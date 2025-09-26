Das Mysterium um Trump, die Ukraine und Russland

von Jacob G. Hornberger

Kaum jemand in der Mainstream-Presse geht auf das Mysterium ein, wie Trump von dem, was angeblich ein Geheimagent der Russen war, zu einem glühenden Gegner Russlands im Ukraine-Russland-Krieg wurde. Mein Verdacht ist, dass die Kommentatoren in der Mainstream-Presse so begeistert darüber sind, dass Trump pro-Ukraine geworden ist, dass es ihnen egal ist, dass sie ihn noch vor nicht allzu langer Zeit beschuldigten, ein Geheimagent Russlands zu sein.

Wer könnte schließlich den täglichen Refrain während Trumps erster Amtszeit vergessen? „Robert Mueller wird uns retten!“ Diesen Refrain mussten wir uns über mehr als ein Jahr hinweg sowohl von den Demokraten als auch von der Mainstream-Presse anhören. Die Vorstellung war, dass Trump als Präsident der Vereinigten Staaten heimlich die Interessen Russlands vertrete. Die Demokraten und die meisten Mainstream-Medien waren überzeugt, dass Robert Mueller, ein Anwalt, der als Sonderermittler mit der Untersuchung der Angelegenheit beauftragt wurde, uns alle retten würde, indem er zu dem Schluss käme, dass Trump in der Tat als Geheimagent Russlands diente, was dann zu seiner Amtsenthebung führen würde.

Wie wir alle wissen, hat Robert Mueller uns nicht gerettet, weil es nichts gab, wovor man uns hätte retten müssen. Die gesamte Angelegenheit war eine einzige große, lächerliche Verschwörungstheorie seitens der Mainstream-Presse und der Demokraten. Nach einem Jahr intensiver Untersuchungen durch eine große und sehr teure Anwaltsgruppe kam Mueller letztlich zu dem Schluss, dass die Anschuldigung unbegründet war.

Nichtsdestotrotz dachten fast alle, dass Trump alles daransetzen würde, freundschaftliche und friedliche Beziehungen zu Russland aufzubauen. Eine solche Politik hätte ihn natürlich nicht mehr zu einem Geheimagenten Russlands gemacht, als Präsident Kennedys Bemühungen in diese Richtung ihn zu einem Geheimagenten Russlands gemacht hätten.

Doch in seiner ersten Amtszeit nahm Trump letztlich eine ziemlich konfrontative Haltung gegenüber Russland ein. Es war jedoch vernünftig anzunehmen, dass ein Grund dafür darin lag, dass er sich geradezu verbog, um zu zeigen, dass die Geheimagenten-Beschuldigungen völlig haltlos waren.

In seiner jetzigen Amtszeit als Präsident gab es jedoch nichts mehr, was er beweisen musste. Während seines Wahlkampfs 2024 machte er deutlich, dass er beabsichtige, den Ukraine-Russland-Krieg so schnell wie möglich zu beenden, sobald er ins Amt käme. Der einfachste und schnellste Weg, dies zu tun, wäre natürlich gewesen, sofort jegliche US-Auslandshilfe für die Ukraine einzustellen. Eine Zeit lang schien es, als würde Trump genau das tun. Als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Trump und Vizepräsident Vance im Weißen Haus besuchte, beschimpften, beleidigten und demütigten beide Selenskyj öffentlich. Selenskyj verließ dieses Treffen schließlich mit eingezogenem Schwanz. Trump erklärte sogar, die Ukraine habe den Krieg begonnen. Die Botschaft schien klar – die US-Hilfe für die Ukraine würde beendet, was natürlich der logische Schritt gewesen wäre, da Trump davon überzeugt war, dass die Ukraine den Krieg begonnen hatte.

Doch irgendwann danach vollzog Trump eine Kehrtwende und begann, Russland und den russischen Präsidenten Wladimir Putin dafür zu kritisieren, nicht genug zu tun, um den Krieg zu beenden. Er begann, Putin mit weiteren Wirtschaftssanktionen zu bedrohen. Er stellte klar, dass die US-Regierung die Ukraine weiterhin unterstützen werde, insbesondere mit Waffen. Außerdem nahm er eine zunehmend aggressive Haltung gegenüber Russland und Putin ein.

Die Mainstream-Presse behandelt all dies als völlig normal. Ich persönlich finde es extrem rätselhaft. Wie kann jemand, der beschuldigt wird, ein russischer Agent zu sein, sich komplett zu einem russischen Gegner wandeln? Für mich ist das ein gewaltiger Wechsel.

Im Folgenden ist meine Meinung dazu, was zu dieser sehr radikalen Kehrtwende geführt hat. Wie langjährige Leser meines Blogs wissen, vertrete ich seit langem die Ansicht, dass der nationale Sicherheitsapparat der Bundesregierung – d. h. das Pentagon, die CIA und die NSA – die Regierung tatsächlich kontrolliert, insbesondere in außenpolitischen Angelegenheiten, und dass die anderen drei Gewalten lediglich unterstützend für den Sicherheitsapparat arbeiten.

Es war der nationale Sicherheitsapparat, der die NATO dazu nutzte, Russland erfolgreich zu einem Angriff auf die Ukraine zu provozieren. Er tat dies, indem die NATO, ein altes Relikt aus der Zeit des Kalten-Kriegs-Rackets, ostwärts bis an Russlands Grenzen vorrückte, in dem vollen Wissen, dass Russland widersprechen und schließlich die Ukraine angreifen würde – woraufhin man Russland der „Aggression“ beschuldigen konnte. Ziel war es, Russland durch einen Krieg zu „schwächen“, Russland sein eigenes „Afghanistan“ zu verschaffen und einen Regimewechsel in Russland herbeizuführen. Die USA würden Waffen und Geld an die Ukraine liefern, um dies zu erreichen. Es wären nur ukrainische Soldaten, die sterben würden, nicht amerikanische, sodass es den Amerikanern egal wäre, was der Sicherheitsapparat unternommen hatte, um den Krieg herbeizuführen.

Womit das Pentagon, die CIA und die NSA nicht gerechnet hatten, war die deutliche Möglichkeit, dass Russland den Krieg letztlich gewinnen könnte, was zwangsläufig eine Niederlage der USA bedeuten würde. Nach dem tödlichen 20-jährigen Fiasko-Krieg der USA in Afghanistan und der Installierung eines pro-iranischen Regimes im Aggressionskrieg der USA gegen den Irak ist das Letzte, was der nationale Sicherheitsapparat will, die Demütigung einer weiteren militärischen Niederlage – insbesondere durch Russland, seinen Gegner aus dem alten Kalten-Kriegs-Racket.

Daher ist es meiner Meinung nach so, dass der Sicherheitsapparat Trump unter Druck gesetzt hat und ihn erkennen ließ, wie wichtig es für die „nationale Sicherheit“ sei, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen dürfe. Meiner Meinung nach hat Trump diesem Druck nachgegeben, genauso wie der Kongress und die Bundesgerichte sich seit langem dem nationalen Sicherheitsapparat beugen. Das ist für mich eine logische Erklärung für Trumps Kehrtwende gegenüber Russland und auch dafür, warum er die Notwendigkeit, den „Sumpf trocken zu legen“ und dem „Deep State“ ein Ende zu setzen, nicht mehr stark betont.