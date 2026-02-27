Bill Gates und Jeffrey Epstein: Das Märchen von den „ein paar Abendessen“

Bill Gates hat wiederholt erklärt, seine Kontakte zu Jeffrey Epstein hätten sich im Wesentlichen auf einige Abendessen beschränkt. Diese Darstellung klingt nach zufälligen gesellschaftlichen Begegnungen – nach höflicher Distanz, nach begrenztem Kontakt. Die dokumentierte Chronologie zeichnet jedoch ein anderes Bild.

Über nahezu ein Jahrzehnt hinweg kam es zu wiederholten persönlichen Treffen in New York, Seattle, Washington, Paris und Davos. Es handelte sich nicht nur um Dinner. Interne Terminpläne und E-Mails belegen mehrstündige Strategiegespräche, koordinierte Treffen mit politischen Akteuren, Finanzdiskussionen und operative Abstimmungen. Mitarbeiter aus Gates’ engstem Umfeld waren involviert. Termine wurden geplant, verschoben, vorbereitet. Das ist kein flüchtiger Kontakt. Das ist Struktur.

BILL GATES'S PUBLIC CLAIMS VERSUS THE DOCUMENTS



Bill Gates and Jeffrey Epstein were not casual acquaintances who had "a few dinners."



They were strategic partners.



The evidence is overwhelming. I constructed two timelines proving it.



In the attached Visit Timeline, I document… pic.twitter.com/thTRTeX8Ao — Kevin Bass (@kevinnbass) February 26, 2026

Bill Gates und Jeffrey Epstein waren mehr als nur flüchtige Bekannte, die „ein paar Mal zusammen zu Abend gegessen“ hatten. Die Beweislage ist erdrückend. Die Zeitleisten, die dies belegen, wurden mittels Deepl übersetzt.

Bereits 2010 fungierte Epstein als Vermittler politischer Treffen in Davos. In Manhattan fanden sogenannte „Power Dinner“ statt, bei denen ehemalige Finanzminister, Großbanker und internationale Entscheidungsträger am Tisch saßen. In Seattle reiste Epstein mehrfach an, um Gates persönlich in dessen Büro zu treffen. Ein dreistündiges Meeting wurde minutiös vorbereitet. Interne Nachrichten zeugen von Begeisterung über die anstehenden Gespräche. Das sind keine beiläufigen Abendessen – das sind strategische Formate.

Hinzu kommen Diskussionen über Finanzstrukturen wie Donor-Advised Funds, also Instrumente zur Steuer- und Stiftungsarchitektur. Vorschläge Epsteins wurden als „brilliant“ bezeichnet. Es ging um Geldflüsse, um Einfluss, um strategische Ausrichtung philanthropischer Mittel. Wer hier nur von „Abendessen“ spricht, verkürzt die Realität massiv.

Bill Gates ist nicht irgendein Unternehmer. Er ist einer der reichsten Menschen der Welt. Er finanziert globale Gesundheitsprogramme, Impfkampagnen, Bildungspolitik, Agrarprojekte. Seine Stiftung agiert in Regierungen, bei der WHO, in multilateralen Gremien. Er sitzt faktisch an Hebeln globaler Gestaltungsmacht. Gerade deshalb ist Transparenz kein Nebenthema, sondern Voraussetzung für Vertrauen.

Die zentrale Frage ist nicht, ob Gates ein Verbrechen begangen hat – dafür gibt es keine Belege. Die zentrale Frage ist, warum die Intensität und Dauer dieser Beziehung über Jahre hinweg öffentlich so stark minimiert wurde. Wenn 38 dokumentierte Treffen, internationale Koordination, Finanzgespräche und Einbindung von Stiftungspersonal als „ein paar Abendessen“ beschrieben werden, entsteht ein offensichtlicher Widerspruch zwischen Darstellung und Dokumentenlage.

Wer globale Gesundheitsstrategien mit Milliardenbudgets steuert, kann sich keine kommunikative Nebelkerze leisten. Vertrauen basiert auf Klarheit. Wenn zentrale Aspekte einer Beziehung erst durch veröffentlichte Dokumente sichtbar werden, beschädigt das Glaubwürdigkeit – unabhängig von strafrechtlicher Relevanz.

Die Dokumente zeigen keine beiläufige Bekanntschaft. Sie zeigen wiederholte, strukturierte, teils strategische Interaktion über fast zehn Jahre. Das widerspricht der öffentlichen Kurzformel fundamental.

Und genau dort liegt das Problem: Nicht in einer juristischen Anklage, sondern im Bruch zwischen Macht, Einfluss und Transparenz.