Das Märchen vom Arzt mit dem gebrochenen Herzen

Es erwarten Sie in den kommenden Monaten noch viele weitere traurige, rätselhafte Geschichten wie diese

Dr. Kimberly Becher scheint ein sehr guter Mensch zu sein.

Das ist nicht sarkastisch gemeint.

Dr. Becher ist Hausärztin in West Virginia und hat sich fast ein Jahrzehnt lang um unterversorgte und arme Patienten in einem Bezirk gekümmert, in dem es nicht eine einzige Ampel gab, geschweige denn ein Krankenhaus.

Sie wuchs in der Nähe dieses Bezirks auf, wurde Abschiedsrednerin an der High School, stieg aus und kam zurück. Okay, gut, ihr Twitter-Feed ist etwas nervtötend wach, aber sie meint es ehrlich.

Ich weiß all das über Dr. Becher (außer dem Teil über ihr Twitter), weil die New York Times es für angebracht hielt, heute ein langes Profil über sie zu schreiben, mit dem Titel „Eine Ärztin auf dem Lande gab ihr Bestes. Dann brach ihr Herz“.

Der Artikel erklärt, wie Dr. Becher im April 2021 „plötzlich das Gefühl hatte, einen Herzinfarkt zu erleiden. Sie machte sich auf den Weg in die Notaufnahme, konnte kaum noch etwas sehen, ihr Blutdruck war gefährlich hoch.“

Ihr Tweet vom 24. April 2021 enthält weitere Details: „250/125 mit vtach [ventrikuläre Tachykardie], Troponine mit steigender Tendenz, Katheter [Herzkatheterisierung], Intensivstation.“ Kein Wunder, dass sie auf der Intensivstation landete – dieser Blutdruckwert ist schon für sich genommen ein unmittelbarer kardiovaskulärer Notfall.

Glücklicherweise war Dr. Becher zum Zeitpunkt der Krise erst 41 Jahre alt und in guter Form – sie hatte für einen Marathon trainiert. Sie erholte sich vollständig, obwohl sie das Langstreckenlaufen aufgegeben hat.

–

Doch was verursachte Dr. Bechers Herzprobleme?

Bei ihr wurde eine „Takotsubo-Kardiomyopathie“ diagnostiziert, die auch als „broken heart disease (gebrochene Herzkrankheit)“ bezeichnet wird. Im Wesentlichen handelt es sich bei der Takotsubo-Kardiomyopathie um eine vorübergehende Schwächung der linken Herzkammer, die in der Regel durch extreme Belastungen verursacht wird. In einem Artikel wird sie als „Nachahmung“ eines Herzinfarkts beschrieben, „jedoch mit nur minimaler Freisetzung von Herzenzymen“.

Das Takotsubo-Syndrom kann zwar jeden treffen, tritt aber am häufigsten bei älteren Frauen auf, oft nachdem sie eine schwere emotionale Krise wie den Verlust eines Ehepartners erlebt haben. Wie Dr. Becher gegenüber der Times erklärte:

Das Takotsubo-Syndrom wird in der Regel durch schweren akuten Stress verursacht, etwas Traumatisches und Abruptes. Bei mir war es nur der tägliche Gang zur Arbeit, der mir in diesem Moment sehr lahm erschien.

Schließlich kümmerte sich Dr. Becher seit Jahren um unterversorgte Patienten. Sie und der Artikel beschuldigen beide die Covid-Impfungen – eine interessante Theorie angesichts der Tatsache, dass West Virginia Anfang 2021 so HOHE Impfraten hatte, dass die Centers for Disease Control sie tatsächlich lobten.

Ein weiteres entscheidendes Element der Takotsubo-Diagnose ist, dass es sich um eine so genannte Ausschlussdiagnose handelt. Im Wesentlichen werden Ausschlussdiagnosen Patienten als letzter Ausweg gegeben, wenn konventionellere Diagnosen nicht passen. Daran ist nichts auszusetzen, aber sie sind von Natur aus etwas unbefriedigend – und fehleranfälliger als Diagnosen, für die es aussagekräftigere Biomarker im Labor gibt.

Becher beschrieb ihre Krankheit am 24. April so: „Aktuelle Diagnose=Takotsubo, buchstäblich aus der #moralinjury meines Jobs… Ich hatte definitiv einen Moment der Verlegenheit über die Diagnose.“

Gab es also irgendetwas anderes, das Dr. Bechers plötzliches kardiales Ereignis verursacht haben könnte – irgendein neuer Faktor, von dem bekannt ist, dass er Herzprobleme verursacht, insbesondere bei jüngeren Erwachsenen in guter Gesundheit?

Möglicherweise. Und doch wird dies nicht nur abgetan, sondern in dem Artikel der Times über sie völlig unerwähnt gelassen.

Sie haben wahrscheinlich schon erraten, was es sein könnte.

Wir sollten alle dankbar sein, dass Dr. Becher wieder vollständig genesen ist.