Nach Einführung des experimentellen Covid-Impfstoffs steigen die Todesfälle 2021 weltweit sprunghaft an

In den letzten Monaten hat sich ein besorgniserregender Trend abgezeichnet: Menschen sterben in einem noch nie dagewesenen Tempo, und das hat wenig mit Covid-19 zu tun.

Tatsächlich fällt der Anstieg fast genau mit der Einführung des experimentellen mRNA-Impfstoffs Covid zusammen.

Wie Gateway Pundit letzten Monat berichtete, ist die Zahl der überzähligen Todesfälle in den USA in allen Altersgruppen in die Höhe geschnellt, insbesondere bei jungen Menschen zwischen 25 und 44 Jahren. Nach den neuesten Daten der CDC ist die Zahl der überzähligen Todesfälle in dieser Gruppe um rekordverdächtige 84 % gestiegen.

Es überrascht nicht, dass dieser besorgniserregende Trend nicht nur in den Vereinigten Staaten zu beobachten ist.

In allen Ländern der Welt, insbesondere in denen, die als Teil des Westens gelten, ist die Übersterblichkeit gestiegen, in den meisten Fällen um ein erschreckendes Ausmaß.

Bei unseren nördlichen Nachbarn in Kanada stieg die Sterblichkeit bei den gesündesten Kanadiern – den 0- bis 44-Jährigen – zwischen dem 31. Juli und dem 2. Oktober 2021 um 24 % an.

Es ist erwähnenswert, dass der kanadische Premierminister Justin „falsches Gesicht“ Trudeau die Impfung für Arbeitnehmer im August anordnete, was genau mit dem Anstieg der Todesfälle übereinstimmt.

Anstieg der überzähligen Todesfälle in Kanada um 24 % in der Altersgruppe 0 bis 44 Jahre zwischen dem 31. Juli 2021 und dem 2. Oktober 2021. Ich frage mich, was die Ursache für den Anstieg der Todesfälle um den 14. August 2021 sein könnte. Hat jemand eine Idee? Kommentare sind erwünscht

Derselbe Trend ist in ganz Europa zu beobachten, wobei die überwältigende Mehrheit der Länder einen sprunghaften Anstieg der Todesfälle zu verzeichnen hat – abgesehen von ein paar bemerkenswerten Ausnahmen.

Wie unten dargestellt, stehen einige wenige Länder wie Island und Schweden, die während der Pandemie nicht in vollem Umfang an den zivilisationszerstörenden Abriegelungen teilgenommen haben, jetzt deutlich besser da als ihre europäischen Kollegen.

Wer hätte so etwas vorhersagen können… nicht die Wissenschaft, soviel ist sicher.

Die Zahl der überzähligen Todesfälle ist die einzige wichtige Kennzahl. Erkennen Sie das Land, das im Jahr 2021 die wenigsten Todesfälle in Europa zu verzeichnen hatte? Es ist dasselbe Land, in dem es weder Abriegelungen noch Maskenpflicht gab.

Excess death is the only important metric. Can you spot the country 🇸🇪 that had the least excess death in Europe in 2021? 🧐



It is the same country 🇸🇪 that employed neighter lockdowns nor mask mandates.

Den neuesten Daten aus den USA zufolge waren die Millennials von der Welle der überzähligen Todesfälle mit Abstand am stärksten betroffen – wahrscheinlich, weil die Impfung für sie die einzige Möglichkeit war, ihren Arbeitsplatz zu behalten.

Besonders besorgniserregend ist, dass sich dieser „beunruhigende“ Trend fortsetzt, wenn nicht sogar noch verschlimmert.

Bei dieser Pandemie ging es nie darum, Leben zu retten. Ganz im Gegenteil, es könnte das Gegenteil gewesen sein.

Glauben Sie nicht mir, sondern hören Sie Bill Gates zu (ab Minute 4:21):