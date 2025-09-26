Rangliste der häufigste Todesursachen in Europas: Krebs ist Nr. 2

Mehr als 5 Millionen Menschen starben 2022 in der EU.

Die Infografik, über Visual Capitalists Pallavi Rao, zeigt die häufigsten Todesursachen dieses Jahres und verdeutlicht die anhaltende Dominanz von herzbedingten Erkrankungen sowie die fortbestehende Bedrohung durch Krebs.

Die Daten für diese Visualisierung stammen von Eurostat.

Auch wenn die Daten etwas älter sind, wurden sie erst im März 2025 veröffentlicht und weisen auf anhaltende Trends in den Sterblichkeitsmustern hin.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen weiterhin die Liste an

Erkrankungen des Kreislaufsystems (Herzkrankheiten und Schlaganfälle) verursachten fast 1,7 Millionen Todesfälle im Jahr 2022.

Das war mehr als die Summe der beiden nächstplatzierten Kategorien.

Hinweis: Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine Haupttodesursache „die Krankheit oder Verletzung, die die Kette krankhafter Ereignisse auslöste, die direkt zum Tod führten, oder die Umstände des Unfalls oder der Gewalt, die die tödliche Verletzung verursachten“. Die Daten stammen aus der ärztlichen Todesbescheinigung, die in den Mitgliedsstaaten obligatorisch ist. Die darin enthaltenen Informationen werden nach den von der WHO festgelegten Regeln aufgezeichnet.

Die Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen korreliert stark mit dem Alter: Menschen über 65 machen etwa 9 von 10 dieser Todesfälle aus.

Zum Vergleich: 85 % aller Todesfälle in diesem Jahr (4,4 Millionen) traten bei Menschen über 65 Jahren auf.

Hinweis: Europa hat einige der höchsten Lebenserwartungen weltweit.

Zentral- und osteuropäische Länder, in denen Rauchen und Bluthochdruck weiterhin weit verbreitet sind, verzeichnen die höchsten Sterberaten pro 100.000 Einwohner.

Die anhaltende – und wachsende – Last des Krebses

Krebs verursachte 1,15 Millionen Todesfälle in der EU im Jahr 2022, also knapp ein Viertel der Gesamtzahl.

Bei Männern führt Lungenkrebs die Liste an, bei Frauen ist Brustkrebs am tödlichsten.

Insgesamt machten Lungen- und Darmkrebs ein Drittel aller Krebstodesfälle in der EU aus.

Anders als bei Kreislauferkrankungen variieren die Trends bei der Krebssterblichkeit stark nach Tumorart.

So sind die Todesfälle durch Magenkrebs weltweit zurückgegangen, während die Todesfälle durch Bauchspeicheldrüsenkrebs weiter steigen.

COVID-19 und andere wachsende Bedrohungen

Atemwegserkrankungen forderten 363.000 Todesopfer, doch diese Zahl schließt die 312.000 offiziell COVID-19 zugeschriebenen Todesfälle im Jahr 2022 aus.

Weltweit katapultierte die Pandemie Infektionskrankheiten zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder unter die fünf häufigsten Todesursachen.

Unterdessen sind die Todesfälle im Zusammenhang mit Störungen des Nervensystems wie Alzheimer (212.000) inzwischen vergleichbar mit denen durch Verdauungskrankheiten (z. B. Leberzirrhose).

Da die europäische Bevölkerung weiterhin altert, wird erwartet, dass die demenzbedingten Todesfälle stark zunehmen – was neue Herausforderungen für die Gesundheitssysteme mit sich bringt.

