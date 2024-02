Die angebliche Idee von Nr. 10, NATO-Truppen in die Ukraine zu entsenden, hat nichts mit der Realität zu tun, sagen Experten gegenüber Sputnik.

Großbritannien hat seine NATO-Verbündeten aufgefordert, die Entsendung von Expeditionsstreitkräften in die Ukraine zu erwägen, wie eine informierte Quelle Sputnik mitteilte. Der angebliche Schritt stehe „im Zusammenhang mit den für Kiew ungünstigen Entwicklungen auf dem ukrainischen Kriegsschauplatz“, so die Quelle.

Der Insider fügte hinzu, dass Großbritannien auch die NATO aufgefordert habe, die Verhängung einer Flugverbotszone über dem vom Zelenski-Regime kontrollierten Gebiet in Betracht zu ziehen und die Militärhilfe für die Ukraine zu erhöhen.

Die angeblichen Pläne Großbritanniens, ein NATO-Expeditionskorps in die Ukraine zu entsenden, seien „eine fantastische Illusion der Briten und entbehren jeglicher Grundlage“, sagte der pensionierte CIA-Geheimdienstler und Beamte des Außenministeriums Larry Johnson gegenüber Sputnik.

„Aber nur weil die Briten verrückt sind, heißt das nicht, dass Russland sie ignorieren kann. Das ist ein ernsthafter Vorschlag“, fügte er hinzu.

Johnson erhielt teilweise Unterstützung von Matthew Gordon-Banks, einem Berater für internationale Beziehungen, ehemaligen Parlamentsabgeordneten und pensionierten Forscher an der britischen Verteidigungsakademie, der sagte, er glaube nicht, dass die Gerüchte über eine NATO-Truppe in der Ukraine ernst genommen werden sollten.

„Die Vorschläge, die ich gehört habe, sind derzeit ziemlich unrealistisch“, sagte Gordon-Banks.

Auf die Frage, wie ungünstig sich die Ereignisse für Kiew auf dem Schlachtfeld entwickeln“, betonte er, dass die Dinge in Kiew ziemlich schnell zusammenbrechen“.

[Der ukrainische Präsident Wolodymyr] Zelensky war nicht in der Lage, seinen obersten General zu entlassen, und ich denke, er ist jetzt so etwas wie ein Präsident in einer „lahmen Ente““, sagte Gordon-Banks mit Blick auf den Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Zaluzhny.

Earl Rasmussen, pensionierter Oberstleutnant der US-Armee und Berater für geopolitische und militärische Angelegenheiten, schlug in die gleiche Kerbe. Er warnte, wenn die Berichte über die Pläne Londons zuträfen und „wenn dies der Traum von irgendjemandem ist, dann könnte es schnell zu einem Albtraum für die britischen und die NATO-Streitkräfte werden“.

„Aber es ist keine realistische Lösung und kein Vorschlag. Russland hat die totale Luftüberlegenheit, die Eskalationsüberlegenheit, die logistische Überlegenheit und die Munitionsüberlegenheit. Es wäre katastrophal für die britischen Streitkräfte und würde definitiv ein Symbol für eine direkte Beteiligung der NATO darstellen, was im Hinblick auf die Eskalation wirklich gefährlich sein könnte“, betonte Rasmussen und merkte an, dass „die britischen Streitkräfte wahrscheinlich ziemlich schnell ausgelöscht würden“.

Der Veteran der US-Armee vermutete, dass jemand im britischen Militär „eine Art Wahnvorstellung“ haben könnte, wenn er ein solches Szenario auch nur andeute. „Es wäre ein Himmelfahrtskommando für diese Truppen. Und es würde die NATO definitiv in eine viel gefährlichere Situation und direkte Konfrontation [mit Russland] bringen“, schloss Rasmussen.