise als zu schwer für höfliche Gespräche gelten: Wer herrscht wirklich, wem gehört das Geld, wer setzt die Grenzen des Möglichen, und warum fühlt sich die Welt oft so an, als würde sie von oben gesteuert, während der Rest von uns lediglich von unten reagiert.

Und ich möchte diesen Meinungsartikel mit einem Hinweis beginnen, denn im heutigen Umfeld wollen die Menschen entweder, dass man mit religiöser Gewissheit spricht, oder sie wollen, dass man schweigt, und ich lehne beide Forderungen ab; ich werde sorgfältig mit meinen Worten umgehen, ich werde kontroverse Ideen ansprechen, und ich werde offen sagen, dass manches von dem, was ich gleich äußern werde, Spekulation ist – nicht, weil ich mich hinter einem Vorbehalt verstecken möchte, sondern weil jeder, der ehrlich über diese Netzwerke spricht, zugeben muss, wo die Beweise enden und wo die Interpretation beginnt.

Seit Jahren hört man „Verschwörungstheoretiker“ sagen: „Wir werden von satanischen Kulten beherrscht“, und ich war dieser Darstellung gegenüber immer skeptisch – nicht, weil ich glaube, dass die Welt moralisch rein ist, sondern weil ich extreme Behauptungen ohne Beweise nicht akzeptiere; was ich jedoch immer gesagt habe – lange vor diesen Dokumenten –, ist, dass die Menschen, die Außenpolitik diktieren, die Kriege beginnen, Hungersanktionen verhängen, die das Leid von Millionen betrachten und es „Strategie“ nennen, ein bestimmtes psychologisches Profil haben müssen, denn normale Menschen zerstören nicht beiläufig ganze Gesellschaften und schlafen danach ruhig.

Und wenn Sie denken, das sei eine Übertreibung, schauen Sie sich nur an, wie Sanktionen als Waffe funktionieren. In den Vereinigten Staaten haben die meisten Menschen Essen auf dem Tisch. Und ja, es gibt Armut und Ungerechtigkeit in Amerika, aber es gibt Familien außerhalb Amerikas, die sich kein Brot für ihre Kinder oder keine Milch für ein neugeborenes Baby leisten können. Die westliche Öffentlichkeit ist darauf trainiert zu glauben, dass dies immer das Ergebnis lokaler Korruption oder Misswirtschaft sei. Aber wir wissen beide – wenn Sie meine Arbeit zu Syrien verfolgt haben –, dass von den USA geführte einseitige Zwangsmaßnahmen – illegale Wirtschaftssanktionen – als Kriegsinstrument eingesetzt werden, um Gesellschaften zu brechen, bis sie sich unterwerfen.

Syrien ist das deutlichste Beispiel, denn die Faktenlage ist nicht einmal umstritten: Nach den Sanktionen von Donald Trump – insbesondere dem Caesar Act – wurden Syrer massenhaft unter die Armutsgrenze gedrückt, und wir sprechen hier von Millionen Menschen im Land, die zusehen mussten, wie ihre Währung zusammenbrach, ihre Kaufkraft verdampfte und ihre Gesellschaft wirtschaftlich erstickte, selbst nachdem die großen Schlachten abgeklungen waren.

Nun, hier beginnen die Epstein-E-Mails, die Art und Weise zu verändern, wie man die Welt wahrnimmt, denn jahrelang nahmen wir an, dass die Menschen, die diese Entscheidungen treffen, die sichtbaren Institutionen sind: das Weiße Haus, der Kongress, der Senat, das Verteidigungsministerium, das Justizministerium, die Geheimdienste. Wir nahmen an, dass dies die Räume sind, in denen Politik gemacht wird, und vielleicht sind sie es – teilweise –, aber was diese Leaks nahelegen, ist, dass selbst diese Institutionen möglicherweise nicht die Spitze der Pyramide sind, dass jenseits von Präsidenten, jenseits von Politikern, jenseits der Gesichter, die man im Fernsehen sieht, stärkere Kräfte existieren könnten, die Entscheidungen finanzieren, Anreize setzen und lenken, und dass die sichtbaren Führungspersonen manchmal eher Ausführende als Planer sind.

Denn sobald man über die Beziehungen rund um Epstein liest – wen er traf, wen er beriet, zu wem er Zugang hatte, wen er vorgab zu vertreten –, beginnt man etwas wie ein Netz zu erkennen, ein verbundenes Geflecht aus Geld, Ideologie und Bürokratie, in dem dieselben Namen in Finanzwesen, Technologie, Wissenschaft und Politik auftauchen, und man beginnt zu vermuten, dass das, was wir Demokratie nennen, eher einer Bühne gleicht: ein Zirkus konkurrierender Politiker, die wie Anführer wirken, in Wirklichkeit aber als Angestellte eines Systems funktionieren, das sie nicht kontrollieren.

Ich sage das nicht, um melodramatisch zu klingen, sondern weil die Implikation zutiefst beunruhigend ist: Wenn Macht durch Netzwerke operiert, die wir nicht direkt sehen können, was bedeuten dann Wahlen, Parlamente, Wahlversprechen, Fernsehdebatten und moralische Inszenierungen? Wählen wir wirklich unsere Zukunft, oder wird uns ein Menü angeboten, bei dem der wahre Koch verborgen bleibt und unsere einzige Rolle darin besteht, auszuwählen, welches Gericht uns in dieser Saison serviert wird?

Hier werden die Namen, die rund um Epstein auftauchen, mehr als nur Klatsch. Es geht nicht darum, eine einzelne Familie oder eine einzelne Dynastie zu verehren oder zu dämonisieren, und ich möchte hier klar sein, denn das Internet liebt es, Analyse in Stammesangriffe zu verwandeln; es geht darum zu verstehen, dass Bankendynastien, militärisch-industrielle Interessen und Elite-Technologieprojekte keine getrennten Universen sind, sondern oft miteinander verflochten, und wenn man sieht, wie Epstein Menschen erzählt, er vertrete große Bankinteressen, und wenn man die Nähe zwischen Silicon-Valley-Milliardären und Netzwerken wie seinem sieht, beginnt man zu denken, dass viele der „visionären“ Projekte, die der Öffentlichkeit verkauft werden – Transhumanismus, Gehirnchips, KI-Governance, digitale Währungssysteme –, möglicherweise keine Graswurzelinnovationen sind, sondern Top-down-Projekte auf der Suche nach totaler Kontrolle über die menschliche Umwelt.

Und wenn man so darüber nachdenkt, beginnt man, die gesamte Machthierarchie zu hinterfragen. Vielleicht sind Parlamente nicht die erste Ebene der Entscheidungsfindung, sondern die vierte oder fünfte. Vielleicht sind Premierminister und Präsidenten keine souveränen Führer, sondern Manager der dritten Ebene, die damit beauftragt sind, Politik an die Öffentlichkeit zu verkaufen. Vielleicht sind die Musk- und Thiel-Klasse – diejenigen, die Plattformen betreiben, KI-Systeme entwickeln, neuronale Technologien vorantreiben – ebenfalls nicht an der Spitze, sondern Geschäftsführer, die Projekte umsetzen, die anderswo entworfen wurden, für Interessen, die größer sind als ihre eigenen.

Und dann gelangt man zur gefährlichsten Frage von allen, der Frage, die niemand möchte, dass Bürger sie zu laut stellen: Wenn die wirkliche Macht über der demokratischen Bühne liegt, im Dunkeln, in Netzwerken, die Geld zuführen, Ideen verbreiten und Bürokratien mobilisieren können, um sie umzusetzen, leben wir dann wirklich in Demokratien, oder leben wir in gemanagten Demokratien, in denen Freiheit vor allem ein Gefühl ist und Wahl vor allem eine Inszenierung?

Hier beginnt die moderne Agenda wie eine Falle auszusehen. Digitale Identitäten. Digitale Zentralbankwährungen. Eine Zukunft permanenter Verifizierung. Eine Zukunft, in der jede Transaktion, jede Bewegung und jede soziale Interaktion registriert, kontrolliert und möglicherweise bestraft werden kann. Selbst die öffentliche Gesundheit – etwas, das Medizin und Fürsorge gehören sollte – wird zu einem Bereich der Disziplin und Durchsetzung, in dem man aufgefordert wird, sich zu fügen, nicht weil die Wissenschaft endgültig entschieden ist, sondern weil das System beschlossen hat, dass Dissens unerträglich ist.

Und die Menschen werden fragen: Haben wir eine Wahl? Können wir wirklich „nein“ sagen, wenn diese Systeme unabhängig davon aufgebaut werden, was Wähler denken? Denn wenn diese Projekte selbst gegen öffentliche Skepsis durchgesetzt werden können, dann wird Demokratie zu einer Marketingübung statt zu einer Regierungsrealität.

Was sich für mich seit dieser jüngsten Epstein-Veröffentlichung geändert hat, ist nicht, dass ich plötzlich entdeckt hätte, dass es Böses gibt oder dass Mächtige lügen; was sich geändert hat, ist, dass der Schleier dünner wirkt, die Hierarchie klarer, und die Vorstellung, dass Politiker „Führer“ seien, schwerer zu akzeptieren ist. Wenn jemand wie Tony Blair – der eine maßgebliche Rolle bei der Invasion des Irak spielte – Jahre später zurückkehrt und der Öffentlichkeit die Notwendigkeit digitaler Identitäten verkaufen will, sehe ich ihn als Angestellten, als mittleren Manager, der die Projekte von Vorgesetzten umsetzt, deren Namen wir selten auf dem Bildschirm sehen.

Und vielleicht ist dies die eigentliche geopolitische Bedeutung der Epstein-E-Mails, jenseits der Verderbtheit, jenseits des Skandals, jenseits der Sensationslust: Sie zwingen einen, sich mit der Möglichkeit auseinanderzusetzen, dass die Welt von Netzwerken regiert wird, und dass diese Netzwerke langlebiger sind als Regierungen, einflussreicher als Wahlen und besser abgeschirmt als jede offizielle Institution jemals zugeben wird.

Ich bitte Sie nicht, eine einzige große Theorie zu akzeptieren. Ich bitte Sie, das Muster wahrzunehmen und sich zu fragen, ob dieses Muster erklärt, warum sich die Welt zunehmend unfrei, zunehmend verwaltet, zunehmend konstruiert anfühlt, selbst während uns mit ernster Miene gesagt wird, wir lebten in der demokratischsten Ära der Menschheitsgeschichte.

Wenn dies die Richtung ist, in die wir gehen – in eine Zukunft digitaler Kontrolle, überlagert von wirtschaftlicher Erschöpfung und inszenierten Krisen –, dann lautet die einzig ernsthafte Frage nicht „Wer wird die nächste Wahl gewinnen?“, sondern ob gewöhnliche Menschen genug Klarheit, Einheit und Mut zurückgewinnen können, um ein politisches Leben zurückzuerobern, das nicht von oben geschrieben wird.

Denn wenn wir auf permanente Reaktion reduziert werden – immer reagierend auf den nächsten Krieg, die nächste Krise, die nächste hergestellte Panik –, dann werden wir Untertanen bleiben.

Und vielleicht ist das der verblüffendste Teil von allem: dass die Epstein-Geschichte, die als schmutziger Skandal begann, damit endet, uns zu zwingen zu fragen, ob die Zivilisation, in der wir leben, noch das ist, was sie zu sein behauptet.

Vielen Dank, dass Sie diese Arbeit am Leben halten. Ich veröffentliche unabhängig, um frei von institutionellem Druck und redaktioneller Vereinnahmung zu bleiben. Wenn Sie meinen Journalismus und meine geopolitische Analyse unterstützen möchten, können Sie mich hier unterstützen: https://buymeacoffee.com/kevorkios1l

—Kevork Almassian ist ein syrischer geopolitischer Analyst und der Gründer von Syriana Analysis.