„Das ist nicht freundlich“ – Bret Weinstein zeigt Tucker Carlson, wie China und die UN die Invasion Amerikas vorantreiben

Von Tyler Durden

„Ich hatte das Gefühl, dass es sich wahrscheinlich buchstäblich um beides handelt [eine Migration und eine Invasion]…“

Mit diesen erschreckenden Worten beschreibt der renommierte Biologe Bret Weinstein, was er vorfand, als er das Darien Gap besuchte, um zu verstehen, was hinter der plötzlichen und überwältigenden Flut von Migranten an der Südgrenze Amerikas steckt.

Die Darien Gap ist eine wichtige und gefährliche Passage für Migranten auf dem Weg von Südamerika nach Nordamerika, die als natürliche Barriere fungiert (wo auf einer Länge von 60 Meilen die panamerikanische Autobahn endet und der tödliche Dschungel beginnt), die allein im letzten Jahr von über einer halben Million Migranten durchquert wurde.

„Der Dschungel in der Darien Gap ist ein Ort, den man nicht ohne sorgfältige Vorbereitung aufsucht. Es ist ziemlich gefährlich… Sie schlafen auf dem Boden und bekommen dadurch Unterkühlung. Es ist extrem glitschig.“

In diesem erschütternden Interview mit Tucker Carlson – über ein Thema, über das offenbar kein echter Reporter zu recherchieren und zu schreiben bereit ist – erklärt Weinstein, dass seine Reise zum Darien Gap durch sein Interesse an den unerklärlichen Aspekten der Massenmigration und den Erkenntnissen von Michael Yon, einem ehemaligen Green Beret, der zum Enthüllungsjournalisten wurde, angeregt wurde.

„Man fragt sich, warum es dort nicht ein ständiges Team von Reportern der New York Times gibt, die versuchen, den Rest von uns zu informieren, was genau vor sich geht.“

Auf ihrer Reise entdeckten Weinstein und Yon eine komplexe Geschichte, in der es nicht um politische Asylsuchende geht, sondern um Wirtschaftsmigranten und möglicherweise orchestrierte Bewegungen, die von verschiedenen NROs koordiniert zu sein scheinen, und, was besonders besorgniserregend ist, um die chinesischen Migrantenlager, denen sie begegneten.

Das erste Lager, das Weinstein besuchte, war voller Migranten, die sehr offen waren, mit den Reisenden über ihre Geschichten zu sprechen, und sah oberflächlich betrachtet aus wie die Migration von Mittelamerikanern, von der wir ständig hören.

„Viele von ihnen sind Südamerikaner, aber das ist bei Weitem nicht die ganze Geschichte. Es kommen auch Menschen aus dem Nahen Osten. Wir haben Afghanen getroffen. Wir haben Menschen aus der Karibik getroffen, Haitianer. Es gibt Menschen aus dem Jemen, dem Iran. Es ist wirklich schockierend.„

Aber die supranationalen Behörden waren ganz offensichtlich:

„Sie sehen, das Markenzeichen der internationalen Gemeinschaft. Überall sieht man NRO-Embleme, stolz amerikanische Flaggen. Sie haben für das Wassersystem und die Toiletten bezahlt. Die Regierung der Vereinigten Staaten erleichtert diese Wirtschaftsmigration. Das ist unübersehbar, ebenso wie eine Organisation namens IOM, die Internationale Organisation für Migration. Sie ist ein Zweig der UNO. Und wenn Sie ihre Charta lesen, werden Sie feststellen, dass diese Organisation glaubt, dass Migration von Natur aus eine gute Sache ist, dass sie immer gut ist. Und so sehen sie es als ihre Aufgabe an, sie herbeizuführen, sie zu erleichtern. Und in diesem Fall ist das besonders tragisch, weil ihr Wunsch, Menschen zur Migration zu bewegen, dazu führt, dass Menschen, die auf den Darien Gap völlig unvorbereitet sind, versuchen, diese Reise zu unternehmen. Und die humanitäre Tragödie ist immens.„

Weinstein kontrastierte dann diese Erfahrung mit einer zweiten, indem er Carlson erzählte, dass es „als Transitlager“ für „fast“ alle chinesischen Migranten gebaut worden sei.

„Die SENAFRONT, die panamaische Grenzkontrolle, verbot uns sogar, das Lager zu betreten. Wir mussten also außerhalb des Lagers bleiben. Es war uns auch untersagt, zu fotografieren. Die Fotos, die wir haben, wurden also heimlich gemacht“, erklärte Weinstein. „Diese Chinesen, die überwiegend männlich und im militärischen Alter sind. Es handelt sich nicht um eine freundliche Migration… Wir hatten das Gefühl, dass diese Leute keine Informationen weitergeben wollten, weil es ein Fehler wäre, dies zu tun.„

Weinstein kritisiert, dass an der US-Grenze nicht zwischen politischen Flüchtlingen und Wirtschaftsmigranten unterschieden wird, und weist darauf hin, dass der derzeitige politische Rahmen unbeabsichtigt ein unhaltbares und potenziell ausbeuterisches System unterstützt.

Dieses System, so stellt er fest, untergräbt nicht nur das wirtschaftliche Wohlergehen der Amerikaner, sondern trägt auch zu einer humanitären Krise bei, die von den Mainstream-Medien und dem politischen Diskurs weitgehend ignoriert wird.

Tuckr Carlson schließt mit Worten, nach denen man leben sollte:

„Ich denke, wir müssen aufhören, uns dafür zu bestrafen, dass wir Dinge in Betracht ziehen, die uns verrückt erscheinen. Ich lasse mir das tätowieren.“

Sehen Sie sich das Interview hier an:

Ep. 71 Bret Weinstein traveled to the Darien Gap to understand who's behind the invasion of our country. His conclusion: “it's not a friendly migration.” pic.twitter.com/mY8TlrLPnm — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 1, 2024

Im Anschluss an das Interview schrieb @KanekoaTheGreat einen Beitrag auf X, der auf den Thread folgte, den Weintein über die mögliche Inszenierung dieses Vorfalls eröffnet hatte…

Die Krise der illegalen Einwanderung in Amerika bricht mit alarmierenden Zahlen jahrhundertealte Rekorde.

2023: 3,201,144

2022: 2,766,582

2021: 1,956,519

2020: 405,036

2019: 859,501

2018: 404,142

2017: 310,531

2016: 415,816

2015: 337,117

2014: 486,651

2013: 420,789

2012: 364,768

2011: 340,252

2010: 463,382

Am Tag der Amtseinführung von Präsident Biden führte er Maßnahmen ein, die Anreize für illegale Einwanderung schaffen:

Ausgesetzte Abschiebungen

Aussetzung von „Bleiben Sie in Mexiko“

Bau der Grenzmauer gestoppt

Seit Bidens Politikänderung sind über 8 Millionen Menschen illegal ins Land gekommen, und Millionen weitere schlüpfen unentdeckt an den Grenzpatrouillen vorbei.

Dieser Anstieg der illegalen Einwanderung ist eine nationale Sicherheitskrise, die den amerikanischen Steuerzahler jährlich Hunderte Milliarden kostet.

Große US-Städte, die mit der eskalierenden finanziellen Belastung zu kämpfen haben, kürzen die Budgets für wichtige Dienstleistungen wie Feuerwehr, Polizei und Bildung.

Präsident Biden hat es in der Hand, dieser Krise Einhalt zu gebieten, die Amerikas Ressourcen aufzehrt und seine Bürger gefährdet.

Die Lösung ist so einfach wie die Maßnahmen, die zu dieser Krise geführt haben – Biden sollte seinen Stift benutzen, um seine Durchführungsverordnungen rückgängig zu machen.

„Keine große Nation kann in einer Position sein, in der sie ihre Grenzen nicht kontrollieren kann. Es kommt darauf an, wie man seine Grenzen kontrolliert. Nicht nur für die Einwanderung, sondern auch für Drogen, Terror und eine ganze Reihe von Dingen.“ Joe Biden

„Wir können einfach nicht zulassen, dass Menschen unerkannt, undokumentiert und unkontrolliert in die Vereinigten Staaten strömen und die Schlange derer umgehen, die geduldig, fleißig und rechtmäßig darauf warten, in diesem Land Einwanderer zu werden.“ Barack Obama

„Alle Amerikaner, nicht nur in den am stärksten betroffenen Staaten, sondern überall in diesem Land, sind zu Recht beunruhigt über die große Zahl illegaler Einwanderer, die in unser Land kommen. Die Arbeitsplätze, die sie besetzen, könnten sonst von Bürgern oder legalen Einwanderern besetzt werden. Der öffentliche Dienst, den sie in Anspruch nehmen, ist eine Belastung für unsere Steuerzahler. Deshalb hat unsere Regierung energische Maßnahmen ergriffen, um unsere Grenzen zu sichern, indem sie eine Rekordzahl neuer Grenzschützer einstellte, doppelt so viele kriminelle Ausländer wie je zuvor abschiebte, gegen illegale Einstellungen vorging und Sozialleistungen für illegale Einwanderer ausschloss.“ Bill Clinton

