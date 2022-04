Das Medien-Narrativ der Ukraine: „Washingtons Methode der Ausübung ihrer Hegemonie bricht zusammen“

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

So wie alles, was Ihnen von den Medien und den Gesundheits- und Regierungsbeamten über Covid erzählt wurde, falsch war, so ist auch alles, was Ihnen von denselben propagandistischen Lügnern über die Ukraine erzählt wurde, falsch. Seit der Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy, seines Bruders, US-Senator Robert Kennedy, Präsident im Wartestand, Martin Luther King, dem Vietnamkrieg, 9/11, Saddam Hussians nicht existierenden „Massenvernichtungswaffen“, Assads „Einsatz chemischer Waffen“, iranischen Atomwaffen, den außergewöhnlichen Lügen über Gaddafi, der Covid-Pandemie, den russischen Invasionen haben die Amerikaner nichts als Lügen erlebt. Die gesamte westliche Welt lebt in der „Matrix“, einer von der Propaganda geschaffenen Welt. Die große Mehrheit der Menschen im Westen hat keine Ahnung von der Realität, in der sie leben. Das macht sie ohnmächtig und völlig unfähig, ihre Freiheit zu schützen. Sie sind leichte Beute für die Tyrannei, die sich schnell um sie herum ausbreitet.

Nehmen wir zum Beispiel die Ukraine-Geschichte. Die Geschichte, wie sie der Öffentlichkeit von den westlichen Medien präsentiert wird, hat keinen Bezug zur Realität. Das Ukraine-Narrativ ist genauso zusammengebrochen wie das Covid-Narrativ. Es wird kein Zurück mehr geben. Das Narrativ wird einfach fallen gelassen, wenn die nächste Krise – vielleicht die Inflation oder ein neu freigesetzter Krankheitserreger – die Schlagzeilen beherrscht.

Es gab nie eine russische Invasion in der Ukraine. Das russische Militär konzentrierte sich auf die Donbass-Region im Osten und Süden der Ukraine. Sie wurde von Russen bewohnt und war Teil Russlands, bis die sowjetische Führung sie, wie auch die Krim, aus ihren Gründen in die Ukraine überführte. Als die USA 2014 die demokratisch gewählte ukrainische Regierung stürzten und die Kontrolle über die Ukraine übernahmen, stimmten die Krim- und Donbass-Russen mit überwältigender Mehrheit für eine Wiedervereinigung mit Russland. Der Kreml akzeptierte die Krim, aber nicht den Donbass.

Dies war ein strategischer Fehler, der von mangelndem Bewusstsein seitens der russischen Regierung zeugt. Sofort begannen die neonazistischen Überbleibsel in der Westukraine, deren Vorfahren im Zweiten Weltkrieg auf Hitlers Seite gegen Russland gekämpft hatten, die russische Bevölkerung in der Donbass-Region im Osten zu misshandeln. Die amerikanische Marionettenregierung in Kiew ließ etwa den Gebrauch der russischen Sprache verbieten.

Um sich zu schützen, erklärten die Russen im Donbass ihre Unabhängigkeit in Form von zwei Republiken, der Donezker und der Luhansker Republik. Ukrainische Truppen und Neonazi-Milizen begannen mit Angriffen auf diese „abtrünnigen Republiken“. Seit acht Jahren beschießen sie Dörfer, Städte und Ortschaften im Donbass mit Artillerie, wobei Tausende von Zivilisten getötet wurden. Den ukrainischen Streitkräften gelang es, obwohl sie zweimal von eilig zusammengestellten Truppen im Donbass besiegt wurden, die Kontrolle über große Gebiete der abtrünnigen Republiken zu erlangen.

Die russische Intervention wurde durch die Entsendung von mehr als 100 000 ukrainischen Soldaten an die geschrumpften Grenzen des Donbass für eine Invasion zur Rückeroberung des Gebiets ausgelöst.

Die Weigerung Washingtons, dem Kreml eine Sicherheitsgarantie zu geben, war ein zweiter Grund für die russische Militärintervention. Russland teilte Washington in aller Deutlichkeit mit, dass es eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO nicht zulassen würde. Dennoch hielt Washington an seiner Provokation fest.

Der Großteil der russischen Militärintervention in der Ukraine zielt darauf ab, ukrainische und neonazistische Kräfte aus dem Donbass zu vertreiben. Dies ist der Grund für Putins langsamen Krieg, der den Einsatz schwerer Waffen in zivilen Gebieten ausschließt.

Die Zivilisten sind Russen, und, wie Putin sagte, „wir sind hineingegangen, um diese Menschen zu befreien, nicht um sie zu töten“.

Die westlichen Medienhuren und Regierungsbeamten stellen die Absicht der Russen, den Tod russischer Zivilisten zu vermeiden, fälschlicherweise als Zeichen einer „ins Stocken geratenen russischen Invasion“ dar, wie CNN und die NPR-Huren verkünden. Einige der westlichen Medienhuren gehen sogar noch weiter und sprechen von einer „russischen Niederlage“.

Wenn es eine russische Niederlage gibt, dann wird sie in Verhandlungen und nicht auf dem Schlachtfeld stattfinden. Die Russen sind zu vertrauensselig, um zu verhandeln, und kommen nie gut weg.

Auf dem Schlachtfeld gelten höhere Leistungsstandards. Bevor russische Truppen in den Donbass eindrangen, waren die ukrainische militärische Infrastruktur, die Luftwaffe und die Marine völlig zerstört. Die ukrainische Armee ist handlungsunfähig. Sie hat keine Kommunikation, keine Luftunterstützung und ist vom Nachschub abgeschnitten.

Russland begründet die Friedensverhandlungen damit, dass es die ukrainischen Truppen nicht zerstören will, die die Neonazi-Kommissare brauchen, um bis zum letzten Mann zu kämpfen. Russland scheint nicht zu verstehen, dass es mit einer „Regierung“ verhandelt, die nichts unter Kontrolle hat.

Die Russen haben 200.000 Soldaten gegen die 600.000 ukrainischen Soldaten eingesetzt, die von den USA und Großbritannien ausgebildet und bewaffnet worden sind. Die ukrainische Armee, die den Russen zahlenmäßig 3 zu 1 überlegen war, wurde als Kampftruppe noch schneller vernichtet als die von den USA und Israel ausgebildete und bewaffnete georgische Armee, die im August 2008 in Südossetien einmarschierte.

Der einzige Grund, warum in der Ukraine überhaupt ein Gebäude, ein Ukrainer existiert, ist die russische Zurückhaltung.

Der Kreml ist zuversichtlich, dass Russland seine Ziele erreichen kann, ohne die Ukraine zu zerstören. Das stimmt zwar militärisch, aber ich glaube, dass die russische Regierung zu leichtgläubig ist, um in Verhandlungen erfolgreich zu sein. Russland hat immer noch eine moralische Faser und gesteht dem Westen fälschlicherweise eine zu. Der Westen hat keine moralische Faser. Die Russen wissen nicht, wie sie mit dem Satan verhandeln sollen. Erinnern Sie sich an die Rede von Hugo Chavez vor der UNO. Erinnern Sie sich an die amerikanische Außenministerin, die im nationalen Fernsehen sagte, dass Amerikas Mord an 500.000 irakischen Kindern „es wert war“. Ja, das war es wert für Israels Vorherrschaft im Nahen Osten.

Amerikaner, Briten, Franzosen, Deutsche, Japaner, das gesamte US-Imperium verstehen nicht, wie sie verraten wurden, wie sie in monströse Verbrechen verwickelt wurden, wie sie durch die Lügen der Medien, denen sie dummerweise vertrauten, einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, wie Washington den Ruf der Vereinigten Staaten zerstört hat oder warum der Großteil der Welt Amerika hasst.

Die Dummköpfe verstehen auch nicht, dass das amerikanische Imperium am Ende ist. Was die Sanktionen bewirkt haben, ist die Zerstörung der auf dem Dollar basierenden Welt, die es den Amerikanern ermöglichte, die Finanzierung ihres riesigen Handelsdefizits, das größtenteils darauf zurückzuführen ist, dass US-Unternehmen ihre Produktion für den US-Markt ins Ausland verlagern, dem Rest der Welt aufzuerlegen. Russland, China, Zentral- und Ostasien werden nun ihre eigenen, vom Westen unabhängigen Zahlungsmittel schaffen. Dies wird die Hegemonie des Dollars und die amerikanische Macht zerstören.

Hier schließt sich der Kreis. Die amerikanische Hybris schuf eine Arroganz, die sich nicht gegen die russische, chinesische und indische Entschlossenheit durchsetzen konnte, als souveräne Nationen zu existieren. Der amerikanische Globalismus, Washingtons Methode zur Ausübung der Hegemonie, bricht zusammen. Die Idioten in Washington haben ihr herrschendes System durch sinnlose Sanktionen, die den Osten aus dem Dollarsystem vertreiben, selbst zum Einsturz gebracht.

Russland hat nur ein Problem. Das Problem Russlands ist intern. Das Problem besteht in Teilen der intellektuellen und oberen Klasse und des Finanzsystems, die ihre Interessen mit dem Westen verbündet sehen. Diese vom Kreml geduldeten Verräter sind de facto westliche Agenten, die während des Jelzin-Regimes von den amerikanischen Oberherren geschaffen wurden.

In der russischen Regierung ist ihre mächtigste Person die Chefin der russischen Zentralbank, deren Politik dem Westen und nicht Russland dient. Trotz der Warnungen von Russlands einzigem Wirtschaftswissenschaftler, Sergej Glasjew, vertraut Putin der pro-amerikanischen Leiterin der russischen Zentralbank die Zukunft Russlands an. Die russische Zentralbank, die Russland noch nie gedient hat, ist Washingtons größter Trumpf in seiner Hoffnung, Russland zu besiegen. Putins Blindheit gegenüber dieser Bedrohung ist der Dolch im Herzen Russlands.