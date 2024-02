Ehemaliger Pharma-Insider enthüllt das „offene Geheimnis“ von Big Pharma

Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, warum die amerikanischen und auch andere Nachrichtenmedien so zögerlich sind, die Pharmaindustrie zu kritisieren, dann ist Ihre Neugier jetzt geweckt.

Es mag Sie überraschen, aber Fernsehwerbung für Arzneimittel ist in allen Ländern außer den USA und Neuseeland illegal. Einer der Gründe dafür ist die große Sorge, dass Pharmawerbung redaktionelle Entscheidungen in Medienunternehmen beeinflussen könnte.

Der ehemalige Pharma-Insider Calley Means enthüllte am Freitag im Tucker Carlson Network, dass das wahre Ziel von Pharmawerbung im Fernsehen nicht der Verkauf von Medikamenten sei, sondern eine „PR-Lobbying-Taktik, um Nachrichten zu kaufen“. Er nannte dies ein „offenes Geheimnis“, das für die Pharmaindustrie arbeitet.

Holy smokes. Suspicions confirmed.



Former Pharma insider tells Tucker Carlson that the true goal of pharma ads on TV is not to sell drugs but to BUY OFF the news media.



This is described as an "open secret" within the pharmaceutical industry.



TUCKER: You're saying that pharma… pic.twitter.com/2YMMWIM5Hs