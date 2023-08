„Erinnern Sie sich an die Gruppe von Soldaten, die in die Schützengräben vordrangen und die Russen, die die Stellungen besetzten, mit schwerem Geschützfeuer aus nächster Nähe eliminierten?“ So startete Jonasz Rewiński, der ungeschickte NAFO-Moderator von TVP World, dem englischsprachigen Programm des polnischen Staatssenders, Anfang des Sommers einen Beitrag in seiner YouTube-Show. „Ich bin sicher, Sie erinnern sich“, sagte er seinem Publikum aus Online-Kriegsbegeisterten.

Rewiński bezog sich auf scheinbar virales Kampfmaterial aus dem 73. Marine-Spezialeinsatzzentrum der Ukraine, das der berühmte „Journalist“ oder „Kriegspropagandist“ Juri Butusow als „eines der beeindruckendsten Nahkampfvideos aller Zeiten“ bezeichnete. Es wurde berichtet, dass das 73. Naval Center of Special Operations, angeblich die „Ukrainian Navy SEALs“, „den dunklen Kampf gegen Russland anführt“. Nach Angaben der Kyiv Post soll diese „streng geheime Einheit“ „vor dem Krieg jahrelang bei NATO-Spezialeinheiten unter anderem aus den USA, Polen und Litauen trainiert haben“.

Ende Juni veröffentlichten die Spezialeinheiten der Ukraine ein Interview mit „Wild“, dem Soldaten, der das Video gedreht hat, in dem er mehrere Russen in einem Schützengraben tötet. Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine hat das Interview in den sozialen Medien beworben. Was wirklich wild ist, ist das, was ein Neonazi „Wild“ ist. Auf seiner Brust ist sogar ein großes Hakenkreuz tätowiert. (Für Leser von „Ukes, Kooks & Spooks“ ist er auch ein Freund der „Vedmedi SS“, einer offen neonazistischen Truppe, die mit dem Asow-Regiment in Mariupol kämpfte.)

Ein noch größeres Hakenkreuz ist auf die Brust von Kent „Boneface“ McLellan tätowiert, einem berüchtigten Neonazi-Skinhead und Asow-Veteranen aus Florida und einem der „Anführer“ des „American Banderite Network“ (ABN), das im Jahr zuvor gegründet wurde. Die „ukrainische Rassenszene“ sei „Äonen und Äonen vor uns“, erklärte er kürzlich in einem Interview. „Deshalb arbeite ich viel mit dem American Banderite Network zusammen … weil ich denke, dass das eine aufstrebende Idee ist.“

„Wildman Forrest“, angeblich Bonefaces Bruder, spielt ebenfalls eine Rolle in diesem Projekt, das darauf abzielt, „das American Banderite Network zu einem Dach“ für von der Ukraine inspirierte Neonazis in Nordamerika zu machen. „Wildman“ hat nicht nur Werbevideos für die ABN gemacht, sondern ist auch an einer Partner-Website beteiligt (die er wahrscheinlich erstellt hat), „um unseren Mitgliedern und Unterstützern zu helfen, sich dem Kampf für die Ukraine durch ein nationalistisch geführtes Programm anzuschließen.“ Sie rekrutieren für die „Internationale Legion“ der 3. Separaten Angriffsbrigade, einer großen Neonazi-Einheit unter der Führung des Asow-Gründers Andriy Biletsky.

Der ABN-Telegram-Kanal mit mehreren hundert Mitgliedern wurde im April gegründet. „Ich habe gerade herausgefunden, dass es eine weitere historische ukrainische Gruppe mit der Abkürzung ‚ABN‘ gibt, die wir als ihre Nachfolger in Nordamerika bezeichnen werden“, sagte der unbeholfene kanadische Administrator „Kievan Rus“. Er bezog sich auf den Antibolschewistischen Völkerblock (1946–96), der eine Koalition ehemaliger Nazi-Kollaborateure unter der Führung von Stepan Banderas Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN-B) darstellte. „F: Was ist diese Gruppenmeinung dazu, dass das Dritte Reich nicht einmal unter der OUN-B (Banderisten) eine unabhängige Ukraine zuließ? Gibt es einen anderen Teil der Geschichte, der nicht erzählt wird?“ fragte er die anderen Admins. Der angeblich rumänische Gründer der ABN antwortete: