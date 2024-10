Das ist purer Wahnsinn, und die Länder der Region müssen sich unbedingt dagegen wehren, wenn sie nicht wollen, dass ihre eigene Nachbarschaft zu der „Höllenlandschaft“ wird

Wie kann man das lesen, ohne zu dem Schluss zu kommen, dass die USA und nicht China der größte destabilisierende Akteur in Asien sind?

Arnaud Bertrand

Dieser Artikel beschreibt den jüngsten Wechsel der USA zu einer neuen offensiven strategischen Haltung in der Region, die sie „Prevail“ nennen. Schon der Name macht deutlich, worum es geht …

Sie unterscheidet sich von der bisherigen dadurch, dass sie, wie es in dem Artikel heißt, „eine offensive Haltung ist, die auf die Behauptung der Vorherrschaft und nicht nur auf die Abschreckung von Aggressionen abzielt“ und „die Entschlossenheit widerspiegelt, den Sieg zu erringen und nicht nur den Status quo aufrechtzuerhalten“.

Mit anderen Worten: Amerikas Ziel ist schlicht und einfach die Vorherrschaft in der Region und nicht die Aufrechterhaltung des Status quo.

Wie wird das erreicht? Wie im Artikel beschrieben, beinhalten die Initiativen:

die Forderung an die Staaten der Region, sich bis an die Zähne zu bewaffnen

die Übernahme des Kommandos über die japanischen Streitkräfte durch die Einrichtung eines „gemeinsamen Hauptquartiers der Streitkräfte“, das „direkt vom INDOPACOM-Kommandeur beaufsichtigt wird“.

Der Vorschlag, „philippinische Schiffe im Südchinesischen Meer zu eskortieren“, was „die Bereitschaft der INDOPACOM-Führung unterstreicht, […] einen direkten Konflikt mit China zu riskieren“.

die Zusage, im Falle eines Krieges „die Straße von Taiwan in ein Inferno zu verwandeln“, indem „Tausende unbemannter Schiffe, U-Boote und Flugzeuge“ eingesetzt werden; außerdem sind „Angriffe auf das chinesische Festland“ geplant.

Diese neue strategische Haltung ist so aggressiv und provokativ, dass selbst der Autor des Artikels im „National Interest“ – ein Professor am Naval War College, also sicher kein kiffender Friedensaktivist – schreibt, sie berge die Gefahr, dass unter den Staaten der Region die „wachsende Wahrnehmung“ genährt werde, „dass die Vereinigten Staaten und nicht China der destabilisierende Akteur sind“.

Man stelle sich vor, der Spieß würde umgedreht und China wäre der destabilisierende Akteur:

Die Staaten in der Nachbarschaft der USA auffordern, sich „bis an die Zähne“ mit Waffen aus chinesischer Produktion gegen die USA zu bewaffnen.

Übernahme des Kommandos über die mexikanischen Streitkräfte

die Eskortierung kubanischer oder venezolanischer Schiffe zur Rückeroberung umstrittener Gebiete (z.B. Guantánamo?) anzubieten.

Sie versprechen, die Meerenge zwischen Kuba und Florida in eine „Höllenlandschaft“ zu verwandeln und planen offen Angriffe auf das US-Festland.

Würden die USA das nicht als kleine Provokation und Destabilisierung ihrer eigenen Region empfinden? …

Das ist purer Wahnsinn, und die Länder der Region müssen sich unbedingt dagegen wehren, wenn sie nicht wollen, dass ihre eigene Nachbarschaft zu der „Höllenlandschaft“ wird, die die USA prophezeien …