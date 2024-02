Die U.S.-China-Politik läuft nicht nach Plan

Ted Snider

Am 13. Januar haben die Taiwanesen die Demokratische Fortschrittspartei und ihren neuen Vorsitzenden Lai Ching-te wieder an die Macht gebracht. Lai hatte sich in seiner Kampagne für eine eigenständige Identität Taiwans eingesetzt und Chinas territoriale Ansprüche zurückgewiesen.

Die Wahl spiegelt jedoch möglicherweise nicht das einfache Mandat wider, das der Westen auf Taiwan projiziert, nämlich sich von China abzuwenden und in die Arme Amerikas zu laufen.

In ihrem neuen Buch Russia, China and the West in the Post-Cold War Era (Russland, China und der Westen in der Zeit nach dem Kalten Krieg) zitiert Suzanne Loftus Umfragen aus dem Jahr 2021, die zeigen, dass nur 38 % der Taiwanesen die Unabhängigkeit von China wünschen. 50 % befürworten den Status quo, also keine Vereinigung und keine Unabhängigkeit, und weitere 5 % ziehen eine Vereinigung mit China vor. Jüngsten Umfragen zufolge befürworten sogar 91,4 % den Status quo, während 78,4 % glauben, dass Taiwan und China nicht dasselbe Land sind.

Aber die Beziehungen sind noch komplizierter als das. Viele Menschen in Taiwan befürworten engere Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika, trauen ihnen aber nicht. Eine Umfrage aus dem Jahr 2023 über die öffentliche Wahrnehmung der USA in Taiwan zeigt, dass nur 33,9 % der Bevölkerung die USA für ein vertrauenswürdiges Land halten. Vor zwei Jahren lag diese Zahl noch bei 45 %.

Es wurde viel darüber geschrieben, dass China die amerikanische Reaktion in der Ukraine als Vorbild dafür nimmt, wie die USA auf einen Konflikt in Taiwan reagieren würden. Aber auch Taiwan beobachtet das Geschehen, und zwar aus demselben Grund. Die New York Times berichtet, dass die Entscheidung der USA, keine Truppen in die Ukraine zu entsenden, das Vertrauen der taiwanesischen Bevölkerung in die Vereinigten Staaten erschüttert hat. Untersuchungen von Online-Diskussionen in Taiwan, so berichtet die Times, zeigen eine zunehmende Besorgnis darüber, dass die USA Taiwan nicht zu Hilfe kommen würden. Viele fürchten, die USA würden sie im Stich lassen, wenn es darauf ankommt. Der Rückzug der USA aus Afghanistan hat ebenfalls nicht geholfen. Und die Erinnerung an die amerikanische Kehrtwende von 1979, als die USA Taiwan zugunsten der Beziehungen zu China im Stich ließen, ist immer noch schmerzhaft und stark.

In letzter Zeit gab es weitere Anzeichen dafür, dass der Wettbewerb zwischen den USA und China nicht nach Plan verläuft und dass China seinen eigenen Weg geht.

Ein Teil dieses Wegs geht in Richtung Russland. Den Vereinigten Staaten ist es nicht gelungen, auch nur ein wenig Licht ins Dunkel zwischen China und Russland zu bringen, was den Einmarsch des letzteren in die Ukraine betrifft. Auf einer Pressekonferenz am 18. Januar erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow, die Beziehungen zwischen Russland und China seien so gut wie nie zuvor. Die „Beziehungen sind fester, zuverlässiger und fortschrittlicher“, sagte er, „als eine Militärunion in ihrem früheren Verständnis aus der Zeit des Kalten Krieges.“ Lawrow sagte, die Beziehungen sollten ein Modell für die Welt sein, denn „in allen Fällen kommen die Interessen Russlands und Chinas nach Verhandlungen auf einen gemeinsamen Nenner, und das ist ein Beispiel für die Lösung aller Probleme durch alle anderen Teilnehmer der globalen Kommunikation.“

China hat sich Russland angenähert, ist aber weder den Vereinigten Staaten noch der Ukraine entgegengekommen. Am 16. Januar traf der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in Davos (Schweiz) zum Weltwirtschaftsforum ein. Auf dem Programm stand ein Treffen, an dem 83 Länder teilnahmen, um den Friedensplan der Ukraine zu erörtern. China lehnte die Teilnahme ab.

Der Stabschef des ukrainischen Präsidenten, Andriy Yermak, erklärte, dass es von entscheidender Bedeutung sei, dass China bei künftigen Treffen über die ukrainische Friedensformel mit am Tisch sitze, und dass Kiew bestrebt sei, während seines Aufenthalts in Davos mit Vertretern Chinas zusammenzutreffen. Yermak hatte angedeutet, dass Zelensky während seines Aufenthalts in Davos die Gelegenheit haben würde, mit dem chinesischen Premier Li Qiang zu sprechen.

Die Gelegenheit war da. Aber es kam nicht zu einem Treffen. Politico berichtet, dass „Chinas Entscheidung, sich nicht mit den Ukrainern zu treffen, offenbar beabsichtigt war und nicht auf ein Terminproblem zurückzuführen ist“. US-Beamte sagen, China habe die Bitte der Ukraine ausdrücklich abgelehnt.

China hat die amerikanischen Pläne auch durch die Beruhigung der Gewässer im Südchinesischen Meer überrascht. In der US-Strategie für den indopazifischen Raum von 2022 heißt es, dass Amerikas größte Stärke in der Region sein „Netzwerk von Sicherheitsallianzen und Partnerschaften“ ist und dass es „mit Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten wird, um unsere Interoperabilität zu vertiefen und fortschrittliche Kriegsführungsfähigkeiten zu entwickeln und einzusetzen, während wir sie bei der Verteidigung ihrer Bürger und ihrer souveränen Interessen unterstützen.“ Die Abschreckung ist auf China ausgerichtet. Ein wichtiges Land, das in der Strategie genannt wird, sind die Philippinen.

Im Februar 2023 kündigten die Vereinigten Staaten den Abschluss eines Abkommens mit den Philippinen an, das den Zugang der USA zu philippinischen Militärstützpunkten erweitert. Die USA erhalten Zugang zu vier weiteren Stützpunkten, zusätzlich zu den fünf, zu denen sie bereits Zugang haben. „Mit dem Abkommen“, so berichtet die BBC, „hat Washington die Lücke im Bogen der US-Allianzen geschlossen, der sich von Südkorea und Japan im Norden bis nach Australien im Süden erstreckt und China umgibt“.

Doch am 18. Januar schlossen China und die Philippinen ein eigenes Abkommen. Die beiden Länder vereinbarten, die Spannungen abzubauen. Das chinesische Außenministerium teilte mit, dass „beide Seiten vereinbart haben, die Kommunikation weiter zu verbessern und freundschaftliche Verhandlungen zu führen, um ihre Differenzen auf See beizulegen“. Das philippinische Außenministerium erklärte: „Die beiden Seiten führten offene und produktive Gespräche, um die Situation im Südchinesischen Meer zu deeskalieren, und beide Seiten kamen überein, etwaige Zwischenfälle in aller Ruhe auf diplomatischem Wege zu lösen.“

Ende 2023 trafen sich US-Präsident Joe Biden und der chinesische Präsident Xi Jinping in San Francisco, um zu versuchen, die zunehmenden Spannungen zwischen den beiden Ländern zu deeskalieren. Chinesische Politiker baten Biden, nach dem Treffen mit Xi eine klare öffentliche Erklärung abzugeben, in der er bekräftigte, dass die Vereinigten Staaten die taiwanesische Unabhängigkeit nicht unterstützen und Chinas Ziel einer friedlichen Wiedervereinigung mit Taiwan unterstützen. „Das Weiße Haus“, so berichtet NBC, „lehnte die chinesische Bitte ab“.

In Taiwan versprach Lai, der die Regierungsmehrheit seiner Partei mit der Unterstützung von 40 % der Wähler im Vergleich zu über 50 % bei der letzten Wahl verloren hat, den Status quo mit China beizubehalten und fügte hinzu, dass „Taiwan bereits ein souveränes und unabhängiges Land ist und es keinen Grund gibt, die Unabhängigkeit zu erklären.“

Von Taiwan über die Ukraine bis hin zum Südchinesischen Meer ist das Verhältnis der USA zu China komplizierter, als es in den westlichen Medien oft dargestellt wird, und die Pläne entwickeln sich nicht immer so, wie sie geschrieben stehen, ohne dass es zu Konflikten kommt.