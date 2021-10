Das Lügenimperium versagt: Häßliche Wahrheiten, die der Tiefe Staat gern geheim hält

„Die Welt ist ein gefährlicher Ort zum Leben – nicht wegen denen, die Böses tun, sondern derjenigen wegen, die diesen tatenlos zuschauen.“ ~ Albert Einstein

Von John W. Whitehead & Nisha Whitehead

Übersetzung©: Andreas Ungerer

19. Oktober 2021, The Rutherford Institute

Amerika bricht zusammen.

Dieser Zusammenbruch – ausgelöst durch den polarisierenden Polit-Zirkus, die von den Medien geschürte Massenhysterie, Rassismus, Klassismus, Faschismus, Angstmacherei, politische Korrektheit, kulturelle Säuberung, Tugendhaftigkeit, ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht angesichts der wachsenden Korruption und Brutalität der Regierung, eine wachsende wirtschaftliche Kluft, die dazu führt, daß ein Großteil der Bevölkerung ums Überleben kämpft sowie durch Militarisierung und Militainment (das Verkaufen von Krieg und Gewalt als Unterhaltung) – manifestieren sich in Wahnsinn, Chaos und einer totalen Mißachtung eben jener Prinzipien und Freiheiten, die uns so lange vor den Fängen des Totalitarismus bewahrt haben.

In New York City beispielsweise wird eine 200 Jahre alte Statue von Thomas Jefferson, der die Unabhängigkeitserklärung in den Händen hält, aus dem Sitzungssaal des Stadtrats entfernt, wo sie seit 1915 ihren Platz gehabt hat. Trotz der vielen bedeutenden Errungenschaften Jeffersons, ohne die wir vielleicht nicht die Rechte hätten, die wir heute haben, wird er verbannt, weil er, wie viele seiner