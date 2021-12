Das israelische Gesundheitsministerium reagiert auf das virale Video von Dr. Robert Malone: „Er ist der prominenteste Verbreiter von Fake News“

Wir erwarten mit Spannung die Antwort von Dr. Robert Malone zu der nachfolgenden Reaktion der israelischen Gesundheitsbehörde

In einem beispiellosen Schritt hat das israelische Gesundheitsministerium eine Verurteilung von Dr. Robert Malone ausgesprochen, nachdem dieser vor der Verwendung von COVID-19-Impfstoffen bei Kindern gewarnt hatte. Sein Video hat sich in Israel viral verbreitet und eine giftige Reaktion der Gesundheitsbehörde ausgelöst.

Während in der Erklärung versucht wird, Malone zu diskreditieren, wird in der überwiegenden Mehrheit der Kommentare das Gesundheitsministerium beschuldigt, die Öffentlichkeit zu belügen.

Wir haben den „sehr langen“ Facebook-Post „Entlarvung von Robert Malone“ übersetzt:

In den letzten Tagen kursiert ein irreführendes Video eines Mannes namens Robert Malone, der seit Beginn der Pandemie Fehlinformationen und Lügen verbreitet hat. Damit Sie oder Ihre Angehörigen nicht in die Falle tappen, Verschwörungstheorien zu glauben, wollen wir die Fakenews entlarven und echte wissenschaftliche Informationen verbreiten. Ein bisschen lang, aber eine wichtige Lektüre.

Er ist nicht der Erfinder der mRNA-Technologie oder des Corona-Impfstoffs und er hat seit Beginn der Pandemie Fake News verbreitet.

Einer der prominentesten Verbreiter von Fake News über die Coronavirus-Pandemie ist Robert Malone, der üblicherweise als Erfinder der mRNA-Technologie dargestellt wird und damit den Weg für die mRNA-Impfstofftechnologie geebnet hat. Ich möchte dem einen Riegel vorschieben und beginne daher mit den Behauptungen, die er in seinem neuen viralen Video aufstellt.

Spike-Protein-Injektionen sind giftig –

Was injiziert wird, ist ein RNA-Abschnitt, der darauf abzielt, das virale Spike-Protein zu erzeugen – das gleiche Protein, das für die Infektion verantwortlich ist. Das bedeutet, dass der Impfstoff einem kleinen Teil unserer Zellen tatsächlich „beibringt“, das Protein vorübergehend zu produzieren, sodass das Immunsystem dagegen reagiert. Ähnlich wie beim Virus.

Die RNA wird in kurzer Zeit auf natürliche Weise abgebaut, und das Immunsystem lernt das Protein kennen und bekämpft es – ähnlich wie es bei einem Virusbefall reagiert.

Hunderte von Millionen Menschen wurden bereits mit diesem Impfstoff geimpft, und weitere Milliarden haben einen Impfstoff mit ähnlicher Technologie erhalten (AstraZeneca, Johnson and Johnson und eine Reihe anderer Unternehmen aus Indien und Russland), und bei den Geimpften wurde keine zusätzliche Sterblichkeit festgestellt – im Gegenteil: Bei den mit Corona Infizierten wurde eine zusätzliche Sterblichkeit festgestellt.

Genau dasselbe Protein wird in unseren Zellen hergestellt, wenn das Virus in sie eindringt. Die offiziellen Zahlen besagen, dass weltweit Hunderte von Millionen Menschen infiziert sind, wie kann es also besser sein, sich mit einem Virus zu infizieren? Im Zweifelsfall wurde die schwere Krankheit nicht durch eine Vergiftung oder ein anderes Protein aus den Impfstoffen verursacht.

Das Spike-Protein ist eine der Ursachen, die das Coronavirus so ansteckend machen, und deshalb zielt der Impfstoff darauf ab, es zu unterdrücken. Der Impfstoff und einige der Behandlungen sind speziell auf diese Spike-Proteine ausgerichtet, um das Virus zu neutralisieren, bevor es Schaden anrichtet.

Anschließend stellt er eine Liste von irreversiblen Schäden in Körpersystemen vor:

Das Gehirn und das Nervensystem – FALSCH!

Das Herz und die Blutgefäße, einschließlich Blutgerinnsel – FALSCH!

Das Fortpflanzungssystem – FALSCH!

Der Impfstoff „verändert“ das Immunsystem – FALSCH!

Es gibt keine Beweise oder Hinweise auf Hirnschäden durch den Impfstoff. Es gibt keine Beweise oder Hinweise auf Langzeitschäden am Herzen und Veränderungen des Immunsystems durch den Impfstoff. Wäre dies der Fall, würden die Menschen nach der Impfung häufiger an Krankheiten erkranken.

Gefäß- und Herzschäden sind etwas, das das Virus tatsächlich verursacht. Jetzt wird er aufstehen und schreien, dass Myokarditis durch den Impfstoff verursacht wurde.

Es gibt auch Hinweise darauf, dass manche Menschen durch das Virus Schädigungen des Gehirns erleiden, aber es ist noch nicht klar, was das bedeutet.

Dann behauptet er, dass der Impfstoff die Schäden durch die Krankheit vergrößert, was ebenfalls Fake News sind, und es gibt zahlreiche Studien, die dies belegen, darunter eine ausgezeichnete Studie von Professor Ren Blitzer.

Außerdem verweist er auf die Tatsache, dass die Technologie noch nicht gründlich getestet wurde. Es handelt sich zwar um eine relativ neue Technologie, aber sie wurde in den letzten zwei Jahrzehnten in mehreren klinischen Studien getestet, und darüber hinaus haben Hunderte von Millionen Menschen weltweit ein zusätzliches Maß an Sicherheit durch die Impfstoffe erhalten.

Was die Angst vor Langzeitschäden durch die Impfung angeht, so ist dies sehr unwahrscheinlich und es gibt nichts zu befürchten. Langfristige Nebenwirkungen sind etwas, das bei Impfstoffen nicht vorkommt. Und die seltenen Nebenwirkungen des Impfstoffs sind schnell erkannt worden.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Exposition gegenüber dem Virus Zeit braucht und der Impfstoff dem Körper frühzeitig Informationen über das Virus gibt und es ihm ermöglicht, es wirksam zu bekämpfen, nicht wenn es passiert, sondern wenn es passiert.

Lassen Sie uns kurz über Robert Malone sprechen, der als Student irgendwo in den späten 1980er Jahren an der Technologieentwicklung in Zellen und Fröschen beteiligt war. Das war’s. Er ist nicht der Erfinder der mRNA, er hat den Corona-Impfstoff nicht entwickelt, er war – bestenfalls – ein Stern, der hell, aber auch sehr schnell verglühte, und die Informationen, die er gibt, sind nicht sicher, wenn man die Aussagen von Menschen berücksichtigt, die mit ihm zusammengearbeitet haben.

Seit Beginn der Pandemie ist er damit beschäftigt, Gerüchte zu erfinden und Desinformationen zu verbreiten. Versuchen Sie einmal, „Robert Malone Faktencheck“ nachzuschlagen, und sehen Sie selbst, wie oft seine Lügen gestreut wurden.

Robert Malone ist ein Mann, der Lügen verbreitet, die Menschen schaden. Verbreiten Sie seine Lügen nicht. Folgen Sie nicht Leuten, die seine Lügen verbreiten, und pinnen Sie diesen Beitrag bitte überall an, wo sein Name auftaucht.

Im Internet gibt es eine Menge Fehlinformationen. Überprüfen Sie Ihre Informationsquellen und glauben Sie nicht jedes Video oder jeden Beitrag, auf den Sie stoßen. Ihre medizinischen Entscheidungen sollten auf der Grundlage evidenzbasierter wissenschaftlicher Erkenntnisse getroffen werden. Wenn Sie Zweifel haben, googeln Sie und sehen Sie nach, ob es rechtsgerichtete Quellen gibt, die dies bestätigen.

Wissenschaftliche Beratung: Dr. Erez Garty, Immunologe vom Davidson Institute for Scientific Education

