Caitlin Johnstone

Das ist Israel. So sieht das zionistische Projekt aus. Die toten Kinder. Die zerstörten Krankenhäuser. Die verzweifelten, hungernden Zivilisten. Das ist es.

Es gibt keine alternative Version von Israel, in der diese Dinge nicht geschehen. Die liberale zionistische Vision einer Zweistaatenlösung und eines gerechten und friedlichen Israels existiert nur in der Fantasie der Menschen, die sie sich ausmalen. Nichts dergleichen hat jemals existiert. Alles am modernen Staat Israel ist dieser Vision unnachgiebig feindlich gesinnt.

Entweder unterstützen Sie die Existenz des Israels, das Sie vor sich sehen, oder Sie unterstützen das Ende des zionistischen Apartheidsystems. Es gibt keine versteckte dritte Option. Es gibt keine anderen Positionen auf der Speisekarte. Wer etwas anderes behauptet, lebt in einer Fantasiewelt.

Entweder man will Kinder bei lebendigem Leib verbrennen oder man will es nicht. Entweder man will Zivilisten absichtlich aushungern, oder nicht? Entweder man will Krankenhäuser bombardieren, oder nicht? Entweder man will gezielt palästinensische Journalisten ermorden und gleichzeitig ausländischen Journalisten die Einreise in den Gazastreifen verbieten, oder man will es nicht. Entweder man will absichtlich Zivilisten massakrieren und systematisch die zivile Infrastruktur zerstören, um die Vertreibung der Palästinenser aus einem palästinensischen Gebiet zu erzwingen, oder man will es nicht. Und wenn man das nicht will, muss man gegen den Staat Israel sein.

Das ist Israel, der Staat. Nicht nur Netanjahu. Nicht nur extremistische Siedler. Nicht nur „rechtsextreme Elemente innerhalb der israelischen Regierung“. Israel selbst. Denn alles, was wir Israel tun sehen, ist das Ergebnis dessen, was Israel als Staat ist.

Alles, was Israel tut, ist das Ergebnis dessen, was es schon immer war. Sobald der Westen beschloss, einen siedlungskolonialistischen Staat auf eine bereits bestehende Zivilisation zu stülpen, in dem die neuen Einwanderer gegenüber den bereits dort lebenden Ureinwohnern bevorzugt behandelt werden, war es unvermeidlich, dass Israel in dem Zustand enden würde, in dem es sich heute befindet.

Denn es gab keine Möglichkeit, diesen Status quo aufrechtzuerhalten, ohne dass es zu Massenvertreibungen und ständiger Tyrannei, Gewalt und Missbrauch kam. Es gab keine Möglichkeit, eine mehrstufige Gesellschaft zu errichten, in der eine Stufe über der anderen steht, ohne die Öffentlichkeit zu indoktrinieren, dieses Apartheidsystem zu akzeptieren, indem die Mitglieder der entmachteten Gruppe systematisch entmenschlicht werden;

Wenn man einen Status quo schafft, der eine Gruppe von Menschen entmenschlicht und die Zustimmung zu Gewalt und Missbrauch gegen sie herstellt, wird man unweigerlich mit einem rechtsextremen Apartheidstaat enden, der Völkermord begeht, so sicher wie das Fallenlassen eines Steins von einem Gebäude dazu führt, dass ein Stein zu Boden fällt.

Das, was wir heute in Gaza sehen, wurde dem Staat Israel von Anfang an in die Wiege gelegt

All die toten Kinder in Ihren sozialen Medien sind die Frucht eines Baumes, dessen Samen nach dem Zweiten Weltkrieg gepflanzt wurde. Dieser Baum hat mehr und mehr Früchte getragen, und das wird er auch weiterhin tun, solange er noch steht. Denn das ist genau die Art von Baum, die er ist. Die einzige Art von Baum, die er jemals hätte sein können.

Zu sagen: „Ich unterstütze Israel, aber ich unterstütze nicht die Aktionen von Netanjahu in Gaza“, ist so, als würde man sagen: „Ich mag diesen Apfelbaum, aber nur, wenn er Kokosnüsse statt Äpfel hervorbringt.“ Das ist nicht die Art von Baum, die es ist. Der Apfelbaum wird nur Äpfel hervorbringen, und der Baum des Völkermords wird nur Völkermord hervorbringen.

Israels Befürworter vermeiden es, sich mit offensichtlichen Wahrheiten wie diesen auseinanderzusetzen. Die Unterstützung für Israel hängt von einer massenhaften psychologischen Abschottung ab. Alles an ihr dreht sich darum, unangenehme Wahrheiten zu vermeiden, anstatt sich mit ihnen zutiefst und mit dem Herzen auseinanderzusetzen;

Die Augen von den Videoaufnahmen der israelischen Gräueltaten in Gaza abzuwenden. Die Augen abwenden von den Widersprüchen zwischen den Werten, die sie vorgeben zu vertreten, und allem, was Israel als Staat ist. Abwenden der Augen von den Bergen von Beweisen, die uns allen ins Gesicht starren. Nur so kann die Unterstützung für Israel weitergehen.

Wenn wir eine wahrheitsorientierte Spezies werden wollen, müssen wir aufhören, uns vor unbequemen Wahrheiten zu verstecken. Und eines unserer bevorzugten Verstecke für unbequeme Wahrheiten ist zum jetzigen Zeitpunkt der Geschichte der moderne Staat Israel und die Unterstützung des westlichen Imperiums für ihn.