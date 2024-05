Das Narrativ vom 7. Oktober im Widerspruch zur Geschichte

Thierry Meyssan

Wir geben hier den Text eines Vortrags wieder, der am 4. Mai in Boulogne-sur-mer gehalten wurde. Thierry Meyssan erklärt darin, dass die arabische und jüdische Bevölkerung nicht für den aktuellen Konflikt in Palästina verantwortlich sind. Er wurde 1915 von der Kolonialmacht mit der Idee organisiert, dass es dem zukünftigen Staat oder den zukünftigen Staaten niemals gelingen sollte, ihre Sicherheit zu gewährleisten. Ohne es zu wissen und zu ihrem Nachteil setzen die Palästinenser und Israelis durch die Operation vom 7. Oktober und ihre Folgen diese Politik lediglich um. Dadurch, dass es den Angelsachsen nicht gelingt, die ethnische Säuberung der Bewohner des Gazastreifens zu unterbinden, zeigen sie nicht ihre Gefühllosigkeit, sondern die Tatsache, dass sie die Massaker als bloße Anpassungsvariablen betrachten.

Obwohl die Massaker im Sudan und im Kongo weitaus mörderischer sind als in Palästina, werde ich heute über Letztere sprechen. In der Tat ist dies das erste Mal, dass wir live auf unseren Mobiltelefonen Zeugen einer ethnischen Säuberung werden. Ich möchte auf verschiedene Informationen zurückkommen, die ich bereits in verschiedenen Artikeln behandelt habe, die aber einige Medien offensichtlich nicht in ihre Analysen einbeziehen wollen. Ich möchte Ihnen sagen, dass es keine Unabwendbarkeit im Zusammenleben von Menschen gibt: Dieser Konflikt wurde nicht vom palästinensischen Volk provoziert, ob jüdisch, christlich oder muslimisch, sondern von äußeren Mächten, die seit einem Jahrhundert wünschen, dass es nie Frieden erfährt.