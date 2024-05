Dr. Fuellmich aus der U-Haft zum „Show-Strafverfahren“ gegen ihn

Am 29.4.2024 konnte der Corona-Ausschuss-Aufklärer, Dr. Reiner Fuellmich, aus der U-Haft, in der er nach staatlicher Verschleppung aus Mexiko seit inzwischen sechs Monaten widerrechtlich einsitzt1, per Audio eine wichtige Erklärung an die Öffentlichkeit abgeben. Er sieht es selbst nach den unvollständigen Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft als erwiesen an, dass die Anklage gegen ihn zusammengebrochen sei und es sich um einen Show-Prozess handle. Nach den öffentlich gewordenen frühen geheimdienstlichen Machenschaften gegen ihn2, seien inzwischen auch Vertreter der Geheimdienste mit dem Vorsitzenden Richter und dem Berichterstatter des Gerichts zusammengetroffen. (hl)

Transkript:

Liebe Freunde,

dies ist eine kurze Message für Sie. Ich will damit auf der einen Seite auf eine draußen außerhalb meiner Zelle, in der ich seit mehr als sechs Monaten gefangen gehalten werde, stattfindende positive Entwicklung hinweisen. Und ich will auf der anderen Seite zeigen, wie sich diese positive Entwicklung in meinem Falle allerdings auf bedrohliche Weise widerspiegelt. Denn inzwischen setzen die Geheimdienste nicht nur einen Teil des Gerichts unter Druck, sondern auch einen meiner Anwälte.

Zunächst zu der draußen stattfindenden positiven Entwicklung, die jetzt nicht mehr nur spürbar, sondern sichtbar und hörbar ist. In Deutschland wurden nicht nur die RKI-Unterlagen veröffentlicht, welche belegen, dass Corona keine Pandemie war, sondern eine Plandemie, die künftig zum Zwecke der