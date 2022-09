Serbischer Präsident warnt vor drohendem globalem Krieg

Nach Ansicht des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic stehen wir kurz vor einem „großen Weltkonflikt“.

Vucic sprach seine deutliche Warnung am ersten Tag der UN-Generalversammlung in New York aus, wo er erklärte, dies könne innerhalb der nächsten zwei Monate geschehen…

Vucic sagte dem serbischen Staatssender RTS: „Sie sehen eine Krise in jedem Teil der Welt“ und fügte hinzu: „Ich denke, realistische Vorhersagen sollten noch düsterer sein, unsere Lage ist noch schlimmer, da die UNO geschwächt wurde und die Großmächte in den letzten Jahrzehnten die UNO-Ordnung übernommen und praktisch zerstört haben.“

Infowars berichtet: Der serbische Staatschef warnte davor, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine in eine weitaus tödlichere Phase übergegangen sei.

„Ich gehe davon aus, dass wir die Phase der speziellen Militäroperation verlassen und uns einem größeren bewaffneten Konflikt nähern, und jetzt stellt sich die Frage, wo die Grenze liegt und ob wir nach einer gewissen Zeit – vielleicht sogar nach einem oder zwei Monaten – in einen großen Weltkonflikt eintreten, wie es ihn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat“, sagte er.

Aleksandar Vucic, President of Serbia:



Within a month or two, the world may enter into a military conflict not seen since World War II. pic.twitter.com/Ma0mIS1bkv